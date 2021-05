Chile: Nuevo estallido social. Estruendosa victoria del pueblo. Abstención supera el 50%

Gobierno y partidos de derecha sufren estrepitosa derrota. Partidos de izquierda progresista y neoliberal en vergonzosa ca铆da.

Chile: Nuevo estallido social. Estruendosa victoria del pueblo. Abstenci贸n supera el 50%

Jaime Yovanovic (Profesor J)

Gobierno y partidos de derecha sufren estrepitosa derrota. Partidos de izquierda progresista y neoliberal en vergonzosa ca铆da. Capas medias profesionales de partidos nuevos e independientes asumen puestos junto al partido comunista. Partidos rebeldes siguen en la vieja lucha por el poder. 驴Y el pueblo? 驴Qu茅 pasa con el pueblo?

Mientras la partidocracia y la clase media disputan y se reparten los cargos con los patrones, el pueblo tiene la oportunidad de construir nuevas relaciones sociales y ecol贸gicas en los barrios, nuevas maneras de encausar la educaci贸n y resolver los problemas de salud. Te贸ricamente el pueblo podr谩 tener buenas relaciones con las capas medias en los aparatos del poder con dos condiciones: que los representantes, funcionarios y autoridades no sean sometidos al empresariado, y que reconozcan como interlocutores a las organizaciones de los vecinos y sus formas de vida comunitaria y autogestionaria, ya no m谩s como clientes del estado y del municipio.

Las cifras son indesmentibles y no hay como seguir disfrazando una realidad palpable: La poblaci贸n del estallido no ha ido a votar. Basta ver las votaciones por barrios y promedios por barrios para ver a qu茅 sectores sociales interesaba el funcionamiento de la trampa electoral. Los barrios altos muestran una alta votaci贸n, los barrios de clase media una media votaci贸n, y los barrios populares baja votaci贸n. M谩s claro echarle agua, Saque sus propias conclusiones.

El pacto de los partidos de explicar el estallido como cr铆tica a la constituci贸n de Pinochet y de convocatoria para estas elecciones no arrastr贸 a nadie, pues siguen votando los mismos porcentajes de a帽os anteriores donde se ha visto como ha ido avanzando la abstenci贸n en claro aviso de que la dominaci贸n ya no domina.

驴D贸nde est谩n los votos de la derecha? Su propia gente los est谩 abandonando abriendo as铆 el camino de la desesperaci贸n y la violencia que con el comando de Patria y Libertad termin贸 en el golpe convocando a la milicia a salvar la patria de los extremismos. Los votos de la derecha se han pasado a la Concertaci贸n que ha demostrado que ha podido gobernar manteniendo a raya a los pobres.

驴Y d贸nde est谩n los votos de la izquierda socialdem贸crata? Si ha capitalizado votos de la derecha y a煤n as铆 se ha ido a pique, entonces sus votantes se han ido en masa a la izquierda juvenil profesional de las capas medias: al frente amplio y al partido comunista, de all铆 que no es aventurado decir que los ganadores de esta jornada representan igualmente los ideales y m茅todos de la Concertaci贸n y la Nueva Mayor铆a, es decir la corriente progresista capitalista que representan los gobiernos de M茅xico, Venezuela, Argentina, Nicaragua y Bolivia.

Hasta ahora los estados han sido manejados por la partidocracia que se ha aliado a las grandes empresas para obtener el dinero necesario para financiar 鈥渟ervicios鈥 que transformen a la poblaci贸n en clientela electoral. Pero ahora, tras el estallido y este segundo estallido de victoria popular, el pueblo est谩 en condiciones de decir lo suyo con voz propia e iniciativas creadoras, ya no m谩s para que los 鈥渞epresentantes鈥 trabajen, sino mostrando y demostrando como queremos vivir, o sea que haremos sugerencias que estamos verificando que son democr谩ticas, participativas y cambian realmente las cosas. Eso dar谩 al pueblo la autoridad moral necesaria entre sus propios partes, los vecinos, pues poco importa lo que diga y manipule la prensa.

De all铆 se concluye que desde hoy debemos organizar con los vecinos las formas de vivir que queremos, con huertas comunitarias, ollas comunes, actividades compartidas, autogesti贸n y aprendiendo a administrar cada barrio desde nosotros mismos. Hay muchas experiencias que andan en eso, es cosa de decidirse, acercarse a los vecinos y empezar de a poco, paso a paso. No hay que ver el avance alcanzado por otros para copiarlo, ser铆a un error, pues tenemos que aprender la secuencia del avance, cu谩les son los primeros pasos. Muchos vecinos en muchos barrios dando primeros pasos ya son tendencia. Es usted quien debe comenzar en su barrio donde a煤n no se empieza.

Esa organizaci贸n de formas de vida y actividades compartidas de barrio pueden sintetizar lo que est谩n haciendo y lo que hace falta, y as铆 podemos desde muchos lugares entregar elementos a los constituyente para sus debates de la nueva constituci贸n, que si se hace sin recoger el protagonismo social, la experiencia social, los saberes sociales, ser谩 solamente fruto de una elite burocr谩tica.

Al mismo tiempo estos interlocutores vecinales aut贸nomos (sin partidos) podr谩n establecer relaciones horizontales con el municipio, mostrando al consejo municipal lo que queremos que se incorpore en los planes de desarrollo comunal, que no ser谩n solamente ideas o cr铆ticas, sino ser谩n formas que ya estamos verificando que funcionan, as铆 estamos trabajando por el cambio desde abajo y estregamos l铆nea a los de arriba, que si lo aceptan, muy bien, y si no pueden aceptarlo porque no es de inter茅s de los empresarios de la construcci贸n o del transporte, etc y si nosotros seguimos sin violar la ley, entonces presionamos con los hechos al cerco de lobbies, regalos y coimas que realizan los empresarios sobre los funcionarios y representantes en el municipio.

Nuestro eje es construir primeros pasos, luego hacerlos llegar a los constituyentes para que den la pelea si est谩n dispuestos y finalmente al municipio, de modo que no dejaremos que ellos all谩 arriba se arreglen los bigotes a nuestras espaldas, ni esperaremos sus acuerdos y arreglines para caminar, pues el camino ya est谩 abierto y hay que hacerlo caminando. Hay que dejar muy claro que no presentaremos ideas, sino hechos aunque en fase inicial.

Recordemos que si vamos construyendo la democracia directa en los barrios y actuando por autogesti贸n, lo que quede de car谩cter centralizado, es decir lo que quede de estado ser谩 muy peque帽o y no porque mande el libre mercado, sino porque las decisiones fundamentales se hacen en el mundo de la vida. As铆 ese aparato peque帽o estar谩 a futuro subordinado al protagonismo de los barrios autoorganizados y autogobernados.

Es cierto que los partidos rebeldes que luchan por el poder seguir谩n defendiendo el estado centralizado y autoritario, por lo que ser谩 nuestra tarea atraerlos para la autonom铆a y el protagonismo vecinal.

Esta victoria popular de la abstenci贸n no es el final de una carrera, pues tenemos mucho por delante.

