En portada: Manifestaci贸n en apoyo al plebiscito para una nueva constituci贸n en Chile, ocurrida el 10 de octubre del 2020. Foto de Jose Pereira

Los resultados de la primaria presidencial el domingo 18 de julio en Chile no dejaron indiferente a nadie, ya que no solo son hist贸ricas por ser la primaria primaria con mayor cantidad de votos que haya habido antes (3 , . 143 , . 006), sino tambi茅n por el enorme triunfo del pacto de izquierda Apruebo Dignidad, por sobre el pacto de derecha Chile Vamos, en donde el candidato del Frente Amplio, Gabriel Boric, gan贸 por sobre el candidato de Chile Digno, Daniel Jadue, alcanzando el 60% de las preferencias.

Lo interesante de todo esto , es que el candidato ganador de la derecha , fue el independiente Sebasti谩n Sichel, quien sali贸 tercero en la votaci贸n total y por sobre los candidatos de los partidos pol铆ticos tradicionales del mundo conservador (UDI, RN Y Ev贸poli), lo que puede leerse como una derrota que va mucho m谩s all谩 de lo estrictamente electoral, sino como parte de un proceso destituyente y constituyente en curso, el cual est谩 cambiando la cultura pol铆tica en Chile.

De ah铆 que con la revuelta del 2019, Chile comenz贸 un proceso pol铆tico sin vuelta atr谩s, que est谩 transformando los cimientos institucionales del neoliberalismo de los 煤ltimos 30 a帽os, en donde la clase pol铆tica gobernante se subordin贸 por d茅cadas a la idea del fin de la historia de Francis Fukuyama, la cual fue perfecta para mantener la constituci贸n subsidiaria de Pinochet de 1980.

Por eso que los resultados de esta primaria presidencial no son m谩s que la continuaci贸n de las anteriores elecciones, como lo fue el aplastante 80% a favor de una nueva constituci贸n, la elecci贸n de constituyentes, de alcaldes y concejales, como tambi茅n de gobernadores regionales, en donde la derecha solo sac贸 una persona elegida en todo el pa铆s.

En otras palabras, estamos dentro de un momento hist贸rico e in茅dito en Chile, en donde la posibilidad de que pasen dos candidatos de izquierda o progresista a la segunda vuelta presidencial, dejando a la derecha fuera de la elecci贸n, se vuelve un escenario perfectamente posible en el contexto actual.

En el caso de que as铆 pasara, ser铆a ponerle fin a ideas provenientes del mundo m谩s conservador y de derecha, como que Chile se encuentra polarizado, como ha pasado en otros pa铆ses de la regi贸n, en donde el binarismo ideol贸gico se ha profundizado. Es decir, dejar atr谩s la idea de que un sector importante en el pa铆s, no quiere transformaciones estructurales en el modelo de mercado imperante.

Desde el mundo conservador se podr谩 decir que con esta decadencia de la derecha institucional, se fortalecer谩 la ultra derecha expl铆citamente pinochetista y negacionista, representada por el candidato del Partido Republicano, Jos茅 Antonio Kast, cercano a Donald Trump y Jair Bolsonaro, pero es muy dif铆cil que logre crecer mucho, en un contexto tan politizado como el del Chile actual, en donde los movimientos sociales son los que est谩n marcando los tiempos y la agenda.

Asimismo, tampoco es mucho lo que puedan crecer sectores neofascistas, nacionalibertarios, racistas, conspiracionistas, homof贸bicos, patriarcales, anarcocapitalistas, en donde sus principales voceros son personajes como la constituyente Mar铆a Teresa Marinovic, el economista Axel Kaiser, el ide贸logo Alexis L贸pez, el activista Sebasti谩n Izquierdo, el opin贸logo Fernando Villegas y organizaciones como Fundaci贸n para el Progreso, Fundaci贸n Nueva Mente, Partido Libertario, Movimiento Social Patriota (MSP), Partido Fuerza Nacional, Radio Agricultura, El L铆bero, Capitalismo Revolucionario, Movimiento A煤n Tenemos Patria, Asociaci贸n Para la Paz y la Reconciliaci贸n en La Araucan铆a (APRA), entre otros.

Planteo esto, ya que sus planteamientos centrados en la defensa de la patria, la familia, la propiedad privada, la libertad de consumo, el progreso, el orden, lo pol铆ticamente incorrecto, la defensa a ultranza de la civilizaci贸n occidental, y que de manera paranoica nos encontrar铆amos en una invasi贸n comunista, liderada por Cuba, Venezuela, la ONU y China, a煤n en Chile no ha tenido el apoyo que ha tenido en otros pa铆ses, a pesar del contexto de pandemia, el cual ha facilitado la aparici贸n de estos grupos fan谩ticos.

Con esto no se trata de confiarse y asumir de que estos grupos fundamentalistas no puedan expandirse m谩s en Chile o que la misma derecha institucional no pueda reorganizarse nuevamente, la cual seguramente lo har谩 para seguir representando a los grandes grupos econ贸micos y a la casta militar imperante, que saben que con este proceso constituyente perder谩n poder y privilegios inevitablemente.

Tampoco se trata de que 茅l o la nueva presidenta de Chile, por el solo hecho de provenir del mundo del progresismo o de izquierda, ser谩 suficiente para hacer las transformaciones que Chile necesita, ya que ser谩 un cargo en transici贸n, por el hecho de que su rol mismo depender谩 de lo que decida el poder constituyente, a trav茅s de la Convenci贸n Constitucional, en donde la discusi贸n sobre el r茅gimen presidencialista y la posibilidad de que pierda poder la figura presidencial, ser谩 fundamental para el futuro de la persona que salga elegida para el a帽o 2022.

Lo fundamental por tanto, es leer el momento hist贸rico en el cual nos encontramos como pa铆s, el cual est谩 generando un cambio cultural sin precedentes y muy r谩pido en Chile, gracias a la revuelta popular y al proceso constituyente en curso, el cual est谩 generando consecuencias no solo en esta coyuntura presidencial actual, a trav茅s de la debacle de la derecha institucional, sino en todos los 谩mbitos, ya que es solo una parte de algo mucho m谩s profundo que se est谩 tejiendo colectivamente.

