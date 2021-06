–

De parte de La Peste June 20, 2021

El fin de semana del 15 y 16 de mayo de 2021, los votantes en Chile eligieron a los delegados que asistir√°n a la convenci√≥n que compondr√° una nueva constituci√≥n para el pa√≠s. Esta elecci√≥n, en s√≠ misma, fue una concesi√≥n lograda a trav√©s del levantamiento del 2019. La derecha fue decisivamente derrotada en estas elecciones, pero ning√ļn partido de la izquierda institucional logr√≥ una mayor√≠a. Los medios tradicionales han anunciado este resultado como una victoria de la pol√≠tica ‚Äúindependiente‚ÄĚ‚ÄĒpero ¬Ņqu√© significado tendr√° esto para los movimientos autonomistas que dieron impulso a los pol√≠ticos izquierdistas en primer lugar? En este an√°lisis, nuestro corresponsal en Chile explora la tensi√≥n irreconciliable entre la pol√≠tica de la representaci√≥n y la pol√≠tica de la acci√≥n directa (CrimethInc).

La victoria electoral de la izquierda no institucional en Chile es el m√°s reciente desarrollo en una historia que se ha desenvuelto por a√Īos, desde la ‚Äúmarea rosa‚ÄĚ que llev√≥ al poder a pol√≠ticos como Luis Inacio ‚ÄúLula‚ÄĚ da Silva en Brasil a la victoria de Syriza en Grecia despu√©s de las movilizaciones del 2011. En cada uno de estos casos, los fracasos de la pol√≠tica centrista y de derecha pavimentaron el camino para estas victorias electorales. Pero los partidos de izquierda han enfrentado grandes dificultades para cumplir con sus promesas, y pol√≠ticos de una derecha a√ļn m√°s extrema los han sucedido‚ÄĒBolsonaro en Brasil, Nueva Democracia en Grecia. ¬ŅC√≥mo pueden los movimientos sociales horizontales navegar la situaci√≥n que se obtiene de las victorias electorales izquierdistas de manera que sus destinos no est√©n atados al devenir de los partidos pol√≠ticos y sus gobiernos?

Chile tiene una historia de acci√≥n directa derechista y anti gubernamental que complican a√ļn m√°s la situaci√≥n. En una era en la que el poder del estado es una papa caliente que quema a quien sea que la sostenga, incluso en momentos en los que parece que la √©lite gobernante ha sido derrotada, debemos mantener nuestra mirada en el futuro y prepararnos para el siguiente round.

Parte I: Fragmentación del Aparato del Estado

Antes del refer√©ndum constitucional de octubre pasado, ofrecimos estas reflexiones sobre la pr√≥xima ola de campa√Īas electorales:

Aunque el aniversario del primer a√Īo de la revuelta chilena se aproxima con rapidez, no estamos seguros de que depara el futuro para Santiago. Hemos visto el discurso alrededor de este movimiento cambiar de un movimiento por la Dignidad a un movimiento en contra de la constituci√≥n heredada de la dictadura de Pinochet. El 25 de octubre, una semana despu√©s del aniversario de la revuelta, los chilenos votaran en un refer√©ndum nacional para decidir si debe realizarse una convenci√≥n constitucional para reescribir la constituci√≥n. La izquierda institucional se ha apresurado en culpar a la actual constituci√≥n de los males de la sociedad‚ÄĒes una manera de sacar la atencion de como los arreglos institucionales entre la dictadura y su oposici√≥n crearon esta situaci√≥n‚Ķ cuando suplantaron a los miles que lucharon valientemente en contra del ej√©rcito y la polic√≠a para convertirse en los l√≠deres designados de la oposici√≥n a Pinochet. En consecuencia, nuestro conflicto actual enfrenta a la nueva comunidad de revuelta tanto al estado como a su oposici√≥n institucional. Esta lucha determinar√° si es que la revuelta chilena ser√° una en torno a vivir la vida con dignidad o a perpetuar los arreglos institucionales que nos alienan de nuestra experiencia, nuestra historia, y nosotros mismos. A pesar de la manera en que la suspensi√≥n de la revuelta ha hecho invisible a su comunidad, su presencia es visible en todos lados‚Ķ Los movimientos en la calle tienen un rol m√°s grande que solo ‚Äúproteger marchas‚ÄĚ o ejercer presi√≥n para que alguna figura p√ļblica camine a trav√©s de la puerta giratoria del gobierno estatal; sirven para crear las condiciones para que otras ideas agarren, para que otras posibilidades echen sus ra√≠ces.‚ÄĚ

La Elección Constitucional

El fin de semana del 15 y 16 de mayo tuvo lugar una mega elección en la que los votantes de todo el país eligieron entre candidatos que competían por cargos de alcaldes y concejales de los gobiernos locales y regionales y delegados para la convención que escribirá una nueva constitución para Chile. Esta elección estaba originalmente programada para el 15 de abril, pero los partidos políticos acordaron posponerla un mes y celebrarla en dos días, en respuesta a la segunda ola de la pandemia de COVID19 en Chile.

Las asambleas territoriales y organizaciones sociales que han participado de estas elecciones enfatizan tres principios sobre cómo debería funcionar la gobernanza política en Chile:

1.) Soberanía popular: Cambiar el sistema político para hacer que el gobierno refleje los intereses de los chilenos de a pie y no la clase política (tanto de derecha como de izquierda) que hasta hoy ha gobernado a través de arreglos institucionales. Responder a las demandas sociales de larga data que hasta hoy no han encontrado respuesta.

2.) Poder popular: Los políticos deben representar los intereses de los movimientos sociales, las organizaciones no institucionales a través de las que los chilenos de a pie articulan sus demandas sociales.

3.) Autonomía territorial: Cambiar el sistema político centralizado que le da mucho poder al gobierno nacional a costa de las municipalidades locales que tienen una conexión inmediata con los chilenos de a pie.

En los meses desde el refer√©ndum, los partidos pol√≠ticos y organizaciones sociales conformaron listas de candidatos e hicieron campa√Īa para estas elecciones. Las organizaciones sociales han tenido la oportunidad de actuar como partidos pol√≠ticos, creando sus propias planillas electorales para la convenci√≥n y desarrollando sus propias elecciones primarias para elegir a los candidatos a alcalde.

La derecha estaba segura de lograr completamente el tercio de los votos que necesitaban para obtener poder de veto en la convención constitucional. En una entrevista en febrero pasado, el Ministro Vocero del gobierno, Jaime Bellolio, aseguraba que, en las elecciones para determinar quien participa del proceso para establecer una nueva constitución chilena,

‚ÄúCreemos que vamos a ganar 3-0: Vamos por Chile ser√° la lista m√°s votada, ser√° la lista que obtendr√° el mayor n√ļmero de constituyentes y ser√° la lista que obtendr√° por s√≠ misma un tercio de los constituyentes‚ÄĚ.

Esa no fue la forma en que resultaron las cosas.

Vamos por Chile: La coalici√≥n de partidos pinochetistas y de centro-derecha de Sebasti√°n Pi√Īera.

La coalici√≥n de partidos pinochetistas y de centro-derecha de Sebasti√°n Pi√Īera. Apruebo Dignidad: La lista conformada por el Partido Comunista, el Frente Amplio y sus organizaciones sociales afiliadas.

La lista conformada por el Partido Comunista, el Frente Amplio y sus organizaciones sociales afiliadas. Apruebo: Compuesta de la Concertación, la coalición de partidos de centro izquierda que llegó al poder después de la dictadura de Pinochet.

Compuesta de la Concertación, la coalición de partidos de centro izquierda que llegó al poder después de la dictadura de Pinochet. Del Pueblo: Una coalición de candidatos independientes, muchos afiliados a movimientos sociales sin conexión con los partidos políticos.

Una coalición de candidatos independientes, muchos afiliados a movimientos sociales sin conexión con los partidos políticos. Nueva constitución: Una coalición de candidatos independientes con vínculos con los partidos políticos que no corrieron en las listas de sus partidos.

Una coalición de candidatos independientes con vínculos con los partidos políticos que no corrieron en las listas de sus partidos. Otros: 13 independientes que corrieron como delegados de sus distritos sin vínculos a ninguna lista.

13 independientes que corrieron como delegados de sus distritos sin v√≠nculos a ninguna lista. Pueblos ind√≠genas: Los 17 esca√Īos reservados para los Pueblos Originarios de Chile, elegidos en una votaci√≥n especial para miembros de alguna de las nueve naciones ind√≠genas de Chile.

Si bien muchas asambleas territoriales se organizaron para promover a sus propios candidatos, las asambleas anarquistas intentaron leer la situación actual y determinar nuestra posición en este cambiante panorama institucional. Antes de la mega-elección del fin de semana pasado, las tendencias anti-institucionales asumieron que lo siguiente ocurriría:

1.) Habría una baja convocatoria a las urnas, lo que sesgaría los votos hacia la derecha.

2.) La derecha obtendr√≠a al menos un tercio de esca√Īos en la convenci√≥n, permiti√©ndoles bloquear cualquier cambio institucional de envergadura.

De hecho hubo una baja de participaci√≥n: solo el 43% del padr√≥n electoral concurri√≥ a las urnas. Pero a pesar de que esta baja participaci√≥n indica una carencia de la ‚Äúparticipaci√≥n popular‚ÄĚ que la izquierda institucional asocia con sus principios de soberan√≠a y poder popular, la derecha sufri√≥ una derrota may√ļscula en las elecciones. A√ļn m√°s, ninguna coalici√≥n de partidos pol√≠ticos obtuvo poder de veto, porque los candidatos independientes obtuvieron un 42% de los esca√Īos en la convenci√≥n. Los medios de comunicaci√≥n tradicionales ac√° en Chile han presentado a ‚Äúlos independientes‚ÄĚ como el gran triunfador de la elecci√≥n constitucional, un bloque emergente del estallido social (esto es, el levantamiento de 2019). Pero estos independientes no son una coalici√≥n integrada‚ÄĒson un tapiz de listas diferentes, candidatos distintos de diversas organizaciones sociales y diferentes trayectorias de actividad pol√≠tica en Chile.

Esto crea una situaci√≥n √ļnica en la que no hay ning√ļn partido pol√≠tico o l√≠der que represente a la totalidad de los movimientos sociales.

Los triunfadores notables en la elecci√≥n de delegados incluyen a la ‚ÄúT√≠a Pikachu‚ÄĚ, una conductora de transporte escolar de 43 a√Īos que se convirti√≥ en un √≠cono de las protestas en Plaza Dignidad y logr√≥ un esca√Īo en la convenci√≥n en la ‚ÄúLista del Pueblo‚ÄĚ, y la Machi Francisca Linconao, una [defensora de los derechos humanos]](https://www.frontlinedefenders.org/es/case/criminalisation-machi-francisca-linconao) y l√≠der espiritual mapuche.1

Oficialismo versus Oposici√≥n, la ‚ÄúClase Pol√≠tica‚ÄĚ versus ‚Äúel Pueblo‚ÄĚ

Algunos anarquistas han sugerido que, en el siglo XXI, el poder del estado es una papa caliente‚ÄĒargumentando que dado que la modernizaci√≥n neoliberal le ha hecho dif√≠cil a las estructuras estatales mitigar el impacto del capitalismo, ning√ļn partido ser√° capaz de mantener el poder estatal por mucho tiempo sin perder credibilidad. Seg√ļn esta teor√≠a, las tendencias y pr√°cticas pol√≠ticas alternativas podr√°n florecer siempre que logren presentarse como oponentes al orden imperante, pero estas tendencias tender√°n a perder apoyo popular una vez que sean reducidas a plataformas pol√≠ticas que los pol√≠ticos pueden reclamar representar, o bien terminar asociadas‚ÄĒbien o mal‚ÄĒcon el partido gobernante.

En Chile, los partidos políticos dominantes fallaron en obtener un asidero en la convención constitucional porque todos ellos representan visiones de un manejo de crisis tecnocrático, que ha sido desacreditado por el levantamiento chileno y la pandemia de COVID-19.

M√°s personas participaron de la elecci√≥n presidencial de 2017 que en la elecci√≥n de mayo de 2021. El 2017, el actual presidente, Sebasti√°n Pi√Īera, gan√≥ con el 53% de los votos. Los partidarios de Pi√Īera apuntaron a la crisis pol√≠tica y econ√≥mica de Venezuela, amenazando que Chile podr√≠a experimentar los mismos problemas si se desviaba de su trayecto neoliberal. Tambi√©n movilizaron los miedos antiinmigraci√≥n: casi dos millones de inmigrantes, la mayor√≠a de ellos desde Venezuela, han llegado a Chile huyendo de la crisis econ√≥mica en otros lados. La derecha advirti√≥ que una victoria del Frente Amplio (una coalici√≥n de izquierda relativamente nueva) o de Partido Socialista convertir√°n al pa√≠s en ‚ÄúChilezuela‚ÄĚ, con inflaci√≥n rampante, alto desempleo, fondos de pensiones que se evaporan, conflicto social y tiendas vac√≠as, declarando que la √ļnica manera de asegurar un futuro estable era apegandose a las pol√≠ticas neoliberales de derecha.

Ir√≥nicamente, la realidad de una ‚ÄúChilezuela‚ÄĚ instable se ha materializado bajo el gobierno de derecha. Si bien fue la revuelta la que demostr√≥ que hab√≠a un amplio descontento con el modelo neoliberal chileno, la respuesta del estado al COVID19 demostr√≥ que √©ste era incapaz de dar respuesta a la crisis. Hasta ahora, la principal forma de apoyo econ√≥mico por parte del gobierno ha sido permitir a los chilenos retirar el 10% de sus fondos de pensiones privados administrados por el estado (AFP). En Junio de 2020 tuvo lugar la primera protesta masiva desde el inicio de la pandemia de COVID19, en tanto la gente demandaba que el gobierno aprobara estos retiros; el gobierno aprob√≥ dos retiros en Junio y Diciembre. En abril de 2021, el congreso busc√≥ aprobar un tercer retiro, y Pi√Īera hizo todo lo que estaba a su alcance para bloquearlo. La derecha tem√≠a que estos retiros podr√≠an da√Īar irreparablemente a las mega-corporaciones en las que invierten las AFPs.

La derecha ten√≠a esca√Īos suficientes en el congreso como para bloquear esta moci√≥n. Si el congreso la aprobaba, Pi√Īera pod√≠a desafiar al congreso en el Tribunal Constitucional, que muchos pensaban que se inclinar√≠a en su favor. Sin embargo, aparentemente tomando en consideraci√≥n los abismantes niveles de aprobaci√≥n de Pi√Īera (cerca de 15%) y las venideras elecciones, m√°s de dos tercios del congreso aprobaron la ley, incluyendo muchos congresistas de la coalici√≥n de gobierno. El mismo d√≠a, Pi√Īera apareci√≥ en TV flanqueado por los dos candidatos presidenciales m√°s promisorios de la derecha, Joaqu√≠n Lav√≠n y Evelyn Matthei, para anunciar que recurrir√≠a al tribunal constitucional desafiando al congreso. Una semana despu√©s, el tribunal constitucional declar√≥ inadmisible el recurso y oblig√≥ a Pi√Īera a promulgar la ley.

El sistema de gobierno chileno le ha otorgado hist√≥ricamente un amplio poder a la rama ejecutiva del gobierno nacional; esto antecede a la constituci√≥n de Pinochet de 1980. M√°s all√° de los esfuerzos que los pol√≠ticos de la coalici√≥n de gobierno hagan por distanciarse de la presidencia, su √©xito electoral est√° √ļltimamente atado a las acciones y pol√≠ticas que promueva el ejecutivo. Al inicio de la pandemia de COVID19, el presidente Pi√Īera declar√≥ estado de emergencia, introduciendo una serie de restricciones a las libertades de movimiento y reuni√≥n y concentrando a√ļn m√°s poder en la rama ejecutiva.

El fracaso del gobierno en recuperarse despu√©s de la revuelta y la crisis econ√≥mica y social creada por la pandemia han permitido a la oposici√≥n acumular poder a trav√©s de indicar las debilidades del sistema neoliberal chileno. Mientras las tasas de aprobaci√≥n de Pi√Īera ca√≠an y su rechazo se disparaba, la coalici√≥n de partidos de derecha se fracturaba al tiempo que sus pol√≠ticos intentaban distanciarse y presentarse como oposici√≥n a Pi√Īera. Este esfuerzo result√≥ inutil, puesto que su pol√≠tica est√° asociada al modelo neoliberal que ha fracasado en dar estabilidad frente a la oleada de crisis que empez√≥ el 2019.

Al mismo tiempo, la oposici√≥n pol√≠tica tambi√©n estaba asociada al modelo de gobernanza tecnocr√°tica que ha preservado el neoliberalismo en Chile por a√Īos despu√©s de la dictadura de Pinochet. Ampliamente vistos como parte de la misma clase pol√≠tica que los partidos en el poder, estos pol√≠ticos representan el paradigma de la ‚Äútransici√≥n a la democracia‚ÄĚ que busc√≥ mantener la estabilidad mediante una lenta reforma de las pol√≠ticas del dictador. Buscando acuerdos bipartidistas, desarrollando pol√≠ticas informadas por expertos con entrenamiento universitario, representaban la promesa de que el estado podr√≠a aminorar progresivamente los catastr√≥ficos efectos sociales del modelo neoliberal.

As√≠ como demostraron estar en completa desconexi√≥n con las ‚Äúdemandas sociales‚ÄĚ del levantamiento, tambi√©n se hicieron irrelevantes al fracasar en evitar las pol√≠ticas ‚Äúoficialistas‚ÄĚ. Cuando Pi√Īera requiri√≥ la aprobaci√≥n del congreso para extender el estado de emergencia despu√©s de un a√Īo de vigencia, la oposici√≥n critic√≥ sus pol√≠ticas, pero sin embargo aprobaron la extensi√≥n. Estos partidos de oposici√≥n hab√≠an esperado un aumento de las ayudas econ√≥micas y la asistencia social‚ÄĒen particular a trav√©s de bonos y control de precios (los que son inconstitucionales, pero podr√≠an en teor√≠a ser adoptados durante el estado de emergencia). A pesar de todo, el gobierno rehus√≥ implementar estas propuestas. A cada paso, la oposici√≥n hablaba sobre c√≥mo manejar√≠an la crisis si es que ellos estuvieran en el gobierno, o si la constituci√≥n de 1980 fuera cambiada. Sin embargo, terminaron demostrando la pobreza del modelo parlamentario, en tanto fueron incapaces de avanzar con proyectos alternativos, aun durante un estado de emergencia en el que era posible esquivar las limitaciones de la constituci√≥n de Pinochet.

Antes del Estallido Social, la coalici√≥n del Frente Amplio era el ni√Īo s√≠mbolo de la Nueva Izquierda chilena, presentando una visi√≥n de la pol√≠tica electoral que pretend√≠a romper con la oposici√≥n institucional. Esta coalici√≥n emergi√≥ de las protestas estudiantiles del 2011, especialmente en torno al movimiento autonomista, que buscaba disputar la hegemon√≠a del Partido Comunista sobre los movimientos sociales. Su plataforma pol√≠tica estaba supuestamente basada en escuchar a los movimientos sociales de base antes que a los tecn√≥cratas. Sus representantes en el congreso se supon√≠a que representaban a las bases de sus partidos, votando seg√ļn el consenso de la base de su organizaci√≥n. Sus miembros ser√≠an activos miembros de movimientos sociales e iniciativas territoriales aut√≥nomas, para mantener el dedo sobre el pulso de las tem√°ticas sociales que sus representantes elegidos podr√≠an atacar. La coalici√≥n gan√≥ el 20% del voto presidencial en 2017, y eligi√≥ a dos ex l√≠deres del movimiento estudiantil al congreso, Gabriel Boric y Giorgio Jackson.

Sin embargo, m√°s que convertirse en la voz representativa de la revuelta, como hicieran similares partidos en Grecia y otros lados, la coalici√≥n y sus partidos virtualmente colapsaron en los meses posteriores a octubre 2019. En el peak del levantamiento, cuando el Partido Comunista y otras organizaciones de izquierda se rehusaban a negociar con la extrema derecha, Boric fue contra el consenso de su partido para firmar el ‚ÄúAcuerdo por la Paz y la Nueva Constituci√≥n‚ÄĚ. Posteriormente, vot√≥ a favor de la ley ‚Äúanti-barricadas, anti-saqueos, anti-capucha y anti-tomas de terrenos‚ÄĚ, que aumentaba las penas por las acciones directas que eran centrales en la revuelta chilena. Consecuentemente, miles de militantes del Frente Amplio y sus organizaciones rompieron sus lazos con la coalici√≥n. Muchos de ellos reportan haber sido acosados y escupidos en sus asambleas y barrios.

El surgimiento de los candidatos independientes en esta elección es un rechazo directo de las contradicciones de la nueva izquierda chilena, en la cual jóvenes políticos reclaman representar el poder popular y los movimientos sociales, pero votan en contra de estos mismos principios. De los candidatos independientes elegidos a la convención constitucional, muchos son ex militantes de los partidos políticos del Frente Amplio y de las organizaciones sociales que decidieron que solo lograrían poder político ganando sus propios asientos en la institucionalidad. Otros son activistas que nunca confiaron en la política electoral hasta ahora, pero consideran a esta convención constitucional como la primera vez en la historia de Chile en que los políticos y la elite chilena pueden ser marginados de la redacción de la constitución.

La nueva alternativa est√° representada por diversos bloques de independientes que ganaron en las elecciones de delegados constituyentes. De muchas formas, esto representa un intento por desarrollar una pol√≠tica electoral que re-trabaje el estado en respuesta a los fracasos que hemos visto en Venezuela, Bolivia, y otros pa√≠ses que han experimentado la llamada ‚Äúmarea rosa‚ÄĚ, el surgimiento de victorias electorales de izquierda a inicios del siglo XXI. Para aquellos en la izquierda, ninguna figura central o partido pol√≠tico materializa las esperanzas y deseos de este momento de cambio. Para la √©lite pol√≠tica y la derecha, parece que no habr√° r√©gimen izquierdista alguno que boicotear o en contra del que reclamar intervenci√≥n extranjera

Elecciones Municipales

A pesar de la crisis de legitimidad del sistema pol√≠tico chileno, algunas personas han mantenido un poco m√°s de fe en la pol√≠tica municipal. La izquierda ha buscado ganar poder en las elecciones locales, ostensiblemente para desafiar las pol√≠ticas del gobierno central cuando estas van en contra de los deseos de los locales. Los centros metropolitanos de Chile‚ÄĒSantiago, Vi√Īa del Mar y Valpara√≠so‚ÄĒeligieron o reeligieron todos a alcaldes y alcaldesas de izquierda. Las victorias de estos candidatos se debieron a su presentaci√≥n como instrumentos de los movimientos sociales. En la antesala de la elecci√≥n municipal, el Partido Comunista y las organizaciones sociales levantaron una primaria alternativa bajo el nombre de ‚ÄúAlcald√≠a Constituyente‚ÄĚ, en la que las distintas ciudades votaron por candidatos levantados por las organizaciones sociales y los partidos pol√≠ticos. La baja participaci√≥n en estas primarias se convirtieron en un meme en Santiago, con fotos de los locales de votaci√≥n vac√≠os circulando en redes sociales. Sin embargo, la candidata del Partido Comunista y actual concejal, Irac√≠ Hassler, gan√≥ la primaria y luego la elecci√≥n para convertirse en la primera mujer y comunista elegida alcalde de Santiago en toda su historia.

Hassler derrotó al actual alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, un activo oponente de las protestas semanales en Plaza Dignidad y de los vendedores informales en las calles de Santiago. En las primeras semanas del Estallido Social, las asambleas territoriales proliferaron a través de Santiago. Hassler, que ya era miembro del Concejo Municipal de Santiago, estuvo activamente involucrada en su asamblea en el Parque Forestal, un barrio inmediatamente adyacente a la Plaza Dignidad. El actual alcalde, Felipe Alessandri, se coordinó activamente con la policía para militarizar Plaza Dignidad, exponiendo diariamente a los residentes a gases lacrimógenos, balines de goma, y carros blindados cargando por las calles en contra de los manifestantes. En entrevistas, Hassler consistentemente enfatizó la brutalidad policial que día a día amenaza a los vecinos del barrio, que presenta un riesgo mayor que el espectro de la delincuencia al que Alessandri seguía apuntando.

Cuando los Movimientos Anti-estatales terminan Vinculados a Nuevas Instituciones Gubernamentales

Por ahora, los miembros de la izquierda institucional se hacen las siguientes preguntas sobre estrategia pol√≠tica: ¬ŅC√≥mo podemos evitar que la derecha construya poder e influencia gubernamental? ¬ŅQu√© nuevas formas de gobierno pueden permitir que el nuevo sistema pol√≠tico responda de mejor manera a las crisis?

Pero lo que nosotros deber√≠amos estar pregunt√°ndonos son preguntas diferentes: ¬ŅQu√© rol tendr√° la fuerza aut√≥noma, ingobernable en los conflictos sociales y crisis? ¬ŅC√≥mo podemos prepararnos para actuar de manera distinta a las corrientes autonomistas del pasado, que fracasaron en su quiebre con la izquierda institucional para terminar haci√©ndose irrelevantes?

Al escrutar los fracasos de los gobiernos previos de izquierda que tambi√©n pretend√≠an representar a ‚Äúel pueblo‚ÄĚ, podemos aprender m√°s del complicado mundo de apegos, herej√≠as, alianzas y clientelismo. El problema con el entusiasmo por la convenci√≥n constitucional, es que puede distraernos de todo lo que podemos hacer por fuera del terreno de la pol√≠tica (representativa), a la vez que el marco conceptual del que se presume nos deja sin preparaci√≥n para lo que los movimientos de derecha pueden hacer por fuera del terreno a la pol√≠tica (representacional). El riesgo es que permitamos a la derecha ganar impulso como la nueva fuerza ‚Äúanti-estatal‚ÄĚ (con todas las iron√≠as ya banalmente familiares de la √©poca Trump), mientras que los movimientos de izquierda descansan en la polic√≠a para reprimir movimientos de derecha‚ÄĒla misma polic√≠a que eventualmente ser√° utilizada para reprimirnos a nosotros cuando la derecha cabalgue sobre ese impulso de vuelta al poder.

Examinar cómo emplear la acción directa en los conflictos sociales actuales asegurará que continuemos teniendo un medio para reafirmar posiciones autonomistas en un terreno que de otra forma confiará las posibles soluciones a las crisis a un marco de nuevas y mejores formas de gobierno.

En los centros metropolitanos, es f√°cil olvidar que las industrias extractivas son el cimiento de la econom√≠a chilena: miner√≠a, plantaciones forestales industriales, y piscicultura industrial. En el interior chileno, estas industrias han estado en un conflicto de d√©cadas en contra de comunidades ind√≠genas locales, que buscan reclamar su tierra y detener el desastroso da√Īo que estas industrias han infringido en contra de sus territorios. Desde los 90, las comunidades Mapuche se han volcado progresivamente a la acci√≥n directa para ejercer autonom√≠a territorial. Luego de d√©cadas de falsas promesas de que las reformas institucionalistas ayudar√≠an a las comunidades Mapuche a recuperar sus tierras y limitar el impacto ecol√≥gico de la industria, aparecieron m√ļltiples movimientos de toma de terreno. Algunos de estos empezaron con sus participantes celebrando ceremonias y eventos en tierras usurpadas, para luego construir casas y plantar cosechas ah√≠. Cada a√Īo, m√°s actos de sabotaje han destruido equipos madereros de las compa√Ī√≠as forestales, m√°s protestas rurales han bloqueado caminos forestales rurales, y m√°s camiones madereros han sido secuestrados por ladrones de camino an√≥nimos y armados.

Así como el conflicto en torno a la devastación ecológica está destinado a continuar en el interior chileno, las comunidades Mapuche continuarán tomando acciones directas antes que esperar las prometidas reformas institucionales. En respuesta, aun sin representación en gobiernos, la derecha podría ganar poder en el interior utilizando acción directa en beneficio de sus propios intereses.

Por ejemplo, luego de que un conductor de camión fuera herido durante un robo armado, los sindicatos de camioneros más grandes de Chile declararon una huelga para demandar un aumento de la protección estatal en la ruralidad chilena. Por siete días, los camioneros bloquearon el transporte de carga en cada acceso a la carretera panamericana en la araucanía así como en otras secciones rurales de la carretera. En las localidades rurales chilenas bloqueadas por la huelga, los bienes de tiendas y supermercados se agotaron y las bombas de bencina empezaron a racionar el combustible. Al mismo tiempo, los camioneros huelguistas hacen una fiesta en la carretera bloqueada en plena pandemia de COVID19. Videos circulando en redes sociales muestran a los trabajadores en huelga bailando con estriptiseras contratadas para asistir a sus fiestas.

Tanto los pueblos indígenas como la izquierda chilena denunciaron a los camioneros como derechistas, sexistas y potencialmente fascistas. En esta evaluación estaban en lo correcto. Pero en el corazón de la crítica izquierdista se encontraba una condena al doble standard del gobierno de derecha: brutalizar a los manifestantes en Plaza Dignidad pero dejar tranquilos a los camioneros huelguistas. Mientras los carabineros emplean toda la fuerza a su disposición para reprimir cualquier manifestación en Plaza Dignidad, el gobierno nacional termina la huelga concediendo las demandas de los camioneros y garantizando un aumento de la policía en una región que ya se encuentra militarizada.

Más que desarrollar una estrategia para enfrentar conflictos como estos fuera de la política electoral, la izquierda imagina que estos problemas desaparecerán una vez que la nueva constitución chilena sea creada. Detrás de la crítica izquierdista a la huelga derechista se encuentra la realidad de que la izquierda, mientras condena al estado por no reprimir a los movimientos sociales de derecha, carece de estrategia para que hacer cuando ciertos grupos utilizan el poder de la disrupción logística para empujar demandas de derecha siendo ingobernables. Mientras los delegados izquierdistas a la convención constitucional avizoran una sociedad chilena que reconoce su deuda con los pueblos originarios y pone fin a la rampante violencia policial en contra de las comunidades indígenas, carecen de estrategia para responder a los grupos de derecha que usaran su poder económico para prevenir dichas reformas sociales.

En parte, esto es porque el sue√Īo de un futuro sistema pol√≠tico chileno que d√© respuesta a las demandas de los movimientos sociales asume como dado que los movimientos sociales ser√°n siempre inherentemente anti-neoliberales, e inherentemente ‚Äúdel pueblo‚ÄĚ. Popular. ¬ŅPero qui√©n es el pueblo? Como hemos visto en Brasil y en otras partes del mundo, la extrema derecha tambi√©n puede crecer a trav√©s de los movimientos sociales que hacen este mismo reclamo de representar a ‚Äúel pueblo‚ÄĚ. Descartar movimientos sociales como el de la huelga de camioneros como derechistas y coludidos con los intereses de la elite econ√≥mica provee una coartada f√°cil para no enfrentar preguntas dif√≠ciles con respuestas complejas. Por ejemplo, se asume que la nueva constituci√≥n deber√° garantizar la seguridad laboral y los derechos ind√≠genas‚ÄĒpero ¬Ņqu√© ocurre cuando los trabajadores reclaman que los ind√≠genas est√°n amenazando su integridad f√≠sica? ¬ŅPor qu√© los trabajadores contin√ļan adoptando pol√≠ticas de derecha cuando un nuevo gobierno en el poder est√° tratando de representar sus intereses?

Parte II: Riesgos y Oportunidades

Algunos de los posibles futuros que podrían emerger de estas elecciones.

Riesgo: Una derecha no institucional instrumentalizando el poder económico

Si no desarrollamos una estrategia sobre c√≥mo involucrarnos en los conflictos sociales por fuera de la pol√≠tica electoral, corremos el riesgo de quedarnos con pocas t√°cticas para afrontar los conflictos sociales que indudablemente ocurren fuera de los nuevos arreglos institucionales. La noci√≥n izquierdista de la huelga laboral ‚Äďinstrumentalizando el poder econ√≥mico de la clase obrera- no aborda la magnitud del poder econ√≥mico y laboral que la elite tambi√©n puede instrumentalizar cuando es empujada fuera de las instituciones pol√≠ticas.

El peligro es que despu√©s de la convenci√≥n constitucional, los movimientos aut√≥nomos y de izquierda abandonen el terreno de la ingobernabilidad y la perturbaci√≥n econ√≥mica a la derecha. Podemos ver como en Venezuela las sanciones econ√≥micas impuestas y la guerra de los due√Īos de empresas contra el r√©gimen de Chavez incrementaron el sufrimiento generalizado, demostrando la debilidad del gobierno al momento de responder a la crisis que generaron y reduciendo efectivamente el rango de posibilidades al doble v√≠nculo Chavista o anti-Chavista, una cat√°strofe para los movimientos aut√≥nomos horizontales. En vez de tomar al pie de la letra la promesa de una mejor sociedad bajo una nueva y mejorada constituci√≥n debemos enfrentar el precedente hist√≥rico de que la derecha y las elites econ√≥micas van a instrumentalizar su poder econ√≥mico para sumir en la crisis a cualquier gobierno ‚Äúrevolucionario‚ÄĚ reci√©n constituido.

Los a√Īos de Allende ofrecen son un ejemplo claro de esto. Kissinger declar√≥ que √©l terminar√≠a con el r√©gimen de Allende al hacer gritar a la econom√≠a chilena; los sectores metropolitanos de Chile pasaron hambre cuando la coalici√≥n de fuerzas anti-Allende cortaron las log√≠sticas del pa√≠s. Esto no fue solo resultado de una pol√≠tica internacional y las sanciones econ√≥micas que bloquearon las importaciones del pa√≠s. Los alimentos tambi√©n dejaron de llegar a los centros metropolitanos, los bienes b√°sicos se quedaron en los almacenes y las importaciones estaban atrapadas en los puertos. La derecha creci√≥ en poder con cada huelga de extrema derecha a la que se sumaban sanciones econ√≥micas; y al presentar el desempleo desenfrenado, el racionamiento de bienes de primera necesidad y el incremento de la lucha diaria por la supervivencia como un signo de la ilegitimidad pol√≠tica del socialismo.

Hay varias razones por las que los trabajadores de estas industrias se pusieron del lado de sus empleadores en vez del gobierno de Allende. Muchos simplemente decidieron apoyar al lado m√°s poderoso, pues asumieron que garantizar√≠an mejor su seguridad personal en medio de la crisis econ√≥mica del pa√≠s. Las normas de la relaci√≥n patr√≥n/cliente perduran en Chile, para algunos trabajadores la apuesta m√°s segura era mantener el patronato de sus empleadores antes que buscar el patronato del gobierno nacional. Algunos trabajadores recibieron recompensas inmediatas por apoyar a su empleador, otros tem√≠an las represalias de los mismos. Estas huelgas laborales presentaban una situaci√≥n compleja en la que algunos sindicatos perturbaban la econom√≠a para demandar el fin de un gobierno que claramente representaba ‚Äúsus intereses‚ÄĚ.

El √©xito de estas huelgas demostr√≥ que la fachada del ‚Äúpoder pol√≠tico‚ÄĚ v√≠a representaci√≥n en el Estado Chileno signific√≥ poco comparado al poder econ√≥mico que los intereses capitalistas fueron capaces de instrumentalizar a trav√©s de la interrupci√≥n log√≠stica. En Hinterland, Philip Neel argumenta que el √©nfasis izquierdista en los nuevos modelos de representaci√≥n popular ‚Äďpopular entre los habitantes de los centros metropolitanos- falla en considerar los entendimientos de poder en las zonas del interior, y a su vez, abre espacios a la cooptaci√≥n de extrema derecha:

‚ÄúEl real avance pol√≠tico visible en la extrema derecha -y la cosa que ha hecho posible su ascenso- es el foco pragm√°tico en cuestiones de poder, las cuales son religiosamente ignoradas por los izquierdistas estadounidenses, quienes en cambio se enfocan en la construcci√≥n de elaborados programas pol√≠ticos y ornamentadas utop√≠as, como si la pol√≠tica fuese un ejercicio de imaginaci√≥n. Es este enfoque en construir poder en medio de una crisis lo que distingue al partidista del izquierdista, y el juramento es la presente forma organizativa del partidismo.‚ÄĚ

La estrategia constitucionalista, al prometer seguridad futura con la condición del sacrificio de la gente en el presente, es la misma estrategia adoptada por los anteriores políticos del orden institucional neoliberal. Mientras en el presente, la derecha chilena se ha visto destrozada debido a su asociación con la política de estado de la era Pinochet, una masiva reforma institucional puede crear las condiciones para que la derecha adopte las herramientas de la perturbación económica una vez más, beneficiándose de una era en la que no es difícil movilizar a las personas en contra del partido gobernante.

Seg√ļn Neel, ‚ÄúAl brindar incentivos materiales que garantizan estabilidad, en combinaci√≥n con amenazas de coerci√≥n para quienes se oponen a ellos, estos grupos se vuelven capaces de hacer c√≥mplice de su ascenso a la poblaci√≥n, independientemente de sus posiciones ideol√≥gicas‚ÄĚ. As√≠ como la crisis cre√≥ las condiciones para una convenci√≥n constitucional al poner al descubierto las debilidades del orden institucional anterior, la crisis tambi√©n crear√° las condiciones para el crecimiento de la extrema derecha no institucional al dejar en evidencia la debilidad de la nueva pol√≠tica institucional.

Y la papa caliente cambiar√° de manos de nuevo.

Riesgo: Intensificación del Sistema Policial y Carcelario

Dentro de la irreconciliable tensi√≥n entre la pol√≠tica de la acci√≥n directa y la pol√≠tica de la representaci√≥n, nos enfrentamos al peligro de que el futuro orden constitucional perpet√ļe las mismas pol√≠ticas de ‚Äúla ley y el orden‚ÄĚ que han producido el presente aparato policial en Chile. Hasta ahora, el estado ha mantenido la estabilidiad durante conflictos sociales en escalada por medio de la militarizaci√≥n de la polic√≠a y expandiendo el sistema carcelario.

Por ejemplo, a comienzos de los 2000, el gobierno nacional expandi√≥ radicalmente el aparato policial en la ‚Äúzona roja del conflicto Mapuche‚ÄĚ. Por medio de protocolos discriminatorios, la polic√≠a comenz√≥ a detener a activistas Mapuche y l√≠deres comunitarios de manera sistem√°tica. Esto cre√≥ las condiciones para que la polic√≠a chilena detuviera o asesinara a un sinn√ļmero de j√≥venes Mapuche, como en el caso de Camilo Catrillanca, asesinado en 2017. Comenzaron a detener y retener a personas Mapuche durante meses antes de sus juicios, utilizando reformas racistas que normalizaban las ‚Äúdetenciones preventivas‚ÄĚ contra sospechosxs que se presentaban como un peligro para la seguridad p√ļblica. Durante el Estallido Social, la polic√≠a chilena y las cortes adoptaron este sistema de detenciones preventivas, y como consecuencia miles de prisionerxs de la revuelta a√ļn se encuentran en prisi√≥n esperando un juicio.

La convención constitucional concibe una futura organización política que reduzca el conflicto social finalmente concediendo a las demandas del movimiento social.

De las demandas de la revuelta, la demanda por la libertad de lxs presxs pol√≠ticxs es sin duda la m√°s controversial. D√≠as luego de su victoria electoral en la convenci√≥n consititucional, la lista ‚Äúdel pueblo‚ÄĚ anunci√≥ que no negociar√≠a con la derecha hasta lxs prisionerxs de la revuelta fueran liberadxs. Otrxs demandan que todxs los prisionerxs pol√≠ticxs mapuche encarceladxs bajo el presente racialmente discriminatorio sistema judicial tambi√©n sean puestos en libertad como condici√≥n para la convenci√≥n constitucional.

Después de todo, la actual oportunidad de re-escribir la constitución chilena es en parte una consecuencia de la acción militante y valiente de estos prisionerxs políticxs. Es más, si Chile pretende reconoces y abordar su deuda con los pueblos originarios, esto incluye desmantelar el racismo judicial sistemático contra el las personas mapuche encarceladas por su lucha por la autonomía.

Una vez m√°s, el proyecto constitucional de liberar a lxs presxs pol√≠ticxs y demilitarizar a la polic√≠a chilena como una concesi√≥n de las demandas del movimiento social no incluye una estrategia en torno a como las pol√≠ticas constitucionales debieran abordar la acci√≥n directa en b√ļsqueda de demandas de extrema derecha. En oposici√≥n a la pol√≠tica de la representaci√≥n, la filosof√≠a central de la acci√≥n directa es que es posible negociar poder econ√≥mico y social para forzar a los gobieros o instituciones p√ļblicas para que concedan a demandas. No nos debiera sorprender que, frente a una menor protecci√≥n policial de su propiedad y viendo a sus enemigos de mucho tiempo puestos en libertad, la extrema derecha use la acci√≥n directa en pos de su propia agenda.

Frente a esta estrategia, pareciera posible que un nuevo arreglo pol√≠tico escoja mantener el mismo sistema policial y judicial como una conseci√≥n con la extrema derecha‚ÄĒo incluso como una manera de controlar la violencia de la extrema derecha (como nosotrxs vemos que hacen los Dem√≥cratas en los Estatos Unidos en respuesta a los eventos del 6 de enero)‚ÄĒmientras que proclaman preocuparse profundamente sobre la deuda hist√≥rica con los pueblos originarios y lxs prisionerxs pol√≠ticxs. Los gobiernos de Syriza, en Grecia, y Dilma Rousseff, en Brasil, hicieron exactamente eso, preparando el camino en ambos casos para la represi√≥n de los movimientos sociales que originalmente los apoyaron.

Dentro de una cr√≠sis pol√≠tica catapultada por acciones directas en escalada por parte de la derecha y la izquierda‚ÄĒ como ocurri√≥, por ejemplo, en Brasil en el 2013‚ÄĒlas pol√≠ticas de la ley y el orden se presentaron como medios para mantener la estabilidad. En la Araucan√≠a, la huelga de camionerxs de extrema derecha es solo un ejemplo de una organizaci√≥ de extrema derecha m√°s amplia. Asociaciones de negocios agrarios est√°n pidiendo que el gobierno aumente la presencia policial en el √°rea mientras que el antiguo personal militar se organiza en grupos de auto-defensa para protefer la propiedad, un paso hacia la violencia paramilitar ya conocida en Colombia. Grupos armados como el Comando Trizano y el APRA han organizado patrullas con el pretexto de defender la propiedad de los terratenientes; ellxs hicieron uso de lo que se conoce como ‚Äúdoxxing‚ÄĚ en contra de activistas Mapuche y ambientalistas para amedentrarles.

Apesar de que la extrema derecha lo describe como terrorismo, la acción directa Mapuche ha tomado la forma de auto-defensa dentro de este contexto de estado- y supra violencia estatal en contra de las comunidades Mapuche. Es muy probable que, cuando las herramientas políticas de la mediación y acuerdos bipartisanos lleguen a su límite, las instituciones políticas que buscan gobernar tornen las herramientas de la violencia de estado en contra de aquellxs que ponen en envidencia el hecho de que la representación política no puede resolver la crisis de nuestros tiempos.

Potencial: Labrar Espacios que Sean Ingobernables

El gran √©xito de los candidatos independientes en la convenci√≥n constitucional ha creado las condiciones para que la gente hable de los ‚Äúindependientes‚ÄĚ como si fueran un cuarto bloque de poder en oposici√≥n a las tres grandes coaliciones de partidos pol√≠ticos. Sin embargo, no hay ning√ļn bloque unificado ‚Äúde izquierda‚ÄĚ en el poder pol√≠tico; estos delegados independientes vienen de un conjunto de tendencias pol√≠ticas y trasfondos personales diversos. El terreno fracturado de la pol√≠tica institucional presenta una situaci√≥n en la que la pol√≠tica de la calle puede exacerbar las tensiones entre los partidos pol√≠ticos y los movimientos sociales. Un panorama parlamentario fragmentado puede ofrecer una oportunidad para explotar los deseos de los pol√≠ticos de ser representantes para labrar espacios que son ingobernables. Una vez m√°s, podemos aprender de los a√Īos de Allende, durante los cuales la pol√≠tica izquierdista anti-institucional escal√≥ a trav√©s de Chile mientras en el parlamento las coaliciones pol√≠ticas de Allende maniobraban por el poder en contra de los partidos centristas. Antes de la presidencia de Allende, los movimientos de tomas de terreno proliferaron a lo largo de Chile en la medida en que los campesinos rurales y el pueblo pobre de Santiago ocupaban tierra para labrar espacios para la vida. En gran parte, la victoria electoral de Allende fue una respuesta a la masacre de los pobladores en Puerto Montt durante la administraci√≥n de Frei, una tragedia que Victor Jara conmemor√≥ en su canci√≥n Preguntas por Puerto Montt.

Victor Jara: ‚ÄúPreguntas por Puerto Montt.‚ÄĚ Jara fue brutalmente torturado y asesinado extrajudicialmente por oficiales del ej√©rcito en la dictadura de Augusto Pinochet; su cuerpo fue lanzado a las calles de Santiago con m√°s de 40 balazos. Tom√≥ 42 a√Īos para que sus asesinos enfrentar√°n cargos. √Čsta es la raz√≥n por la que luchamos en contra de la polic√≠a y el fascismo.

Mientras las promesas de Allende de reforma agraria y un sistema socialista llevaron a su elecci√≥n, campesinos y pobladores continuaron organizando tomas de terrenos aut√≥nomas antes que esperar que las promesas del gobierno se hicieran realidad. Una mir√≠ada de grupos militantes, aut√≥nomos, revolucionarios emergieron en oposici√≥n al programa de Allende‚ÄĒla VOP (Vanguardia Organizada del Pueblo) y el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) fueron los m√°s prominentes, ganando poder en los asentamientos tomados que enfrentaban la brutalidad policial tanto antes como despu√©s de la elecci√≥n de Allende.

A pesar de que la rabia popular en contra de la violencia policial hacia los pobladores contribuy√≥ a la victoria de Allende, la polic√≠a nuevamente asesin√≥ a un adolescente en una redada a un asentamiento en Lo Hermida, Pe√Īalol√©n. Los pol√≠ticos izquierdistas saltaron en defensa de la polic√≠a, que hab√≠a allanado el asentamiento en busca de armas, declarando que los grupos guerrilleros urbanos eran agitadores externos incitando a los pobladores a la violencia y que, al enfrentarse a la polic√≠a, la izquierda militante era responsable de crear la situaci√≥n en la que un adolescente inocente hab√≠a muerto. A pesar de las declaraciones de los pol√≠ticos, la indignaci√≥n p√ļblica en contra de la polic√≠a continu√≥. Luego de que se supiera que la v√≠ctima era de hecho un miembro del MIR, el MIR fue capaz de desacreditar la acusaci√≥n de que eran ‚Äúagitadores externos‚ÄĚ. No todos los pobladores eran miristas, ni todos los miristas eran pobladores del movimiento por tomas de terrenos. Ni ‚Äúadentro‚ÄĚ ni ‚Äúafuera‚ÄĚ, los involucrados eran de todas formas compa√Īeros pobladores con un profundo compromiso con la vida cotidiana y el futuro compartido de la toma.

Mientras el partido de Allende a√ļn se opon√≠a a grupos como el MIR, el 7 de agosto de 1972, Allende asisti√≥ al funeral del adolescente mirista asesinado por la polic√≠a. Este conflicto entre la izquierda institucional y no institucional forz√≥ al estado a legitimar la toma‚ÄĒun barrio que existe hasta el d√≠a de hoy.

Las historias de grupos izquierdistas aut√≥nomos en Chile ha sido opacada por la nostalgia por Salvador Allende. Este no es el resultado m√°s tr√°gico de la dictadura de Pinochet, pero es un obst√°culo para aprender del pasado. El golpe de Pinochet fue seguido de una campa√Īa para desaparecer a muchos de los revolucionarios involucrados en el barrio. Los sobrevivientes de grupos como el MIR fueron empujados a la clandestinidad, abandonando sus estrategias previas de organizaci√≥n comunitaria por estrategias de revuelta armada clandestina en contra de Pinochet. En consecuencia, nunca sabremos si las tensiones al interior de la Unidad Popular de Allende podr√≠an haber ofrecido oportunidades para crear espacios ingobernables. Sin embargo, uno puede imaginar un momento de conflicto en el cual las autoridades electas, temerosas de las repercusiones pol√≠ticas del desalojo de un espacio aut√≥nomo‚ÄĒsea una toma de terreno, una plaza ocupada o un campamento en defensa de un bosque‚ÄĒconceden territorio a fuerzas aut√≥nomas ingobernables que se mantienen por fuera del sistema electoral.

Potencial: Responder a la Crisis Construyendo Autonomía Inter-Territorial

Así como la crisis crea las condiciones para la convención constitucional al desnudar las debilidades del orden institucional previo, también crea las condiciones para el crecimiento de otras tendencias no-institucionales que pueden responder a estas crisis y desnudar las debilidades de los próximos arreglos institucionales. La derecha no-institucional tiene la oportunidad de explotar y expandir las crisis venideras, mientras promete seguridad y estabilidad si es que se les permite gobernar. En contra del paradigma de responder a la crisis mediante escalamiento y crítica, debemos construir fuerza ingobernable mediante la expansión de prácticas de autonomía que provean sustento y bienestar para nosotros y otros.

Aquí, podemos aprender de los colapsos económicos que a menudo siguen al ascenso de los gobiernos izquierdistas, gracias a las maquinaciones de la elite económica y de los éxitos y fracasos de proyectos de la era de Allende para enfrentar la crisis de producción y logística. En respuesta a las sanciones y el sabotaje derechista el gobierno de Allende adoptó el primer sistema de cibernética, el Proyecto Cybersyn.

Este sistema de apoyo a la toma de decisiones distribuida, que recibe informaci√≥n econ√≥mica y de producci√≥n actualizada, buscaba asistir a la auto-administraci√≥n de las f√°bricas mediante la recolecci√≥n de informaci√≥n de los centros de producci√≥n y el env√≠o de directrices a las f√°bricas despu√©s de proyectar resultados simulados. Para 1972, el sistema era capaz de mantener la log√≠stica de Chile a pesar de las crecientes huelgas de camioneros derechistas. El l√≠mite permanente de dichas intervenciones cibern√©ticas en la producci√≥n y distribuci√≥n es su incapacidad de incorporar el rol que la econom√≠a informal juega en asegurar el acceso a los recursos al interior de un territorio. Cuando los pobres urbanos adoptan trabajos informales y venden productos en la calle como base de su sobrevivencia, las intervenciones cibern√©ticas lo ven como una amenaza a la estabilidad. Los regimenes de derecha criminalizan esas actividades como decaimiento urbano; los regimenes de izquierda hacen lo mismo, etiquetandolos como un ‚Äúmercado negro‚ÄĚ que se aprovecha de la escacez. Alejados de la oposici√≥n ideol√≥gica a las soluciones cibern√©ticas a las crisis econ√≥micas, los proyectos que buscan instaurar una ‚Äúeconom√≠a planificada‚ÄĚ raramente producen sus efectos esperados por que tienen que redirigir o desmantelar los heterog√©neos sistemas creados espont√°neamente por las personas para asegurar su subsistencia.

Hortalizeras, campesinas Mapuche que venden sus productos en las calles de Santiago, respondiendo a un allanamiento de la policía a su mercado de verduras no autorizado.

Mientras tanto, bajo Allende, el Partido Comunista y los grupos izquierdistas anti-institucionales empezaron a organizar las Juntas de Abastecimiento Popular, JAP, para asegurar acceso y precios justos por bienes básicos en los territorios urbanos. Los vecinos tomaban lo que tenían a su disposición y compartían sus recursos disponibles con sus comunidades. Como argumenta Benito Bravo, estas iniciativas autónomas de asistencia comunitaria proliferan a lo largo de Chile en tiempos de crisis. A medida que los grupos izquierdistas se involucraban en dichas iniciativas barriales, acumulaban apoyo dada su atención y respeto por las economías locales informales. A través de las JAP, la toma de decisiones colectiva en torno a la fijación de precios de los bienes básicos en cada barrio permitió la participación en la política material de los barrios. En lo que es quizás el lado más oscuro de estos consejos, también practicaban una forma de autodefensa, a veces enfrentando violentamente a los vecinos que acaparaban bienes para vender o a los que especulaban con los precios en la comunidad.

Frente a una nueva era de cambio y crisis institucional, podemos tambi√©n aprender de lo que la gente no hizo durante los a√Īos de Allende. El proyecto cibern√©tico de Cybersyn presentaba una soluci√≥n de econom√≠a planificada a la producci√≥n y distribuci√≥n. Mas no habia un proyecto o visi√≥n alternativa que buscara vincular autonomamente diversos territorios que desarrollaran log√≠sticas alternativas por fuera de la econom√≠a. Dentro de cada JAP, el l√≠mite de su poder era el l√≠mite de los recursos que pod√≠an llegar al territorio de cada barrio. Como resultado, no eran solo solo dependientes del proyecto cibern√©tico del gobierno central, pero tambi√©n debilitadas por las mismas formas de violencia estructural y desigualdad econ√≥mica que crean una distribuci√≥n desigual de riqueza en primer lugar. Hoy, debemos buscar el desarrollo de nuevos proyectos que engendren relaciones entre territorios rurales y urbanos y las formas en que la gente y los recursos fluyen entre ellos, a fin de proponer una visi√≥n de que podr√≠a significar ser aut√≥nomo e ingobernable en un contexto de crisis. Se ha hecho obvio que el modelo neoliberal exacerba la desigualdad. La respuesta socialista es asegurar que los bienes sean redistribuidos a aquellos sin acceso previo. Sin embargo, este modelo de redistribuci√≥n no es capaz de responder a una crisis de producci√≥n en la que hay escasez de bienes. La forma en que la pandemia de COVID19 interrumpi√≥ la econom√≠a global causando escasez de bienes clave como antibi√≥ticos y materiales de construcci√≥n muestra que nuestros proyectos pol√≠ticos arriesgan convertirse en irrelevantes si es que dependen de la posibilidad de retornar a la normalidad capitalista.

En un mundo crecientemente volátil, los grupos autónomos y movimientos sociales pueden crecer si es que basan sus proyectos en el punto de partida de la escasez, desarrollando formas alternativas de trabajar con la gente para satisfacer sus necesidades básicas.

Conclusión: El Caso de Grecia

Bajo Syriza, el gobierno griego dej√≥ en paz muchas tomas de terreno entre el 2015 y el 2018. En alguna medida, el barrio de Exarchia se convirti√≥ en una zona ‚Äúimpoliciable‚ÄĚ, con la polic√≠a antidisturbios manteniendo distancia y la gente del barrio resolviendo sus conflictos entre ellos mismos. Como consecuencia, en respuesta a la llamada crisis de migraci√≥n que empez√≥ en 2015, los anarquistas fueron capaces de trabajar en conjunto con los inmigrantes para ocupar gigantescos edificios para dar refugio a cientos de refugiados.

Impedidos de usar el rango completo de sus capacidades de violencia, la polic√≠a griega opt√≥ por impulsar el capitalismo ilegal y el crimen anti-social, especialmente el comercio y uso ilegal de drogas, en Exarchia, los campus universitarios y otros espacios de autonom√≠a con la esperanza de deslegitimados y desacreditarlos. A la par de la propaganda derechista sobre Syriza y estas zonas aut√≥nomas (de forma similar a la cobertura de FOX News de la ‚ÄúCapitol Hill Autonomous Zone‚ÄĚ en Seattle), esto logr√≥ darle a Nueva Democracia uno de sus puntos clave de campa√Īa en preparaci√≥n de las elecciones. Syriza hab√≠a fallado en cumplir la mayor√≠a de sus promesas al p√ļblico‚ÄĒen gran parte, porque en una econom√≠a neoliberal global, es muy dificil proteger a los ciudadanos de un pa√≠s sin que los carteles financieros internacionales se lleven su capital a otro lado.

En consecuencia, Nueva Democracia gan√≥ las elecciones, llegando al poder con una plataforma de promesas de aplastar a los anarquistas, okupas y movimientos de solidaridad con los inmigrantes por fuerza bruta. Estos movimientos no estaban preparados para esto‚ÄĒlos breves a√Īos de ‚Äúespacio para respirar‚ÄĚ que hab√≠an recibido bajo Syriza no hab√≠an expandido sus capacidades de lucha. En gran parte, los anarquistas griegos no se asociaron directamente con Syriza, pero igual sufrieron con la menguancia del apoyo popular a Syriza.

Posiblemente, la moraleja de la historia sea que es peligroso obtener victorias por cualquier medio que no sea la fuerza efectiva de base del movimiento, en tanto puedes terminar confundiendo tu posici√≥n como una que es m√°s poderosa de lo que realmente eres y, en consecuencia, convertirte en el objetivo principal del estado cuando estas menos preparado para √©l. No hay substituto para el poder social real. Si estamos pensando en t√©rminos de a√Īos en vez de meses, la pregunta no es si es que es posible explotar las fracturas en el estado para asegurar zonas aut√≥nomas, sino m√°s bien, cuando lo hagamos, ¬Ņc√≥mo evitamos que nuestros adversarios en la derecha se movilicen en contra nuestra, espec√≠ficamente? ¬ŅC√≥mo continuamos construyendo nuestra capacidad para luchar, incluso bajo gobiernos izquierdistas‚ÄĒy c√≥mo aseguramos que las desilusiones populares con los gobiernos socialistas no permita a las fuerzas reaccionarias capturar el estado y volverlo directamente en contra nuestra, como ha ocurrido en Chile y Grecia?

Estas son preguntas que deben responderse en la pr√°ctica.

Publicado originalmente en CrimethInc el 28 de mayo del 2021

Nota