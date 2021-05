–

Las elecciones conmocionaron hasta los cimientos a la sociedad chilena, abrieron el camino a profundas reformas y ser谩n un espejo para la regi贸n. Resta ver c贸mo se expresar谩n en lo pol铆tico institucional. Por Eduardo Lucita.

No por inesperados han sido menos contundentes estos resultados. Importa no solo la magnitud del triunfo popular -en alguna medida m谩s amplio que el de la Unidad Popular de Salvador Allende- sino tambi茅n sus implicancias pol铆ticas inmediatas y futuras.

Las dos coaliciones electorales que se alternaron en el gobierno en las 煤ltimas d茅cadas volaron por el aire. La derecha -el gobierno y sus aliados m谩s la 茅lite econ贸mica- intent贸 posicionarse primero como una fuerza de bloqueo y rechazo a una nueva Constituci贸n y luego jug贸 a obtener el tercio electoral que le dar铆a poder de veto en la Asamblea. Fracas贸 en toda la l铆nea, posicion谩ndose apenas como la tercera fuerza en la futura Convenci贸n. No menor fue el fiasco para la centroizquierda de la ex Concertaci贸n, que se desarticul贸 totalmente y ser谩 la cuarta fuerza. Por el contrario las Listas Independientes y la coalici贸n del Partido Comunista y el Frente Amplio fueron los grandes triunfadores de esta elecci贸n in茅dita, incluso ganaron por primera vez la comuna de Santiago y un dirigente del PC es quien hoy tiene mayor intenci贸n de voto para las presidenciales de noviembre.

El centro fue la elecci贸n de convencionales, pero tambi茅n se votaron gobernadores regionales, alcaldes y concejales.

30 pesos, 30 a帽os

El soci贸logo y polit贸logo Manuel Antonio Garret贸n defini贸 escueta pero contundentemente el car谩cter pol铆tico de estos resultados: 芦Son la proyecci贸n del estallido social禄. Se refer铆a as铆 a las masivas movilizaciones que tuvieron lugar en 2019 iniciadas por el aumento del boleto del metro de Santiago (30 pesos) y luego ampliadas hasta la impugnaci贸n del modelo neoliberal (30 a帽os). Estas movilizaciones -en las que convergieron estudiantes, j贸venes precarizados, movimientos por la igualdad de g茅nero y la diversidad sexual, regionalistas, ambientalistas, trabajadores organizados- tuvieron como momentos culminantes la concentraci贸n del 18 de octubre en La Plaza de la Dignidad y luego en la huelga general y movilizaciones callejeras del 12 de noviembre que arrinconaron al gobierno de Sebasti谩n Pi帽era y obligaron al r茅gimen, no sin una serie de maniobras previas, a habilitar un plebiscito donde el pueblo acaba de votar positivamente por que se redacte una nueva constituci贸n.

2019 鈥 2021

En Am茅rica latina, Chile fue, tanto por el nivel como por la profundidad que alcanz贸 la confrontaci贸n, el punto m谩s elevado de las rebeliones populares que recorrieron la regi贸n en 2019 (Hait铆, Puerto Rico, Ecuador, Colombia). El pa铆s era visto como el modelo del proyecto econ贸mico-pol铆tico del neoliberalismo, tanto por su estabilidad como por la continuidad del crecimiento que se apoyaba en las desigualdades crecientes y en la privaci贸n de derechos sociales b谩sicos. El presidente Pi帽era lo calific贸 de un oasis pocas semanas antes de que estallara la revuelta. El ge贸grafo David Harvey se帽al贸 que Chile fue el primer intento mundial de establecer un Estado neoliberal total. Hoy ya en el 2021 el lema que circula es: 芦As铆 como el neoliberalismo naci贸 en Chile, morir谩 en Chile禄.

Uno de los principales rasgos distintivos de este movimiento de movimientos es la presencia imponente de la juventud y el empoderamiento de las mujeres, ambos se expresan y se organizan por las redes sociales. El contenido social parece mucho m谩s fuerte que el ideol贸gico y su principal impulso son las desigualdades m谩s que la pobreza. No necesariamente son antisistema, en el sentido de que no repudian el r茅gimen democr谩tico burgu茅s (aunque mayoritariamente son antipartido), tampoco al capitalismo, s铆 al neoliberalismo. Claro que hay excepciones como la Lista Pueblo, el ala izquierda de los Independientes y quienes integran el PC y el FA. En lo social exigen mejoras en los servicios educacionales, de salud, previsionales, habitacionales, comunicacionales y en infraestructura. En lo econ贸mico mejor distribuci贸n de la riqueza y en lo pol铆tico reconocimiento de los pueblos originarios y sus territorios, mayor democracia y un trato digno. El lema 芦igualdad y dignidad禄 sintetiza sus demandas.

La nueva Constituci贸n

Este 2021 es un tiempo de elecciones. A la que acaba de finalizar se le deben sumar en noviembre las de parlamentarios y luego las presidenciales. A mediados de junio la instalaci贸n de la Asamblea Constituyente, que definir谩 la letra de la nueva Constituci贸n, finalmente el plebiscito para su aprobaci贸n o rechazo.

Se ha abierto as铆 un tiempo de grandes posibilidades, no solo de echar por la borda la reaccionaria Constituci贸n pinochetista, sino tambi茅n de imponer profundas reformas. Se pondr谩 as铆 a prueba la capacidad del movimiento de colocar lo que plante贸 y gan贸 en las calles dentro del sistema pol铆tico institucional. Este gran movimiento concurrente no tiene ya ninguna limitaci贸n a sus propuestas. La derecha al no alcanzar el tercio buscado ha perdido su capacidad de bloqueo, por el contrario el movimiento ha ganado las mayor铆as necesarias para que los representantes de las luchas se ubiquen en sus esca帽os para definir el tipo de sociedad que ambiciona.

Un nuevo r茅gimen

Los resultados se ver谩n a futuro ya que por sus caracter铆sticas el movimiento se constituye y se redefine en la acci贸n concreta. Pero no hay dudas que implicar谩n cambios sociales fuertes, que modificar谩n las relaciones entre las clases y de estas con el Estado. La crisis pol铆tica abierta en el 2019 no se ha cerrado, por el contrario, avanza bajo nuevas formas: las clases dominantes ya no son dirigentes y las clases populares tienen ante s铆 la posibilidad de reconfigurar el pa铆s.

Chile aporta as铆 a la regi贸n una experiencia invalorable. No solo es fuertemente destituyente del r茅gimen pol铆tico anterior sino que ser谩 instituyente de un nuevo r茅gimen que debe definirse. Es un espejo en el que se mirar谩n los movimientos populares que se est谩n desenvolviendo en numerosos pa铆ses de Nuestra Am茅rica, no para repetirlo, pero s铆 para analizarlo desde sus propias perspectivas. La experiencia chilena puede marcar un nuevo rumbo para la regi贸n.

Eduardo Lucita, integrante del colectivo EDI (Economistas de Izquierda)