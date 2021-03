El 26 de marzo a 4 días de iniciada la huelga de hambre, algunxs de lxs prisionerxs subversivxs, anarquistas y de la revuelta movilizadxs contra las modificaciones al Decreto de Ley 321 y por la libertad de Marcelo Villarroel fueron citados a audiencias virtuales en los respectivos tribunales donde se encuentran sus causas judiciales. El objetivo de dichas audiencias fue un llamado por parte del tribunal a exhortar a lxs huelguistas para deponer la movilización. Los jueces señalaron que la huelga de hambre no tiene ningún objetivo, no se consigue nada ni es una herramienta válida, donde solo se perjudica a quienes la realizan.

En respuesta a las amenazas de los jueces, Francisco Solar señaló: “Puedo dar una respuesta, a propósito de la exhortación que me está haciendo usted, yo quería aclarar que en esta huelga de hambre no estoy pidiendo mi libertad ni nada. Esta huelga de hambre es en contra de la modificación del decreto de ley 321, entonces lo que estamos pidiendo nosotros es la restitución del articulo 1 y la derogación del artículo 9. Estos dos artículos lo que hicieron fue hacer esta ley retroactiva, en ninguna parte del mundo se han visto que las leyes son retroactivas solo aquí. Entonces esta ley lo que hizo fue perjudicar a un montón de presos, entre ellos a nuestro compañero Marcelo Villarroel del que estamos pidiendo la libertad inmediata. Y por otro lado -ya estoy terminando- eso de que yo soy el único perjudicado con esto, eso está por verse porque esta es una movilización que recién está comenzando y que no sabemos cómo va a terminar entonces no sé si yo voy a ser el único perjudicado aquí, eso no más”.

Joaquín García por su parte, al momento de ser invitado a deponer la movilización, señaló: “Esta huelga responde a un carácter general a un contexto represivo, en el que se ha llevado a perpetuar el castigo que se ha decretado por leyes hace mucho tiempo, haciendo que los computos con los que postula (a la libertad condicional) la gente, en este caso a nuestro compañero Marcelo Villarroel, sean completamente azaroso (…)El artículo 9° dejo a todos los presos más tiempo en presidio (…) nosotros entendemos que al huelga es una respuesta necesaria a como se ha ido comportando el aparataje jurídico extendiendo nuestros tiempos de presidio. A lo mejor en lo concreto yo no me veo afectado completamente por esta modificación, más la existencia del articulo 9 deja en una amenaza latente que cualquier modificación que venga a partir de ahora puede afectar a las condiciones en que yo postulo a la libertad condicional. Esto (la huelga de hambre) no escapa del parámetro individual ni colectivo”.

Marcelo Villarroel también fue citado a tribunales, donde aclaro que no es la primera huelga de hambre, además de no poner en duda que la movilización continua y la claridad de la misma.

¡A propagar y multiplicar la solidaridad con lxs huelguistas de hambre!

¡A derogar las modificaciones a la ley 321!

¡Libertad a Marcelo Villarroel!

¡Por el fin de la prisión preventiva como castigo!

Buscando la kalle. Informativo de la movilización y huelga de hambre de

prisionerxs subversivxs y anarquistas.