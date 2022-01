–

De parte de Nodo50 December 31, 2021 53 puntos de vista

Facundo Ortiz N煤帽ez

CEPRID

Un no es un no. En otro punto de inflexi贸n en la historia, Chile rechaz贸 el domingo por en茅sima vez, y de manera sensacional, el pinoquetismo para abrazar la esperanza del cambio social. Ilusi贸n, no miedo. 脕rboles, no acequias.

Gabriel Boric, el joven oriundo de Magallanes que ingres贸 a la arena pol铆tica con el movimiento ping眉ino (1) en las luchas estudiantiles de 2011, abanderado de la coalici贸n Apruebo Dignidad, super贸 a Jos茅 Antonio Kast en casi un 12%, casi un mill贸n de votos de diferencia. Gan贸 en 11 de las 16 regiones del pa铆s y obtuvo casi 3 millones de votos m谩s que en la primera vuelta, el doble de la suma de las listas progresistas.

Si la primera vuelta estuvo marcada por un gran n煤mero de personas que no pudieron votar por el cierre de los colegios electorales, esta vez el problema fue el acceso al transporte p煤blico. De manera sistem谩tica, en muchos centros urbanos (donde el voto borico era potencialmente m谩s fuerte), hab铆a escasez de conductores y autobuses vac铆os esperaban en las terminales, algo que ha sido denunciado por alcaldes, gobernadores, conductores, votantes e incluso el Servicio Electoral.

Pero, como en tantas otras ocasiones, los ayuntamientos y la ciudadan铆a han hecho todo lo posible por organizar soluciones, como recoger en sus veh铆culos a los vecinos que esperaban en las paradas de autob煤s abarrotadas, para llevarlos a los colegios electorales.

Incluso con este gran obst谩culo, la victoria de Boric es un r茅cord. La participaci贸n (55,63%, con casi 8,5 millones de votantes) supera a la del 煤ltimo plebiscito de 2020, lo que la convierte en la elecci贸n con mayor participaci贸n de votantes desde que la votaci贸n en el pa铆s se volvi贸 “voluntaria”; eso es opcional.

Adem谩s, es la participaci贸n m谩s alta de todas las elecciones celebradas en Chile en t茅rminos de n煤mero total de votantes, superando incluso al del plebiscito de 1988 que dijo 鈥淣o鈥 a la continuidad de Pinochet.

Gabriel Boric sigue siendo el presidente electo con mayor n煤mero de votos a su favor en la historia del pa铆s (m谩s de 4,5 millones) y, con tan solo 35 a帽os, tambi茅n su presidente m谩s joven.

Ante la nueva opci贸n de “todo o nada”, entre avanzar o retroceder, los chilenos dejaron de lado el desinter茅s que hab铆an mostrado en las elecciones en la 煤ltima d茅cada para frenar la ola reaccionaria que hab铆a surgido a ra铆z del empuje popular.

En su primer discurso como presidente electo, frente a los concurridos bulevares donde se celebraba la victoria, Boric agradeci贸 a mucha gente. A los diferentes pueblos de Chile, a los ni帽os que 鈥渘os llenaron de dibujos que expresaban inocentemente el Chile al que aspiran, un Chile verde y amoroso, que cuida la naturaleza y los animales, y que recupera las plazas de los parques para jugar, donde los padres y las madres tendr谩n m谩s tiempo para estar con ellos y los abuelos y las abuelas ya no estar谩n solos鈥.

Agradeci贸 a las mujeres, a los disidentes, a los pueblos originarios. Tambi茅n agradeci贸 a todos los dem谩s candidatos. 鈥淪铆, hasta Jos茅 Antonio Kast鈥, a帽adi贸 entre silbidos, 鈥減orque la democracia la construimos todos鈥.

Rechaz贸 las trincheras, la violencia en la pol铆tica y la sociedad, y prometi贸 incluir en su proyecto a las peque帽as y medianas empresas, a los trabajadores y al mundo empresarial.

Mientras trataba de leer sus cartas, tuvo que hacer una pausa en varios momentos e improvisar para responder a los c谩nticos masivos que estaba recibiendo. A la canci贸n “Liberen a los presos que pelearon”, respondi贸: “Habl茅 con las familias y tuvimos muy claro lo que debemos hacer”.

Concluy贸 cantando “Justicia, verdad, no impunidad”, empujado por su p煤blico tras prometer una indemnizaci贸n a las v铆ctimas de violaciones de derechos humanos “de todos los tiempos”.

Apenas unos segundos despu茅s, la multitud lo interrumpi贸 nuevamente, repitiendo “AFP Never Again”, a lo que insisti贸 en que seguir铆a un sistema p煤blico sin fines de lucro. Tambi茅n se revisaron otras luchas sociales relacionadas con la vivienda, la educaci贸n, el trabajo decente, el cambio clim谩tico, que prometen avances graduales en todos los campos. “Con nosotros, la gente entrar谩 en la Moneda”.

Y fiel a lo que fue su campa帽a defendi贸 la democracia, aquella en la que todos los sectores se sientan a hablar.

Ante el temor de un regreso a septiembre de 1973 y el enfado que a煤n persiste desde octubre de 2019, Boric reafirm贸 su compromiso con ese di谩logo de noviembre de 2019 en el que, a pesar de las cr铆ticas, se reuni贸 con todos los partidos pol铆ticos para elaborar un camino constitucional con su firma. en un intento por poner fin a la guerra social que estall贸 hace dos a帽os. “Por ning煤n motivo un presidente deber铆a declarar la guerra a su propio pueblo”.

“La zanja”, 驴derrotado?

La campa帽a para esta segunda vuelta hab铆a dejado im谩genes mixtas. Mientras que 20 d铆as antes de las elecciones, Kast se apresuraba a los Estados Unidos para reunirse con Marco Rubio y grandes empresarios, Gabriel Boric estaba tomando ba帽os de masas en todo el pa铆s.

Por un lado, se present贸 como un joven educado y responsable, un “yerno ideal”, representante de un Chile sufriente, pero diferente y creativo, con el sue帽o de crear una sociedad mejor a trav茅s de cambios graduales, con un esp铆ritu democr谩tico y de di谩logo donde adultos y j贸venes aportan su visi贸n.

Por otro lado, Kast revel贸 un proyecto opuesto. La de un nacionalista con una visi贸n monocultural, 谩vido de un autoritarismo y un orden que parec铆a desfasado, rodeado de figuras homof贸bicas, sexistas y racistas.

Uno que pint贸 un pa铆s que no se parec铆a en nada al de Boric: un Chile de progreso atacado por criminales, devastado por flujos incontrolados de inmigrantes, amenazado por la audacia de “comunistas encubiertos” que vendr铆an a destruir la econom铆a, un pa铆s de mapuche. “criminales y terroristas”.

Y a pesar de sus posiciones antag贸nicas, ambos candidatos han intentado virar hacia el centro, apelando a la clase media, como intentando respectivamente ganarse al electorado que los rechazaba.

Si bien Boric llen贸 su discurso de propuestas contra el narcotr谩fico, la delincuencia y el problema migratorio, y lleg贸 a defender la necesidad de m谩s carabineros para las zonas populares donde faltan (enviando la propuesta para refundar la instituci贸n), Kast se vio obligado. suavizar los aspectos m谩s criticados de su programa para ganarse a los 煤ltimos miembros de la derecha liberal que le quedaban.

Prometi贸 mantener el ministerio de la mujer, se disculp贸 p煤blicamente con quienes pudieran haberse sentido amenazados y cambi贸 su tono sobre la diversidad sexual y el medio ambiente. Pero la sustancia de su discurso no sufri贸 un cambio radical.

Durante un debate en el que un reportero compar贸 su propuesta de aumentar los poderes del presidente en estados de emergencia para enjuiciar a los activistas con las t茅cnicas de la DINA y el CNI, el candidato ni siquiera intent贸 negar la similitud.

Tanto 茅l como sus seguidores optaron r谩pidamente por la estrategia de las fake news en un intento de desacreditar a su rival, siguiendo el gui贸n de Trump o Bolsonaro, al insistir en acusaciones infundadas de la supuesta adicci贸n a las drogas de Boric.

En las redes sociales hab铆a videos de tiroteos en otros pa铆ses que se presentaban como si hubieran ocurrido en Chile, los votantes de Kast desinformaban a la gente del campo (鈥淏oric proscribir谩 las iglesias, dar谩 hogar a los inmigrantes鈥︹).

En los debates de tesis, Kast acus贸 a Boric de abuso sexual y encuentros con terroristas, haciendo que los insultos dominen las redes mucho m谩s que el “debate de ideas” esperado por el candidato de Apruebo Dignidad.

Esto, mientras los medios de comunicaci贸n descubrieron los estrechos v铆nculos entre el padre de Jos茅 Antonio Kast y el nazismo. La tensi贸n tambi茅n lleg贸 a las calles, donde hubo enfrentamientos entre los partidarios de Boric y Kast en la Plaza Dignidad, con los carabineros defendiendo y apoyando expl铆citamente a estos 煤ltimos.

Toda esta estrategia y estos discursos pueden haber fortalecido a煤n m谩s la campa帽a “antifascista” que se hab铆a extendido por los sectores activos durante la revuelta y que tem铆a un regreso al pasado. Pero quiz谩s el verdadero golpe para Kast fue otra cosa.

El gobierno de Pi帽era termin贸 mostrando todo su apoyo al candidato. Entre otras cosas, integrando a su mando a figuras como Paula Daza, subsecretaria de Salud P煤blica en el gobierno de Pi帽era.

Durante el 煤ltimo debate, Kast defendi贸 hasta el amargo final el modelo AFP, que en los 煤ltimos a帽os ha sido cuestionado de forma generalizada por gran parte de la poblaci贸n, y critic贸 la pol铆tica de retirada del 10%, algo que hab铆an obtenido chilenos de todas las tendencias ideol贸gicas. con presion y cacerolazos .

En el 煤ltimo debate, incluso pareci贸 imitar al presidente saliente, reduciendo la masiva movilizaci贸n social de 2019 y la propuesta de nueva constituci贸n al trabajo de “sectores radicales”.

La famosa consulta online del Partido Popular (PDG), a cargo de Franco Parisi, para elegir a cu谩l de los dos apoyar s贸lo logr贸 atraer la participaci贸n de 20.000 personas. Anteriormente, en su programa Bad Boys , los miembros del partido hab铆an enfatizado el miedo a los conflictos sociales que producir铆a una victoria de Kast, pero tambi茅n criticaron duramente el programa empresarial de Gabriel Boric.

Incluso con los rumores de una posible reuni贸n en Estados Unidos y un acuerdo secreto entre los dos candidatos, el apoyo oficial de Parisi a Kast solo llegar铆a en el 煤ltimo momento.

Seg煤n el resultado, no parece haber tenido mucho impacto. Quiz谩s porque otras figuras del nuevo partido ya hab铆an avanzado y defend铆an la neutralidad. Quiz谩s los votantes parisinos, que se decantaron por el PDG con un sentimiento “antipol铆tico” y “antipartido”, no estaban dispuestos a permitir la victoria de alguien que lleg贸 a simbolizar una continuaci贸n del actual gobierno de Pi帽era, que la mayor铆a aborrec铆a. . Antofagasta, su principal fuente de votos, se ha inclinado abrumadoramente por la candidata de Apruebo, Dignidad.

Aunque las encuestas mostraron una situaci贸n muy equilibrada entre los dos, Kast se qued贸 muy por detr谩s de Boric. Pero en ning煤n momento pareci贸 preocupado. A la hora de votar, insisti贸 en una frase que hab铆a repetido a lo largo de la campa帽a: “Al ganar, gano, y al perder, tambi茅n gano”.

Puede que no est茅s muy equivocado. Su discurso penetr贸 profundamente en la sociedad chilena. La victoria de Boric es indiscutible, pero no hace desaparecer al 45% de los votantes que prefirieron como presidente a alguien denunciado como hijo de un nazi y abiertamente pinochettista y autoritario.

En el camino, logr贸 desnudar a las tradicionales fuerzas conservadoras de Chile que durante a帽os hab铆an mostrado el rostro de “liberales modernos”, disfraz que desapareci贸 cuando todos se alinearon detr谩s del candidato del Frente Social Cristiano. Su r谩pida aceptaci贸n de la derrota, el mensaje de 鈥渘o se preocupen, todo saldr谩 bien鈥 a sus electores y el cordial encuentro que luego tuvo con su contendiente, indican un cambio de estrategia hacia el centro del futuro.

Y con el actual reparto de fuerzas en el Congreso, con un empate t茅cnico entre conservadores y progresistas, los primeros tienen una v铆a abierta para recomponer el espacio de centro derecha, en cuanto acaben de sacar los cuchillos para definir si Kast retendr谩 el liderazgo. . o menos.

La brecha sigue ah铆, y la 茅lite, a diferencia de los sectores vulnerables, siempre tiene paciencia, tiempo de sobra para planificar su regreso y no necesita que nadie defienda sus intereses.



La parte superior. El tronco y las ra铆ces del 谩rbol

Hace a帽o y medio, el joven candidato de Magallanes estaba en su peor momento. S贸lo in extremis pudo recoger las firmas con las que se present贸 a las primarias de Apruebo Dignidad, luego de que la diputada Pamela Jiles lo invitara a “irse a casa” y asegurara que la gente “lo odiaba”.

El Partido Comunista imagin贸 una victoria segura con un candidato liderando las encuestas. La vieja Concertaci贸n lo mir贸 con recelo, haciendo pucheros ante la enorme cantidad de cr铆ticas recibidas por parte de los frenteamplistas en los 煤ltimos a帽os.

Para la derecha, era otro “comunista disfrazado”. E incluso los j贸venes del levantamiento se burlaban de 茅l por su participaci贸n en el Acuerdo de Paz y la ley anti-barricadas.

Todos lo subestimaron. Boric recogi贸 las firmas, derrot贸 a Jadue, pas贸 a segunda vuelta para enfrentar al candidato rechazante y es hoy el presidente m谩s votado en la historia del pa铆s.

Ante una carrera cuesta arriba tras el resultado de la primera vuelta, su plan para llegar a la Moneda se reparti贸 de distintas formas. Boric primero gan贸 el apoyo leal de los perdedores: el Partido Socialista, Marco Enr铆quez Ominami y los Dem贸crata Cristianos. Para este 煤ltimo, redact贸 una carta de mea culpa por sus cr铆ticas pasadas, que fue le铆da por el presidente del partido en el encuentro nacional antes de respaldarlo.

Con los brazos de la DC abiertos de par en par, y numerosos perfiles t茅cnicos moderados llegando al mando del frentamplista, se ca铆an las 煤ltimas barreras de la vieja socialdemocracia, y toda la centroizquierda le apuntaba como candidato.

El expresidente Ricardo Lagos tambi茅n dio muestras p煤blicas de apoyo y trat贸 de suavizar las preocupaciones de la prensa espa帽ola, interpretando la situaci贸n actual como un cambio generacional en el proyecto que alguna vez lider贸.

La imagen de unidad era tal que, en lugar de la revancha reacia de una oposici贸n derrotada, parec铆a la palmada en la espalda de los padres que admit铆an que era hora de que sus hijos se hicieran cargo.

La estruendosa forma en que los activistas del Frente Amplio celebraron el apoyo que recibieron de Michelle Bachelet durante la semana pasada fue la guinda del pastel de la transformaci贸n discursiva que ha experimentado la coalici贸n, cuyo germen comenz贸 en las protestas estudiantiles de la “revoluci贸n ping眉ino” . Precisamente en oposici贸n al mercantilismo de los sectores p煤blicos que llev贸 a cabo la Concertaci贸n despu茅s de la dictadura.

Al mismo tiempo, en las calles, atentos a la abstenci贸n que hab铆a marcado la primera vuelta, se lanz贸 la militancia en un esfuerzo acelerado: mareas de memes invitando a votar en las redes sociales, videos que recuerdan la lucha social de los 煤ltimos a帽os, hechos. convocado por Arica a Punta Arenas.

Liderados por Izkia Siches, ex portavoz de la Asociaci贸n M茅dica y principal rostro de la oposici贸n de la sociedad civil a la pol铆tica de salud de Pi帽era, a quien Boric firm贸 como l铆der de campa帽a, los simpatizantes salieron a las calles en una campa帽a masiva puerta a puerta para convencer a los votantes.

A este movimiento se sumaron paulatinamente los sindicatos, como el Colegio de Maestros, los trabajadores del cobre, las organizaciones sociales territoriales, las organizaciones de derechos humanos, los comedores comunes, todos los colectivos que hab铆an participado en la revuelta social en ese momento por una sociedad m谩s justa y que ahora tem铆a la persecuci贸n prometida por Kast.

Incluso figuras pol铆ticas que hasta hace unos meses se hab铆an posicionado en la oposici贸n a Boric desde la izquierda, como Jorge Sharp (alcalde de Valpara铆so), o Cristian Cuevas (un sindicalista que se convirti贸, por unos d铆as, en el candidato del Partido Popular. List) – se sumaron a la ola de ciudadanos que entendieron que el centro no era suficiente, y pidieron activamente apoyar su candidatura.

Boric tambi茅n recibi贸 el apoyo expl铆cito de figuras destacadas de la Convenci贸n Constitucional que no hab铆an expresado previamente su apoyo a ning煤n candidato, como la machi Francisca Linconao y la presidenta Elisa Loncon.

El 10 de diciembre, d铆a de los derechos humanos, Boric abraz贸 finalmente a Fabiola Campillai y Gustavo Gatica, sellando as铆 la alianza definitiva con “la carretera”.

En una ola de adhesiones y acciones espont谩neas, que crecieron como el tsunami de la campa帽a por el plebiscito constitucional, el joven de Magallanes logr贸 lo que hasta hace unos meses parec铆a imposible: unir a todo el “mundo de Apruebo” en apoyo de su candidatura que, en 2020, se pronunci贸 a favor de una nueva constituci贸n y un nuevo rumbo para el pa铆s.

Desde los comunistas, que han pasado a un segundo plano tras perder las primarias, a los miembros de la ex Lista del Popolo y otras caras del octubrismo, a los partidos de la Concertaci贸n, incluidos los dem贸cratas cristianos, as铆 como a las organizaciones sociales y la ciudadan铆a. que llevan a帽os luchando por cambiar el modelo econ贸mico y social de la calle, hoy todos celebran su victoria, una vez m谩s, gritando 鈥淐hile ha despertado鈥, porque la victoria tambi茅n es de todos.



Un puente hacia la brecha

En t茅rminos porcentuales, los resultados son casi milim茅tricos similares a los del plebiscito de 1988 que dijo “No” a Pinochet. Y efectivamente, esta segunda vuelta se defini贸 en los mismos c贸digos y con una ret贸rica muy similar.

En ese momento, la Concertaci贸n apost贸 por una consigna optimista: 鈥淟a alegr铆a ya viene鈥, ante el caos prometido por la dictadura si el pueblo votaba en contra del general. En 2021, Boric y su mando optaron por un lema similar: “Que la esperanza le gane al miedo”. Sin embargo, el miedo al otro fue un elemento clave a lo largo de la campa帽a.

El resultado de estas elecciones es, sobre todo, una victoria generacional. Paulatinamente, en los 煤ltimos meses, todas las viejas figuras de la pol铆tica chilena han aceptado y saludado, una tras otra, al candidato presidencial de 35 a帽os que tanto hab铆an rechazado.

El 煤ltimo de ellos, cuando ya se esperaba el resultado y hasta Kast reconoci贸 su derrota, fue Sebasti谩n Pi帽era. El presidente saliente lo felicit贸, le dio algunos consejos y Boric, antes de despedirse, respondi贸: “Espero que lo hagamos mejor”.

Chile parece estar acerc谩ndose a una segunda transici贸n. La primera, como dej贸 claro el estallido social (鈥淟a alegr铆a nunca lleg贸鈥), estaba incompleta a pesar de que Pinochet hab铆a dejado Moneda.

驴Ser谩 buena la transici贸n? 驴Llegar谩 la alegr铆a esta vez? Ciertamente, algunas cosas han cambiado. La Convenci贸n Constitucional, ahora sana y salva, promete una nueva ley fundamental m谩s acorde con las m煤ltiples sensibilidades del pa铆s, en lugar de responder 煤nicamente a los intereses de la minor铆a que controla las palancas econ贸micas de la naci贸n.

Pero al mismo tiempo, el Congreso actuar谩 como freno a las ambiciones de Boric y del campo popular. Dividida en dos, la nueva composici贸n de la c谩mara legislativa significa que cada nueva ley depender谩 de arduas negociaciones, y el Senado estar谩 dominado por un polo conservador que, como lo ha demostrado la historia reciente, mostrar谩 furiosamente los dientes cada vez que se sienta obligado. la prueba esquina.

El joven presidente tendr谩 que navegar en un dif铆cil equilibrio, con una fuerza policial que ha llegado a simpatizar abiertamente con los postulados de Kast, un aparato medi谩tico en su contra, una compleja situaci贸n econ贸mica pospand茅mica, un conflicto abierto con la Araucan铆a (la regi贸n donde Kast triunf贸), y un sector conservador que se ha quitado la m谩scara moderada para abrazar la agenda de la extrema derecha internacional.

Por otro lado, estar谩 bajo la presi贸n de un movimiento popular y callejero que fue fundamental para su victoria, que brot贸 de las traiciones de la Concertaci贸n y que tendr谩 mucho cuidado de que esta vez se cumplan las promesas.

Boric tendr谩 que interpretar este campamento popular en un di谩logo fuera de los pasillos del edificio, ya que las instituciones siguen teniendo pocos interlocutores, adem谩s de Fabiola Campillai.

Los dos universos a los que el nuevo presidente pide colaboraci贸n, la 茅lite que se resiste al cambio y el camino rebelde que lo requiere, no est谩n cerca de desaparecer, ni de hacer las paces.

Gabriel Boric parece confiado en la posibilidad de involucrar a una poderosa minor铆a que estaba dispuesta a arrancar los ojos de cientos de sus conciudadanos para frenar su rebeli贸n, y a un pueblo maltratado, ahora consciente de su fuerza, que no quiere llevarse ni un solo Paso atr谩s.

Las claves del futuro estar谩n en esta l铆nea: 驴podr谩 su gobierno responder a las enormes ilusiones que ha logrado despertar? 驴Qu茅 relaci贸n establecer谩 con la calle, que parece querer apaciguar? 驴Intentar谩 incorporarlo a su proyecto de enfrentamiento con la derecha o intentar谩 moderarlo?

驴Cu谩nto estar谩 dispuesto a dar para consolidar su gobierno ante un boicot conservador? Y lo m谩s importante, 驴cu谩nto podr谩 mantener un t茅rmino medio con los pies en ambos lados de la divisi贸n social mientras trata de reparar las heridas recientes y antiguas que se han ganado durante d茅cadas?

El nuevo cap铆tulo de esta dif铆cil y fascinante batalla que libra el pueblo chileno desde hace dos a帽os (o 30, o incluso 50) acaba de comenzar.

(1) Ping眉inos en referencia al uniforme escolar chileno