Foto de Portada: Alex Vidal Brecas

Federico Valdés Bize

Si caminamos por la regi贸n de Los Lagos al sur de Chile, escucharemos hablar del Futawillimapu: el 鈥済ran territorio del sur鈥 de los pueblos originarios huilliche-mapuche. Anterior a la colonizaci贸n espa帽ola e integraci贸n al Estado chileno, es un territorio que persiste y se reinventa. Si ponemos atenci贸n, observaremos una constelaci贸n de luchas ind铆genas reivindicando tierras ancestrales y defendiendo territorios de vida ante el avance de proyectos extractivistas.

En estos territorios se enfrentan diferentes maneras de ser, estar y comprender el mundo. Para los proyectos empresariales se trata de espacios con recursos naturales y humanos para la acumulaci贸n privada de capital. Para los colectivos ind铆genas son lugares de subsistencia econ贸mica y usufructo, habitaci贸n, crianza y reuni贸n social, memoria, creaci贸n cultural y conexi贸n con lo sagrado. Son lugares de vida y de reproducci贸n de sus mundos, territorialidades que defienden ante su acelerada destrucci贸n.

Fauna del territorio Futawillimapu. Foto: Alex Vidal Brecas

Entre estas luchas de resistencia territorial veremos a la comunidad mapuche Weichan Mapu ante un proyecto e贸lico en las comunas de Frutillar y Puerto Octay. En la ciudad de Alerce encontraremos la defensa de los humedales urbanos frente a desarrollos inmobiliarios dada por la comunidad Pascual Huanel, el Lof Co帽uecar, la Asociaci贸n Mapuche Lahuen, la Agrupaci贸n Ambiental y Cultural Futa Lawal Mapu y la Comunidad Mapuche Huilliche Pepiukelen. Esta 煤ltima tambi茅n ha dado lucha contra las salmoneras en Pargua, Calbuco. Cerca de Osorno presenciaremos la lucha de las comunidades Koyam Ke Che, Leufu Pilmaiquen Maihue, Nehu茅n Che y Mantilhue ante proyectos hidroel茅ctricos en el r铆o Pilmaiquen. Tambi茅n podremos escuchar a la Agrupaci贸n Mapuche Ecol贸gica Art铆stico Cultural We帽auca manifest谩ndose en Puerto Varas contra la contaminaci贸n del lago Llanquihue y un proyecto hidroel茅ctrico en el r铆o Maull铆n.

Tambi茅n percibiremos a la comunidad aut贸noma huilliche Levi帽anco Ta Leufu, ubicada en las afueras de la ciudad de Llanquihue a orillas del r铆o Maull铆n, defendiendo la tierra y el territorio ante la destrucci贸n cometida por el proyecto inmobiliario de Alto Maullin Spa. Aunque violentada, invisibilizada y estigmatizada, esta comunidad resiste exponiendo sus cuerpos. Sobre su lucha por la vida trata este reportaje, que ser谩 publicado en dos partes.

Flora del territorio Futawillimapu. Foto: Alex Vidal Brecas

PRIMERA PARTE

La comunidad huilliche 鈥溍乬uila Veloz del R铆o鈥

El werken (vocero) de la comunidad Levi帽anco Ta Leufu (鈥溍乬uila Veloz del R铆o鈥), Luis Navarro Navarro, est谩 sentado en una esquina del amplio sal贸n de la sede vecinal, ubicada en la ciudad de Llanquihue. Mientras su esposa e hijos entran y salen, saludan y escuchan en silencio, con rostros severos de tristeza y terror. Es 22 de diciembre de 2020 y hace unos d铆as debieron abandonar su hogar ante el riesgo vital de gigantescas rocas que ca铆an sobre su casa en la ribera del r铆o, lanzadas por retroexcavadoras del proyecto inmobiliario Alto Maull铆n Spa. Desde entonces pernoctan en un barrio de esta sure帽a ciudad, localizada junto al lago del mismo nombre. Mientras nos ense帽a diversos documentos, que toma de una mesa repleta de carpetas, este hombre de 51 a帽os dice 鈥渜ueremos contar esta historia, de c贸mo viv铆amos y c贸mo queremos vivir鈥.

Hijos del Werken (vocero). Foto: Alex Vidal Brecas

Hace tres generaciones y provenientes de la isla Caguach en Chilo茅, m谩s de cien kil贸metros al sur, la familia Levi帽anco (脕guila Veloz) migr贸 para asentarse en la ribera del Maull铆n. Don Luis, a quien su madre no registr贸 con el apellido Levi帽anco por la discriminaci贸n, relata:

鈥淟os huilliche somos gente sin punto fijo, nos movemos por el territorio, navegando por el r铆o. Hace cerca de veinte a帽os que hemos recorrido distintos lugares del r铆o Maull铆n. Vivimos del r铆o y del lago (Leufu Maull铆n y Kalafken Hue帽auca), de la pesca desde el bote y del buceo por apnea. En el lecho del r铆o recolectamos camarones y palos, que sacamos para hacer le帽a. No talamos los 谩rboles del lugar, sino que los podamos. Adem谩s nos dedicamos a la recolecci贸n de frutos de avellano, que salen desde la segunda semana de febrero hasta marzo. Hace ocho a帽os nos asentamos en un sector del r铆o, donde ahora vivimos y tenemos este problema. Antes era inhabitable. Nosotros construimos una ruka y levantamos un rehue (vivienda tradicional y sitio ceremonial respectivamente), con orientaci贸n de los esp铆ritus. Construimos una casa, una huerta y un invernadero鈥.

Este es un sitio de significancia cultural de la comunidad huilliche porque el uso consuetudinario del territorio comprende tambi茅n una dimensi贸n sagrada, seg煤n explica el werken:

鈥淎l construir nuestro hogar excavamos con herramientas manuales y encontramos muchos metawes (c谩ntaros de estilo mapuche). Incluso hallamos una cantera de greda. Pero no seguimos excavando, porque son propiedad de la 帽uke mapu y los kuyfi (la madre tierra y la gente antigua, respectivamente). S贸lo pueden sacarse mediante ceremonia. Aqu铆 todo es templo, las aguas tienen ngen (esp铆ritus), el rehue es nuestra conexi贸n. Este lugar es el mundo del agua: el r铆o Maull铆n es un mallin, es decir un hualve, humedal y pantano. En esta ladera hay dos trayenkos (cascadas). No vemos el leufu (r铆o) como una cosa, lo vemos como un ser vivo鈥.

Werken (vocero). Foto: Alex Vidal Brecas

El lof (comunidad) Levi帽anco, compuesto por alrededor de 20 personas, reivindica la propiedad del lugar que habita junto a la ribera del r铆o, en sus a帽os de posesi贸n efectiva y tambi茅n en un documento de 鈥渞econocimiento de herencia ancestral mapuche鈥. En este texto otorgado en 2015 por la autoridad regional huilliche del Cacique de Rahue, se se帽ala que los 鈥渕apuches somos due帽os leg铆timos de nuestras tierras por herencia ancestral, porque nuestros antepasados son due帽os del territorio Butawillimapu, fundamentado en el parlamento de paz鈥 de las Canoas o Rahue de 1793.

Los caciques huilliches son reconocidos en la Ley Ind铆gena N.潞 19.253. Se帽ala este Cacique que 鈥減or su antepasado do帽a Mar铆a Delfina Levi帽anco Unquen, reconozco heredero ancestral y due帽o leg铆timo de sus tierras al pe帽i Luis Enrique Navarro Navarro鈥, para luego a帽adir que 鈥渆l heredero ocupa con posesi贸n material y posesi贸n hist贸rica 57 hect谩reas de tierras鈥 junto al r铆o. Un peritaje antropol贸gico realizado en 2019 por V铆ctor Venegas, docente de la Universidad de Los Lagos, indica que el werken Navarro 鈥渢iene una presentaci贸n por estas tierras ancestrales en Conadi鈥 (Corporaci贸n Nacional de Desarrollo Ind铆gena). El argumento de ancestralidad se sustenta en la historia del poblamiento huilliche en el Futawillimapu.

Calendarios y geograf铆as del Futawillimapu

Junto a un estero afluente del r铆o Maull铆n se encuentra Monte Verde, lugar donde se encontraron restos de un asentamiento humano de 14.800 a帽os de antig眉edad -de los m谩s antiguos de Am茅rica-, cuya evidencia sugiere que sus habitantes se mov铆an por el r铆o extrayendo e intercambiando recursos con otros pobladores del 谩rea. Antes de la conquista europea esta cuenca ya era hogar del pueblo junco, quienes junto a otros pueblos huilliches (gente del sur) ocupaban los valles y riberas de los r铆os del Futawillimapu, conformando verdaderas 鈥渟ociedades ribere帽as鈥. El siglo XVI ver铆a la conquista espa帽ola y la posterior rebeli贸n nativa, marcando por dos siglos al r铆o Maull铆n como la frontera sur de los pueblos libres e insumisos del Futawillimapu y del Wallmapu mapuche. Desde sus fortificaciones los espa帽oles realizaron malocas (sorpresivas internaciones militares) para tomar prisioneros y esclavizarlos, que causaron el despoblamiento parcial de esta zona fronteriza.

Movimiento de los pobladores por las afluentes del r铆o Maull铆n. Foto: Alex Vidal Brecas

A fines del siglo XVIII la victoriosa ofensiva militar espa帽ola permiti贸 disolver la frontera y recolonizar el Futawillimapu, logrando la apertura del camino entre Chilo茅 y Valdivia. La 鈥減acificaci贸n鈥 implic贸 el Parlamento y Tratado de las Canoas de 1793, donde los huilliches se subordinaron a la corona pero mantuvieron autonom铆a pol铆tica. Tambi茅n cedieron territorios aunque conservaron la mayor铆a, incluyendo los territorios del r铆o Maull铆n y del lago Llanquihue.

Los territorios y autonom铆a de los pueblos del Futawillimapu ser谩n expoliados durante el siglo XIX, con su integraci贸n al naciente Estado chileno, desconociendo lo acordado en 1793. Los huilliches tuvieron problemas para obtener o registrar t铆tulos de comisario, de merced o de juez y actas de posesi贸n que certificasen su ocupaci贸n ancestral. El Estado declar贸 鈥渢ierra de nadie鈥 grandes extensiones territoriales que los huilliches pose铆an mediante un patr贸n de ocupaci贸n semi n贸made. Muchos territorios fueron incorporados como tierra fiscal, mucha de la cual se reparti贸 desde mediados de siglo a colonos europeos, en un extenso 鈥渢erritorio de colonizaci贸n鈥 que inclu铆a la cuenca del lago Llanquihue y el r铆o Maull铆n.

Indicios de ocupaci贸n semi n贸made. Foto: Alex Vidal Brecas

La colonizaci贸n implic贸 un paulatino despojo, compra-venta, apropiaci贸n, especulaci贸n y concentraci贸n de tierras, as铆 como de certificaci贸n, radicaci贸n y reducci贸n de territorios y comunidades huilliches. Tambi茅n implic贸 la quema de gigantescas extensiones de selva fr铆a y el incremento en la explotaci贸n de milenarios bosques de alerce, cuyas tablas de fina madera se exportaban desde la Colonia.

En el siglo XX la p茅rdida territorial recluy贸 a los huilliches del Futawillimapu en pocas tierras reconocidas como ind铆genas, que defendieron ante el avance del latifundio y las forestales. Organizados en Juntas de Caciques y mediante Memoriales reclamaron territorio y autonom铆a. Recuperaron tierras y fueron desalojados, a veces con extrema violencia como en la matanza de Forrahue en 1912. Desterritorializaci贸n parcial, inquilinaje, migraci贸n urbana, proletarizaci贸n y cambios identitarios son elementos de la incorporaci贸n subordinada de los pueblos huilliches a Chile. Es con el colonialismo interno cuando la estela de pueblos juncos y huilliches parece disolverse en las aguas del Maull铆n. Pero el Censo del 2017 indica que casi el 30% de la poblaci贸n de la comuna de Llanquihue se帽ala pertenecer al pueblo mapuche, en Puerto Varas el 18%, en Los Muermos el 16%, en Puerto Montt el 21%, en Maull铆n el 21%. Todas son comunas (municipios) por donde pasa el r铆o Maull铆n.

El r铆o Maull铆n

El r铆o Maull铆n (鈥渃ascada de lluvia鈥 en lengua nativa) nace como desag眉e natural del lago Llanquihue en la zona urbanizada de la comuna del mismo nombre. El lento y sinuoso fluir de sus aguas recorre con calma a trav茅s de las comunas de Puerto Varas, Puerto Montt y Los Muermos, para finalmente desembocar como un gigantesco estuario al Oc茅ano Pac铆fico en una zona rural de la comuna de Maull铆n. Son m谩s de setenta kil贸metros de variados paisajes de humedal, con bosques semi sumergidos, hualves, pantanos, turberas, totorales y marismas, con un salto de agua, peque帽os r谩pidos y muchos remansos, que configuran ecosistemas de gran complejidad y biodiversidad. Viven aqu铆 especies nativas, end茅micas y migratorias: peces y anfibios, m谩s de ciento cincuenta especies de aves silvestres, mam铆feros como la nutria de r铆o huill铆n, los felinos g眉i帽a y puma, el marsupial monito del monte y el ciervo pud煤. Especies amenazadas o en peligro de extinci贸n aqu铆 encuentran un corredor biol贸gico h铆drico natural en el cual desarrollarse.

Pesca sobre las aguas del r铆o Maull铆n. Foto: Alex Vidal Brecas

En el siglo XX el r铆o Maull铆n sirvi贸 como medio de transporte, lugar de pesca y recolecci贸n, soporte agr铆cola, ganadero e industrial, y 煤ltimamente como atractivo tur铆stico. El habitar junto al r铆o ha generado una identidad ribere帽a local que, en el 煤ltimo lustro, se volvi贸 regional cuando el r铆o enfrent贸 la amenaza de una central hidroel茅ctrica proyectada en sus aguas. Desde el nacimiento hasta la desembocadura, comunidades y organizaciones se han movilizado para defender y proteger su r铆o. Hoy los ribere帽os valoran la ecolog铆a y el patrimonio del r铆o, tambi茅n los usos sustentables del mismo, para crear estrategias de conservaci贸n del r铆o y su cuenca.

En el a帽o 2002 cerca de setenta y cinco mil hect谩reas del impresionante paisaje fluvial fueron declaradas Sitio Prioritario de Conservaci贸n para la Estrategia Nacional de Biodiversidad. En el 2016 m谩s de mil trescientas hect谩reas de sus humedales fueron incorporadas a la Red Hemisf茅rica de Aves Playeras, como sitio protegido a nivel mundial dada su relevancia para aves migratorias. Finalmente en el 2019 el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad declar贸 la creaci贸n del Santuario de la Naturaleza del R铆o Maull铆n, que comprende m谩s de ocho mil hect谩reas de sus humedales. Estas figuras de conservaci贸n territorial relevan el valor y dan protecci贸n legal a los ecosistemas del r铆o.

Foto: Alex Vidal Brecas

Expansi贸n inmobiliaria sobre el r铆o

La salud ecosist茅mica y biodiversidad del r铆o tiene hoy un inesperado y paradojal correlato: el Maull铆n y sus riberas forman un atractivo paisaje natural que se mercantiliza en la explosiva especulaci贸n inmobiliaria que experimenta toda la regi贸n. El negocio de bienes ra铆ces tiene en las 鈥減arcelas de agrado鈥 una oferta que se valoriza cada d铆a: 鈥淏osques del Maull铆n鈥, 鈥淩铆os del Chucao鈥, 鈥淐ondominio Bosque R铆o鈥, entre otros, son parcelaciones cuya publicidad resalta la pr铆stina naturaleza circundante, la exclusividad del lugar y la alta plusval铆a del inmueble.

Esto se realiza en base al Decreto Ley 3.516 de 1980 que establece normas sobre divisi贸n de predios r煤sticos, es decir que se encuentran fuera del l铆mite urbano y tienen una aptitud agr铆cola, ganadera y forestal o se componen de bosque nativo. El decreto proh铆be cambiar el uso rural de los predios subdivididos, sin embargo en la pr谩ctica avanza la urbanizaci贸n irregular de extensos territorios rurales en todo el pa铆s y la regi贸n, con nocivos efectos socioambientales descritos por urbanistas y ec贸logos. Si antes el extractivismo regional tuvo como objeto a esclavos y alerces, hoy el extractivismo inmobiliario es un negocio particular que implica la destrucci贸n de suelos, ecosistemas, paisajes, bienes comunes y formas de vida.

Predios sobre la zona. Foto: Alex Vidal Brecas

El conflicto que aqu铆 exponemos se inscribe en este proceso y se remonta a enero de 2019, cuando un proyecto inmobiliario se instal贸 en el predio de 50 hect谩reas que el Lof Levi帽anco reclama. Mediante un v铆deo publicado en redes sociales, el werken Navarro denunci贸 que estaban

鈥渟iendo amedrentados por unos latifundistas que llegaron de Santiago, ricos que han estado trabajando en temas de construcci贸n de viviendas, que dicen que ahora otro ladr贸n de tierras les vendi贸 nuestra tierra a ellos y que por eso ellos nos quieren desalojar [鈥 nos ha amenazado de muerte sino salimos de este territorio. Si no le entregamos el r铆o y la ribera del mismo [鈥

Riveras del r铆o Maull铆n. Foto: Alex Vidal Brecas

Ante esa amenaza, nosotros decimos a este latifundista que puede irse donde quiera con su cag谩 de plata y con su cag谩 de amenazas. Nosotros no vamos a abandonar nuestra cultura, no vamos a abandonar nuestra espiritualidad [鈥 Estas tierras son huilliches, y nuestra visi贸n y nuestra tarea y nuestro trabajo y nuestra vida, se va a ir en mantener nuestra cultura y mantener nuestra espiritualidad, cueste lo que cueste鈥.

Toma de dron por la zona

Finalmente aquel proyecto no se realiz贸, pero el predio rural fue comprado en octubre de 2019 por la empresa de giro inmobiliario 鈥淎lto Maull铆n SpA鈥, para desarrollar el proyecto de parcelaciones 鈥淎lto Maull铆n Parque Natural Residencial鈥. Constituida en mayo de 2019, su gerente general y representante legal es Rolando Winkler Fuchslocher, sus accionistas a partes iguales son Inversiones Alma Sur SpA y Chacra 40 SpA, respectivamente representadas por Germ谩n Egon Strauch y Rolando Winkler Fuchslocher.

Toma de dron por la zona

Rolando Winkler tambi茅n es socio en Inmobiliaria e Inversiones Winkler & Nasler Limitada, tambi茅n denominada Inmobiliaria Alto Los Colonos, que desarrolla el condominio del mismo nombre en la comuna de Frutillar, bajo el lema 鈥淥lvida el concepto de 鈥榥ueva normalidad鈥, ven a construir tu propia realidad鈥. Son m谩s de cien parcelas en venta, por un precio de noventa millones de pesos cada una. Tanto en la parcelaci贸n de Frutillar como en la de Llanquihue, Winkler trabaja junto a la empresa S眉dwind Gesti贸n Inmobiliaria, corredora de propiedades cuyo representante es Walter Arnold Mueller. Las faenas de maquinaria en la parcelaci贸n Alto Maull铆n son hechas por la Constructora Stange Hermanos Limitada. Por otra parte Rolando Winkler es representante de Franquicias Gastron贸micas PIM鈥橲, due帽a del Restaurant PIM鈥橲 en Puerto Varas.

Toma de dron por la zona

El desarrollo inmobiliario 鈥淧arque Natural Residencial鈥 de Alto Maull铆n SpA, en las afueras de Llanquihue, consiste en la subdivisi贸n y urbanizaci贸n del predio rural. Son ochenta y siete parcelas que tienen desde quinientos metros cuadrados, puestas a la venta a un precio aproximado de ochenta y tres millones de pesos cada una. Se construye tambi茅n infraestructura de caminos de doce metros de ancho, agua y electrificaci贸n subterr谩nea, sistema de agua de pozo profundo, 谩reas comunes con plazas, jardines y miradores, ciclov铆a, entrada vigilada por guardia y port贸n autom谩tico. Su publicidad oferta 鈥渦n estilo de vida natural鈥 desarrollando 鈥渦n concepto que se adapte totalmente a la naturaleza y futuro de nuestras familias鈥, acompa帽ando el eslogan con fotograf铆as de paisaje con r铆os, bosques y monta帽as. Sin embargo el desarrollo del proyecto ha estado marcado por el conflicto socioambiental, la violencia hacia la familia Levi帽anco y la destrucci贸n del r铆o Maull铆n.

Toma de dron por la zona

Violencia y destrucci贸n en la ribera

Seg煤n archivos judiciales y testimonios recopilados, la disputa entre la inmobiliaria Alto Maull铆n SpA y el Lof Levi帽anco Ta Leufu comenz贸 el 31 de julio de 2020, al iniciar la empresa los trabajos topogr谩ficos para realizar un camino al r铆o desde lo alto del cerro hasta la ribera. Seg煤n relata Luis Navarro, Rolando Winkler y otra persona llegaron sin previo aviso y sin mascarilla hasta la ruca del lof Levi帽anco, fotografiando a escondidas a su esposa, hijo e hija menor de edad. Cuando los encararon, se帽ala el werken, recibieron burlas y amenazas. Por su parte, Winkler relata que 茅l baj贸 al lugar, pero al constatar tala de 谩rboles y una ruka volvi贸 a la cima del cerro, donde dice que Navarro le amenaz贸 y dio un pu帽etazo. Ambos acudieron a la subcomisar铆a de Llanquihue a presentar las respectivas denuncias.

Toma de dron por la zona

Desde entonces y en el transcurso de los meses, se sucedieron una serie de escaramuzas. Navarro se帽ala que 鈥渁 medida que pasaron los meses, la gravedad de los avances de la inmobiliaria se fue incrementando鈥. Entonces junto a su familia comenzaron a difundir v铆deos en redes sociales, denunciando los hechos y mostrando el avance de las m谩quinas sobre el bosque en la ladera del r铆o. Por su parte, Winkler y sus trabajadores hicieron denuncias por amenazas de Navarro si iniciaban las obras, incluyendo una denuncia por retiro de los estacones que serv铆an de gu铆a para la apertura de caminos.

El 4 de agosto en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, la inmobiliaria present贸 un recurso de protecci贸n a favor del representante de la empresa y sus trabajadores en contra de Luis Navarro (1645-2020). El 6 de agosto Navarro se comunic贸 con la oficina regional de la Corporaci贸n Nacional de Desarrollo Ind铆gena (CONADI) para requerir su intervenci贸n en el caso. Navarro acus贸 ser vulnerado en sus derechos, sufriendo junto a su familia del amedrentamiento de particulares a causa de su lucha por proteger su tierra ancestral. Argument贸 que es un lugar de pr谩cticas culturales mapuche, con patrimonio hist贸rico y biodiversidad, que resultar铆a da帽ado por las obras proyectadas para abrir un camino y un embarcadero. El 31 de agosto el director regional de la Corporaci贸n deriv贸 tal requerimiento al director nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), solicitando apoyo y asesor铆a para la comunidad Levi帽anco. Tambi茅n escribi贸 al presidente del Consejo de Monumentos Nacionales solicitando asesor铆a para proteger el patrimonio hist贸rico de esta comunidad huilliche. No hubo respuesta efectiva de parte de estos organismos del Estado.

Toma de dron por la zona

El 16 de septiembre el tribunal de Puerto Montt dict贸 sentencia en el recurso de protecci贸n presentado por la inmobiliaria, resolviendo que Navarro deb铆a abstenerse de acercarse a Winkler y sus cuidadores, como tambi茅n abstenerse de realizar en redes sociales publicaciones que afectasen su imagen y honra. Pero el tribunal no orden贸 el desalojo, pues esta no era una causa sobre las tierras. Ese d铆a las retroexcavadoras de la Constructora Stange Hermanos comenzaron a abrir el camino al r铆o. Sin contar con los permisos ambientales necesarios para tal obra de urbanizaci贸n en un Sitio Prioritario de Conservaci贸n. Seg煤n una denuncia del cuidador del fundo y del operario de retroexcavadora, Navarro se interpuso delante de la maquinaria, 鈥渕anifestando que no se iba a dejar que trabajara la m谩quina hasta que est茅 resuelto por tribunales ya que 茅l estaba en su sector que le corresponde y que son tierras patrimoniales鈥 y 鈥渁ncestrales鈥.

El 19 de septiembre Luis Navarro denunci贸 faenas no autorizadas de retroexcavadora en su predio, mencionando la existencia de un litigio en tribunal civil con su vecino y posibles amenazas hacia su familia. Un mes despu茅s, en un correo electr贸nico dirigido al general de Carabineros de la D茅cima Zona y a la Subcomisar铆a de Llanquihue, Luis Navarro se帽alaba:

鈥渕e permito informar que el d铆a de hoy 18 de noviembre del 2020 siendo las 11:15 horas, se ha llamado en reiteradas oportunidades de distintos tel茅fonos de la subcomisar铆a de Llanquihue, quienes no han respondido al llamado de los habitantes de la comunidad Levi帽anco ta leufu, ubicada en la ladera del r铆o Maull铆n, ante la emergencia ocurrida debido a que en el alto del cerro se encuentra una m谩quina, tipo excavadora, arrojando rocas de gran magnitud desde gran altura en direcci贸n a las rukas y casas de la comunidad, produci茅ndose un riesgo inminente de que estas rocas caigan no solo en las viviendas, sino que golpeen a las personas, adultos y ni帽os que habitan el lugar; se requiere presencia policial a fin de evitar heridos en el lugar, por lo que solicito su intervenci贸n鈥. En un correo posterior agrega: 鈥渆s imperativo informar que el conductor de la retroexcavadora atac贸 con la m谩quina al cona [valiente, mocet贸n] de la comunidad, tratando de aplastarlo. Solicito su intervenci贸n para encomendar personal policial en el lugar.鈥

Toma de dron por la zona

Mientras se denunciaba ante Carabineros y Polic铆a de Investigaciones, en la ladera del r铆o aumentaba la intensidad de las faenas, con retroexcavadoras removiendo bosque nativo y grandes vol煤menes de tierra. La Fiscal铆a y el Juzgado de Garant铆a de Puerto Varas desestimaban investigar reiteradas denuncias por destrucci贸n ambiental y agresi贸n a la comunidad (3353-2020, 3562-2020 y 346-2021). A principios de diciembre las retroexcavadoras 鈥渃omenzaron a abrir caminos hacia el interior del bosque, en la parte superior de la colina, generando un socav贸n que se encuentra inmediatamente cerro arriba de donde se encuentra nuestro hogar y asentamiento鈥, expon铆a Luis Navarro en un recurso de amparo patrocinado por el Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Policial ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt el 18 de diciembre de 2020 (345-2020, reingresado como Recurso de Protecci贸n 1950-2020). En el relato acompa帽ando de im谩genes, se explica el peligro y terror sufrido por la comunidad:

鈥淎 medida que dichos surcos en el bosque fueron avanzando, comenzaron a lanzarse piedras de gran tama帽o cuesta abajo, directamente dirigidas a nuestro hogar. Si bien resultar谩 evidente de las fotograf铆as, me gustar铆a recalcar que cada una de estas piedras, debido a su tama帽o, peso y adem谩s, la trayectoria e inclinaci贸n desde la cual se lanzan a gran velocidad, implican una amenaza real, objetiva y concreta, a la vida y seguridad de toda mi comunidad鈥 [鈥 鈥淓l pasado s谩bado 12 de diciembre, d铆a en que cayeron gran cantidad de piedras en las cercan铆as de mi ruca, aproximadamente a las 22 horas [鈥鈥

Toma de dron por la zona

鈥淓l d铆a lunes 14 de diciembre, seg煤n consignamos por un video que haremos llegar a SSI, tuvimos que evacuar con urgencia por v铆a acu谩tica, llev谩ndonos a nuestros perros, debido al terror de las piedras, tierra y troncos de 谩rboles nativos que comenzaron a caer a nuestro alrededor, con inmenso estruendo, debido a nuevos avances de retroexcavadoras. En el minuto que comenzaron a caer las piedras, mi hija menor (de 9 a帽os) y mi se帽ora, se encontraban trabajando en el invernadero, que fue impactado por una piedra, sin causarles lesiones, pero s铆 inmenso terror鈥.

En la sede vecinal de Llanquihue, junto a su familia, el 22 de diciembre el werken explicaba: 鈥渢uvimos que desalojar, es inhabitable, el hombre sepultar谩 las rukas鈥. Ante la violencia de los hechos e inacci贸n de las instituciones del Estado, la familia difundi贸 nuevos videos en redes sociales y el caso se volvi贸 viral a mediados de diciembre. El werken Navarro explica el tono y las palabras usadas en sus grabaciones: 鈥渦samos la lengua como arma de lucha, estamos defendiendo la tierra de las retroexcavadoras que Winkler manda. Por eso mi actitud en los videos, necesitamos ubicar a Llanquihue en el mapa鈥.

Toma de dron por la zona

Aunque la viralizaci贸n en redes sociales visibiliz贸 la violencia contra la comunidad huilliche y la destrucci贸n del r铆o Maull铆n, en opini贸n de la comunidad el actuar de las distintas autoridades y organismos estatales ha sido negligente. Adem谩s la inmobiliaria ha presentado el caso como un conflicto de usurpaci贸n a un privado que le impide el dominio de su propiedad y ejercer su libertad de empresa, pero de acuerdo a la opini贸n de la comunidad huilliche, se trata de un problema de racismo, colonialismo y ecocidio que es hist贸rico y estructural. 鈥淓l newen (vitalidad, fuerza) del r铆o est谩 tocado con esta intervenci贸n鈥 se帽alan desde el lof Levi帽anco Ta Leufu. La ribera del r铆o es la frontera de vida donde hoy el extractivismo abre sus caminos de muerte.

Toma de dron por la zona

Una denuncia ciudadana por elusi贸n ambiental, vulneraci贸n a Sitio Prioritario y da帽o ambiental logr贸 que a mediados de febrero el Tribunal Ambiental ordenara la paralizaci贸n de las obras por 15 d铆as h谩biles, pero 驴qu茅 pasar谩 despu茅s? En la segunda entrega ahondaremos en los problemas estructurales, as铆 como en los procesos judiciales, el grave da帽o ambiental y las repercusiones sociales actuales que est谩 teniendo este conflicto territorial y socioambiental.

