*

Resulta dif铆cil contradecir el mar de entusiasmo que despierta la posibilidad de que la coalici贸n de izquierdas 鈥淎pruebo Dignidad鈥 gane las elecciones de noviembre de este a帽o y acceda as铆 al gobierno de Chile por los pr贸ximos a帽os. M谩s all谩 de las justificadas desconfianzas de mucha militancia y activismo popular, es innegable que algo auspicioso hay en que los partidos de izquierda que rechazaron el pacto neoliberal de las 煤ltimas d茅cadas tengan hoy un respaldo masivo y con capacidad de traducirse en poder en las instituciones centrales del Estado. Pero opacada por la esperanza de ver a la izquierda en el gobierno por primera vez desde 1973, est谩 la situaci贸n de la izquierda radical. Ya sea como idea, posici贸n o bien como espacio organizado, el campo rojo, de izquierda, anticapitalista, en Chile, est谩 fuertemente desarmado.

Parece simplemente un esp铆ritu que ni siquiera es fantasma (pues ya no asusta), es decir, un espectro de un pasado capitalizable por los vencedores del presente. Aunque se crey贸 que la revuelta podr铆a revertir esta realidad, la ilusi贸n en una soluci贸n 鈥渄esde afuera鈥 que reactivara la lealtad de las masas populares en la izquierda, se demostr贸 r谩pidamente errada. Si bien la posici贸n de las izquierdas mejor贸, y hoy m谩s gente apoya sus ideas o se reconoce en sus organizaciones o referencias, ha sido a costa de una desaparici贸n de la 鈥減arte roja鈥 de sus posiciones mejor aspectadas.

Lo que avanza no es la idea de democracia radical y socialismo, sino un estatismo suave y promesas de contenci贸n al capital, todo dentro de un optimista imaginario mesocr谩tico que resulta a ratos insoportable. No es poco, y probablemente mejor que lo que ha habido, pero, seamos sinceros, no son las alamedas abri茅ndose ante ning煤n pueblo libre. La derrota de Daniel Jadue en las primarias de la izquierda en julio pasado no es la causa, sino la 煤ltima expresi贸n y el momento de sinceridad del agotamiento cr铆tico y el aislamiento de masas de la izquierda radical chilena. Ac谩 se ofrecen algunos apuntes al respecto.

*

Un primer problema puede estar en una p茅rdida del sentido hist贸rico de la pr谩ctica. Lo que Berardi y luego Fisher llamaron 鈥渦na lenta cancelaci贸n del futuro鈥 es un fen贸meno de proporciones que no ha sido abordado por la izquierda. Es la imposibilidad no s贸lo de hacer cre铆ble su promesa de que se puede conseguir otra forma de sociedad en el futuro haciendo algo aqu铆 y ahora, sino tambi茅n de sostener cre铆blemente aquella promesa. No es asunto de lo que se propone o agita, sino de que nadie, ni los militantes ni sus potenciales bases y aliados, creen posible el futuro. La tenaza se completa con la p茅rdida de referencias del pasado.

Deformado y sin utilidad como gu铆a de comprensi贸n de las trayectorias de las pesadas instituciones sociales, el pasado funciona hoy como simple espacio donde buscar argumentos. No importa la historia, importa tener ejemplos ret贸ricos para la pol铆tica cortesana. La izquierda radical ha preferido la leyenda que perdona y justifica, y ha renunciado a la historia que explica crudamente el fracaso. Para s铆 y para sus potenciales aliados. As铆, cual animaci贸n para infantes, se explica su pasado como uno en que su bando, premunido de un plan perfecto y cuya moral no resiste matices, es siempre derrotado porque lo han traicionado.

De ah铆 una forma de comprender el presente en que la subalternidad siempre es fuente verdadera y el error est谩 en la mala comprensi贸n, en p茅simos pastores. En cambio, los errores, las verdades que se probaron falsas, las decisiones horribles y los fracasos enormes, no se han apropiado. Porque ese es otro problema de proporciones: la cr铆tica a la izquierda se ha hecho principalmente en la teor铆a y en la academia, pero poco se ha avanzado en la elaboraci贸n del pasado en la pr谩ctica de los movimientos sociales. Simplemente la hip贸tesis roja no es cre铆ble para las luchas. Sin futuro y con un pasado mistificado, el presente no tiene sentido.

*

La insatisfacci贸n que abunda en el campo radical despu茅s del 谩lgido ciclo que fue de la revuelta de 2019 hasta la derrota de Daniel Jadue en 2021, tal vez encuentre alivio en que la revuelta alcanz贸 barreras sociales e hist贸ricas, 鈥渦na robusta cadena de fortalezas y casamatas鈥 detr谩s del Estado, dir铆a Gramsci, m谩s all谩 de la capacidad de las fuerzas populares.

Para Enzo Traverso, 鈥渓os levantamientos y movimientos de masas cargan con las derrotas de las revoluciones del siglo XX, cuyo peso abrumador paraliza la imaginaci贸n ut贸pica鈥. La 鈥減asmosa falta de liderazgo鈥 y la 鈥渄esorientaci贸n estrat茅gica鈥 que se hace evidente cuando se observan las revueltas del siglo XXI desde la perspectiva radical, representar铆an para el historiador italiano 鈥渓os l铆mites de su 茅poca鈥.

La izquierda, a diferencia de los otros grupos sociales y pol铆ticos con representaci贸n permanente en la pol铆tica y el Estado, no solo requiere un enorme esfuerzo para incidir en la pol铆tica. Se suele olvidar que esa permanente expulsi贸n de las correlaciones centrales de fuerza, patente por lo menos desde la 煤ltima d茅cada del siglo XX y debido precisamente a la naturaleza oscura de la disputa por el poder, produce ignorancia operativa que impide la acumulaci贸n de experiencia. Y ese vac铆o se fertiliza con mistificaci贸n.

Tal vez, entre las primeras razones que podemos explorar para comprender la nueva vieja derrota, ya sea que se vean los hechos de 2019 como oportunidad perdida o como un momento de ilusi贸n desmedida, es que en realidad la izquierda comprende poco o nada c贸mo se consigue poder, y no ha hecho juicio de su bancarrota al respecto, ahondada por d茅cadas de desprestigio, abjuraci贸n y degradaci贸n de su propio arsenal te贸rico e hist贸rico respecto de la pol铆tica. No se puede transformar aquello que no se conoce o se conoce mal.

*

Espec铆ficamente, tampoco se hizo cr铆tica pol铆tica del pasado reciente. La famosa frase de los 30 a帽os resulta efectiva en la agitaci贸n y como s铆ntesis del hast铆o con el neoliberalismo, una negaci贸n total cuya radicalidad no pierde su car谩cter punzante. Pero es p茅sima como orientaci贸n para comprender la forma real de la dominaci贸n en las d茅cadas pasadas. No permite una cr铆tica a las d茅cadas de la Transici贸n que no sea la condena al infierno. La izquierda, si quiere ser la especificidad pol铆tica de las clases populares, tal vez deber铆a centrarse m谩s en su rol, la comprensi贸n del andamiaje neoliberal, desde las instituciones hasta la subjetividad popular, para construir una estrategia para su desmontaje.

En cambio, la cr铆tica a la Transici贸n ha sido mayoritariamente una cr铆tica moral a las contradicciones generadas por sus promesas, y una cr铆tica 茅tica respecto de la consciencia del da帽o neoliberal que se dirigi贸. No fue una cr铆tica en los t茅rminos propios de la izquierda, no fue una cr铆tica de clase ni poniendo 茅nfasis en la lucha de clases.

No se hizo cargo del pacto social que sostuvo estas d茅cadas, de la integraci贸n de sectores populares a costa de su disoluci贸n hist贸rica como clases, del desplazamiento en la pol铆tica de la direcci贸n de izquierda del campo popular, etc. Tambi茅n, fue una cr铆tica adentro de las clases representadas en el Estado, entre antiguos compa帽eros de partido y en las instituciones.

No fue una cr铆tica pr谩ctica, de lucha de masas, a un orden social injusto. As铆, la izquierda, en buena parte, elabor贸 una cr铆tica a la administraci贸n de mala calidad, no a una administraci贸n antipopular y pro-empresarial. De ah铆 que el problema sea la corrupci贸n, los excesos e ilegalidades, y no la normalidad del dominio empresarial de la pol铆tica.

*

La cr铆tica a la Transici贸n, por lo tanto, no se hizo cargo de lo que las clases populares perdieron pol铆ticamente en la Dictadura y que la Concertaci贸n mantuvo para bien del empresariado. Desbordada por la p茅rdida de las vidas y el terrorismo, no tuvo tiempo de detenerse a comprender que hab铆a perdido sus condiciones de posibilidad y que el nuevo pacto gobernante basa all铆 buena parte de su poder. Es decir, las bases de su constituci贸n en fuerza pol铆tica, en actor de la crisis.

Esto es, los derechos laborales y democr谩ticos conquistados en la primera mitad del siglo pasado, y que, incluso en su mediocridad legal y vulnerabilidad estructural al acoso estatal y empresarial, le permitieron a la izquierda roja y popular una capacidad de incidencia pol铆tica permanente en las d茅cadas centrales del siglo pasado. Principalmente, la serie de garant铆as estatales a la participaci贸n pol铆tica de las organizaciones sociales populares, desde el derecho a huelga hasta el sufragio de masas y la participaci贸n institucional de las organizaciones sociales populares, y, desde luego, la posibilidad de proyectar desde all铆 un otro futuro.

Con la desactivaci贸n de las clases populares de la pol铆tica, con la eternizaci贸n de su des-ciudadanizaci贸n durante la Transici贸n, la izquierda se aisl贸 paulatinamente del campo popular. Y esa es la cr铆tica m谩s profunda que debe hacerse la izquierda, no a la realidad que la rodea, sino a su propia realidad como hecho hist贸rico, que en tanto hecho no puede ser reducido a simple error. En tanto no ha habido reproducci贸n de las bases de poder de la clase trabajadora, no por lo menos en la forma que se conocieron en el siglo pasado, la izquierda fue cada vez m谩s una pr谩ctica que habitaba en las clases medias, la 煤nica clase no empresarial que se mantuvo en la pol铆tica, y por ende goza de tradici贸n y conocimiento de la misma.

Esto no es algo que le suceda a tal o cual organizaci贸n, sino que es transversal. Incluso en los partidos m谩s rojos y que gozan de importantes bases entre las clases populares, se reproduce una tutela pol铆tica de la direcci贸n que est谩 anclada en las clases profesionales y urbanas y en la red de concejales, cores, diputados, etc., cuya superior comprensi贸n de la pol铆tica, junto a otras jerarqu铆as de clase, los pone por sobre una militancia sin soberan铆a pol铆tica.

As铆, buena parte de la izquierda que ha existido en la 煤ltima d茅cada exist铆a como una voluntad pol铆tica y una necesidad de las clases medias en su querella ante la cooptaci贸n empresarial del Estado -su terreno tradicional de reproducci贸n como clase-, y como expresi贸n de una cr铆tica anti-neoliberal que pod铆a prometer socialismo sin hacerse cargo. Pero apenas la lucha y el sufragio de masas permitieron que esta nueva izquierda fuese integrada a la pol铆tica, y retomaran una fase de ascenso sobre el Estado, el contenido clasista y popular de antes ya no era necesario para ninguna clase en la pol铆tica.

* Historiador y acad茅mico chileno