De parte de Anarquia.info June 8, 2023 281 puntos de vista

Desde el otro lado de los muros, extiendo un cariñoso y anárquico abrazo a todxs quienes participan de esta ya histórica actividad.

Es increíble el paso del tiempo, sería terriblemente falso de mi parte hablar de una cercanía a los círculos anárquicos por allá por el 2009, creo que me sentí parte de una colectividad ácrata, si así se le puede llamar, poco después, lo suficiente como para que la pérdida de un compañero se sintiese aún tan a flor de piel.

Mauricio Morales trasciende, es una inevitable referencia para muchos -por más que se luche por destruir esa imagen idealizada y estereotipada que este mismo «nosotrxs» anárquico se ha encargado de propagar a través del tiempo- esa es la verdad, no se puede pensar en mayo sin considerar esta fecha, no se puede susurrar ataque sin pensar en Mauricio, no se puede conspirar para atacar sin la palpable experiencia de que a veces las cosas no salen bien; es lo que dota a la historia de realidad, lo que nos hace sacudir toda la teoría y poner los pies en la tierra, la seriedad de lo que significa la confrontación, el saber que lo que a nosotros nos puede ser tan costoso, para el Poder no lo será tanto…

Asumir, que ninguna acción nos traerá un mañana anárquico, que el devenir se vive día a día, y que la única forma de obtener un pequeño ápice de libertad, es abrazar el antagonismo como un presente, de teoría y praxis, palabra y acción, moral y ataque. Si hemos de encontrar algo claro, casi innegable en Mauricio, que lo sea está simbiosis.

Joaquín García Chancks

Cárcel/empresa “La Gonzalina”, Rancagua

Mayo 2023