Ayer, durante las protestas por el Día del Joven Combatiente en la comuna de Colina, Santiago de Chile, Angela González Aros de 24 años fue embestida por una camioneta manejada por un civil ( aún no identificado) causándoles graves lesiones que terminaron con su vida. Sospechan de un asesinato fascista. Por Daisy Alcaino para ANRed.

En el contexto del Día del Joven Combatiente, que se da cita todos los 29 de marzo , en donde se conmemora el asesinato en dictadura de los hermanos Vergara Toledo, fue asesinada en la comuna de Colina, en Santiago de Chile, la joven manifestante Angela González de 24 años.

Según testimonios difundidos ayer 29 de marzo, a través de redes sociales, testigos en el lugar indicaron: “estábamos en la manifestación por el día del Joven combatiente, pacíficamente, sólo teníamos una barricada, cuando un enfermo de la cabeza pasó por el medio de la barricada y atropelló a una compañera (..) La acción descerebrada de un tipo que llegó y pasó y la enredó en sus ruedas, y la niña ahora está grave…”

Según información entregada por este testigo la camioneta era de un tamaño grande, tipo Ranger “ Yo estuve ahí, el tipo aceleró y pasó por encima habiendo alrededor 30 manifestantes”, concluyó.

2) Momento posterior al criminal ATROPELLO en COLINA Vehículo particular atropelló a un grupo de manifestantes entre los cuales se encontraba la joven ÁNGELA GONZÁLEZ.

En horas de la madrugada se confirmo su muerte.

“Según antecedentes obtenidos por relatos de testigos y amigos que estaban con ella en las protestas, cerca de las 21:35 horas la víctima se encontraba reunida con otros manifestantes en una barricada, momento en que una camioneta intentó pasar por la barricada, donde fue impactada Ángela.

Ante esto, el chófer de la camioneta se da a la fuga en dirección a la cárcel, mientras que los propios manifestantes intentaban socorrer a la víctima que yacía inmóvil en el piso, para luego ser trasladada a la Clínica Las Condes de urgencia, lugar donde falleció en la madrugada producto de contusiones el la cabeza y el tórax.”, informó el Medio “Portada soñada” .

Por último, la Policia de Investigaciones (PDI) se encuentra investigando el caso y se pedirán las imágenes de cámaras de seguridad para dar con la identidad del chófer y esclarecer los hechos que terminaron con el asesinato de la joven.

Por su parte, desde el Gobierno, la mañana de este martes, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, rechazó la presencia de observadores de derechos humanos en las protestas que se registraron en varias comunas de Santiago, deteniendo a once de ellos, por transportar 35 bombas Molotov supuestamente encontradas en sus mochilas. “El hecho tiene particular gravedad, porque detrás de trajes que dicen ser de observadores de derechos humanos, detrás de cascos, personas quisieron evadir el control policial, y ¿que portaban esas 11 personas que fueron detenidas?: 35 bombas molotov” , indicó la autoridad y agregó: “¿para qué necesitamos observadores de derechos humanos en los hechos de violencia de ayer? Ayer no había ninguna manifestación pacífica, no había ninguna manifestación ni demanda legítima. Ayer lo que vimos fue una violencia intensa de una minoría en contra de Carabineros”.

Organizaciones de DDHH piden información y videos del hecho al contacto: Gabriel Gajardo (@gabo.gajardo)

