Una cronolog铆a del per铆odo abierto a partir de las movilizaciones antineoliberales. Una introducci贸n a una serie de entrevistas con militantes, acad茅micos y pol铆ticos para evaluar desde distintos 谩ngulos la magnitud del proceso chileno y su impacto en la regi贸n.

Hasta que valga la pena vivir

Domingo 6 de octubre de 2019. Entra en vigencia un nuevo aumento de las tarifas del metro y del sistema de buses Transantiago, el cuarto en menos de dos a帽os. El Panel de Expertos que regula el precio del transporte p煤blico en la ciudad decidi贸 que a partir de ese d铆a deber谩n pagarse 30 pesos m谩s para viajar en el subte m谩s caro de Latinoam茅rica. La medida genera fastidio en una poblaci贸n cansada de los abusos y abrumada por el alto costo devida.[1] El fastidio se vuelve odio cuando el ministro de econom铆a, Juan Andr茅s Fontaine, sugiere鈥渕adrugar鈥 para aprovechar la rebaja por hora no pico en el precio del boleto. Un esfuerzo m谩s para la precaria y endeudada clase trabajadora chilena. Pero ya no hay margen.

La semana comienza con la convocatoria a concentrarse en algunas estaciones de metro y viajar sin pagar. La impulsandesde las redes sociales grupos de estudiantes de las llamadas escuelas emblem谩ticas de la ciudad, que en ese momento mantienen abierto un conflicto con el gobierno en torno de la ley Aula Segura.[2] La primera de estas 鈥渆vasiones鈥 tiene lugar el lunes 7 en la estaci贸n Universidad de Chile, a pocos metros del Instituto Nacional. Le seguir谩n otras, cada una debidamente registrada y compartida. En ese contexto, diputados del partido del presidente Sebasti谩n Pi帽era, Renovaci贸n Nacional (RN), presentan un proyecto para que se sancione penalmente a quienes evadan el transporte p煤blico. El mismo mandatario sale a cuestionar las protestas 鈥渇uera de la ley鈥 que atentan contra la libertad de todos. El 16 de octubre, el abogado Clemente P茅rez, ex presidente del Directorio del Metro durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, es invitado a un canal de noticias y al finalizar la entrevista dice: 鈥淐abros, esto no prendi贸. No se han ganado el apoyo de la poblaci贸n. Ni siquiera en Twitter, donde se supone que este tipo de movimientos tienen m谩s apoyo, no lo hay. La gente est谩 en otra, el chileno es bastante m谩s civilizado. Lo 煤nico que he visto es un gran rechazo a este tipo de actitudes鈥.

Pero el descontento y las evasiones se viralizan y cada vez m谩s personas se suman a la protesta. Pasan los d铆as de la semana y aumenta la violencia. Se cierran varias estaciones de metro: Pedro de Valdivia, Quinta Normal, Cumming, Plaza de Armas, Santa Isabel e Irarr谩zaval. Los enfrentamientos con carabineros se multiplican.Lo que parec铆a un juego de provocaci贸n vinculado a un grupo reducido de j贸venes 鈥渞evoltosos y violentistas鈥 se rebela como un malestar generalizado que va saliendo a la superficie.

En la ma帽ana del viernes 18, al grito de 鈥渆vadir no pagar/otra forma de luchar鈥, cientos de estudiantes secundarios se autoconvocan,nuevamente v铆a redes sociales, en las bocas del metro.Entran corriendo en banda y saltan los molinetes. Cantan, bailan, intervienen las paredes de las estaciones y queman algunos vagones. La tensi贸n va en aumento. El Gobierno invoca la ley del Seguridad del Estado, anuncia querellas contra quienes resulten responsables de los ataques y decide suspender el servicio a las dos de la tarde. Las personas que salen de sus trabajos deber谩n volver a sus casas caminando. La ciudad est谩 paralizada y, a la vez, se respira un aire de alivio. 鈥淣o me importa tener que caminar para volver鈥, dice una mujer cuando descubre que el metro est谩 cerrado. Muchxs deciden quedarse en las calles, que van subiendo en temperatura.A las pocas horas la protesta emerge del subsuelo y se irradia por toda la ciudad: esa misma noche estalla la revuelta.

Suenan cacerolas, se toman las calles y plazas, se montan barricadas, se atacan supermercados, centros comerciales, bancos y farmacias, todos lugares identificados con abusos y estafas recientemente difundidos por la prensa. Se incendian, tambi茅n, veinte estaciones delmetro, una docena de colectivos y el edificio de ENEL, la empresa prestadora del servicio el茅ctrico. Pasada la medianoche, el gobierno reacciona: declara el Estado de Emergencia y,a fin de 鈥渁segurar el orden p煤blico y preservar instalaciones de infraestructura cr铆tica鈥, saca los militares a las calles. En Santiago, el epicentro de la protesta es la ex Plaza Italia, rebautizada ahora como plaza de la Dignidad, lugar simb贸lico en la historia de las luchas sociales. Pero el estallido se expande a todo el territorio nacional. El s贸lido y ejemplar neoliberalismo chileno se sacude:驴Chile despert贸 de la pesadilla neoliberal?

Una invasi贸n alien铆gena

Fin de semanade m谩xima intensidad. El sistema de metro permanece cerrado y la poblaci贸n toma las calles. Contin煤an los cacerolazos, los saqueos y las concentraciones en parques y esquinas de todo el pa铆s.En distintos puntos de Santiago se suceden enfrentamientos entre carabineros y manifestantes. Edificios emblem谩ticos, como los Tribunales de Justicia, son apedreados. Arrancados de las grandes tiendas, los televisoresalimentan el fuego de las barricadas. El rumor de que los saqueadores se dirigen a los barrios altos de la capital corre de wasap en wasap produciendo p谩nico. Algunxs vecinxs de esas zonas se arman con palos y bates de b茅isbol y salen a patrullar las calles. Visten chalecos amarillos fluorescentes, al estilo franc茅s, que los distinguen ante la mirada policial de la turba saqueadora.

Con la intenci贸n de frenar la revuelta, el s谩bado 19 de octubre el presidente Sebasti谩n Pi帽era anuncia la suspensi贸n del aumento del pasaje. Pero ya es demasiado tarde: tras ese disparador se anudan cientos de demandas y malestares. No son treinta pesos, son treinta a帽os, dicen las paredes.

Bajo las 贸rdenes del general Javier Iturriaga del Campo, el Ej茅rcito de Chile se hace cargo de la situaci贸n y se decreta un toque de queda para las provincias de Santiago y Chacabuco y las comunas de San Bernardo y Puente Alto 鈥揺n los d铆as siguientes se ir谩nsumando otras zonas del pa铆s.[3] Esta medida de excepci贸n implica la prohibici贸n absoluta de circular o permanecer en espacios p煤blicos; una disposici贸n que no hab铆a sido utilizada por motivos pol铆ticos desde la dictadura de Augusto Pinochet.

Pero el toque de queda no logra atemorizar a la poblaci贸n que vuelve a ocupar las calles y plazas en se帽al de protesta. Se multiplican las barricadas y saqueos durante toda la noche. Se atacan tambi茅n algunas iglesias, monumentos y oficinas p煤blicas. Siguen los incendios de supermercados y farmacias.Pasada la medianoche del s谩bado comienza el desfile de tanquetas, que salen del Cuartel de San Bernardo y se dirigen al centro de Santiago. 10 mil militares patrullar谩n las calles. La violencia recrudece y se conoce el primer fallecido: Mateusz Maj, un profesor polaco asesinado por un disparo accidental de su propio suegro, un jubilado del Ej茅rcito que intent贸 detener un saqueo en un supermercado delbarrio Las Rosas, en la localidad de Maip煤.

Al d铆a siguiente, se conocer谩n las muertes de Alicia Cofr茅 Pe帽ailillo (42), Paula Lorca Zamora (45) y Renzo Barbosa (38). Los partes oficiales dicen que quedaron atrapados en el hipermercado L铆der de la comuna de San Bernardo 鈥20 kil贸metros al sur de Santiago鈥, saqueado e incendiado por los manifestantes. En 茅ste y en muchos otros casos鈥揷omoen el de las estaciones del metro y f谩bricas鈥 no es evidente qui茅n inicia los incendios y con qu茅 motivaciones.Lo innegable es el odio social, el rechazo visceral a la antipopular democracia chilena y a la forma de vida que ofrece a su poblaci贸n.驴Ser谩 茅sta fuerza suficiente como para romper el consenso neoliberal centrado en las finanzas y en la capitalizaci贸n individual?驴Tendr谩 la potencia de constituir un nuevo tejido social y afectivo? 鈥淨ue nos vayamos todos鈥, se repite entre lxs muchxs autoconvocadxs, en una versi贸n radicalizada del canto argentino de 2001.

El domingo 20 de octubre el gobierno extiende el Estado de sitio y el toque de queda a nuevas regiones y ciudades del pa铆s. Pi帽era refuerza el enfrentamiento: 鈥淓stamos en guerra contra un enemigo poderoso鈥, dice luego de comparar a los manifestantes con una 鈥渙rganizaci贸n criminal鈥. Busca infundir temor en la sociedad, pero el estallido se intensifica. Aparecen las primeras denuncias por violaci贸n a los derechos humanos: se constatan tratos violentos, torturas, desnudamientos y abusos.

Tambi茅n aumentan los muertos. Entre ellos Kevin G贸mez Morgado, m煤sico de 23 a帽os, fusilado por la espalda por un militar a las 23.30 del domingo, frente a la tienda La polar, de Coquimbo, cinco horas al norte de Santiago. El uniformado de 32 a帽os que lo asesin贸 aleg贸 en su defensa que llevaba 72 horas sin dormir, desde el llamado del Estado de Emergencia a acuartelarse, y que se asust贸 y dispar贸 con su escopeta Rayot de 12 mil铆metros creyendo ver una bomba molotov en la ropa que Kevin llevaba en sus manos alzadas. Kevin era padre de una ni帽a de dos a帽os. A Alex N煤帽ez Sandoval, de 39 a帽os, en cambio, los carabineros le pegaron hasta matarlo. Fue en la estaci贸n de metro Sol, en la comuna de Maip煤, sector surponiente de la ciudad de Santiago. Era t茅cnico mec谩nico y ten铆a tres hijos. En simult谩neo, pero en el sector oriente de Santiago, cuatro personas, entre ellas un ni帽o de 14 a帽os, eran torturados y crucificados en la estructura met谩lica de la antena de la comisar铆a 43, en Pe帽alol茅n. Los cuerpos de Manuel Muga Cardemil (59 a帽os), Andr茅s Ponce Ponce (38 a帽os), Yoshua Osorio Arias (17 a帽os), Juli谩n P茅rez S谩nchez (51 a帽os) y Luis Antonio Salas Mart铆nez (47 a帽os) aparecieron calcinados adentro de la f谩brica textil Kayser, en Renca, a 15 minutos del centro de Santiago. Si bien los partes oficiales hablan de muertes por asfixia a causa del incendio en situaci贸n de saqueo, los peritajes son inconsistentes y el servicio m茅dico legal hizo todo lo posible por obstruir las investigaciones. Y aunque el mismo Pi帽era sali贸 en televisi贸n confirmando el relato oficial, las autopsias ponen en duda las circunstancias de los fallecimientos. Entre otras evidencias, dos de los cad谩veres ten铆an orificios de bala o lesiones bal铆sticas recientes, otros ten铆an fracturas y la posici贸n en que fueron encontrados los cuerpos no se corresponde con una muerte en incendios. Tambi茅n hay dudas sobre c贸mo se inici贸 el incendio y qui茅n lo hizo. Extraoficialmente, se cuenta que uno de los gerentes de la empresa se ocup贸 de hacer desaparecer los videos de las c谩maras del lugar. Las sospechas recaen sobre uno de los due帽os de Kayser, Edward Abugattas Saba, amante de las armas. Para esa fecha el empresario ten铆a una escopeta Mossberg calibre 36 para uso de caza; una escopeta JJ Sarasqueta calibre 16, para uso de caza tambi茅n; una escopeta Mistral calibre 22, para uso deportivo; dos pistolas, una Astra y una Taurus, ambas de 9 mm, para defensa personal y un rifle Savage calibre 22, para uso deportivo.

El fin de semana se cierra con la viralizaci贸n de un mensaje de voz de wasap de la primera dama, Cecilia Morel, donde confiesa desesperada que el gobierno est谩 absolutamente sobrepasado. 鈥淓s como una invasi贸n extranjera, alien铆gena, y no tenemos las herramientas para combatirlas鈥, agrega. Yremata: 鈥淧or favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente de buena voluntad, aprovechen de racionar las comidas.Vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los dem谩s鈥.

Se rompi贸 la normalidad

Arranca la semana y las escuelas p煤blicas deciden cerrar sus puertas. El sistema de transporte funciona de manera deficiente. Hay largas colas en negocios, estaciones de servicios y mercados. Siguen los 鈥渁tochamientos鈥 en avenidas y aeropuertos. Ese lunes 21 de octubre todo est谩 alterado. Tercer d铆a de toque de queda. Suenan cacerolas, se escuchan ruidos de helic贸pteros y disparos. Los manifestantes se convocan en la puerta de los canales de televisi贸n para rechazar la cobertura sensacionalista y criminalizadora que realiza la corporaci贸n medi谩tica de una protesta social que se extiende y alcanza los barrios de clase alta. Un tono festivo y fraternal, de causa com煤n, predomina en las manifestaciones.

La Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT) reacciona y llama a un paro nacional para el mi茅rcoles y jueves, aunque algunos gremios se adelantan a la medida.El general Iturriaga declara: 鈥淵o soy un hombre feliz. No estoy en guerra con nadie鈥. Pero solo horas m谩s tarde, una camioneta militar a alta velocidad atropella y mata al Polera, como le dec铆an a Manuel Rebolledo Navarrete 鈥揹e 23 a帽os鈥 sus amigos del club Juventud Porte帽a, del barrio Libertad, en Talcahuano, Concepci贸n. El veh铆culo castrense utilizado como arma intentaba dispersar a un grupo de manifestantes que se concentraban frente a la empresa pesquera Pacificblu. El d铆a anterior otra bala militar hab铆a asesinado a Romario Veloz Cortez, ecuatoriano de 26 a帽os y con una hija de cinco, cerca de la terminal de 贸mnibus de La Serena, 470 kil贸metros al norte de Santiago. En el 煤ltimo mensaje a su madre le dec铆a: 鈥淢amita, esta es la fuerza del pueblo, esto est谩 piola鈥.

No fue militar sino civil la bala que asesin贸 a Jos茅 Miguel Uribe Antipani, el Chino, de 25 a帽os: la dispar贸 el empresario Francisco Jos茅 Fuenzalida Calvo enojado porque las barricadas bloqueaban el paso de su camioneta en la ruta 5 de Curic贸. Jos茅 Miguel trabajaba como soldador en la construcci贸n, era padre de un ni帽o de algo m谩s de 1 a帽o y practicaba freestyle. Esa misma noche, borracho, Mario Navarrete acelera y arremete con su auto, a gran velocidad, a un grupo de 400 manifestantes en la ruta 160, en San Pedro de la Paz, cinco horas al sur de Santiago. Pierden la vida Joel Trivi帽o, de 4 a帽os, y Cardenio Prado, de 37, y quedan 19 heridos de gravedad. Esa noche, desde su balc贸n del barrio Portugal, una mujer canta 鈥淭e recuerdo Amanda鈥 y enmudece a todos. Vecinos m煤sicos la acompa帽an. Alguien registra el momento con su celular y el video se replica infinitamente por las redes. Al final, todos aplauden.

鈥淨ue nos devuelvan la vida que nos robaron鈥; 鈥淣os deben 30 a帽os鈥; 鈥淣o volveremos a la normalidad, porque la normalidad es el problema鈥; 鈥淣o era depresi贸n, era capitalismo鈥; 鈥淗asta que la dignidad sea costumbre鈥; 鈥淣o es sequ铆a, es saqueo鈥.[4] Tras cinco d铆as de continua movilizaci贸n, las paredes de las ciudades chilenas desbordan de consignas que evidencian la transversalidad de las demandas y la creatividad de la revuelta. La Wen眉foye, la bandera de los pueblos mapuche, se multiplica en las manifestaciones; tambi茅n se levanta sobre los escombros de las estatuas derribadas por las multitudes enardecidas; estatuas que celebran la conquista, la colonia y a la elite que conform贸 el p茅treo y centralizado Estado naci贸n trasandino.[5] Sebasti谩n Pi帽era pide 鈥減erd贸n鈥 a la sociedad chilena, anuncia un 鈥淕ran Acuerdo Nacional鈥 para restablecer el orden p煤blico y ofrece un paquete de 鈥渕edidas sociales鈥 que el movimiento desde帽a inmediatamente como 鈥減uras migajas鈥. Tanto la oposici贸n pol铆tica como la gente en las calles piden su renuncia.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH) oficializa las cifras de la represi贸n.Son muchos los muertos, los heridos y los mutilados;son muchos los ojos reventados por balines;los cuerpos atropellados por tanquetas o quemados con 谩cido de los hidrantes; son muchos 鈥搈asivos y violentos鈥 los encarcelamientos.[6] La crueldad y desproporcionalidad de la acci贸n represiva es evidente y parece tener como objeto central controlar la protesta social e impedir la organizaci贸ncomunitaria. El Ministro del Interior y Seguridad P煤blica, Andr茅s Chadwick Pi帽era, es obligado a renunciar por las reiteradas violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas militares y policiales.

A pesar de que las ciudades se encuentran militarizadas, las manifestaciones se extienden a otras regiones del pa铆s y se suman nuevas demandas. Las performances y otras actividades culturales toman las calles. La normalidad est谩 rota, las vidas cotidianas se alteran. El tiempo de la productividad neoliberal parece interrumpido. En Santiago, frente a la iglesia Los Sacramentinos, una orquesta sinf贸nica rinde homenaje a las v铆ctimas de la represi贸n interpretando el R茅quiem, de Mozart. En los barrios y poblaciones, vecinxs autoconvocadxs y organizaciones sociales se re煤nen en plazas y otros espacios p煤blicos: comparteninformaci贸n, analizan la crisis, piensan iniciativas y propuestas;imaginarios y malestares se vuelven comunes. La ciudad se transforma en espacio de deliberaci贸n, de intervenci贸n, de subjetivaci贸n. Entre las demandas espec铆ficas y sectoriales comienza a imponerse con fuerza el pedido de Asamblea Constituyente. La Constituci贸n neoliberal impuesta durante la dictadura y blindada hasta el presente se visibiliza como la principal herramienta de bloqueo de cualquier reforma social de car谩cter popular.

La movilizaci贸n m谩s grande de la historia de Chile

25 de octubre:a una semana del estallidolas calles siguen tomadas. Al grito de 鈥淐hile Despert贸鈥 y 鈥淣o estamos en guerra鈥, 4 millones de personas se movilizan en todo el pa铆s.[7] Sin l铆deres visibles ni discursos, cerca de un mill贸n y medio de manifestantes desbordan las calles en torno a plaza de la Dignidad. Una marea humana tan multitudinaria que 鈥渟ensibiliza鈥 al presidentePi帽era (鈥淭odos hemos escuchado el mensaje, todos hemos cambiado鈥)y decide levantar el Estado de Emergencia. Triunfa la movilizaci贸n social y se quiebra el toque de queda:los militares deben volver a los cuarteles.

Las movilizaciones se multiplican, y aunque son mayormente pac铆ficas, la pol铆tica de disuasi贸n de carabineros se vuelve cada vez m谩s agresiva. Se intensifica el uso de rifles anti-disturbio, bombas lacrim贸genas, tanquetas y carros hidrantes, sobre todo en una plaza de la Dignidad vuelta campo de batalla. En ese contexto, llega a Chile Michelle Bachelet en su funci贸nde Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH con la misi贸n de verificar las denuncias de abusos y maltratos. Pero todo se enturbia a煤n m谩s: tras una convocatoria a 鈥渁cabar con la paz y destruir Chile鈥, se producen saqueos e incendios, incluyendo las estaciones de metro Baquedano y Santa Luc铆a. La reci茅n asumida vocera oficial, Karla Rubilar, atribuye los desmanes a una 鈥渕archa de guerrilleros鈥, pero r谩pidamente queda en evidencia que la convocatoria tiene su origen en grupos de ultraderecha de reminiscencias pinochetistas.[8] El d贸lar alcanza su mayor valor en los 煤ltimos 16 a帽os.

El martes 29 es detenido y encarcelado el profesor de matem谩ticas Roberto Campos Weiss, de 35 a帽os, por haber roto antes del estallido, junto a otraspersonas, cinco torniquetes/molinetes de la estaci贸n San Joaqu铆n del metro de Santiago. Su caso se volver谩 emblem谩tico por lo abusivo y desproporcionado de la pena. Pero tambi茅n se帽alar谩 la agudizaci贸n de la tendencia punitivista del Estado chileno y sus mecanismos de control del orden p煤blico y castigo de la protesta social. El uso extendido de la prisi贸n preventiva y la sobrelegislaci贸n represivafuncionan como mensaje, como amenaza, al conjunto del cuerpo social que protesta, y en particular a los y las j贸venes.[9]

El 煤ltimo d铆a de este octubre en llamas el Parlamento retoma un proyecto de Asamblea Constituyente, producto de las movilizaciones de 2011, que estaba 鈥渃ajoneado鈥 desde la asunci贸n de Pi帽era; que enseguida sale a aclarar que la reapertura del proceso constituyente no es una prioridad de su gobierno. Esa misma noche de viernes los manifestante marchan disfrazados: es Halloween. Al d铆a siguiente, d铆a de todos los santos difuntos, cientos de mujeres vestidas de negro se movilizan al palacio de La Moneda, homenajean a las v铆ctimas de la represi贸n y piden justicia.

Es fin de semana largo, se multiplican las ollas comunes y los gestos de solidaridad y fraternidad. En distintas ciudades del mundo se canta 鈥淐hile Despert贸鈥. El domingo una masiva (bi)cicletada cacerolea los barrios ricos, incluyendo la propia casa de Sebasti谩n Pi帽era 鈥搎uien en una entrevista ante la BBC admite la existencia de abusos reiterados contra el pueblo, pero defiende el accionar de las fuerzas represivas鈥. Las organizaciones sociales y sindicales planifican un 鈥渟uper lunes鈥 demanifestaciones pac铆ficas, pero se avecinaba una de las jornadas m谩s violentas desde el comienzo de las protestas.[10]

Ya pasaron dos semanas del estallido y los colegios no logran retomar las clases. Los estudiantes secundarios organizan fugas masivas de los establecimientos. El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, decide dar por terminado el a帽o lectivo en dos colegios emblem谩ticos, que son ocupados por estudiantes en desacuerdo con la medida. Carabineros toma por asalto, a puro disparo, el Liceo de Ni帽as N潞7, ubicado en la tradicional y pudiente comuna de Providencia, e hiere con perdigonesa dos estudiantes. Situaciones an谩logas se viven en los campus universitarios.

Nuevos sectores y demandas se suman a una movilizaci贸n social que no cesa y avanza sobre territorios de la clase alta, sobre sus casas y sus torres espejadas. El punto de concentraci贸n es el mall Costanera Center, el shopping m谩s grande de Latinoam茅rica, orgullo e insignia del neoliberalismo chileno. La lucha y la represi贸n recrudecen, y se aproximan cada vez m谩s al epicentro financiero de la ciudad. Se arman barricadas en los barrios ricos; se atacan bancos, supermercados, farmacias y sedes de empresas 鈥揷omo las de AFP鈥 identificadas con negociados. Tambi茅n son atacadas las sedes de los principales partidos de la derecha chilena, la Uni贸n Dem贸crata Independiente (UDI) y Renovaci贸n Nacional (RN).Pi帽era tambalea. El oficialismo impulsa en el Parlamento una serie de leyes de car谩cter represivo (antisaqueos, antiencapuchados y antibarricadas) que buscan criminalizar la protesta social. Desde este momento, y hasta el 15 de noviembre 鈥揷uando seproduce un corte en el proceso鈥 la violencia pol铆tica y la represi贸n ir谩n en aumento.[11]

La guerra y sus rituales en plaza de la Dignidad

驴Qui茅n es el 鈥渟ujeto鈥 tan heterog茅neo como iracundo de la revuelta? 驴Lxs j贸venes estudiantes, que desde hace m谩s de una d茅cada tienen en vilo a los distintos gobiernos chilenos? 驴El movimiento feminista que durante 2018 y 2019 moviliz贸 a miles y miles de mujeres y disidencias contra los abusos de una clase dirigente, especialmente conservadora, patriarcal y mis贸gina? 驴El estoico ej茅rcito de encapuchadxs, verdadera l铆nea de defensa del movimiento en lucha? 驴Lxs futurxs jubiladxs, que saben que jam谩s podr谩n vivir con las m铆seras pensiones que pagan las AFP, mientras estas multiplican sus ganancias?驴Lxs ni帽xs y adolescentes abusadxs del Sename (Servicio Nacional de Menores), los barrabravas, los sin techo que duermen en los parques? 驴El nutrido movimiento ambientalista, el que lucha contra las AFP o contra el precio del transporte y el peaje? 驴Lxs que se re煤nen en asambleas y cabildos? 驴Lxsmadres/padres sost茅n de familia, incluso universitarios, que se sientan estafados, extenuados y enfurecidos por el modo en que sus salarios son depredados por la deuda y el alto costo de vida?[12] Son todos ellos y ninguno a la vez. La protesta se muestra diversa y ac茅fala, nadie sabe ni puede capturarla. Una inteligencia colectiva y desobediente que solo se entiende en acto. No hay pureza ni prestidigitaci贸n, hay un pueblo que se manifiesta, una rabia que estalla, una guerra en curso. La historia est谩 abierta.

Con el correr de los d铆as la protesta se concentra cada vez m谩s en la plaza de la Dignidad. Las manifestaciones que en un principio se esparcen por toda la capital se van aglutinando en la llamada Zona Cero, que comprende la ex plaza Italia, donde confluyen la estaci贸n de metro Baquedano, la Avenida Vicu帽a Mackenna, la Avenida Providencia, la emblem谩tica Alameda, el parque Forestal, el parque Balmaceda y el r铆o Mapocho.La zona ser谩, desde ese momento, el epicentro de la batalla. Como en una coreograf铆a en la que se avanza y se retrocede infinitamente cada d铆a, miles de j贸venes y no tan j贸venes encapuchadxs conforman la primera l铆nea (y la segunda, y la tercera)que se enfrentan con carabineros. Hay una disputa territorial, muy desigual en sus artiller铆as,por mantener el espacio ganado. Pacos culiaos es el grito de guerra. Para muchxs, dejando de lado la magnitud de la contienda, no es la primera vez que se enfrentan con los pacos, incluso podr铆a decirse que llevan a帽os entren谩ndose, que se subjetivaron en esa lucha; una subjetividad ACAB muy extendida socialmente.[13]

Con el objetivo de impedir el avance de carabineros hacia el centro de la manifestaci贸n, la primera l铆nea se organiza seg煤n roles, o funciones, muy espec铆ficos y en muchos casos rotativos. La disposici贸n espacial, las pr谩cticas de cooperaci贸n y cuidado 鈥渆ntre desconocidxs鈥 ocurren de un modo m谩s o menos espont谩neo, sin conducci贸n ni l铆deres. Est谩n lxs que tiran piedras, con gomeras o con la mano; lxs mineros que provistos de martillospican los cordones y baldosas; est谩n lxs que acarrean estos proyectiles y los dejan a mano delxs tiradorxs; est谩n lxs escuderxs que defienden a lxs tiradorxs, avanzan posiciones y rescatan a lxs heridxs; est谩n lxs que, provistxs de guantes, apagan las bombas lacrim贸genas en tachos de agua con bicarbonato o las arrojan de vuelta al enemigo; tambi茅n lxs proveedores de antiparras y otros elementos de cuidado y lxs que hidratan y alimentan a quienes est谩n en el frente de batalla. Funciones claves, tambi茅n, son la de lxs punterxs 鈥搎ue con sus luces l谩ser color verde entorpecen la visi贸n de carabineros鈥 y la de los equipos de rescatistas, voluntarios param茅dicos que atienden a las personas heridas por la brutalidad policial. No faltan quienes graban, registran y env铆an lo que sucede a redes y medios alternativos que van difundiendo en vivo los enfrentamientos. Y, fundamental, detr谩s de esta l铆nea de defensa se armala fiesta; el clima es decomuni贸n, de determiaci贸n, de liberaci贸n. M煤sicos, artistas, malabaristas, performers, militantes, curiosos, tiradores de cohetes, vendedoras ambulantes: una multitud dispuesta a poner el cuerpo, a jugarse incluso los ojos, por vidas m谩s dignas de ser vividas.

Sin embargo, a pesar de las m煤ltiples manifestaciones de rechazo al poder constituido, de los continuos y audacesenfrentamientos con las fuerzas del orden, en el aire se presiente un cierre.Solo un escaso 9 por ciento de la poblaci贸n apoya Pi帽era y m谩s del 80 por ciento lo rechaza, pero el gobierno se apura y el 15 de noviembre propone al Congreso la firma del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constituci贸n, una iniciativa que tiende a canalizar el conflicto social en un proceso constituyente controlado por la elite pol铆tica y de clase. El acuerdo, firmado furtivamente, de madrugada, implica el llamado a un plebiscito nacional para abril de 2020 en el que se defina si se redactar谩 una nueva Constituci贸n pol铆tica y mediante qu茅 mecanismos.[14] La iniciativa cohesiona a la derecha y desconcierta a la izquierda, en particular al Frente Amplio, que acompa帽a la medida. La desorientaci贸n se vuelve peligrosa, dos semanas despu茅s, cuando acompa帽an el paquete de medidas represivas destinadas a quebrar el conflicto en curso.

Un violador en tu camino

Promedia noviembre y la arremetida oficial estalla al interior del movimiento: la posibilidad de una Asamblea Constituyente soberana, con real capacidad de dar forma jur铆dica a aquellas transformaciones que, de hecho, ya eran evidentes en las calles y asambleas, estaba siendo bloqueada por la derecha. 驴En qu茅 lenguaje se traduce a 鈥渓a pol铆tica鈥 el pu帽ado de verdades conquistado en torno a los cuidados de los recursos naturales y de las propias vidas, sobre todo, de aquellas m谩s golpeadas por tres d茅cadas de saqueo neoliberal? Es en ese contexto de incertidumbre sobre las propias fuerzas que el movimiento feminista produce un corte radical que oxigena la imaginaci贸n pol铆tica y da un nuevo impulso al movimiento.

20 de noviembre: un colectivo interdisciplinario compuesto por cuatro mujeres presenta por primera vez la performance Un violador en tu camino frente a una comisar铆a en Valpara铆so. Unas 30 mujeres, algunas vestidas de negro y con un pa帽uelo verde en el cuello, todas con los ojos vendados, cantan y bailan una canci贸n que denuncia la violencia machista mientras un grupo de carabineros las observa. 鈥淓l violador eres t煤鈥, les dicen en la cara: 鈥淪on los pacos, los jueces, el Estado, el presidente鈥. Una segunda interpretaci贸n, m谩s masiva, se realiza el 25 de noviembre frente a la Plaza de Armas en Santiago, en el D铆a Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, einmediatamente se viraliza. Miles y miles de mujeres la repetir谩n, en Chile y en todo el mundo, tanto en apoyo a la revuelta, como para denunciar abusos y femicidios.[15] La masividad que adquiere esta expresi贸n del feminismo en Chile en medio del estallido que cuestiona la normalidad neoliberal, la naturalizaci贸n del patriarcado y las continuidades coloniales, no puede entenderse sin analizar la historia del movimiento feminista chileno y la fuerza de su reemergencia y estallido en 2018.

鈥淣os deben una vida鈥: el feminismo es, tambi茅n, una clave de lectura del estallido, sobre todo cuando atiende a los asuntos de la precarizaci贸n de la vida y de los cuidados, que transversalizan las luchas. De este modo, el feminismo logra repolitizar las violencias y la reproducci贸n, y le ofrece a la revuelta su sensibilidad y sus formas de organizaci贸n. O m谩s en concreto, pone sobre la mesa l铆neas para una Constituci贸n no patriarcal, que tensione tanto los v铆nculos sociales cristalizados como los abusos cotidianos sobre la poblaci贸n que habilita el modelo neoliberal.

Diciembre es tambi茅n un mes de intensa organizaci贸n de las redes de abogados y de familiares de presxs pol铆ticxs de la revuelta. Cuando se cumpla un a帽o del estallido,en Chile a煤n habr谩n m谩s de 200 personas presas por causasvinculadas a estas protestas, la mayor铆a con prisi贸n preventiva y sin condena firme. De octubre a octubre, 12 mil personas fueron detenidas y 2500, encarceladas. De Arica a Punta Arenas, la distribuci贸n geogr谩fica de lxs presxs evidencia el car谩cter federal de la revuelta.

Con todo, el proceso constituyente est谩 abierto y el movimiento social se debate en cabildos y asambleas qu茅 hacer, si entrar y de qu茅 modo, en el hilo institucional propuesto por el gobierno o mantenerse al margen e impulsar una verdadera Asamblea Constituyente. Los 鈥渃orsets鈥 al proceso son evidentes, pero no se logra constituir una fuerza por afuera de los marcos institucionales que lo deslegitime. Al mismo tiempo, 226 comunas 鈥搒obre un total de 346鈥 realizan a mediados de diciembre una consulta ciudadana que confirma la f茅rrea voluntad de la poblaci贸n de cambiar la Constituci贸n del 鈥80, con tan alta participaci贸n que, evaluaron los organizadores,鈥渆l resultado es descollante鈥.

La pregunta estrat茅gica es mediante qu茅 mecanismos pol铆ticos se puede conquistar una Constituci贸n que pueda hacer de contrapeso a las pol铆ticas de deposici贸n y precarizaci贸n de la vida del neoliberalismo; una Constituci贸n donde los 鈥渂ienes comunes鈥 y el cuidado de los recursos naturales alcancen rango constitucional. En suma, una Constituci贸n anti-neoliberal. Porque ser铆a incompleto ver solo el gesto destituyente de la revuelta. La destituci贸n tiene como base la constituci贸n material de la fuerza que emerge del estallido, una fuerza que dice basta de abusos; una fuerza destituyente que corre el cerco de lo posible que en clave constitucional quiere decir algo muy concreto: destituci贸n de la Constituci贸n pinochetista de los 鈥80.

En las 煤ltimas semanas del a帽o las movilizaciones tienden a bajar la intensidad y el Intendente de Santiago, Felipe Guevara, ensaya una nueva estrategia represiva: el 鈥渃opamiento preventivo鈥 de plaza de la Dignidad. Luego de amenazar con 鈥渢olerancia cero鈥 a manifestaciones no autorizadas, el 20 de diciembre sitia la zona con mil carabineros y le pone vallas a la plaza para impedir nuevas concentraciones. Durante esa noche hay una dura represi贸n. El joven Oscar P茅rez es aplastado entre dos zorritas y termina con m煤ltiples fracturas de cadera. Mientras tanto, Sebasti谩n Pi帽era cierra el a帽o declarando en los medios que 鈥渓o peor de la crisis ya pas贸鈥. Pero a煤n habr谩 tiempo para que el gobierno atribuya al g茅nero musical coreano K-Pop la violencia de los j贸venes contra carabineros; para que estos repriman en plaza de laDignidad la noche de navidad y para que la multitud la recupere y desborde en fiesta, en ritual colectivo, el 煤ltimo d铆a del a帽o.[16] 驴Un presagio del pueblo por venir?

Refundar Chile sobre nuevas bases constitucionales

En 2020, marzo es la palabra clave. Luego de una tregua estival con m谩s tensi贸n que calma, las organizaciones sociales y pol铆ticas se preparan para retomar con fuerza el proceso abierto en octubre del a帽o anterior, con la mirada puesta en el plebiscito constituyente del 26 de abril 鈥搎ue pospuesto por la pandemia, finalmente se celebrar谩 el 25 de octubre de 2020. El conflicto en curso con los estudiantes secundarios 鈥搎ue tuvo un cap铆tulo especialmente 谩lgido a principios de enero con el boicot de las agrupaciones estudiantiles a las Pruebas de selecci贸n universitaria (PSU)鈥; la movilizaci贸n feminista del 8M y la huelga de mujeres del d铆a siguiente; las protestas al cumplirse dos a帽os de la asunci贸n de Sebasti谩n Pi帽era el 11; la marcha contra el Sename, contra las AFP, en defensa del medio ambiente, por el acceso a la vivienda; la movilizaci贸n de los pueblos mapuche, los combates habituales del d铆a del 鈥渏oven combatiente鈥.[17]Los medios anuncian un 鈥渕arzo rojo鈥, otros temen un 鈥淪egundo Estallido Social鈥. Las organizaciones sociales preanuncian un 鈥渟upermarzo鈥 en las calles.[18]

Pero el supermarzo arranca en tragedia, cuando carabineros asesina 鈥揷on una bomba lacrim贸gena disparada a la cara desde corta distancia鈥 a Cristi谩n Valdebenito (de 48 a帽os), en plaza de la Dignidad, el 7 de marzo. Las movilizaciones hab铆an menguado en enero y febrero, pero la represi贸n se mantuvo y diversific贸. Carabineros no dej贸 de asesinar (ahora a dos hinchas del club Colo-Colo, Jorge Mora, atropellado con un cami贸n a la salida del estadio Monumental, y Ariel Moreno, en una manifestaci贸n en Padre Hurtado); ni de asediar a las poblaciones y territorios perif茅ricos, como en Pudahuel Sur, Puente Alto y Pe帽alol茅n. Tambi茅n hubo denuncias de empleadxs p煤blicxs de la comuna de Providencia obligadxs por sus jefes a infiltrarse en la primera l铆nea. Respecto a los veh铆culos de choque, la innovaci贸n vino por el lado de los camiones hidrantes: cientos de personas denunciaron quemaduras de distintos grado en su piel por las sustancias 谩cidas y t贸xicas de color amarillento que carabineros lanza desde sus 鈥済uanacos鈥. Se comienza a reprimir m谩s duramente, tambi茅n, a los grupos de rescatistas y param茅dicos que asisten en las inmediaciones a lxs manifestantes heridxs 鈥搕al como lo denunci贸 la segunda semana de enero la organizaci贸n Cascos Rojos. El 12 de marzo, un nutrido grupo de polic铆as motorizados destroza, por en茅sima vez, el memorial a Mauricio Fredes.

La derecha denuncia que por la violencia en las calles no hay garant铆as para llevar adelante el proceso constitucional y rechaza el plebiscito para crear una nueva Constituci贸n. 鈥淣uestra Constituci贸n ha sido la base fundamental para cimentar una democracia s贸lida y un desarrollo econ贸mico sin precedente en la historia de Chile鈥, fundamentan desde la UDI. La movilizaci贸n y el conflicto son constantes, pero no alcanzan los niveles de intensidad de octubre y noviembre. Hasta que sucede un imprevisto, algo no contemplado en el largamente planificadosupermarzo*:* la vuelta al Estado de excepci贸n constitucional, ahora, por la cat谩strofe del coronavirus. El gobierno restringe el derecho a reunirse y limita el tr谩nsito. Tres d铆as despu茅s se declara un toque de queda, que a煤n permanecer谩 vigente un a帽o despu茅s.[19]

Bajo esas condiciones, el Ej茅rcito chileno vuelve a patrullar las calles y carabineros toma el control de la Zona Cero y de la plaza de la Dignidad, que inmediatamente se limpia y se enreja en torno al monumento a Baquedanos; y se derriba el Rewe, el altar mapuche construido en la misma plaza por los manifestantes.La foto de Pi帽era posando, sentado solo y triunfante en ese monumento, el 4 de abril, con la plaza recuperada por las fuerzas del orden, corona este proceso y evidencia el impacto de la pandemia en un movimiento social que, como el resto del mundo, se recluir谩 en sus casas, pero tambi茅n en los territorios; se volver谩 olla com煤n en las poblaciones, redes de sost茅n y cuidado, gesto fraternal con los m谩s vulnerables al virus.[20]

Con todo, el proceso constituyente permanece abierto, los conflictos estallan en uno y otro punto del pa铆s y la movilizaci贸n social nunca acaba siendo contenida, sobre todo cuando sus demandas permanecen insatisfechas.

D铆as antes del plebiscito, el 3 de octubre, como cada viernes los manifestantes se congregan en la plaza de la Dignidad. En un momento de confusi贸n y corridas un joven de 16 a帽os es arrojado desde el puente P铆o Nono hacia el r铆o Mapocho, que en ese sector est谩 casi seco. Los videos de la escena comienzan a circular y se ve a un carabinero en el momento exacto en el que empuja a Anthony Araya al vac铆o que queda tirado, inconsciente y es rescatado por otros j贸venes que protestaban con 茅l.

La indignaci贸n se multiplica y esa rabia contenida m谩s el encierro de meses de cuarentena explotan el 18 de octubre, al cumplirse un a帽o del estallido. Las calles vuelven a ser una fiesta y presagianla victoria del 25.

El laboratorio implosionado

El 25 de octubre de 2020, a un a帽o del estallido y a seis meses de la fecha fijada originalmente por el Acuerdo por la Paz y la nueva Constituci贸n, se realiza el refer茅ndum constituyente, con un contundente triunfo del 鈥淎pruebo鈥, que habilita la redacci贸n de una nueva Constituci贸n que reemplace a la perge帽ada en dictadura por Jaime Guzm谩n y que sirve de estructura jur铆dica al neoliberalismo chileno.

Mientras la lucha en las calles de varias ciudades del pa铆s y en el Wallmapu contin煤a y se intensifica, el pr贸ximo cap铆tulo del proceso constituyente se帽ala al 11 de abril, momento en el que se elegir谩n los 155 convencionales constituyentes que tendr谩n entre nueve y doce meses para discutir y redactar una nueva Constituci贸n; que deber谩 ratificarse en un nuevo plebiscito 鈥渄e salida鈥.

El proceso est谩 abierto. Son meses de definici贸n y el movimiento social tiene muchas dificultades a las que enfrentarse, sea por la resistencia de la derecha, sea por la ausencia de una estrategia com煤n de las fuerzas transformadoras. El proceso constituyente implica un desaf铆o complejo, tanto para la llamada izquierda 鈥渋nstitucional鈥, aquella con representaci贸n parlamentaria, como para las organizaciones sociales, grupos y activistas varios. 驴De qu茅 modo la fuerza de octubre, sus deseos y verdades pueden quedar contemplados por la nueva Constituci贸n?

En principio, y por efecto del estallido m谩s que por aptitud democr谩tica de la clase pol铆tica, ser谩 una Convenci贸n Constitucional compuesta de manera 鈥減aritaria鈥 por hombres y mujeres y contempla la representaci贸n de los pueblos originarios mediante 17 esca帽os reservados: 7 para el pueblo mapuche, 2 para el pueblo aimara y uno para cada uno de los otros pueblos (kaw茅sqar, rapanui, yag谩n, quechua, atacame帽o, diaguita, colla y chango). Y est谩 en curso la disputa porque esta convenci贸n sea transparente y p煤blica, donde primen los 鈥渋ndependientes鈥 y la agenda de octubre, en lugar del elenco fijo de la derecha y la concertaci贸n, con su agenda en crisis.

Lo que es seguro es que ninguna Constituci贸n tendr谩 en s铆 la fuerza de reducir las desigualdades sociales y atentar contra los intereses de la s贸lida elite empresarial chilena, completamente imbricada en el sistema pol铆tico y medi谩tico si no logra cristalizar la discusi贸n sobre la propiedad alt铆simamente concentrada en Chile;la precarizaci贸n laboral y salarial; la inconveniencia p煤blica de las pr谩cticas extractivas de gran parte de las industrias transnacionales y locales. Una agenda que solo un movimiento social y articulado puede imponer en el proceso. Pero nada de esto ser谩 posible si las multitudes no lo exigenen las calles.

La crisis del Chile neoliberal como modelo a seguir por el resto del Cono Sur muestra la relevancia que tiene para la regi贸n el proceso abierto desde el estallido. Al mismo tiempo, es inevitable preguntarse por la singularidad del caso chileno en una coyuntura como la actual, cuando luego de la embestida reaccionaria de mediados de la d茅cada pasada, los gobiernos de derecha no logran afianzarse y vuelve a abrirse, pareciera, un nuevo ciclo de gobiernos progresistas.

Es en este contexto que consideramos que estos materiales pueden tener utilidad. Los textos aqu铆 compilados intentan dar un panorama exhaustivo de las l铆neas de conflicto que alimentaron el estallido de octubre de 2019 y proyectan el futuro de un proceso abierto. Corresponden a una serie de conversaciones que tuvimos con militantes e intelectuales durante aquel diciembre, varixs de ellxs hoy candidatxs a convencional constituyente. Adem谩s, ya en el orden del archivo, estas p谩ginas quedar谩n como registro oral de la intensidad con la que a fines de 2019 se pens贸 e impuls贸 la ca铆da del primero y m谩s s贸lido de los neoliberalismos latinoamericanos. All铆 donde todo empez贸, como dice un amigo, todo puede terminar.

Buenos Aires, TL, marzo de 2021

***

Agradecemos a lxs entrevistadxs que nos compartieron su tiempo. Tambi茅n debemos agradecer la hospitalidad y lucidez de Mar铆a Jos茅 Yacsik; de Silvia Aguilera, Paulo Slachevsky (a 茅l un especial agradecimiento por habernos cedido todas las fotograf铆as que acompa帽an esta publicaci贸n) y a Elizardo Aguilera, de la editorial LOM; a Pato, Katya y dem谩s compa帽erxs de Vitrina Dyst贸pica; a Andrea Sato Javre de la Fundaci贸n Sol y a Hugo Montero, Christian Cruz y su equipo de abogados de DDHH. Y a Bifo, con quienconversamos sobre Chile a prop贸sito de la presentaci贸n deEl Umbral, su 煤ltimo libro que publicamos. A 茅l le debemos la frase 鈥搚 el deseo鈥 con la que cerramos la presentaci贸n de este material.

[1] A lo largo de 2019 los aumentos se repitieron, uno tras otro. Subieron las tarifas de gas, agua y luz, entre otras. En ese contexto, las empresas no se privaron de abusos. En marzo, por ejemplo, la compa帽铆a de electricidad que abastece a Santiago (ENEL) anunci贸 que instalar铆a medidores nuevos y que el costo deber铆a ser asumido por los usuarios. Esto gener贸 gran descontento, sobre todo porque la empresa pertenece a Herman Chadwick Pi帽era, hermano del ex ministro del Interior Andr茅s Chadwick 鈥揷olaborador de Augusto Pinochet鈥, y primos ambos del presidente Sebasti谩n Pi帽era.

[2] Presentada a fines del 2018 por el poder ejecutivo chileno, la ley Aula Segura faculta a los directores de las escuelas a expulsar de manera inmediata a aquellos estudiantes involucrados en actos violentos contra la escuela o terceros. Mediante este protocolo de expulsi贸n se busc贸 controlar a los estudiantes secundarios de los colegios emblem谩ticos de Santiago, pero acab贸 multiplicando la violencia, con carabineros vigilando a los estudiantes desde el techo de las escuelas o tomando aulas por asalto.

[3] Valga apuntar que este Ej茅rcito llamado por Pi帽era a poner orden en la situaci贸n es, como casi todas las instituciones neoliberales en Chile, una instituci贸n sumamente desprestigiada, no solo por la impunidad por los cr铆menes cometidos durante la extensa dictadura del General Augusto Pinochet, sino por los casos de corrupci贸n actuales. Milicogate llama la prensa vern谩cula a lamegacausa surgida de la investigaci贸n sobre una red de uniformados y civiles que se apropiaban indebidamente de millonarios fondos derivados de una ley reservada. De hecho, unos pocos d铆as antes del estallido, hab铆a ca铆do el n煤mero dos al mando del Ej茅rcito de Chile, el general John Griffiths, quien fue renunciado, procesado y detenido por la justicia militar acusado de comandar el millonario fraude.

[4]El caso de la privatizaci贸n del agua y de la megasequ铆a que afecta al territorio chileno es un ejemplo claro de la forma en que funciona, v铆a despojo, el extractivismo trasandino. El problema del agua aparece como un eje central de la revuelta porque tres cuartas parte de su territorio est谩 completamente seco: el 67 por ciento de la poblaci贸n 鈥搖nas 12 millones de personas鈥 viven en zonas declaradas en emergencia h铆drica a causa una ley de 1981, en plena dictadura, que permite a privados usufructuar gratuitamente el agua. Y as铆 lo hicieron las industrias mineras del cobre, en el norte, las industrias hidroel茅ctricas, en el sur, y la pujante industria de la palta de exportaci贸n, en el centro del pa铆s. En este 煤ltimo caso, el aumento de la demanda internacional hizo que los cultivos se extendieran de los valles a zonas menos f茅rtiles, mediante procedimientos que exigen el uso intensivo de agua. A principios de enero de 2020, 12 senadores de la derecha bloquearon un proyecto que buscaba consagrar el agua como bien de uso p煤blico.

[5]De hecho, la foto de la bandera mapuche flameando en lo alto del monumento al General Manuel Baquedano, 鈥減acificador de la Araucan铆a鈥, en pleno atardecer en plaza de la Dignidad, con el fuego y el humo de fondo, se volver谩 viral y simbolizar谩 la radicalidad de la revuelta.

[6] Como ejemplo de crueldad,ineludible las 445 lesiones oculares que produjo la represi贸n al estallido entre el 18 de octubre y el 18 de febrero de 2020, seg煤n los n煤meros oficiales del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH).El 66 por ciento 鈥269 casos鈥 fueron causadas por armas de fuego.Este novedoso m茅todo represivo tiene un antecedente: entre 1987 a 1993 lo puso en pr谩ctica el ej茅rcito israel铆 contra el pueblo palestino, pero all铆 se contaron 鈥渟olo鈥 154 casos de lesiones oculares.

[7] Sobre una poblaci贸n total de 18 millones de personas. Hubo marchas muy nutridas entre Valpara铆so y Vi帽a del Mar, tambi茅n en Concepci贸n, Rancagua, La Serena, Coquimbo, Arica y Punta Arenas.

[8] Un mes despu茅s se filtran audios donde grupos herederos de la hist贸rica organizaci贸n fascista Patria y Libertad (las llamadas 鈥淎ra帽as negras鈥), reconocen su autor铆a en los incendios del metro. Estos grupos volver谩n a aparecer en las primeras semanas de 2020 vinculados a secuestros de manifestantes en autos particulares que aparecen horas despu茅s legalizados en comisar铆as. Los pol铆ticos de derecha, por su parte, una y otra vez culpan al presidente de Venezuela, Nicol谩s Maduro, de organizar la desestabilizaci贸n.

[9] El inclemente aparato represivo y carcelario chileno es la contracara ineludible de sumilagroso neoliberalismo. De la dictadura al presente, la cuesti贸n de mantener el orden p煤blico frente a conflictos que tensionan el r茅gimen neoliberal es una prioridad, incluso cuando esto implique la violaci贸n generalizada y sistem谩tica de los derechos humanos. El objetivo es criminalizar el leg铆timo derecho a la protesta ciudadana mediante una serie de mecanismos y medidas cautelares. En ese marco, dice Nicol谩s Toro鈥揳bogadode presxs de la revuelta e integrante de la Coordinadora 18 de Octubre鈥 鈥渓a prisi贸n preventiva se volvi贸 un instrumento de represi贸n pol铆tica destinada a contener todo tipo de disidencia o protesta鈥.

[10] El saldo: dos manifestantes fueron atropellados por patrullas de polic铆as y un tercero fue impactado por un bal铆n en el cr谩neo; en tanto que dos carabineras resultaron heridas por bombas molotov lanzadas a sus cuerpos. Cientos fueron los heridos de distinta gravedad.

[11] Tal vez la feroz represi贸n a la gran movilizaci贸n del s谩bado 12 de noviembre 鈥撯渆l paro m谩s importante desde el fin de la dictadura鈥, seg煤n analistas de izquierda鈥 constituye un pico de m谩xima tensi贸n pol铆tica y de violencia social. No deja de ser llamativa c贸mo quebrada la pax neoliberal el problema de la violencia pol铆tica emerge con car谩cter urgente en la agenda de discusi贸n de las militancias sociales, de sus organizaciones e intelectuales.

[12]El sobre-endeudamiento es una caracter铆stica central del neoliberalismo chileno, tanto el individual como el del estado consigo mismo. Su forma m谩s habitual es la deuda por cr茅ditos para estudiar, por problemas de salud o por consumo b谩sico de bienes y servicios. Junto con la depredaci贸n del salario, funcionando como mecanismo de sobreexplotaci贸n laboral y control pol铆tico. La falta de expectativas en un 鈥減rogreso material鈥 que este mecanismo produce tiene severas consecuencias subjetivas y est谩, sin dudas, en la base del estallido.

[13] ACAB es el acr贸nimo de 鈥allcops are bastards鈥 (todos los polic铆as son bastardos), una expresi贸n proveniente del punk ingl茅s y que es tomada en Chile para condensar una sensibilidad muy com煤n entre los j贸venes, la sensibilidad antiautoritaria, antipaco. Lxs camaradas de Vitrina Dist贸pica entienden que esta subjetividad se fue forjando en la larga lucha estudiantil que abri贸 la llamada 鈥渞evoluci贸n ping眉ina鈥, en el 2006; una sucesi贸n de enfrentamientos cuerpo a cuerpo con carabineros que, a su modo, desemboca en el estallido de octubre. Lo mismo puede decirse del ciclo de luchas abierto en el Wallmapu, en las tierras mapuche, que tiene m谩s de dos d茅cadas 鈥搒i tomamos la fecha de fundaci贸n de una de las principales organizaciones, la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), a fines de los 鈥90.

[14] Estas fechas fueron modificadas el 19 de marzo de 2020 debido al Estado de excepci贸n decretado por el coronavirus. La nueva fecha del plebiscito que inicia el proceso pas贸 al 25 de octubre de 2020 y la elecci贸n de Convencionales Constituyentes pas贸 para el 11 de abril de 2021.

[15] El proceso de trabajo del colectivo Las Tesisimplica investigar autoras feministas y traducir sus conceptos e ideas al lenguaje teatral. En ocasiones anteriores hab铆an tomado 鈥淐alib谩n y la Bruja鈥, de Silvia Federici (Tinta Lim贸n, 2011). La performance que se viraliz贸 en noviembre est谩 inspirada en textos de la antrop贸loga Rita Segato y es parte de una obra en la que el grupo trabaj贸 durante casi un a帽o y no pudo presentar a ra铆z del estallido. Una de las 煤ltimas estrofas de la canci贸n parodia el himno de carabineros de Chile que dice: 鈥淒uerme tranquila ni帽a inocente, sin preocuparte del bandolero, que por tus sue帽os dulce y sonriente vela tu amante carabinero鈥. Adem谩s, el nombre de la performance 鈥淯n violador en tu camino鈥 retoma la frase 鈥淯n amigo en tu camino鈥, utilizado como lema de campa帽a de esta polic铆a durante los a帽os 90鈥.

[16] Entre las fiestas, el 27 de diciembre, corrido por carabineros muere ahogado en la ex plaza Italia Mauricio Fredes, yesero y pintor. Formaba parte de la primera l铆nea y era el principal sost茅n de su abuela. Su memorial ser谩 una y otra vez atacado por carabineros y grupos de derecha.

[17] Desde los tiempos de la resistencia a la dictadura, el 29 de marzo se conmemora el 鈥渄铆a del joven combatiente鈥. La fecha remite al asesinato de los j贸venes hermanos, militantes del MIR, Rafael y Eduardo Vergara Toledo en la comuna de Estaci贸n Central, perpetrado en 1985 por agentes de carabineros.

[18]Tambi茅n carabineros se prepara y arranca marzo arm谩ndose con 50 veh铆culos antidisturbios de m谩ximo est谩ndar tecnol贸gico, de origen israel铆 (tanquetas y guanacos lanza-aguas) para ser utilizados en Santiago.

[19] Conocido como el toque de queda m谩s largo del mundo, en Chile se extiende desde aquel 22 de marzo de 2020 al 12 de marzo del a帽o siguiente, y ya se plantea la necesidad de extenderlo hasta junio de 2021.

[20] Por ejemplo, ante la crisis sanitaria, la Coordinadora Feminista 8M activa el plan de contingencia 鈥淣uestro cuidado sobre sus ganancias鈥.

