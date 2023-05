–

Chile, experimento neoliberal y paradigma de la desigualdad, asisti贸 por cuarta vez a las urnas para cambiar la Constituci贸n de Augusto Pinochet, luego de abrir este proceso mediante las protestas sociales m谩s grandes que haya conocido su historia.

En la jornada electoral del domingo 7 de mayo, a las 17:30 HRS. cerraba la primera mesa en Punta Arenas, ciudad natal del presidente Boric, ah铆 gan贸 el voto nulo.

Los medios hegem贸nicos no paran de mostrar la fiesta de la extrema derecha dado el caudal de votos obtenido en las elecciones de este domingo para constituir el Consejo Constitucional, que tiene por tarea escribir un segundo intento de Nueva Constituci贸n. El tal llamado 鈥済iro鈥 hacia la derecha del pueblo chileno, invisibiliza y tergiversa a quien, en vocabulario electoral, constituye la tercera fuerza, y es que, votos blancos, nulos y abstenciones, suman casi la misma cantidad de votos y/o electores que re煤nen la extrema derecha y la derecha tradicional juntas (Republicanos, Uni贸n Dem贸crata Independiente, Renovaci贸n Nacional y Evoluci贸n Pol铆tica).

Los grandes perdedores electorales son la ex Concertaci贸n y el Partido de la Gente, los primeros insisten en no abandonar la escena pol铆tica electoral que los tuvo 30 a帽os al frente del pa铆s (igualmente hoy ocupan importantes ministerios en el gobierno de Boric), y los segundos, caracterizados por un estrepitoso crecimiento y militancia sostenida en la emergente fuerza de las redes sociales, sucumbieron, a horas de comenzar la elecci贸n, por llevar a una candidata condenada por narcotr谩fico. 脡stos no solo no pudieron quedarse con ning煤n esca帽o en el Consejo Constitucional, sino que, adem谩s, si avanzan las negociaciones para que los partidos con menos del 5% no puedan ser considerados como tal ante el Servicio Electoral, simplemente desaparecer铆an todos de la papeleta .

Chile se polariza, los partidos Comunista y Republicano crecen sostenidamente desde octubre del 2019, y son quienes obtuvieron este domingo lxs Consejerxs Constitucionales con mayor votaci贸n a nivel nacional: Karen Araya, actual presidenta del Colegio de Profesores; y Luis Silva, abogado Opus Dei (487.549 y 707.072 votos respectivamente).

Los mismos medios hegem贸nicas que exhibe la portada del New York Time con un Boric feminista, defensor de los DD.HH., ecologista, e incluso allendista, hoy nos hablan de este giro a la derecha del pueblo chileno, pero lo cierto, es que los patrones de comportamiento electoral siguen intactos, incluso bajo la perspectiva de los 50 a帽os del Golpe Militar al gobierno de Salvador Allende. Por m谩s que intenten invisibilizar el fracaso del modelo democr谩tico del establishment para aliviar la desigualdad y actualizar el capitalismo al ritmo de la identidad nacional, el hast铆o, rabia y decepci贸n ante el proceso constitucional, secuestrado escandalosamente por la elite gobernante, tiene una expresi贸n electoral imposible de acallar: m谩s de 4.9 millones de votos nulos, blancos y abstenciones .

La desilusi贸n que ha provocado el gobierno de Boric por el abandono a su propio Programa, no se puede ocultar ni contener, a pesar del espectacular desempe帽o de Camila Vallejo. El pinkwashing en que han devenido las promesas 鈥渇eministas鈥 del gobierno, no resisten el menor an谩lisis, y es que, a pesar de las fanfarrias con que ONU Mujeres destaca al gobierno con el 6to lugar mundial en paridad, las c谩rceles chilenas est谩n en el 4to lugar latinoamericano de las que m谩s presas tienen (de las cuales el 95% son madres). Est茅tica juvenil y divertida, y patrullas de Carabineros de Chile pintadas de arco铆ris el d铆a del orgullo LGTBIQ+, no son capaces de desviar la mirada sobre los USD $ 1.500.000.000 del Tesoro P煤blico que Boric traspas贸 este a帽o a las fuerzas represivas del Estado, luego de haber prometido en campa帽a su refundaci贸n (Carabineros de Chile ya aument贸 en un 40% su presupuesto en el 2023, y la represi贸n al movimiento estudiantil es exactamente igual que bajo el gobierno de Pi帽era). La aprobaci贸n del TPP-11, la re militarizaci贸n de la Araucan铆a, la ley de gatillo f谩cil, la prisi贸n pol铆tica de comuneros mapuche, la aprobaci贸n del ic贸nico proyecto minero Los Bronces, que seg煤n expertos y destacados dirigentes socioambientales dejar谩 sumida en una crisis h铆drica a las regiones Metropolitana y Valpara铆so, y el retractarse de la condonaci贸n del CAE (la m谩s popular promesa de campa帽a sobre la extinci贸n de la deuda universitaria), han roto la confianza en el gobierno, y lacerado a煤n m谩s la confianza ciudadana en el sistema 鈥渄emocr谩tico鈥 para llevar adelante las transformaciones urgentemente sentidas en el pa铆s, asociadas a cuestiones tan sensibles como las pensiones, y el acceso a la educaci贸n, salud y vivienda, que hoy en d铆a siguen siendo un negocio que los convierte en privilegios que solo las personas con gran capacidad de endeudamiento pueden costear.

De las altas votaciones que sigue sumando la derecha, no solo en Chile, podemos ver con claridad un hilo conductor entre la impotencia que muestra el Estado para hacerse cargo de la degradaci贸n del lazo social, propia de este nivel de acumulaci贸n y desigualdad, y los monstruos que alimentan los medios hegem贸nicos a diario, instalando la mano dura como 煤nica soluci贸n a problemas como el narco, la delincuencia y la inmigraci贸n. As铆 vemos c贸mo se va configurando la forma predilecta del Capital, la democracia en su devenir fascistizante.

Como sigue el proceso constitucional:

Recapitulando. El 25 de octubre del 2020 el triunfo de las opciones APRUEBO/ CONVENCI脫N CONSITUCIONAL, es decir, apruebo una nueva constituci贸n, no escrita con integrantes del Congreso, gan贸 por casi un 80% de los votos, esta elecci贸n no estuvo exenta de pol茅micas y rechazo generalizado de la ciudadan铆a, dado que surgi贸 del Acuerdo por la Paz, documento redactado por el Congreso el d铆a 15 de noviembre del 2019 , dado a conocer a las 3掳掳 de la madrugada, en medio de la m谩s brutal represi贸n, que dej贸 decenas de muertos y cientos de personas con mutilaci贸n ocular. El llamado Acuerdo Por La Paz, se daba a conocer en medio de renuncias, rompimiento de coaliciones y clausurando la exigencia callejera de Asamblea Constituyente.

El proceso constitucional 2023 comenz贸 con un silencioso acuerdo en el Congreso Nacional, que deriv贸 el 13 de enero en la promulgaci贸n de la Ley 21.533 鈥Modifica La Constituci贸n Pol铆tica De La Rep煤blica Con El Objeto De Establecer Un Procedimiento Para La Elaboraci贸n Y Aprobaci贸n De Una Nueva Constituci贸n Pol铆tica De La Rep煤blica鈥. A trav茅s de esta ley (Art. 154) se establecieron los 12 Bordes o Bases Constitucionales Y Fundamentales, este documento establece los l铆mites para que el Consejo Constitucional, electo el domingo reci茅n pasado, escriba la Nueva Constituci贸n bajo la supervisi贸n del Comit茅 de Expertos y el Comit茅 T茅cnico de Admisibilidad (ambos 贸rganos designados tambi茅n por el Congreso). Definiciones como la forma de gobierno, que los pueblos ind铆genas son parte de la naci贸n chilena, que las familias tienen el 鈥derecho-deber鈥 preferente de escoger la educaci贸n de sus hijxs, y que los derechos sociales est谩n sujetos a la 鈥渞esponsabilidad fiscal鈥, son bases inmodificables para la nueva carta magna. Cuestiones que estuvieron en el centro del debate durante las protestas sociales y el periodo de campa帽a del anterior texto constitucional, fueron borrados por pleno acuerdo de los partidos pol铆ticos que obtuvieron este 7 de mayo la menor votaci贸n a lo largo de su historia. El dise帽o de este proceso, a煤n m谩s encapsulado que el anterior, y que adem谩s tiene a Hern谩n Larra铆n como presidente del Comit茅 de Expertos, produjo una decepci贸n generalizada en el proceso. Larra铆n fue ministro de Justicia y DD.HH. de Pi帽era, y el m谩s acalorado defensor de Paul Sch盲fer, l铆der de Colonia Dignidad, condenado por pederastia, tortura y abuso, y relevante colaborador de Augusto Pinochet .

Este pr贸ximo 17 de diciembre, ser谩 el plebiscito de salida de la Nueva Constituci贸n, esta vez escrita por el otro extremo del arco pol铆tico institucional, la afiebrada derecha de Republicanos. Si bien este nuevo proyecto cuenta desde ya con el apoyo de los medios de comunicaci贸n, los partidos de gobierno y una base electoral de gran magnitud, corre el mismo riesgo de ser rechazada.

Este p茅ndulo, fuerzas de flujo y reflujo de las fuerzas conservadoras y las que exigen transformaciones radicales, pueden nuevamente ba帽ar de sangre las calles de Chile, esta vez, el riesgo es incluso mayor, ya que el fortalecimiento econ贸mico y tecnol贸gico de las fuerzas represivas que ha brindado Boric, y las garant铆as de impunidad que ha entregado gracias a la ley de gatillo f谩cil, llamada tambi茅n Ley Na铆n-Retamal, se hacen cargo del p谩nico que sienten las 9 familias due帽as de Chile: que nuevamente se le prenda fuego a 鈥渟u鈥 pa铆s.

El gobierno feminista y ecologista, trayendo el eco de los ya advertidos riesgos de convertirse en meros administradores de los sistemas de explotaci贸n y represi贸n que requiere un capitalismo actualizado a las exigencias culturales de la 茅poca , por m谩s que enmiende su rumbo hacia el programa con el que sali贸 electo, no podr谩 borrar jam谩s las consecuencias de la Ley Na铆n Retamal en los miles de amigxs, compa帽erxs, vecinxs y familiares de las v铆ctimas que va dejando la brutal represi贸n normalizada por la 茅lite. Esta ley, que es retroactiva, y que tiene como principal objetivo pol铆tico persuadir la protesta social, especialmente a estudiantes de entre 12 y 16 a帽os, solo actualiza el Golpe de Estado y la traici贸n a la irrenunciable lucha por casa, comida, salud y educaci贸n.

