El Pinochetista Kast gan贸 sorpresivamente la primera vuelta presidencial con 1.961.122 de votos sobre 1.814.809 que obtuvo el candidato del FA Gabriel Boric. Este resultado tiene su motivo en que el candidato reaccionario y misogeno del Frente Social Cristiano capitaliza la crisis pol铆tica del Gobierno de Pi帽era. Esta crisis pol铆tica que impact贸 tanto en las primarias de Vamos Chile dejando atr谩s al candidato de la UDI Lav铆n y luego signific贸 el desbarranque de Sichel, permito que Kast arrastrara el voto de la derecha y obtenga en la primera vuelta poco m谩s de 200.000 votos que la derecha obtuvo con el rechazo en el plebiscito del 2020 pero casi medio mill贸n de votos menos de los que Pi帽era obtuvo en la primera vuelta de 2017.

El resultado electoral de Gabriel Boric demuestra que no logr贸 organizar, agrupar y arrastrar para el voto a la gran parte de los votos 5,8 millones de votos que se volcaron a votar por el apruebo en plebiscito constitucional. Boric y su alianza con el PC no logr贸 derrotar a Kast por que durante toda la campa帽a electoral se alej贸 de las demandas populares que siguen pendientes y sin resolverse desde el estallido social y se postul贸 como el candidato del Acuerdo por la Paz que salv贸 al Gobierno de Pi帽era y al podrido r茅gimen, que ahora le dio espacio para la reorganizaci贸n electoral de la derecha. Boric se posicion贸 en contra del cuarto retiro, se manifest贸 contra la libertad de los presos pol铆ticos buscando 鈥済irar al centro鈥, cuando ese centro est谩 en crisis y solo capitaliz贸 poco m谩s del 11% de los votos con la candidatura de Yasna Porvoste; dejando as铆 鈥 sumada a la bancarrota de la Lista del Pueblo 鈥 sin representaci贸n electoral a los cientos de miles que se movilizaron el octubre del 2019.

Las elecciones demostraron la profundizaci贸n de la crisis pol铆tica del pa铆s, ya que los partidos tradicionales de la concertaci贸n quedaron por debajo de los candidatos que no participaron de las primarias y 12 de los 24 partidos legales pierden su legalidad. Expresi贸n de esa crisis son tambi茅n los votos que obtuvo Parisi, candidato que a pesar de no estar Chile por que sigue en los Estados Unidos ya que tiene pedido de captura por el no pago de pensiones familiares, obtuvo el 12,8% de los votos. La ca铆da de los partidos tradicionales del r茅gimen, junto a la creciente crisis social, la crisis econ贸mica del Covid, los bajos sueldos y la pauperizaci贸n de la vida provocaron una polarizaci贸n pol铆tica que Kast supo capitalizar por derecha y que ahora debemos derrotar.

Kast es un pinochetista que busca aplastar las luchas y hay que derrotarlo en las urnas votando a Boric

La candidatura de J.A Kast, su programa, sus alianzas, su origen familiar y sus declaraciones publicas lo demuestran como un fiel defensor de la dictadura Pinochetista que asesin贸, tortur贸, desapareci贸 y persigui贸 a cientos de miles de luchadores sociales y pol铆ticos para imponer el Plan C贸ndor y aplicar el modelo econ贸mico que hasta hoy todos los gobiernos han sostenido como herencia y contra el que millones se levantaron en el estallido social de octubre de 2019. Kast es un defensor de la represi贸n y de los organismos de tortura como la DINA o la CNI; Kast es amigo y socio pol铆tico del asesino Krassnoff y del diputado Johannes Kaiser. En su programa pol铆tico para las elecciones manifest贸 posiciones que le llevaron a recibir el mote popular de 鈥淓l Bolsonaro Chileno鈥 o 鈥淓l Trump de Chile鈥. Su misoginia se refleja en el rechazo de los derechos de las mujeres, contra los derechos de las disidencias sexuales a quienes sigue patologizando y persiguiendo. Contra los migrantes plante贸 construir una zanja en el norte del pa铆s para impedir su ingreso y celebr贸 e incentiv贸 acciones xen贸fobas realizadas contra migrantes venezolanos. Kast buscar谩 desde el gobierno, no solo sostener el modelo, si no tambi茅n profundizarlo. Buscar谩 que las y los presos pol铆ticos sigan en las c谩rceles y tambi茅n profundizar la represi贸n y criminalizaci贸n de la protesta social y todo al servicio de sostener las repudias AFP, de cuidar las empresas que saquean nuestros recursos y contaminan el ambiente, de despedir a 30.000 trabajadores p煤blicos, de anular el decreto 170 de educaci贸n especial: Kast no es solo la continuidad del gobierno de Pi帽era, Kast representa los m谩s reaccionario de la derecha que exige mano dura contra los que luchan. 隆Kast no puede pasar y lo debemos derrotar en las urnas votando masivamente a Boric!

Por la m谩s amplia unidad contra Kast: 隆Por comit茅s unitarios por el voto a Boric!

La clara amenaza que Kast significa nos exige las m谩s amplia unidad para derrotarlo. No hay neutralidad ni podemos permanecer indiferentes al peligro que asecha. Kast ya tiene el apoyo de la mayor铆a de las organizaciones de la derecha como la UDI, Evopoli, RN, entre otras. El conjunto de los medios masivos de comunicaci贸n buscan edulcorar sus posiciones para esconder el peligro y los grandes capitalistas 鈥 en particular el capital financiero 鈥 buscar谩n apoyar su candidatura. Por nuestra parte, el pueblo trabajador y los cientos de miles que no fueron a votar en la primera vuelta por la leg铆tima desconfianza y apat铆a con el r茅gimen explotador y corruto, debemos organizar por abajo el voto a Boric.

Desde el MST llamamos a los trabajadores, el pueblo, las mujeres, disidencias, los territorios y pueblos originarios a votar masivamente a Boric para derrotar a Kast en segunda vuelta como un paso urgente y necesario. Estos comit茅s son necesarios, porque no podemos improvisar esta batalla y porque debemos salir organizados a defender y ampliar nuestro voto a Boric en los lugares de trabajo y estudio, en las calles, plazas y avenidas.

Este llamado a la m谩s amplia unidad por el voto a Boric, no significa que tengamos expectativas en que un gobierno del FA+PC. Nos diferenciamos de su pol铆tica mientras codo a codo luchamos juntos para derrotar a Kast, y nos sostendremos movilizados en lucha independiente por todos y cada uno de nuestros reclamos y en apoyo permanente a la luchas en curso que siguen buscando una salida de fondo ante la crisis capitalista.

Somos claros: para derrotar a Kast hay que votar a Boric y organizarnos para que esos votos demuestren toda la furia y bronca del pueblo. La derrota del pinochetista Kast ser谩 un triunfo del pueblo trabajador que abrir谩 un nuevo cap铆tulo en la lucha social y pol铆tica, estaremos en mejores condiciones para profundizar la movilizaci贸n por sueldos y pensiones dignas, para terminar con las AFP que nos roban los aportes. Para terminar con el C贸digo Laboral que nos condena a la precarizaci贸n y flexibilizaci贸n y conquistar la negociaci贸n por rama y el derecho a huelga. La derrota de Kast ser谩 un nuevo jal贸n para la lucha por la educaci贸n y la salud p煤blica y terminar con la privatizaci贸n y el lucro. La derrota de Kast en la segunda vuelta es una cachetada a los reaccionarios y en defensa de los derechos de las mujeres y las disidencias; para poner fin a la violencia machista, por conquistar el aborto legal, seguro y gratuita, la Educaci贸n Sexual Integral y el cupo laboral y la salud y educaci贸n para que las personas trans dejen de morir a los 37 a帽os. La derrota de Kast es un paso obligado para terminar con la constituci贸n y el modelo pinochetista, por la libertad de los presos pol铆ticos, la desmilitarizaci贸n del pa铆s, el fin de la represi贸n y la disoluci贸n de carabineros y la autodeterminaci贸n del Pueblo Mapuche.

Hoy 隆Luchemos sin piedad contra Kast y sus aliados! Hoy 隆Organicemos comit茅s unitarios en cada barrio, escuela y lugar de trabajo por el voto a Boric! Hoy y siempre sigamos movilizados para terminar con este sistema explotador y opresor echando a los capitalistas y bur贸cratas del gobierno y remplazarlo por un gobierno de los trabajadores y los pueblos que democr谩ticamente organice la sociedad al servicio de los trabajadores y sectores populares y no de los grades capitalistas. 隆Manos a la obra! No hay tiempo que perder.

30 de Noviembre 2021

Movimiento Socialista de las y los Trabajadores, secci贸n de la UIT-CI de Chile