Compa帽erxs, amigxs y familiares:

Nuevamente les escribo desde una celda. Me encuentro recluida en la c谩rcel de San Miguel, durante 14 d铆as permanecer茅 aislada por protocolo de prevenci贸n de contagio al COVID-19, posteriormente me clasificar谩n y me llevar谩n a un m贸dulo definitivo.

Ya son casi 10 a帽os desde la primera vez que pis茅 la c谩rcel como imputada. Durante estos a帽os mi vida de alguna u otra manera, siempre ha estado ligada a las prisiones, si bien los sistemas de control pueden cambiar, pero su estructura esencialmente no, se sigue buscando el castigo y el arrepentimiento.

Hace casi 10 a帽os atr谩s al entrar a la prisi贸n, estaba plenamente convencida de que el conjunto de ideas y pr谩cticas anti autoritarias son claves fundamentales para enfrentar a la dominaci贸n, en todo este tiempo no ha existido ni un solo d铆a en el que piense lo contrario. Piso la prisi贸n con la cabeza alta, orgullosa del camino recorrido.

Solidaridad con todas las luchas anticapitalistas

Newen Pe帽is, Presos pol铆ticos Mapuche

Presos subversivos y de la revuelta

A la calle!

M贸nica Andrea Caballero Sep煤lveda

Presa Anarquista.