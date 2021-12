–

De parte de Nodo50 December 20, 2021 45 puntos de vista

A una estaci贸n de Santa Luc铆a, donde se ha instalado el escenario de Gabriel Boric para celebrar, el Metro va dando saltitos sobre los rieles, producto del vaiv茅n celebratorio de la masa que acarrea. Son las ocho y quince de este domingo de segunda vuelta electoral en Chile. En ocho kil贸metros hemos pasado de ser unos pocos que se miraban incr茅dulos a ser un coro ronco que canturrea mientras descendemos del tren como lava volc谩nica. Y a medida que subimos las escaleras para emerger a la superficie, sin saber qu茅 nos espera all谩 afuera, retumba en los rincones esa canci贸n que sonaba en el 2011, cuando march谩bamos con Gabriel, y que hoy d铆a est谩 m谩s viva que nunca: 鈥淵 va a caer鈥 Y va a caer鈥 La educaci贸n de Pinochet. 隆Y VA A CAEEEER!鈥. Se revuelven las banderas de colores sobre las cabezas rapadas y te帽idas a lo J Balvin, y las espaldas y los brazos tatuados de un Chile millenial que va a saludar a su Presidente, millenial tambi茅n.

***

Es pasado el mediod铆a cuando cruzo los portones del local de votaci贸n que me han asignado, y donde esta tarde estar茅 como 鈥渁poderada鈥 resguardando los votos de Gabriel Boric. Una sensaci贸n rara se me instala en la garganta, una incomodidad 谩spera que, al principio, no s茅 de d贸nde viene. S贸lo lo entiendo cuando, de pie en ese patio de cemento donde en d铆as normales juegan los escolares, miro alrededor y recuerdo d贸nde estoy.

El vecindario 鈥揗anquehue Norte con Avenida Las Condes, arteria coronaria del barrio alto santiaguino 鈥揺st谩 lejos de serme ajeno. En la galer铆a comercial de la esquina, mi mam谩 me compraba los vestidos con volados cuando era ni帽a, y a media cuadra est谩n las parrilladas donde mi familia, como tantas otras del barrio alto a fines de los 90, celebraba las fechas especiales. All铆, entre el olor dulce de las morcillas y la agilidad de los mozos envainando sus espadas asaderas, nos reconoc铆amos con otros. Nos sent铆amos en casa.

No mucho ha cambiado en el barrio desde ese entonces, m谩s que uno u otro nuevo rascacielos, y la vista de la Cordillera de Los Andes que ya no alcanza a cubrirse de nieve en el invierno, secuela del cambio clim谩tico. Pero, sobre todo, la comuna de Las Condes sigue siendo el basti贸n de la derecha chilena, y de la dictadura de Pinochet, y de quienes a煤n encuentran formas de pensar y decir como si los muertos y los desaparecidos no hubieran existido. El a帽o pasado, para el plebiscito de la nueva Constituci贸n, Las Condes estuvo entre las cinco comunas del pa铆s 鈥揹e 356 鈥揺n que gan贸 el 鈥淩echazo鈥. Es terreno asegurado de Jos茅 Antonio Kast, el candidato de la ultraderecha 鈥揹e hecho, el abanderado conseguir谩, al final de esta jornada, ganar aqu铆 con el 73,5% 鈥搚, por lo mismo, donde m谩s se necesita gente velando por los escasos votos que Boric obtendr谩 en esta comuna.

Eso lo sabemos bien los apoderados de mesa 鈥揺n Argentina, conocidos como 鈥渇iscales鈥 鈥揹el comando de Gabriel inscritos en esta locaci贸n. Llevamos d铆as marin谩ndonos en el sentimiento de la desventaja. Y quiz谩s por eso, cuando nos reunimos en la entrada a pedir nuestras credenciales, hablamos despacio, como si no quisi茅ramos molestar.

Pero no s贸lo ellos me acompa帽an hoy aqu铆. Mi mam谩, a sus 74 a帽os de edad, se ha inscrito como apoderada de Kast. Est谩, desde primera hora de la ma帽ana, instalada en su sala en el segundo piso del local. Tiene fe, probablemente m谩s que yo. Su abanderado gan贸 la primera vuelta con un 28% sobre el 25,7% de Boric.

Hay miedo en ambas veredas: miedo al cambio, miedo al retroceso, miedo a las movilizaciones, miedo al miedo, miedo a un Chile viejo, miedo a un Chile que nada tiene que ver con el anterior. No s茅 en qu茅 se diferencia un miedo del otro, o si acaso uno tiene m谩s raz贸n de ser o mayor valor. S贸lo s茅 que cuando se siente el propio, es dif铆cil pensar en el ajeno.

***

Entre mi madre y yo siempre ha existido un abismo pol铆tico. Mi familia es de derecha, y varios defienden la dictadura de Pinochet, por diversas razones. Cuando les preguntan por Allende, la respuesta suele ser una versi贸n en torno a dos conceptos: 鈥渆scasez鈥 y 鈥渇ilas鈥. De muy ni帽a entend铆 cu谩nto miedo se le puede tener a una alacena semivac铆a.

Durante la dictadura, mis padres fueron ambos funcionarios en entidades del gobierno, y gracias a esos laburos pudieron comprar su casa propia, en la comuna de Las Condes. Fue en esa misma casa que nac铆 yo, en 1988, pocos meses antes de que el plebiscito derrocara al dictador y pusiera a la cabeza del pa铆s a una alianza pol铆tica de centroizquierda que gobernar铆a democr谩ticamente durante toda la siguiente d茅cada.

En el intertanto, a familias como la m铆a no les qued贸 otra que acatar, mas siempre evocando, con muecas asqueadas, el fantasma inalienable del comunismo. S贸lo en 2010, un sonriente Sebasti谩n Pi帽era logr贸 traerles cierto alivio, al convertirse en el primer Presidente chileno de derecha desde el retorno de la democracia. A esas alturas, yo estaba pr贸xima a graduarme de Periodismo y a mudarme fuera de casa, y en mi familia ya me conoc铆an como 鈥渓a comunista鈥 鈥揺tiqueta que ni siquiera era cierta鈥.

El 2020, fui la 煤nica de mi familia que vot贸 鈥淎pruebo鈥. Ese d铆a en que ganamos 鈥78% vs. 21,7% 鈥揷elebr茅 en Plaza Italia con un mar de desconocidos, aun estando en plena pandemia, y como nunca antes, me sent铆 acompa帽ada. Rodeada de personas que 鈥搒iempre me advirtieron 鈥 鈥渘o eran como yo鈥, dej茅 de ser la for谩nea, la recusable. A煤n m谩s importante: ya nadie pod铆a decirme que 茅ramos unos pocos.

Pero la 煤ltima semana antes de la segunda vuelta, a catorce meses de ese d铆a de celebraci贸n, sent铆 otra vez el v茅rtigo del aislamiento. El miedo a vivir en un pa铆s dispuesto a capitalizarlo todo, incluso a los muertos.

鈥擮ye, pero es que este Boric es un payaso 鈥攎e dijo el domingo pasado mi mam谩 al tel茅fono.

Hab铆amos estado hablando poco, precisamente para evitar di谩logos como 茅ste. Respir茅 hondo, repiti茅ndome a m铆 misma lo que ya sab铆a: mi mam谩 tiene formas de hacerme enganchar.

鈥 Ay, vieja鈥 Para qu茅 vamos a hablar de esto.

鈥 Pero es que si sale electo (los comunistas) van a hacer lo que se quieran con 茅l.

鈥 Bueno, al menos no es hijo de nazi.

鈥斅ah! 驴Y el tatarabuelo de Boric que vend铆a mujeres como prostitutas all谩 en Magallanes?

Lo admito: no ten铆a idea de qu茅 me estaba hablando. Entre tanta fake news de los 煤ltimos d铆as, bien pod铆a tratarse de una falsedad, pero sent铆 su comentario en el alma. Soy de la generaci贸n que, en el 2011, sal铆amos a marchar con Gabriel Boric y los otros dirigentes estudiantiles por una educaci贸n gratuita, y como periodista reci茅n titulada, me toc贸 entrevistarlo y seguirlo muchas veces. Lo vimos crecer, cortarse el pelo, ponerse camisa, negociar, incidir, priorizar, equivocarse y todas esas cosas que hacen los pol铆ticos, y as铆 y todo, lo seguimos sintiendo uno de los nuestros.

鈥擬ejor hablemos otro d铆a.

Mi mam谩 y yo cortamos pocos segundos despu茅s, a sabiendas de que ya era tarde para conversaciones civilizadas.

***

Durante la semana previa a las elecciones, le pregunt茅 a conocidos de ambos bandos a qu茅 le ten铆an miedo. Los que votaban por Kast respondieron lo siguiente:

鈥淢iedo a perder la libertad de escoger, por ejemplo, qu茅 educaci贸n quiero darles a mis hijos.鈥

鈥淢iedo a la incertidumbre econ贸mica, a no poder darnos unos 鈥榞ustitos鈥.鈥

鈥淢iedo a perder toda mi jubilaci贸n.鈥

鈥淢iedo a que la econom铆a se vaya a pique, a que suban los precios y que, como soy independiente, pierda mi trabajo.鈥

***

Cuando por fin encuentro la sala de votaci贸n de mi mam谩, veo que sale con la cartera agarrada a dos manos, dando pasos cortos y cansados. 鈥溌縌u茅 te pas贸?鈥, le pregunto, pero ella no me escucha. 鈥淢ira, Juanita鈥 Esta es mi hija, la Bernardita鈥, le alcanza a decir, orgullosa, a la encargada de los apoderados de Kast, una mujer de traje de dos piezas que me dedica una sonrisa distra铆da y luego desaparece intern谩ndose en su sala.

Caminamos por el pasillo hacia una fila de sillas. 鈥淭e traje una empanada. C贸metela r谩pido que me tengo que ir a mi sala鈥, le digo, mientras nos sentamos, y ella me responde que tambi茅n quiere volver pronto porque sospecha que los vocales de su mesa son partidarios de Boric. Saca la empanada del envoltorio y se la devora en pocos minutos, mientras las migas le roc铆an los anteojos que le cuelgan del cuello y la mascarilla a la altura del ment贸n. Nos re铆mos, hasta nos sacamos una foto juntas, cada una con su credencial.

鈥斅縎upiste que la gente est谩 reclamando que no pueden ir a votar porque no hay buses? 鈥攍e pregunto.

鈥擡s que parece que los comunistas quemaron uno.

鈥擡s porque el gobierno no los quiso sacar a la calle para que la gente no pudiera votar 鈥攃ontesto, aunque no s茅 por qu茅, si en el fondo ni yo me creo lo del complot.

Antes de despedirnos, le doy un beso y le digo que me llame cuando termine. Luego bajo las escaleras y me dirijo a mi sala. Al llegar, en la puerta encuentro un cartel impreso con el n煤mero de la mesa de votaci贸n que me han asignado: 鈥73鈥, el a帽o del golpe. 鈥淨u茅 simb贸lico鈥, pienso. Y eso que a煤n ni s茅 que el presidente de la mesa lleva el apellido Pinochet.

***

El voluntario en la pantalla repas贸, uno por uno, los 铆tems que deb铆amos traer los apoderados el d铆a de las elecciones: l谩piz pasta, cuaderno, carpeta, alcohol gel, mascarilla鈥 Mientras tanto, las otras 498 almas que particip谩bamos en la conferencia de Zoom organizada por el comando de Boric nos revolv铆amos, nerviosas. En menos de una hora, la televisi贸n abierta transmitir铆a el 煤ltimo debate presidencial.

Todos los presentes sent铆amos la presi贸n sobre nosotros. Se trataba de una elecci贸n presidencial hist贸rica, la primera despu茅s de las movilizaciones del 2019 y de la creaci贸n de la Asamblea Constituyente que, a la fecha, a煤n trabaja en la nueva Constituci贸n para Chile. Adem谩s, por primera vez desde el final de la dictadura, ninguno de los partidos tradicionales 鈥搉i de izquierda, ni de derecha 鈥, heredados de la d茅cada de la transici贸n democr谩tica, hab铆a logrado llegar a la l铆nea final. Era, por donde se le mirase, un escenario in茅dito.

El voluntario sigui贸 leyendo las instrucciones en el power point proyectado en la pantalla. En eso, algo ocurri贸. Aparecieron, sobre la diapositiva desplegada, unos puntitos rojos y negros. Al comienzo, eran min煤sculos, casi imperceptibles, como un twitch de la Matrix, un error. Pero pronto los puntitos empezaron a deslizarse, a tomar la forma de l铆neas medio torcidas, que se sobrepon铆an creando la imagen de una aparente鈥

鈥溌÷縀S ESO UNA ESV脕STICA?鈥, escribi贸 alguien, horrorizado, en los comentarios.

鈥溌s una esv谩stica! 隆Hay gente de Kast en el chat! 隆Desactiven la opci贸n pizarra!鈥, agregaron otros, mientras se esparc铆a el p谩nico. Militantes de la extrema derecha nos hab铆an infiltrado.

Y entonces emergieron, en la ventana del chat, las letras gruesas como ladrillos.

VIVA KAST PRESIDENTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!

VIVA KAST PRESIDENTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!

VIVA KAST PRESIDENTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!

***

Durante la semana previa a las elecciones, le pregunt茅 a conocidos de ambos bandos a qu茅 le ten铆an miedo. Los que votaban por Boric respondieron lo siguiente:

鈥淢iedo a volver a los tiempos en que no exist铆a una sociedad movilizada y pensante de lo pol铆tico. Miedo a que no se le haga frente al cambio clim谩tico, y que se siga poniendo la agenda econ贸mica por sobre los derechos de la naturaleza.鈥

鈥淢iedo a no poder desarrollarme en lo que me gusta, a que se fomente a煤n menos la cultura.鈥

鈥淢iedo a que se envalentone a los homoodiantes.鈥

鈥淢iedo a vivir en un Chile que amenace a los pueblos originarios, los artistas, la gente de izquierda o que piensa distinto.鈥

***

La noche del s谩bado previo a las elecciones me acost茅 con un miedo en mente. No lo hab铆a querido admitir, mucho menos verbalizar, pero la latencia del d铆a siguiente me arrincon贸 al fin. 鈥淭engo miedo de que gane Kast鈥, murmur茅 entre las s谩banas, antes de quedarme dormida.

En ese mismo momento, mi mam谩 tambi茅n ten铆a miedo. Yo no lo sab铆a a煤n, porque aunque me dejar铆a un mensaje en Whatsapp, s贸lo lo ver铆a al d铆a siguiente. Y pese a que no me confesar铆a exactamente el motivo, tampoco ser铆a dif铆cil imaginarlo.

鈥淏erni, ma帽ana ll茅vame el gas pimienta que te sobra, por favor.鈥

***

La tarde pasa arrastr谩ndose, lenta y caliente, con 33掳 grados en la capital. De a poco entran y salen, expeditos, los votantes de mi mesa: se帽oras con peinados de peluquer铆a como la Reina Isabel, caballeros en hawaianas reci茅n salidos de sus piscinas, un par de madres con sus cr铆os de dos o tres a帽os a cuestas, y uno que otro adolescente, con los aud铆fonos enchufados en los o铆dos, que parece haber cumplido reci茅n la edad para votar.

Para cuando comenzamos el conteo de votos, Pinochet ya me ha advertido que mantenga las expectativas bajas, que Kast va a arrasar en esta mesa. En efecto: sentada con mi cuaderno, dibujando una l铆nea por cada voto, el conteo da 179 para el candidato de la derecha, y s贸lo 62 para el m铆o. Con impecable estoicismo, firmo el acta y me despido. La apoderada del otro bando nunca lleg贸, as铆 que al menos no tuve que pelearle nuestros votos a nadie.

En el patio del colegio, en una banquita al sol mientras espero a mi mam谩, saco el celular y abro el conteo oficial. Me quito la mascarilla que he tenido pegada a la nariz las 煤ltimas diez horas. Hacen s贸lo 50 minutos que han cerrado las mesas y ya hay un c贸mputo revelador: con el 30% de las mesas del pa铆s escrutadas, Boric lidera con m谩s del 50% de los votos. Tengo que parpadear un par de veces para cerciorarme de que es real. Miro alrededor a ver si hay alguien que me lo confirme, pero estoy sola.

Cuando mi mam谩 aparece, quince minutos despu茅s, me doy cuenta de que a煤n no lo sabe. Luce cansada pero contenta, lista para irse a su casa a esperar los felices resultados. No s茅 c贸mo dec铆rselo. Me consta que ha trabajado duro por algo en lo que cree.

鈥擬am谩, salieron los c贸mputos鈥 Estamos ganando 鈥攍e informo al fin, en voz baja, tratando de no sonar demasiado triunfante.

鈥斅緾贸mo sabes? 鈥攔esponde lento, como tragando una gran p铆ldora seca.

鈥 Est谩 en internet鈥

No s茅 qu茅 m谩s decir.

Salimos a la calle, buscando el Uber que le he pedido desde su celular. En la puerta nos encontramos con otra apoderada de Kast. 鈥溌anto trabajo por nada!鈥.

El auto se demora, y mi mam谩 se desespera. Le digo que se calme. 鈥淒茅jame, d茅jame. 脕ndate mejor鈥, me grita, mientras la agarro del brazo para que no se caiga o la atropellen.

鈥淟l谩mame cuando llegues鈥, le digo antes de cerrar su puerta del lado del pasajero y encaminarme hacia el Metro, a sabiendas de que no me llamar谩.

20/12/21.