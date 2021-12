–

Las personas migrantes ante todo son seres humanos y por esa mera condici贸n constituyen sujetos de derechos. Esta premisa tan esencial muchas veces es olvidada, en especial ad portas de un proceso electoral, donde su legitimidad se pone en discusi贸n, con mensajes que cuestionan su presencia. Resulta fundamental contrarrestar ret贸ricas falaces que se difunden entre la poblaci贸n y construyen un imaginario parcial y restrictivo de quien se desplaza.

En Chile varias situaciones han avivado los 谩nimos: el masivo ingreso de migrantes por la frontera norte, las expulsiones de extranjeros efectuadas por el Gobierno, la marchas contra la inmigraci贸n y la quema de pertenencias. Mientras ciertas autoridades y sectores de la sociedad local abogan por un mayor control, otros, remarcan la necesidad de abordar los desplazamientos desde un enfoque de derecho.

Kast sostiene que la respuesta estatal necesariamente debe apostar por la securitizaci贸n fronteriza, como si fortaleciendo los lindes se resolvieran los desplazamientos

En la contienda electoral la movilidad humana se ha establecido como uno de los focos primordiales de debate. Los candidatos presidenciales que han pasado a la segunda vuelta 鈥搎ue se celebrar谩 el 19 de diciembre鈥 se han trenzado en sendas disputas: Kast (de extrema derecha) ha acusado a Boric (candidato de izquierda) de fomentar los flujos irregulares con su propuesta de entregar viviendas, mientras 茅l plantea, entre otras medidas, cavar una zanja en la frontera para frenar las entradas por pasos no habilitados. Emulando a Trump y a la construcci贸n de su famoso muro, Jos茅 Antonio Kast sostiene que la respuesta estatal necesariamente debe apostar por la securitizaci贸n fronteriza, como si fortaleciendo los lindes se resolvieran los desplazamientos. La ideolog铆a de Kast es clara: su programa de gobierno se帽ala literalmente que 鈥渆l aumento desorbitado de migrantes hace colapsar los territorios, servicios b谩sicos y condiciones m铆nimas de vida鈥, por lo que entre las medidas propone un 鈥渞ecinto transitorio de inmigrantes ilegales鈥 鈥渃on el solo objeto de preparar su expulsi贸n del pa铆s鈥 (p谩gina 203 de las bases program谩ticas de 鈥淎tr茅vete Chile鈥).

En una l铆nea similar, Johannes Kaiser, en su campa帽a a diputado por el Partido Republicano (partido pol铆tico chileno de extrema derecha), manifest贸 v铆a twitter, que 鈥淓l que no aporta se deporta. Punto. No m谩s buenismo a costa de la gente humilde de Chile鈥. Este mensaje ha sido difundido junto a un cartel, copiado de la ultraderecha suiza, que usando de fondo la bandera chilena, ilustra un reba帽o de ovejas mayoritariamente blancas que representar铆an a la sociedad chilena, en que una de las ovejas patea a otra, la que realmente ser铆a un lobo disfrazado de oveja. As铆, quien se desplaza es presentado como una amenaza, un riesgo para la comunidad nacional, al que se debe responder expulsando del territorio.

El 鈥淧artido Popular Suizo鈥 cre贸 esta propaganda para un refer茅ndum sobre una 鈥淚niciativa contra la inmigraci贸n鈥, en que se consult贸 a la poblaci贸n por el endurecimiento de las normas para la deportaci贸n. Bajo el lema 鈥淐onseguir la seguridad por fin鈥 (Endlich sicherheit schaffen) se animaba a la 鈥渄eportaci贸n de extranjeros criminales鈥 (ausschaffung krimineller auslander), facilitando su expulsi贸n inmediata. La consigna se resum铆a en la imagen de una oveja blanca (suizo/a) que echa a patadas a una oveja negra (migrante = criminal).

Tambi茅n esta ilustraci贸n fue plagiada casi de manera id茅ntica, salvo por la bandera, por la ultraderecha espa帽ola, la que apoyada en el eslogan 鈥溌omp贸rtate o l谩rgate! Contra los altos 铆ndices de delincuencia extranjera鈥, pretend铆a obtener r茅ditos electorales.

Propaganda de esta 铆ndole no es exclusiva de un 煤nico pa铆s, sino que tal como se observa, es un mensaje xen贸fobo que se reproduce en diversas ocasiones en periodos de votaciones. Particularmente en Chile en septiembre del 2017, en la campa帽a a reelecci贸n parlamentaria, Fulvio Rossi, instal贸 en el norte, en la Regi贸n de Tarapac谩 carteles con la premisa 鈥淣o m谩s migraciones ilegales. Ley de expulsi贸n inmediata a los delincuentes鈥. Con este mensaje reduc铆a los flujos de personas a una cuesti贸n de legalidad/ilegalidad, asimilando a aquellos que se encuentran irregulares a criminales, sobre quienes no cabr铆a otra medida que la expulsi贸n. Una estrategia que explota la hostilidad hacia quienes se desplazan, haciendo uso del prejuicio. Ello, aunque los estudios afirman que no hay vinculaci贸n entre migraci贸n y delincuencia (Servicio Jesuita a Migrantes Chile 2020, 鈥Criminalidad, seguridad y migraci贸n. Un an谩lisis en el Chile actual鈥; Ajzenman, Dom铆nguez y Undurraga 2020 鈥淚mmigration, crime & crime (mis) perception鈥).

No obstante, la evidencia existente, constituye una eficiente ret贸rica empleada por diversas autoridades en distintos pa铆ses (Salvini en Italia, Orb谩n en Hungr铆a, Le Pen en Francia, etc.). A pesar de los dis铆miles escenarios estos pol铆ticos han hecho uso de una propaganda que apelando a un nacionalismo insta a la exclusi贸n de quien migra, al que se asocia a criminalidad. Por ejemplo, al comparar Suiza, Espa帽a y Chile se observan m谩s diferencias que similitudes, no solo a nivel demogr谩fico, econ贸mico, pol铆tico y sociocultural, sino tambi茅n en el 谩mbito migratorio. Solo una muestra: el promedio de la inmigraci贸n de la OCDE se sit煤a en torno al 13%, y algunos pa铆ses superan esa media, entre ellos Suiza (29%) y Espa帽a (14% al a帽o 2019) mientras que en Chile el porcentaje es inferior (los extranjeros residentes representan cerca del 8% al 2020). Sin embargo, aunque constituyen realidades dis铆miles, comparten discursos de naturaleza excluyente, en donde la persona migrante se configura como 鈥渃hivo expiatorio鈥.

La naturalizaci贸n de estas narrativas es nociva, al menos, por tres razones: en primer lugar, promueven la instalaci贸n de construcciones restrictivas acerca de la movilidad, al conceptualizar a la migraci贸n 煤nicamente desde el utilitarismo; es decir, frente al extranjero solo cabr铆a hacer un c谩lculo de costos y beneficios: si las cargas resultan m谩s que los aportes, su presencia no se justifica. Desde esta visi贸n instrumental, quien se moviliza se legitima solo si constituye un aporte, si no la respuesta estatal debe ser su expulsi贸n. Esto, a pesar de que, como advierte la literatura especializada, 鈥渓a expulsi贸n demuestra la prevalencia de una respuesta simple, limitada y usualmente ineficaz ante un fen贸meno complejo y multidimensional como la inmigraci贸n鈥 (Ceriani, Luces y sombras de la legislaci贸n migratoria latinoamericana).

En segundo lugar, la propagaci贸n de estas ret贸ricas es perniciosa, en tanto se sustentan en la falaz premisa de que el bienestar de ciertos sectores de la poblaci贸n local se contrapone a la presencia extranjera, fomentando tensiones y resquemores en la sociedad, que tienen m煤ltiples consecuencias, como las manifestaciones contra la migraci贸n.

Por 煤ltimo, son discursos da帽inos porque responsabilizan del bajo nivel de los servicios p煤blicos y de la calidad de vida en Chile a quienes se desplazan al pa铆s, una vinculaci贸n err贸nea que no se compadece con la realidad, pero que se propaga con efectividad, instalando en el imaginario social la inmigraci贸n como una problem谩tica.

Condicionar el derecho a desplazarse a la l贸gica de costo-beneficio significa no comprender la democracia; implica asumir la ciudadan铆a como un estatus excluyente, a fin de cuentas, se traduce en no tomarse en serio el Estado de Derecho, reduciendo la presencia migrante a la unidimensionalidad.

Las y los candidatos a cargos p煤blicos deber铆an efectuar declaraciones que no reproduzcan temores que fomentan la segregaci贸n. En tiempos electorales no deber铆an azuzarse los prejuicios, sino que deber铆a abordarse este complejo fen贸meno sociocultural con seriedad, promoviendo el respeto de los derechos de todas las personas que habitan un territorio. En efecto, se trata de entender que el otro 鈥 quien migra鈥 no es una otredad, no es instrumento, sino m谩s bien y como sostuvo la fil贸sofa Hannah Arendt, tiene 鈥渄erecho a tener derechos鈥. Esa, constituye la garant铆a m谩s esencial, que siempre se debe resguardar en una democracia que se precie de tal.

Es hora de comprender la migraci贸n como una cuesti贸n pol铆tica, es decir, asumir que quienes se desplazan deben ser reconocidos como personas en todo su sentido. Esto implica, en palabras de Arendt, no reducirlos a animals laborans o homo fabers, sino m谩s bien, comprender su condici贸n humana como vita activa: labor, trabajo y acci贸n, en tanto sujetos de derechos.

Martina Coci帽a-Cholaky es doctora en Derecho y Ciencia Pol铆tica Universidad de Barcelona.