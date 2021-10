–

En la 茅poca que mi madre me enviaba a lo del gallego para comprar un kilo de espagueti, ignoraba que China hab铆a empezado una revoluci贸n que decenios despu茅s, cambiar铆a el gentilicio del destinatario. Porque hoy, las madres argentinas dicen a sus ni帽os and谩 a lo del chino. Sab铆a, claro, que los chinos hab铆an inventado la p贸lvora y los espaguetis. Lo sab铆a por Los viajes de Marco Polo, y la vieja pel铆cula dirigida por John Ford, con Gary Cooper protagonizando al gran mercader veneciano del medioevo.

Medio siglo despu茅s, creo que no hay barrio popular en Am茅rica Latina sin una tienda de chinos, vendiendo de todo a dos por uno. Cosa que a las corporaciones gringas trae algo desquiciadas. Luego, con otras inquietudes, el partidero de cabezas ocasionado por el cisma del marxismo mundial: China versus Uni贸n Sovi茅tica.

Dilema que, en Argentina al menos, resolvi贸 un acucioso observador de la revoluci贸n china, Juan D. Per贸n (1895-1974), cuando giraba a sus fieles instrucciones desde el exilio, con las palabras de un revolucionario poco amigo del purismo ideol贸gico: Da igual que el gato sea blanco o negro, lo importante es que cace ratones (Deng Xiaoping, 1909-97).

Sirva este breve comentario para sugerir, con entusiasmo, la lectura de China en el siglo XXI (Ed. Entretejas, Chiapas, 2021), de Sergio Rodr铆guez Gelfenstein. Polit贸logo y ex embajador de la Venezuela bolivariana, Sergio viaj贸 ocho veces a China, sumando en sus recorridos m谩s kil贸metros que los caminados por Confucio y el imaginativo [o imaginario] Marco Polo. Advierte Sergio en la introducci贸n: tras revisar 19 libros escritos por autores occidentales cuyo tema es China, pude constatar que, salvo en tres casos, la aplastante mayor铆a de las referencias bibliogr谩ficas utilizadas son de autores occidentales. Incluso en cuatro casos no hay una sola cita de alg煤n autor chino, lo cual me pareci贸 cuanto menos curioso, dada la profusa bibliograf铆a escrita en China y traducida al ingl茅s.

Rodr铆guez Gelfenstein se propuso considerar los puntos de vista en que predominan estudiosos y pensadores chinos, as铆 como en las distorsiones occidentales que ponen el 茅nfasis en 鈥渆l rol que juega el Estado en la imposici贸n de un 鈥榗onsenso鈥 alcanzado a trav茅s de la coerci贸n f铆sica, para la cual el aparato ideol贸gico juega un rol relevante en la creaci贸n de ideas consensuadas a trav茅s de la justicia, la educaci贸n, los medios de comunicaci贸n, la cultura y el entretenimiento鈥.

Contin煤a: as铆 se fijan opiniones que no necesariamente coinciden con la realidad pero que habilitan la integraci贸n de creencias, valores, tradiciones culturales y mitos que funcionan en la masa con el fin de perpetuar el orden existente a trav茅s de la creaci贸n de una idea 煤nica y universal. Paradigmas que responden a la visi贸n hegem贸nica de Occidente.

Por ende, ser铆a injusto esbozar comentarios de solapa frente a un ensayo extraordinario de 500 p谩ginas, que con agilidad y sin tedio, nos lleva por las historias, culturas, pol铆ticas, religiones, lenguas, guerras, econom铆as, filosof铆as, revoluciones, actualidad y proyecci贸n, de un pa铆s de 5 mil a帽os de antig眉edad y 5 mil claves para interpretarlo.

驴Qu茅 sab铆amos de Guan Zhong, quien en 725 aC aconsejaba gobernar a partir del mantenimiento del equilibrio de mercado? 驴Qu茅 sab铆amos de Xunzi, quien en 313 aC concibi贸 una visi贸n materialista de la historia y la filosof铆a, adelant谩ndose m谩s de 20 siglos a Carlos Marx? 驴Qu茅 sab铆amos de Mo Zi, quien en 468 aC defend铆a una sociedad sin clases sociales, y postulaba el amor universal y el beneficio mutuo, lo que inclu铆a las relaciones entre pa铆ses que no deb铆an da帽arse? (p. 309).

驴Dije ensayo? A m谩s de tratado exhaustivo, China en el siglo XXI es una introducci贸n al proceso indetenible de un pa铆s que ha puesto contra las cuerdas la soberbia de la cultura occidental. Por ello, gratamente sorprendido, el profesor Xu Sicheng, miembro titular de la Academia de Ciencias Sociales de China, lo calific贸 de peque帽a enciclopedia.

Con algo de humor, adem谩s. Por ejemplo, el 20 de septiembre de 2017, en la Asamblea General de la ONU, Donald Trump decret贸 el fracaso del socialismo. Pero un mes despu茅s, el Partido Comunista de la Rep煤blica Popular de China, conmemor贸 el primer centenario de su fundaci贸n.

Concurrieron 2 mil 200 delegados, y mil 800 periodistas de todo el mundo. Y all铆, el secretario general, Xi Jinping, anunci贸 que en 2049 se habr谩n creado las condiciones para que China sea un pa铆s moderno, pr贸spero, fuerte, democr谩tico, culturalmente avanzado, armonioso, hermoso y… socialista.

En el primer cap铆tulo, a modo de ep铆grafe, Rodr铆guez Gelfenstein apunta una observaci贸n del gran Mao Zedong: 10 mil a帽os es demasiado, hay que aprehender el d铆a, aprehender el instante. En China, con mil 450 millones de habitantes, siempre hay algo que tiene 4 mil a帽os.

La Jornada