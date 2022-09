–

De parte de Nodo50 September 4, 2022 242 puntos de vista

En 2020, el presidente chino Xi Jinping sorprendi贸 a la Asamblea de las Naciones Unidas con un ambicioso plan de descarbonizaci贸n de su pa铆s: estableci贸 el m谩ximo de emisiones contaminantes para 2030 y la neutralidad en carbono para 2060. La sorpresa estaba m谩s que justificada, pues supon铆a un giro radical en una naci贸n que hab铆a priorizado el desarrollo frente al ecosistema y actualmente es la mayor emisora mundial de C02. De alcanzarse ambas metas, tendr谩n un considerable calado en la lucha contra el calentamiento global. 驴Se trata de un compromiso realmente cre铆ble o de la reedici贸n del h谩bito mao铆sta de fijar objetivos grandiosos que nunca se cumpl铆an? Es incuestionable que la participaci贸n de China en la lucha contra la degradaci贸n ambiental ha venido creciendo. En 2003, adhiri贸 al Protocolo de Montreal en defensa de la capa de ozono; y en 2016, suscribi贸 el Acuerdo de Par铆s para la reducci贸n de gases con efecto invernadero. Aprovechando el vac铆o de liderazgo dejado por Estados Unidos durante el mandato del negacionista Donald Trump, Pek铆n quiere mostrarse a la cabeza de la lucha del cambio clim谩tico, como expuso ante las Naciones Unidas su presidente Xi. Pero hay quienes tachan a este despliegue de soft power de ecoblanqueo: una fachada de sostenibilidad que oculta pr谩cticas antiecol贸gicas; y citan como prueba las inversiones de 3.000 millones de d贸lares en miner铆a de carb贸n aprobadas este a帽o.

Ciertamente, no faltan datos a favor de China: posee la mayor capacidad instalada de energ铆as renovables (entre el 35-40% del total global de la solar y e贸lica, y el 28% de la hidroel茅ctrica), encabeza la exportaci贸n mundial de placas solares y viene reduciendo su dependencia del carb贸n, cuya aportaci贸n al total de electricidad generada baj贸 de 70% en 2005 a 56% en 2021). En 2019, las 谩reas protegidas supon铆an algo m谩s del 18% de su superficie terrestre y del 4,6% de su mar territorial. La superficie forestal subi贸 del 8,6% en 1949 a 23,04% en 2020. Y la calidad del aire mejor贸: desde 2015 la concentraci贸n de part铆culas nocivas ha bajado a la mitad, 30 microgramos/m3 en 2021.

No obstante, los obst谩culos en su camino a la descarbonizaci贸n se antojan colosales. La desertificaci贸n afecta al 27 % de la superficie cultivable, y el deshielo de los glaciares del Tibet amenaza con reducir severamente sus recursos h铆dricos (la actual sequ铆a del R铆o Amarillo anticipa lo que se le viene encima). Debe adaptar a las energ铆as renovables una red el茅ctrica dise帽ada al servicio de la quema de carb贸n; dejar de exportar sus malas pr谩cticas ecol贸gicas a otros pa铆ses; suprimir emisiones de C02 que representan la cuarta parte del total mundial; y, muy especialmente, acabar con las restricciones a la libertad de expresi贸n y a la cr铆tica de las decisiones gubernamentales.

El precio de la desmesura

Hagamos un poco de historia. La llegada del tercer milenio encontr贸 a China sumida en una severa crisis ambiental. Tres d茅cadas de impresionante crecimiento econ贸mico y urbanizaci贸n fulminante hab铆an pasado una factura muy onerosa. Sus urbanitas ten铆an la peor calidad de aire del mundo (las mascarillas eran de uso habitual en las ciudades); el agua potable escaseaba, grandes extensiones de tierra cultivable estaban contaminadas; y las m谩s de 22.000 mega-presas construidas desde los a帽os 鈥50 hab铆an dislocado el curso de los r铆os, causando erosi贸n y deforestaci贸n, por no hablar de los 45 millones de personas desplazadas que sufrieron un empeoramiento de sus condiciones de vida.

Hubo que esperar hasta la d茅cada pasada para que el r茅gimen tomase conciencia de la p茅sima situaci贸n: en 2010, el ministerio de Ecolog铆a estim贸 que la contaminaci贸n causaba un perjuicio equivalente al 3,5% del PIB. En el cambio de talante influyeron las protestas de la poblaci贸n y la mala fama internacional que le deparaba su actitud desaprensiva, sobre todo cuando la mega-presa de las Tres Gargantas, con la que quiso sacar pecho ante el concierto de naciones, fue recibida con un abucheo planetario. Opt贸 entonces por multar a los grandes contaminadores, desmantelar algunas industrias sucias y tomar medidas de remediaci贸n en el plano dom茅stico; y en la arena internacional, por suscribir los tratados ambientales a los que se ven铆a rehusando.

Guerra a la naturaleza

Pero los estragos ecol贸gicos no han sido exclusiva responsabilidad del acelerado pasaje de una econom铆a socialista a una de tipo capitalista. El gobierno de Deng Xiao Pin, que en 1979 procedi贸 a desmontar el modo de producci贸n colectivista y abrir paso a la propiedad privada, hered贸 de sus antecesores un calamitoso legado ecol贸gico.

En verdad, ning煤n Estado socialista pod铆a jactarse de su respeto al medio ambiente. La dominaci贸n de la naturaleza forma parte destacada del n煤cleo doctrinario del marxismo , y se fue haciendo m谩s patente a medida que Lenin, Stalin, Mao Zedong y hasta disidentes como Tito intentaban aplicarlo. Los marxistas-leninistas, al igual que sus enemigos capitalistas, opon铆an radicalmente la humanidad a la naturaleza, y solo se diferenciaban en que, para dome帽ar a esta 煤ltima, defend铆an la econom铆a planificada mientras la burgues铆a apostaba por la iniciativa privada. El desarrollo a cualquier precio, el culto a la industrializaci贸n y la exclusi贸n de los costos ambientales de la contabilidad nacional caracterizaron la planificaci贸n socialista. En la Uni贸n Sovi茅tica, el desastre de Chern贸bil y el desecamiento del Mar de Aral 鈥搖no de los mayores lagos del mundo鈥 se han grabado en la retina colectiva como las ic贸nicas postales del ecocidio resultante.

En China, particularmente, se libr贸 una aut茅ntica guerra a la naturaleza, explica Judith Shapiro, experta en pol铆tica ambiental asi谩tica de la American University de Washington. Convencida de que 鈥渆l ser humano debe conquistar a la naturaleza鈥, la c煤pula mao铆sta moviliz贸 al pueblo en una serie de campa帽as encaminadas a forjar una nueva China capaz de resistir a sus enemigos externos y de superar su secular atraso. Y todas repercutieron en el ecosistema con da帽os igualmente colosales.

Entre ellas destaca el Gran Salto Adelante (1958/1960), el segundo plan quinquenal de la Rep煤blica Popular China. Sus metas: convertir una sociedad agraria en un comunismo avanzado. El programa Hierro y Acero pretend铆a multiplicar la producci贸n sider煤rgica a trav茅s de peque帽as fundiciones en las aldeas, con el resultado de que casi el 10% de los bosques fueron talados para alimentar hornos ineficientes. El fomento de la natalidad para proveer los soldados y la mano de obra necesarias para el engrandecimiento de la patria siguiendo el eslogan La fortaleza reside en los n煤meros dispar贸 el crecimiento incontrolado de la poblaci贸n. Y la campa帽a Eliminar las cuatro plagas anim贸 a los ni帽os a matar a los gorriones, cuyo exterminio multiplic贸 las langostas y otras plagas que devoraron gran parte de las cosechas. Estas haza帽as causaron una hambruna que se cobr贸 las vidas de entre 35 y 50 millones de personas y arruin贸 la reputaci贸n de Mao ante sus pares: el Gran Salto Adelante acab贸 estrell谩ndolo.

En cuanto a las presas, en justicia hay que decir que todos los pa铆ses con r铆os caudalosos ansiaban domarlos para controlar las inundaciones, generar electricidad y obtener agua de regad铆o, tal como sovi茅ticos y estadounidenses hicieron con el Dni茅per y el Colorado respectivamente (la presa egipcia de Asu谩n ejemplifica el af谩n por corregir la irracionalidad de los r铆os). Sus desventajas se hicieron sentir con el paso de los a帽os: reducci贸n de la capacidad de almacenamiento y de generaci贸n el茅ctrica por la retenci贸n de lodos; erosi贸n de los cauces y deltas fluviales e inundaci贸n de las orillas, con el inevitable desplazamiento de sus moradores. China no fue la excepci贸n. De las 86.000 presas erigidas desde 1949, unas 3.000 hab铆an colapsado en 1980; un cuantioso despilfarro de recursos que encima empobreci贸 a millones de personas desplazadas. Cuando est谩n bien dise帽adas y situadas, las obras hidr谩ulicas peque帽as y medianas resultan provechosas, pero el gigantismo fara贸nico minimiza sus pro y maximiza sus contra.

La Revoluci贸n Cultural (1966/1976) empeor贸 las cosas. Para recuperar el poder, Mao moviliz贸 a la juventud en contra de sus rivales en el Politbur贸. La agricultura fue una de las arenas en donde se libr贸 esa pugna. En 1964, Mao inst贸 a seguir el ejemplo de las brigadas rurales de producci贸n capaces de superar toda adversidad y cambiar la cara de los r铆os y las monta帽as. Este remedo de estajanovismo, igualmente ensalzado como dechado de fervor revolucionario e igualmente subvencionado en secreto, fue aplicado haciendo caso omiso de las condiciones locales. Los cultivos en terrazas de Dazhai, aptos para una orograf铆a espec铆fica, fueron recreados en laderas demasiado abruptas y en terrenos llanos o colinas levantadas para la ocasi贸n; la imitaci贸n mec谩nica de lo que se presentaba como una mod茅lica utop铆a campesina impidi贸 que los buenos resultados obtenidos en Dazhai se repitieran. Peor impacto tuvo el drenaje de los humedales de Haigeng: 鈥淟os mares azules se han convertido en tierra verde鈥, se extasiaba la propaganda, pero el desbarajuste causado por la geoingenier铆a mao铆sta redund贸 en que, al cabo de una d茅cada, el 80% de la 鈥渢ierra verde鈥 se torn贸 incultivable.

Tampoco ayud贸 la apertura del Tercer Frente (1969/1975). El enfrentamiento con la Uni贸n Sovi茅tica, la agresi贸n estadounidense a Vietnam del Norte, y la autonom铆a de los Guardias Rojos movieron a Mao a agitar el fantasma de la guerra inminente. Con fines estrat茅gicos, convoc贸 a crear una base industrial lejos de las fronteras, en los desiertos de Xinjiang, las praderas de Mongolia interior y la Gran Tierra Bald铆a del norte. Veinte millones de Guardias Rojos fueron forzados a integrar las tropas de choque que trazaron caminos, cavaron minas, tunelaron monta帽as, aumentaron la superficie cultivable al precio de la destrucci贸n de humedales, bosques y pasturas, y talaron 谩rboles para suministrar combustible a las 380 f谩bricas relocalizadas. Consecuencias: aumento de la mortalidad laboral, proliferaci贸n de enfermedades infecciosas, niveles de contaminaci贸n del aire 300 veces superiores a los recomendables e inundaciones intempestivas en la cuenca del R铆o Amarillo por causa de la erosi贸n y la tala descontrolada. En 1978, agotados por los desmesurados esfuerzos y decepcionados por los resultados, los j贸venes movilizados iniciaron la protesta D茅jennos volver a casa y en 1980 esta generaci贸n perdida fue autorizada a retornar a las ciudades.

Voluntarismo, militarismo y censura

Aparte del empe帽o por domesticar a la naturaleza, tres rasgos de la doctrina mao铆sta animaban esas desastrosas iniciativas. Primero, el voluntarismo, que postulaba que la voluntad pol铆tica se impondr铆a a cualquier obst谩culo material (nos referimos a la voluntad de la dirigencia que, mediante concienciaci贸n o coerci贸n, se inculcaba en la poblaci贸n). En el fondo, la creencia en el poder transformador de las ideas disimulaba la dura realidad: la necesidad de suplir la falta de tecnolog铆a con la energ铆a de las masas.

Segundo, la mentalidad militarista de Mao, reforzada por la sensaci贸n de asedio insuflada por la guerra de Corea, la ruptura con Mosc煤 y la escalada intervencionista en Vietnam. Comenzando por el propio t茅rmino campa帽a, las movilizaciones colectivas se defin铆an en t茅rminos b茅licos. La naturaleza era el enemigo por vencer, y la militarizaci贸n del trabajo y de la vida cotidiana, el medio para lograrlo.

Finalmente, la represi贸n de la cr铆tica subsiguiente a la breve liberalizaci贸n del per铆odo de las Cien Flores. Alertar del impacto ambiental de la acci贸n gubernamental se torn贸 peligroso. Shapiro lo evidencia con el caso de Ma Yinchu, presidente de la Universidad de Pek铆n, que en 1957 alert贸 del descalabro econ贸mico que causar铆a una demograf铆a fuera de control y propuso censos peri贸dicos, programas de planificaci贸n familiar, educaci贸n en el control de la natalidad, etc. Tuvo que renunciar a su puesto y fue acallado, pero su predicci贸n se cumpli贸: de 542 millones de habitantes en 1949 se pasaron a 925 en 1976. Otro tanto ocurri贸 con el ingeniero Huang Wanli, contrario a la presa fluvial en Sanmenxia por el riesgo de sedimentaci贸n 鈥揷osa que sucedi贸鈥, por lo que fue perseguido por derechista hasta su rehabilitaci贸n en 1978. Una versi贸n local de la purga de los ingenieros ejecutada por Stalin en 1928, dirigida a subordinar el saber y la experiencia de los expertos a los mandatos inapelables del Secretario General.

El mao铆smo pas贸 a la historia como un monumento al desarrollo insostenible.

Despu茅s de Mao

Tras el abandono en la pr谩ctica del mao铆smo efectuado por Deng, la econom铆a despeg贸 y super贸 a los Tigres Asi谩ticos: la naci贸n devino el primer exportador mundial, tuvo el crecimiento del PIB per c谩pita m谩s alto del mundo durante dos d茅cadas, y su PIB medido en capacidad adquisitiva es el tercero del planeta (algunos afirman que es el primero). El nivel educativo de la poblaci贸n subi贸; la extrema pobreza de la mayor铆a se redujo; se form贸 una pujante clase media; se acab贸 la escasez cr贸nica de alimentos; y los urbanitas disfrutan de agua corriente, luz, alcantarillado y acceso a las tecnolog铆as de la informaci贸n y comunicaci贸n y otros bienes de la sociedad de consumo.

El pa铆s campesino con bombas H se convirti贸 en una naci贸n moderna e industrializada. Pero los costos sociales no suelen ser tan ventilados, y menos por quienes celebraron su abandono del socialismo y ahora deploran el desaf铆o chino. El igualitarismo dio paso a una estridente desigualdad visible en la nueva clase de super ricos, al punto de que hoy China cuenta con m谩s billonarios despu茅s de Estados Unidos: de 1990 a 2019, el 铆ndice de Gini que mide la disparidad en los ingresos subi贸 de 32,2 a 38,2. Las 谩reas rurales se empobrecieron mientras las urbes prosperaban; la iniciativa econ贸mica concedida a los campesinos facilit贸 que muchos, para migrar a las ciudades, vendiesen sus derechos sobre la tierra a empresas de construcci贸n. Aparecieron fen贸menos desconocidos: la especulaci贸n inmobiliaria y el desempleo, ya que se derog贸 el derecho a un empleo vitalicio. Y las p茅simas condiciones laborales igualaron los peores est谩ndares de la Revoluci贸n Industrial. Sin dudas, una aut茅ntica curiosidad hist贸rica: pr谩cticas de capitalismo salvaje amparadas por una dictadura comunista. Tales costos fueron ocultados por el r茅gimen. Y cuando no pudo esconderlos, respondi贸 con medidas draconianas: la autoritaria pol铆tica del hijo 煤nico adoptada en respuesta a la explosi贸n demogr谩fica, aplicada sin confiar en el criterio de las familias ni empoderar a las mujeres facilitando su acceso a los anticonceptivos. La subordinaci贸n de los sindicatos al Partido Comunista se tradujo en la ausencia pr谩ctica del derecho de huelga y en la represi贸n de las protestas laborales. Y la libertad de reuni贸n y expresi贸n no experiment贸 grandes progresos respecto de la represiva 茅poca mao铆sta a tenor de la masacre de la plaza Tiananm茅n, la persecuci贸n a los periodistas y la censura de Internet; si bien, dentro de estrictos l铆mites, se ha permitido la actuaci贸n de las ONG ecologistas. A diferencia de Gorbachov, China impuls贸 una perestroika sin glasnost: una liberalizaci贸n econ贸mica sin transparencia ni democratizaci贸n.

Aqu铆 nos centraremos en los impactos ecol贸gicos. Cierto, con Deng se introdujo la legislaci贸n ambiental: en 1987 se cre贸 la Agencia Nacional de Protecci贸n Ambiental; y en 1996 se incluy贸 el concepto de desarrollo sostenible en los planes quinquenales. Pero la obsesi贸n por aumentar la producci贸n relaj贸 la seguridad industrial y se multiplicaron los siniestros contaminantes (solo en la industria qu铆mica se registr贸 casi un accidentes al d铆a en 2016, seg煤n Greenpeace, la mayor铆a fugas de sustancias t贸xicas). La tala ilegal, los incendios forestales y la mala gesti贸n de los bosques dispararon la deforestaci贸n. El deterioro ambiental repercuti贸 en la calidad de vida; sirvan de prueba las 1.100.000 muertes prematuras anualmente achacables al aire contaminado, o las miles de vidas sesgadas por las inundaciones en 1998, sin contar los 15 millones de personas que perdieron sus hogares. Los logros parciales en legislaci贸n, investigaci贸n ambiental y tratamiento de residuos industriales no modifican el balance general negativo: Deng dej贸 el ecosistema peor de lo que lo hab铆a recibido.

La Ruta de la Seda鈥 y de la contaminaci贸n

Los sucesores de Deng no mejoraron la situaci贸n. Como hemos apuntado, apuraron el paso de las medidas de protecci贸n ambiental, siempre detr谩s del avance de la crisis. Y a menudo se decantaron por soluciones tecnol贸gicas que ya hab铆an fracasado (la modificaci贸n del clima por medio de la siembra de nubes con yoduro de plata para provocar lluvia). Peor a煤n: el impacto chino en el ecosistema global se vio multiplicado por la acci贸n de sus empresas en el extranjero, especialmente en la Nueva Ruta de la Seda: un corredor comercial auspiciado por Pek铆n desde 2013 y que abarca 70 pa铆ses. El ambicioso esquema de desarrollo prev茅 el trazado de l铆neas f茅rreas y carreteras, la construcci贸n de puertos y centrales energ茅ticas y la apertura de zonas industriales.

Pero esta ambici贸n amenaza con pasar una factura ambiental muy elevada. Un informe de 2017 del World Wildlife Fund alert贸 que algunos planes afectan a m谩s de 1.739 importantes 谩reas de biodiversidad y, concretamente, a 265 especies amenazadas. En lo referido al calentamiento global, el Global Environment Institute advirti贸 que el 91% de los proyectos energ茅ticos financiados en la mentada ruta entre 2014 y 2017 se basaban en combustibles f贸siles. En Vietnam, por ejemplo, las centrales t茅rmicas proyectadas subir谩n el peso del carb贸n en su matriz energ茅tica del 36% actual al 56% en 2030. Nada puede ir m谩s a contrapelo de la prometida descarbonizaci贸n.

El hilo rojo que une esas inversiones fue detectado por un estudio del a帽o 2005 de 2.886 emprendimientos industriales promovidos por Pek铆n: la mayor铆a se localiz贸 en 鈥減a铆ses pobres con controles y regulaciones ambientales d茅biles鈥. Su modus operandi resulta familiar: emulando a las multinacionales occidentales, a medida que se endurecen los controles en su pa铆s, los empresarios chinos trasladan sus industrias adonde pueden contaminar impunemente, sobre todo a Asia y 脕frica, y cargan la responsabilidad sobre dichos pa铆ses, aduciendo que estos han dado su visto bueno.

La industria pesquera china, por su parte, ostenta el doble r茅cord de ser la m谩s grande del mundo y la mayor practicante de la pesca ilegal e irregular. Sus barcos violan las aguas jurisdiccionales extranjeras o sobrepasan las capturas permitidas, amenazando con colapsar los grandes caladeros. Sus malas artes en el Mar Argentino ejemplifican el proceder de una flota especializada en esquilmar la biodiversidad ajena.

Entre otras deplorables plusmarcas, China ostenta el t铆tulo de mayor consumidor mundial de vida silvestre, alimentando la caza furtiva de especies amenazadas (rinocerontes, por ejemplo) y propiciando los riesgos sanitarios que la covid puso de relieve (por esta 煤ltima causa, Pek铆n prohibi贸 este a帽o el tr谩fico de fauna salvaje). Asimismo, es el principal comprador de madera ilegal, propiciando la deforestaci贸n en los pa铆ses proveedores; y descolla entre las naciones que m谩s pl谩sticos arrojan al mar: en 2017, verti贸 en el oc茅ano m谩s de un mill贸n de residuos pl谩sticos, seg煤n sus propios c贸mputos.

En ocasiones, sus tropel铆as han chocado con resistencias. En Kazajist谩n hubo protestas masivas contra la importaci贸n de 55 de sus factor铆as contaminantes; en Kirguist谩n se registraron numerosas manifestaciones contra los vertidos contaminantes de la miner铆a china y canadiense; en Myanmar, el clamor popular oblig贸 a la suspensi贸n de una mega-presa promovida por capitales chinos; y en el sudeste asi谩tico se extiende el malestar contra las 100 presas proyectadas en la cuenca del Mekong y el dinamitado del lecho fluvial para permitir el paso de buques de gran calado. Niwat Roykaew, presidente de la ONG tailandesa Rak Chiang Khong Conservation Group, acus贸 a esas operaciones de destruir zonas de cr铆a de los peces y h谩bitats ornitol贸gicos, y de acelerar la erosi贸n de las tierras cultivadas en las orillas: 鈥渟er谩 la Muerte del Mekong鈥. El malestar ha crecido a tal punto que, presionado por una alianza de diversas ONG, entre ellas Greenpeace, el gobierno chino se ha comprometido a no financiar nuevas centrales de carb贸n en el exterior, con excepci贸n de las planificadas o en fase de construcci贸n.

Sacando la obsesi贸n hidroel茅ctrica , la actuaci贸n china en el extranjero en poco se distingue del rapaz extractivismo de las multinacionales occidentales. Y su ayuda al desarrollo se asemeja demasiado a la implementada por las naciones centrales: un instrumento de la pol铆tica exterior dirigido a comprar votos en la Asamblea de la ONU y a alentar las inversiones y las exportaciones hacia los pa铆ses presuntamente beneficiarios.

Un modelo con poco que aplaudir y mucho que criticar

El itinerario referido se resume en pocas palabras: de la guerra a la naturaleza se pas贸 a su total mercantilizaci贸n. La explotaci贸n manu militari de los recursos naturales por un Estado ultraideologizado qued贸 en manos privadas, aunque la vieja mentalidad reflot贸 en la declaraci贸n del presidente Jiang Zemin de que 鈥渆l hombre debe conquistar a la Naturaleza鈥, hecha al inaugurar la presa de las Tres Gargantas. El cambio fue a peor, puesto que el mao铆smo, incapaz de industrializar el pa铆s, no destruy贸 el ecosistema en la escala en que lo han hecho las fuerzas del mercado desatadas por sus sucesores.

En retrospectiva, resulta parad贸jico que, al garantizar la unidad del vasto mercado nacional e inculcar en las masas trabajadoras una f茅rrea disciplina unida a un esp铆ritu de sacrificio, la revoluci贸n socialista allanase el camino a una acumulaci贸n capitalista primitiva que conseguir铆a la modernizaci贸n del pa铆s in煤tilmente perseguida por Mao. Un tema apasionante para los estudiosos de los derroteros del socialismo, pero aqu铆 nos interesa explicar la desidia del r茅gimen chino frente al medio ambiente

A este respecto, entrevemos dos razones. Mientras el Partido Comunista de Mao basaba su legitimidad en la liberaci贸n del yugo extranjero y de los terratenientes, y en la fuerza ideol贸gica del socialismo, la nomenklatura actual se apoya en la exaltaci贸n del nacionalismo y en la constante expansi贸n econ贸mica. Tal condicionamiento pol铆tico la aboca al desarrollismo interno y a proyectarse como una potencia mundial, poni茅ndola en rumbo de colisi贸n con la hegemon铆a estadounidense鈥 y con el ecosistema.

Se trata, sin duda, de un caso peculiar de modernizaci贸n autoritaria. Mientras en Corea del Sur y Taiw谩n la industrializaci贸n corri贸 por cuenta de dictadores de derecha (Park-Chung Hee y Chiang Kai-Shek respectivamente), aqu铆 se llev贸 a cabo bajo la 茅gida de un partido modelado conforme al patr贸n estalinista, dirigido por una casta burocr谩tica que, atenta al desplome de la Uni贸n Sovi茅tica, no ha permitido resquicios de disenso que socaven su monopolio pol铆tico y los privilegios asociados a sus cargos.

El desaguisado descrito se suma a la lista de ecocidios perpetrados primero por el colonialismo europeo, cuya econom铆a de la plantaci贸n devast贸 ecosistemas enteros, y posteriormente por las compa帽铆as multinacionales, cuyo extractivismo insaciable hace estragos en el Tercer Mundo. Nada tiene de excepcional la experiencia china, excepto el haber combinado lo peor del socialismo y del capitalismo en materia ambiental.

No carguemos las tintas con la China contempor谩nea; sus pecados ecol贸gicos son los comunes de cualquier potencia capitalista, incluida su persecuci贸n de esa ilusoria cuadratura del c铆rculo, la econom铆a de mercado sostenible, con el agravante del persistente autoritarismo que inhibe la cr铆tica p煤blica de la degradaci贸n del entorno.

De todos modos, su trayectoria reciente demuestra que cuando existe voluntad pol铆tica se pueden revertir parcialmente los da帽os en un lapso relativamente corto; al mismo tiempo deja claro cu谩nto dista de ser un modelo que aplaudir e imitar. Desde luego, los tigres de papel imperialistas no pierden la oportunidad de explotar sus malos h谩bitos ecol贸gicos con el 谩nimo de desacreditar a la Nueva Ruta de la Seda; pero esto no debe servir de excusa para moderar las cr铆ticas, sino para exigir a Pek铆n que deje de suministrar municiones al enemigo. Urge, por consiguiente, que sea objeto, al igual que los dem谩s grandes contaminadores, de una constante presi贸n para que haga los deberes en los planos interno y externo y comience una transici贸n energ茅tica que no se subordine a las conveniencias de las empresas sino a las exigencias de la crisis ambiental. Solo as铆 evitar谩 que su tr谩nsito a la descarbonizaci贸n resulte otro fracasado salto adelante como el impulsado por el Gran Timonel hace m谩s de seis d茅cadas.

(Visited 141 times, 127 visits today)