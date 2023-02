–

La visita que el presidente chino, Xi Jinping, realiz贸 a Arabia Saudita a primeros de diciembre del a帽o pasado ya ha logrado su primer objetivo: el pa铆s 谩rabe ha reconocido formalmente que “est谩 dispuesta a discutir el comercio petrol铆fero en monedas diferentes al d贸lar”. Y lo ha dicho, ni m谩s ni menos, que en el fantasmag贸rico Foro de Davos, donde, supuestamente, est谩 la flor y nata del capitalismo mundial.

Entonces esa visita pas贸 sin pena ni gloria, para el Occidente colectivo, a pesar de su importancia y significaci贸n, como ahora se ve y que ha dejado a todos los occidentales con los pelos de punta. Porque, adem谩s, no fue solo una visita bilateral Arabia Saudita-China, sino que el presidente chino se reuni贸 adem谩s con representantes del Consejo de Cooperaci贸n del Golfo y de la Liga 脕rabe. Por eso en China no se hablaba de cumbre bilateral sino de 鈥淟a Cumbre de los Tres Anillos鈥.

Fue la acci贸n diplom谩tica m谩s grande y de m谩s alto nivel en Oriente Pr贸ximo desde la fundaci贸n de la Rep煤blica Popular China, lo que quiere decir que se entra en una nueva etapa entre los 谩rabes y los chinos.

La diplomacia pragm谩tica china (acad茅micamente se llama “Consenso de Beijing”, y se elabor贸 en 2011) es mucho m谩s popular en el mundo, y no solo en el 谩rabe, que la de los famosos e irreales “valores” occidentales. Es decir, China propugna una relaci贸n igualitaria -aunque en la pr谩ctica no lo sea en ocasiones- mientras que Occidente instrumentaliza siempre esta relaci贸n -buscando solo su beneficio- y con una mentalidad neocolonial. Ah铆 est谩n para probarlo casos como eso de “pa铆ses democr谩ticos-autoritarios”, “derechos humanos” o, m谩s reciente, el tema de la condena obligatoria a Rusia.

Ni que decir tiene que esto hace que los 谩rabes est茅n cada vez m谩s distanciados de Occidente y mirando hacia otra parte, hacia el Este. Por ejemplo, ese mismo mes de diciembre Egipto decidi贸 pedir formalmente su ingreso en el Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. Este pa铆s lo hace justo despu茅s de firmar un acuerdo leonino con el FMI, como siempre act煤a el FMI, pero ya marcando distancias de lo que va a hacer el el futuro y con otros financiadores. La decisi贸n egipcia es importante porque tambi茅n Arabia Saudita ha mostrado su deseo de unirse a los BRICS, que pa铆ses como Camboya, Etiop铆a, Fiji, Indonesia, Kazajst谩n, Malasia, Nigeria, Senegal, Tailandia y Uzbekist谩n participaron como observadores en la 煤ltima cumbre y recuerdo que Argelia, Argentina e Ir谩n ya han oficializado su solicitud de ingreso en los BRICS.

Y sea casualidad o no, y en pol铆tica internacional no hay casualidades, cuando se estaba celebrando la “Cumbre de los Tres Anillos” la OPEP ampliada (conocida como OPEP+) acordaba mantener sin cambios la cuota de producci贸n de petr贸leo. Menos de una semana despu茅s de que el Occidente colectivo quisiese imponer un precio m谩ximo a las exportaciones de petr贸leo de Rusia.

Teniendo en cuenta que Arabia Saudita es el principal vendedor de petr贸leo a China, esto parece que no le afecta. Pero es solo apariencia porque si algo ha dejado en claro la crisis de Ucrania es que Occidente es una banda de piratas que se saca de la manga nuevas reglas cuando le conviene. Y es algo que se ha tenido en cuenta en la “Cumbre de los Tres Anillos”, entre otras cosas, comenzando a introducir una parte de este petr贸leo en yuanes.

Entonces Xi Jinping dij que “China continuar谩 importando grandes vol煤menes de petr贸leo crudo de los pa铆ses del Consejo de Cooperaci贸n del Golfo, ampliar谩 las importaciones de gas natural licuado fortalecer谩 la cooperaci贸n en exploraci贸n y producci贸n de petr贸leo y gas, servicios de ingenier铆a, almacenamiento, transporte y procesamiento, y har谩 pleno uso de las bolsas nacionales de petr贸leo y gas de Shangh谩i como plataforma para los acuerdos en yuanes鈥.

El petro-yuan lo comenz贸 a utilizar China en 2018, aunque esta es la primera vez que lo menciona expresamente a los 谩rabes. Es decir, ya estaba diciendo que o esto, el comienzo del comercio del petr贸leo y el gas en yuanes, o nada. Y en sus propias condiciones, fuera de las que impone Occidente. Y a esto es a lo que acaba de referirse Arabia Saudita.

La gran pregunta es cu谩nta proporci贸n, de ese 17% del total de la venta saudita de petr贸leo que va a China, se har谩 en la moneda china y en cu谩nto tiempo estar谩 en marcha este comercio en petro-yuanes, aunque a buen seguro que no ser谩 un plazo superior a cinco a帽os (que algunos reducen a tres). Algo que tambi茅n vale para el resto de pa铆ses 谩rabes productores de petr贸leo.

Merece la pena a帽adir que desde que se inici贸 esa bolsa en petro-yuanes, en 2018, se han facturado 17鈥1 billones de yuanes (el equivalente a un poco menos de 2鈥5 billones de euros). Es decir, menos d贸lares en circulaci贸n, m谩s debilitamiento de la moneda occidental, el 煤nico poder que le queda a Occidente.

Por eso Occidente est谩 temblando. Es evidente que el uso del renminbi-yuan en el comercio petrol铆fero est谩 en una fase exploratoria, pero tambi茅n lo es que se inicia un proceso muy interesante que ya traspasa lo que hasta el anuncio saudita no eran m谩s que especulaciones. Ya es una evidencia que refuerza la disminuci贸n de la confianza del mundo no occidental en la politizaci贸n de las monedas occidentales y, de forma especial, en el d贸lar. Por eso los saud铆es han reaccionado como lo han hecho y tan r谩pido: han entendido muy bien que las sanciones occidentales pueden impedir el libre flujo de d贸lares, por lo que es aconsejable contar con mecanismos de cobertura y sistemas de pago alternativos.

Y algo tambi茅n importante en esa “Cumbre de los Tres Anillos”: hubo una discusi贸n “a puerta cerrada” sobre asuntos militares y de seguridad. Seguro que en Bruselas, Londres y Washington se han estado mordiendo las u帽as.

Seg煤n el documento conjunto publicado, China hizo concesiones en la fijaci贸n 谩rabe con Ir谩n cuando se afirma que las dos partes abordaron “el archivo nuclear iran铆 y las actividades regionales desestabilizadoras, el apoyo a grupos terroristas y sectarios y organizaciones armadas ilegales, prevenir la proliferaci贸n de misiles bal铆sticos y drones, garantizar la seguridad de la navegaci贸n internacional y las instalaciones petroleras, y adherirse a las resoluciones de la ONU y la legitimidad internacional鈥, pero lo mismo hicieron los 谩rabes al reconocer que lo de las sanciones impuestas a Ir谩n son ilegales seg煤n el derecho internacional al poner el 茅nfasis en lo de la legitimidad internacional y en la ONU.

Quid pro quo: “Taiw谩n es una parte integral del territorio chino, se rechaza la 鈥檌ndependencia鈥 de Taiw谩n en todas sus formas, se apoya la posici贸n china en el expediente de Hong Kong y se apoya a la Rep煤blica Popular China en sus esfuerzos para mantener la seguridad nacional y desarrollar y perfeccionar la democracia en Hong Kong en el marco de un pa铆s, dos sistemas鈥.

China contenta y los 谩rabes tambi茅n.

Porque una de las consecuencias es que Arabia Saudita ha vuelto a decir a Occidente que no, que no quiere imposiciones. Y ha aceptado introducir la red 5G en todo el pa铆s de la mano de Huawei, as铆 como inversiones chinas en infraestructura sensible como puertos y otros centros de transporte. Justo lo contrario de lo que quiere Occidente.

Y como China es China, unos d铆as despu茅s de esa visita a Arabia Saudita el viceprimer ministro se reuni贸 con el presidente iran铆 para explicar la “Cumbre de los Tres Anillos”. Seg煤n la versi贸n china de este encuentro, “China ve sus lazos con Ir谩n desde una perspectiva estrat茅gica y no flaquear谩 en su determinaci贸n de desarrollar su asociaci贸n estrat茅gica integral, al tiempo que China apoya firmemente a Ir谩n en su oposici贸n a la interferencia externa y la salvaguardia de su soberan铆a, integridad territorial y dignidad nacional”.

China est谩 contenta e Ir谩n tambi茅n. Ah, y por cierto: ni una palabra sobre Xinjiang ni en la “Cumbre de los Tres Anillos” ni en la reuni贸n de Teher谩n. Ya ocurri贸 lo mismo en la cumbre de la Organizaci贸n de la Cooperaci贸n Isl谩mica de marzo de 2022. Lo de “genocidio de musulmanes” no lo dicen los musulmanes, sean sunn铆es (como estos pa铆ses) o sh铆铆es (como Ir谩n), sino los occidentales. Buena muestra de c贸mo funciona la propaganda.

Cerrando el c铆rculo de la desdolarizaci贸n

Por si todo esto fuese poco, y en otra muestra m谩s de c贸mo Occidente pierde su hegemon铆a cada segundo que pasa, ese mismo mes de diciembre el Director General de la Federaci贸n de Organizaciones de Exportaci贸n Indias anunci贸 formalmente que India ya usa la rupia en el comercio con Rusia. Desde febrero del 2022 el comercio entre ambos pa铆ses se hab铆a ido haciendo, de forma progresiva, en sus respectivas monedas, la rupia y el rublo, pero no ten铆a soporte legal alguno. Era una especie de per铆odo de prueba que, a la vista est谩, result贸 positivo.

Por lo tanto no es extra帽o ver el anuncio de India de que la compra de petr贸leo a Rusia durante 2022 ha sido 33 veces mayor que en 2021. Y no ha sido en moneda occidental.

Y a煤n m谩s: la Administraci贸n General de Aduanas de China ha anunciado que el comercio chino-ruso en 2022 ha sido de 190.270 millones de d贸lares (es el equivalente, porque se ha usado tanto el rublo como el yuan en ese comercio). Es decir, se ha situado casi en la meta de 200.000 millones que se hab铆a previsto alcanzar en el 2024. Y se ha logrado un a帽o antes de lo previsto. Eso supone que el comercio ruso-chino ha aumentado un 30% este a帽o pasado. Si se tiene en cuenta que antes del conflicto del pa铆s 404, antes conocido como Ucrania, el comercio entre la UE y Rusia era de 227.000 millones 驴a qui茅n le interesa Europa? No a los rusos, desde luego, porque a esta cifra se va a llegar este a帽o en el comercio ruso-chino.

Con estos datos, y al contrario de lo que se dice en Occidente, el Foro de Davos y sus recomendaciones y conclusiones tiene muy poco recorrido. Entre otras cosas, porque no ha estado presente ni un empresario chino y solo hubo una representaci贸n simb贸lica de indios (3.000 millones de personas entre los dos pa铆ses, casi la mitad del planeta), y sin ellos no hay nada que hacer. Entre otras cosas, porque son los dos 煤nicos pa铆ses que crecen muy por encima del resto seg煤n reconoce el propio Banco Mundial.

