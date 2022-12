–

Chile no deja de ser un guion tragic贸mico para el mundo entero, que vio con ojos de esperanza como el pueblo se alz贸 en rebeld铆a y pretend铆a dar un vuelco hist贸rico que permitiera pasar de ser el laboratorio del neoliberalismo a ser su sepulturero. Luego, la serie de hechos que transcurrieron resultan un poco confusos para quienes, desde otro continente, buscan dar una explicaci贸n de c贸mo llegamos a este retroceso, donde hoy pareciera que no solo la historia se congela, sino que volviera al punto de vernos, de nuevo, enfrentadxs a la Constituci贸n de la dictadura.

Para empezar, ser铆a interesante rese帽ar ese 18 de octubre en el que la juventud irrumpe en la estaci贸n del metro, se帽alando: 芦No son treinta pesos, son treinta a帽os禄, siendo esta la primera vez que el pueblo chileno se rebela tantas semanas y en tantos territorios. El aumento del pasaje del metro fue la chispa que encendi贸 a Chile de Norte a Sur.

Comienza a vivirse un caos liberador, espont谩neo, sin direcci贸n, una catarsis social que rompe con la apat铆a de la pol铆tica que hab铆a dejado la dictadura. Las generaciones de la derrota salen del cl贸set y se encuentran una juventud que quiere cambiarlo todo, donde muchxs comienzan a despertar a la vida pol铆tica y darse cuenta de que las justas demandas en las calles ven铆an acompa帽adas de una fuerte represi贸n que quer铆a acallarlas. El aprendizaje inicial fue que las fuerzas del Estado no est谩n para el resguardo de la seguridad com煤n, sino para cuidar los intereses de los privilegiados, de lo contrario no se entiende la represi贸n, ni los asesinatos, mutilaciones, violaciones鈥

Estas movilizaciones fueron acompa帽adas de mucho debate, la rabia deb铆a encauzarse en organizaci贸n y as铆 fue. Comienzan a levantarse cabildos y asambleas para discutir cu谩l era el Chile que quer铆amos. Parec铆a que se apuntaba a diversas demandas ama帽adas a la Constituci贸n de la dictadura por lo que comienza a esbozarse una demanda trasversal: Asamblea Constituyente Libre y Soberana. Libre, porque no quer铆amos que nadie nos viniera a imponer qu茅 tema entraba o se dejaba afuera, todo pod铆a discutirse. Soberana, porque no permitir铆amos que ning煤n poder fuera m谩s decisivo que la soberan铆a del pueblo decidiendo en una asamblea sobre el destino de nuestras propias vidas y, en esta ocasi贸n, todas las vidas eran valiosas. Chile se volvi贸 multicolor, diverso e hizo justicia con su propia memoria hist贸rica: comienzan a derrumbarse todos los s铆mbolos de la colonizaci贸n y, por primera vez, el pueblo chileno comienza a empatizar con la hist贸rica lucha del pueblo mapuche que, por a帽os, ven铆a alz谩ndose y recibiendo balas y c谩rcel. A su vez, la fuerza del movimiento feminista tambi茅n emerge como un hurac谩n con la perfomance de Las Tesis. Se hizo temblar no solo al neoliberalismo o al racismo, sino tambi茅n al patriarcado.

Sebasti谩n Pi帽era 鈥攑residente de ese entonces鈥 trat贸 de utilizar diversas estrategias. Primero, nos declar贸 la guerra y sac贸 militares que mutilaron y asesinaron a manifestantes. Cuando se dio cuenta de que no lograba sacarnos de las calles, comenz贸 a posicionarse a favor de las demandas, pero el 谩nimo de lucha no merm贸 y el 12 de noviembre se impuls贸 una masiva movilizaci贸n con un paro que logr贸 colocar a la clase trabajadora como un sujeto activo, lo que puso en jaque los bolsillos de los empresarios del pa铆s. No es casual que dos d铆as despu茅s, el 15 de noviembre, toda la clase pol铆tica gobernante realizase un encuentro a puerta cerrada con el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constituci贸n, donde el actual presidente 鈥擥abriel Boric鈥 fuera el diputado bisagra, al conciliar los intereses de los partidos de la derecha y de centroizquierda.

Fueron momentos de confusi贸n, 驴era un logro? Lo cierto es que ese desv铆o institucional, abri贸 esperanzas en algunos sectores, en la medida que otros actores pol铆ticos devenidos de las movilizaciones entran a la Convenci贸n Constitucional, mecanismo del cual surgir铆a la nueva propuesta constitucional. Pero, tambi茅n dio lugar a la merma de las movilizaciones, a la vez que se establecieron cerrojos al proceso.

Es dif铆cil resumir todo el proceso, pero podemos mencionar algunas de sus contradicciones. En primer lugar, comienzan a sancionarse con prisi贸n pol铆tica a j贸venes que estuvieron en las movilizaciones de la rebeli贸n a pesar de que, los mismos movimientos sociales al interior de la convenci贸n, hab铆an prometido que har铆an todo lo posible para liberarlos. Luego, se respetan todas las restricciones que impuso el acuerdo del 15 de noviembre, lo que fue dando cada vez, m谩s cabida a la derecha, incluso otorg谩ndole poder en la mesa central bajo la idea de que fuera lo m谩s democr谩tica posible.

El plebiscito de salida se da en el marco del reciente Gobierno de Boric, un triunfo que parec铆a ser un punto de apoyo para el apruebo y que, sin embargo, result贸 que el rechazo arras贸. En un contexto donde la gran mayor铆a de la gente ve铆a en el Gobierno altas expectativas de cambio que no llegaron, sumado a noticias mentirosas y millonarias sumas en los canales de televisi贸n, lograron asustar a la gente de los cambios que se avecinaban con la nueva Constituci贸n. Podemos, por ende, sacar en limpio que, el voto del rechazo, no solo fue de la derecha, sino que fue tambi茅n llevado a cabo por gran parte de la poblaci贸n que realizaba un voto castigo al Gobierno y otra manipulada por las campa帽as del rechazo. Fue as铆 que todo se derrumb贸, sin embargo, hay un punto en com煤n transversal en la poblaci贸n, las ganas de cambiar esta Constituci贸n de Pinochet.

驴Era posible un curso alternativo al desv铆o? Pues claro que s铆, pero para que ese camino se impusiera se requer铆a un fuerte nivel de organizaci贸n que luchara y no se entregara al desv铆o institucional, una estrategia que apostara por llevar hasta el final la autorganizaci贸n que se estaba desarrollando, en la perspectiva de una verdadera Asamblea Constituyente Libre y Soberana. Hoy hay que superar toda desmoralizaci贸n o resignaci贸n, debemos seguir peleando por el futuro que nos merecemos.