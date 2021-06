–

El grupo iruindarra Chill Mafia se ha consolidado como una auténtica revelación en este último año, arrasando con sus discos y llenando salas allá donde han llevado su propuesta musical. Desde La Haine charlamos con uno de sus componenetes: Kiliki Frexko (Beñat Rodrigo) sobre sus orígenes, sus influencias, su visión sobre la escena musical vasca actual y sus proyectos de futuro.

¿Cómo y cuando se crea Chill Mafia?

Chill Mafia surgió en 2017, primero como grupo de colegas, luego en 2018 empezamos a hacer música y la primera mix-tape la sacamos en 2019 practicamente, al principio no teníamos un workflow muy intenso

¿Quiénes conformáis el grupo? Algunxs de vosotrxs veníais también de otros proyectos musicales, ¿de cuáles?

El grupo lo conformamos unas 6 personas: yo (Kiliki Frexko), Ben Yart, FlakoFonki, Suneo y Martin como productores, e Irene. Respecto a nuestras trayectorias hay de todo, yo tuve algún otro grupo, Ben Yart lleva rapeando desde el 2014 y otros no habían tenido ninguna experiencia musical anterior.

¿De que fuentes musicales bebe Chill Mafia? ¿Cuáles son vuestras influencias?

Las fuentes son las que hemos escuchado por aqui, vimos los últimos coletazos del chico punk, luego empezamos a fliparlo con el reggae y con los sound-systems y mientras tanto empezamos a fliparlo con la ola de Trap que llegaba al estado españo: con Yung Beef, La Vendición…

¿De que hablan vuestras letras? ¿Qué reivindicáis con ellas?

En nuestras letras hablamos de lo que vivimos y poco más, no pretendemos ser panfletarios ni mucho menos, hablamos de nuestra realidad, pero esta es 100% política.

¿Cómo veis a la juventud vasca actual respecto a las generaciones anteriores?

Vemos a la juventad vasca mucho más precarizada que las generaciones anteriores, eso desde luego. Y por eso y por muchas más razones, con menos esperanza en un cambio que vaya a llegar y a solucionarnos toda la vida, ya sea una revolución o un proceso de independencia. Pero me parece bueno que no miremos esas cosas con esperanza o con fe, sino con análisis.

Rapear contra el sistema puede ser peligroso, como hemos podido ver con el caso de Pablo Hasel. ¿Os ha aportado algo musicalmente Hasel? ¿Cómo habéis visto todo el tema de su encarcelamiento?

Honestamente Hasel musicalmente no nos ha aportado nada, de hecho no nos gusta, no nos gusta lo panfletero, porque si tu haces música que es 100% panfletera a quién te diriges es a un setor de la población que ya está ideologizado y entonces no estás cambiando absolutamente nada. Pero eso no quita que, obviamente, el que le encarcelen por hacer putas caniones no deja de ser una vergüenza. No necesito que me guste o no para apoyarlo o no, el punto es que hay que estar en contra de su encarcelamiento, no deja de ser un artista en el talego, independientemente de que me parezca mejor o peor artista.

Más allá del caso de Hasel ¿Creéis que sigue existiendo una censura o persecución a grupos comprometidos socialmente?

Si, sigue existiendo censura y persecución contra algunos grupos, pero es que es la dinámica de cualquier Estado, cualquier Estado necesita represión para sobrevivir. No podemos entender que lo que pase en Estado español es algo super diferente de lo que pase en el resto de Europa o en el resto del mundo capitalista.

¿Cómo veis la escena musical vasca actual?

Hasta hace poco veíamos la escena musical fatal, pero creo que empiezan a haber atisbos de esperanzas muy fuertes. Están saliendo un montón de grupos de nuestra generación que ya no siguen la estética musical que se hacía hasta ahora, que han pasado de ella y buscan otros caminos y son caminos que me gustan y me dan mucha esperanza y me hacen sentirme muy ilusionado con la escena musical vasca de ahora.

¿Qué planes o proyectos tenéis de cara al futuro?

Los proyectos de cara al futuro más cercanos son asentarnos en el Estado español, y poco más. Bueno, tenemos algún otro pero no hay que enseñar todas las cartas.

¿Queréis añadir alguna cosa más?

Que gracias por la entrevista y que suelten rápido a los chavales de mi barrio que los detuvieron por la mani por Pablo Hasel.

