En pleno desarrollo del proceso constituyente, y de la postergaci贸n de las elecciones por la pandemia, el clima social y pol铆tico de Chile est谩 enrarecido. La violencia desatada por el gobierno de Pi帽era para reprimir el estallido social de 2019 contin煤a, en tanto que los hechos ocurridos por entonces permanecen en la impunidad y cientos de manifestantes siguen detenidos sin condena. No es extra帽o que todas las instituciones del Estado hayan sido cuestionadas durante este a帽o y medio de crisis y se haya hecho necesario abrir un proceso de cambio constitucional.

El 2 de febrero pasado se present贸 el Primer Informe de Seguimiento de Recomendaciones del Instituto nacional de DDHH (INDH) que evalu贸 el cumplimiento de las recomendaciones al Estado chileno en casos de violaciones a los DDHH ocurridas entre el 17 de octubre de 2019 y el 5 de noviembre de 2020. En ese acto el director del INDH, Sergio Micco, afirm贸 que 鈥渟i hoy tuvi茅semos que emitir un juicio definitivo, estar铆amos m谩s cerca de la impunidad que de la verdad y la justicia, y eso es grav铆simo para el estado democr谩tico chileno鈥.

La conclusi贸n del INDH es muy grave: tres de las cinco recomendaciones emanadas en 2019 permanecen como 鈥減endientes de cumplimiento鈥. La m谩s alarmante se refiere a 鈥渁segurar una efectiva justicia para las v铆ctimas鈥. En concreto, s贸lo 42 causas han sido formalizadas de un total de 2.834 querellas interpuestas por el INDH por hechos ocurridos en el marco del estallido social de octubre de 2019 hasta el 20 de marzo de 2020. Esto representa s贸lo un 1,5% e implica que s贸lo un imputado fue condenado. El informe da cuenta de un incumplimiento que no es solamente responsabilidad del gobierno, sino que involucra a todo el Estado en su incapacidad de asumir las recomendaciones formuladas en 2019. Por esta raz贸n, como ha advertido Claudio Nash, coordinador de la C谩tedra de DDHH de la Universidad de Chile, se podr铆a llevar exigir la responsabilidad internacional de las actuales autoridades a trav茅s de los mecanismos del sistema interamericano, de Naciones Unidas y eventualmente del sistema penal internacional.

Por este motivo las elecciones, en principio aplazadas por cinco semanas por la pandemia, se realizar谩n en medio de un proceso de profundizaci贸n de la regresi贸n autoritaria iniciada en octubre de 2019.

Esta involuci贸n no solamente implica la continuidad de las pol铆ticas de negaci贸n a la libertad de expresi贸n y de reuni贸n, sino que asumen un abierto agravamiento de la violencia contra los territorios y organizaciones populares. Lejos de los constantes desfiles de carros lanza-agua y lanza-gases, patrullas, tanquetas y retenes m贸viles por la Alameda y el entorno de la Plaza de la Dignidad, lo que verdaderamente altera el clima social es la implementaci贸n de mecanismos de represi贸n selectiva, orientados a intimidar a los l铆deres sociales y a los espacios asociativos de poblaciones y territorios donde es muy dif铆cil documentar los abusos o resguardar la integridad de las personas.

La violencia por otros medios

Aqu铆 van algunos ejemplos de la nueva forma de violencia que asume la represi贸n: cada viernes m谩s de 1.000 efectivos policiales son desplegados en Plaza Dignidad, en torno al muro perimetral de tres metros de altura destinado a proteger la base del monumento al General Baquedano. En ese marco se han constatado ataques selectivos a los funcionarios del INDH, a los observadores de DDHH y las brigadas de salud que se instalan en esa plaza para monitorear la acci贸n policial. Adem谩s, se ha denunciado la detenci贸n arbitraria de periodistas que cubren esos episodios. Los hechos m谩s graves afectaron a Paulina Acevedo y Claudia Aranda, casos que se han remitido a la Comisi贸n Interamericana de DDHH y a su Relator铆a Especial para la Libertad de Expresi贸n.

Los seguimientos, amenazas y acosos en el gran Santiago a Leticia Silva Vald茅s y las mujeres organizadas en San Bernardo o al comedor solidario Luisa Toledo de Villa Francia, los violentos allanamientos a la olla com煤n de Lo Hermida, los ataques con gas pimienta en la feria libre de Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto, s贸lo ejemplifican los casos graves de violencia que se registraron durante el mes de marzo.

En Iquique se ha publicitado la llamada 鈥淥peraci贸n Cavancha鈥, un informe policial que trata de vincular la organizaci贸n de las ollas comunes con la obtenci贸n de recursos para financiar las manifestaciones sociales. De esa forma se instal贸 una peligrosa forma de criminalizaci贸n de la asociatividad social bajo la forma de acusar de 鈥渁sociaci贸n il铆cita鈥 a las organizaciones sociales autoconvocadas en esa ciudad.

En la Araucan铆a se ha instalado una versi贸n 2.0 del Comando Jungla, entendida como la reactivaci贸n del Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros (GOPE) que recibi贸 entrenamiento especial en Colombia y que estuvo implicado en graves abusos y cr铆menes como el de Camilo Catrillanca. De forma paralela se ha incrementado la acci贸n directa de militares patrullando caminos rurales, entregando veh铆culos blindados a Carabineros y asesor谩ndolos en las comisar铆as.

A fines de marzo un grupo de personas privadas de libertad en c谩rceles de Santiago anunciaron una 鈥渉uelga de hambre l铆quida e indefinida鈥 pidiendo 鈥渓a derogaci贸n del art铆culo 9 y la restituci贸n del art铆culo 1 del decreto Ley 321鈥, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad. Recordemos que cientos de presos ligados al estallido social permanecen en prisi贸n preventiva hace m谩s de un a帽o. Es el caso de Mauricio Allendes, quien el 26 de marzo sali贸 en libertad desde la C谩rcel Santiago 1, tras un a帽o y cinco meses en prisi贸n preventiva. Acusado de portar armas y habiendo declarado torturas en la comisar铆a, fue absuelto de todos los cargos. No existen medidas reparatorias por parte del Estado en este caso.

Nada queda del discurso de Sebasti谩n Pi帽era, en su primer mandato, en el que se refiri贸 a los c贸mplices pasivos con la dictadura militar. Apenas se produjo el estallido del 18 de octubre de 2019 Pi帽era public贸 tres decretos el s谩bado 19 de octubre en los que se declar贸 el 鈥淓stado de excepci贸n constitucional de emergencia鈥. Ese acto instaur贸 una restricci贸n de las garant铆as fundamentales, decretando el toque de queda, y sacando a los militares a la calle. A medida que ha pasado el tiempo el gobierno ha usado la emergencia sanitaria ante la Covid-19 como medio de prolongar esas medidas, con el foco en la poblaci贸n m谩s desfavorecida. El toque de queda ya se ha extendido por m谩s de un a帽o en todo el territorio nacional y se utilizan las regulaciones sanitarias para perseguir formas de acci贸n colectiva como las ollas comunes.

Esta contradicci贸n se aprecia fuertemente en pol铆tica exterior. Cuando hay violaci贸n de los DDHH, nadie puede invocar la 鈥渘o intervenci贸n en asuntos internos鈥. Por eso llama la atenci贸n que el presidente Pi帽era haya cuestionado la detenci贸n de Jeanine 脕帽ez, ex presidente interina de Bolivia, acusada de graves cr铆menes y masivas violaciones a los DDHH y de haber encabezado un golpe de Estado, y a la vez sea absolutamente pasivo ante los informes internacionales que lo acusan directamente y evidencian la total ausencia de medidas concretas de su gobierno en la contenci贸n de la represi贸n, la reparaci贸n en favor de las personas cuyos derechos han sido vulnerados y el establecimiento de garant铆as de no repetici贸n.

Una nueva institucionalidad

Estructuralmente, el momento pol铆tico revela el grave d茅ficit democr谩tico de la institucionalidad chilena que, sometida al desaf铆o de una convulsi贸n social como la de 2019 no fue capaz de responder desde la perspectiva del resguardo de los DDHH. Y en esa materia no s贸lo el gobierno de Pi帽era aparece reprobado, sino los tres poderes del Estado. Es alarmante el alineamiento f谩ctico de toda la institucionalidad ante la respuesta autoritaria del Ejecutivo. Al respecto, el Congreso no ha sabido poner los l铆mites que impidan esta espiral represiva y el Poder Judicial no ha jugado un rol garante de los derechos fundamentales en todas las esferas de la acci贸n judicial.

No es extra帽o que todas las instituciones del Estado hayan sido cuestionadas durante este a帽o y medio de crisis y se haya hecho necesario abrir un proceso de cambio constitucional. La Convenci贸n Constituyente deber谩 partir abordando la refundaci贸n de Carabineros de Chile, restableciendo su plena subordinaci贸n al poder civil y brindando plenas garant铆as de no repetici贸n de los cr铆menes y abusos cometidos.

Las pr贸ximas elecciones marcar谩n un momento clave para el futuro. Ser铆a irresponsable demandar el fin de las movilizaciones sociales sin que las garant铆as fundamentales de respeto a los DDHH se puedan ver reflejadas en mecanismos y plazos concretos y verificables, consagrados en la nueva Constituci贸n. Si ello no se cumple es probable que el ciclo de violencia se enquiste de forma permanente [a煤n m谩s de lo que ya est谩] en nuestra sociedad. Estamos a tiempo de impedirlo.

Le Monde Diplomatique