Chile, la gran estafa: los mismos de los 30 años recuperan el lugar protagónico

por Lun Lee /Interferencia

Los intentos de los partidos oficialistas por presentar cambios a la nueva Constituci贸n para asi supuestamente entregar certezas a los votantes y apaciguar dudas tanto de la ciudadan铆a como de la clase pol铆tica ante la opci贸n Apruebo, ha sido la prioridad de la actividad pol铆tica de las 煤ltimas semanas, y no la campa帽a, a menos de un mes del plebiscito.

Dichas reformas -adem谩s de reforzar la idea de que la nueva Constituci贸n no est谩 bien hecha- requerir谩n ser implementadas a trav茅s del Congreso, donde los qu贸rum de reforma tanto en la nueva carta magna como en la actual no son favorables para el oficialismo. En ese escenario, la b煤squeda de acuerdos y unidad en el sector, no alcanzan para disputar el hist贸rico veto de la derecha.