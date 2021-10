–

De parte de Indymedia Argentina October 3, 2021 87 puntos de vista

Lo que aparec铆a como un rumor con testimonios a trav茅s de redes sociales finalmente se confirm贸: la Polic铆a dispar贸 sus armas mientras persegu铆a a Esteban Vella, el joven que muri贸 tras caer con su moto a un arroyo mientras era perseguido. Lo confirm贸 la Comisi贸n Provincial por la Memoria (CPM), que estuvo en la ciudad durante esta semana. La rosca pol铆tica y un intendente jugado en la defensa de su Polic铆a.

Redacci贸n e investigaci贸n: Rodrigo Ferreiro. Edici贸n: Fernando Tebele.

Entre acusaciones pol铆ticas cruzadas, pedidos de informes rechazados y declaraciones que no se condicen con la realidad, un dato relevante, ayer sospecha y hoy certeza, se revel贸 esta semana en la muerte de Esteban Vella: la polic铆a dispar贸 mientras lo persegu铆a.

鈥淣o hay ning煤n disparo, la autopsia es clara鈥. As铆, contundente, el intendente de Chivilcoy Guillermo Britos declaraba esta semana en un medio televisivo local sobre la muerte de Esteban Vella, ocurrida el 18 de septiembre tras una persecuci贸n policial desde el centro de la ciudad hacia el sur suburbano. Por supuesto, el objetivo de Britos era despejar cualquier duda sobre el accionar de las fuerzas de seguridad, pero esas palabras comenzaron a transformarse en un tiro en los pies poco tiempo despu茅s: la Comisi贸n Provincial por la Memoria (CPM) visit贸 la ciudad el lunes, se reuni贸 con la familia y el personal judicial interviniente y constat贸 que la polic铆a hab铆a disparado.

La investigaci贸n

Adem谩s de ser excomisario, Britos tiene otro problema: incontinencia verbal. No solo es falso que no hubo disparos; tambi茅n lo es que la autopsia est茅 finalizada, ya que solo se cuenta con un informe preliminar realizado en la Morgue Judicial de Lomas de Zamora. Esos documentos se帽alan que la muerte de Esteban se produjo por un paro cardiorrespiratorio causado por los politraumatismos de la ca铆da al arroyo luego de la persecuci贸n policial, tal como se帽alamos en la primera nota publicada por La Retaguardia el domingo pasado. La investigaci贸n corre por cuenta de la Fiscal铆a N掳4 de la ciudad de Mercedes, que, en un principio, hizo foco en la posibilidad cierta de que el patrullero haya tocado la moto de Vella arroj谩ndola al agua. La Comisi贸n Provincial por la Memoria, por otro lado, pidi贸 medidas de prueba complementarias para investigar responsabilidades con respecto a la negligencia que puedan 鈥渓legar a probar un accionar doloso鈥 tal como plantean en la nota de su agencia ANDAR. Hasta el momento se solicitaron nuevas pericias sobre la ropa de Esteban, la moto, el patrullero, las armas oficiales y se decidi贸 designar a la Gendarmer铆a para realizarlas. Hasta no concretar estos pasos, no se definir谩n hechos e imputaciones.

Sin embargo, y m谩s all谩 del rumbo inicial de la investigaci贸n, a煤n existen muchas zonas oscuras que los colectivos de Derechos Humanos que acompa帽an a la familia comenzaron a evidenciar con declaraciones en sus redes sociales. Por un lado, no est谩 claro que Esteban haya robado esa moto. Parte de la familia afirma que era de un pariente. Si esto fuera cierto, 驴con qu茅 motivo se inici贸 esa persecuci贸n policial? Por otro lado, y tomando la hip贸tesis del robo como ver铆dica, 驴con qu茅 criterio se dispara ante un adolescente que est谩 huyendo sin armas; es decir, que no presenta riesgo alguno? 驴Acaso es m谩s importante una moto que la vida de una persona?

El circo pol铆tico

Si para algunos y algunas la ensalada es una guarnici贸n, Chivilcoy es la reina de las guarniciones pol铆ticas. La rosca madre se arm贸 en el Concejo Deliberante, tras un proyecto presentado por un sector del Frente de Todos, vinculado al camporismo, que exig铆a explicaciones sobre lo ocurrido con Esteban Vella. El pedido fue rechazado tanto por el oficialismo como por el Movimiento Evita, viejo aliado del intendente Britos. El Evita, h谩bil, sali贸 a repudiar la muerte de Vella en las redes sociales, pero calific贸 al pedido de informe comoa una maniobra pol铆tica, por eso el rechazo. En La Raz贸n de Chivilcoy, un medio obviamente local, el presidente del bloque de concejales del FdT, Fernando Poggio, cercano a La C谩mpora, picante贸: 鈥淪i no tienen nada que ocultar hubieran votado a favor el pedido de informes en el Concejo鈥. Por supuesto que eso trajo repercusiones internas: el Evita y La C谩mpora forman parte del mismo frente pol铆tico a nivel nacional. Otro que boque贸 a favor del informe fue el Comisario Mayor Carlos Alberto Perillo, quien se precandidate贸 a Intendente en 2019 por el lavagnismo pero luego se baj贸, peronista confeso, asesor en seguridad en la campa帽a del FdT y aliado de Poggio, quien declar贸 que 鈥渃orresponde el pedido de informe a la Polic铆a鈥. Y ac谩 la cosa se pone interesante: Perillo fue Secretario de Seguridad del actual Intendente Britos y ocupaba ese cargo en 2016, cuando se present贸 un pedido de h谩beas corpus preventivo de un juez de Mercedes a partir de las m煤ltiples detenciones arbitrarias a adolescentes. Hubo un periodista local que lo present贸 por su hijo y declar贸, en julio de 2016: 鈥淪olicitamos que sea extensivo a todos los j贸venes de Chivilcoy para que se termine esta pr谩ctica abusiva de la Polic铆a鈥. Aquel periodista es el actual jefe bloque del FdT, Fernando Poggio.

Pero falta un invitado al baile, y es Juntos por el Cambio, que oportunamente vot贸 a favor del informe. Sin embargo, lo hizo a su estilo: solicit贸 tambi茅n una informaci贸n estad铆stica de los hechos de inseguridad en la ciudad. No vaya a ser cosa que los confundan con defensores de los Derechos Humanos de los chorros. Jos茅 Ferro, del bloque Pro, fue uno de los impulsores de la idea, ya que, como bram贸 en La Raz贸n de Chivilcoy: 鈥渆n los 煤ltimos d铆as se han producido robos en el centro de la ciudad鈥. Ahora bien, 驴qui茅n es Jos茅 Ferro? Es el hijo del ingeniero Jos茅 Mar铆a Ferro, quien no solo fue Intendente civil de Chivilcoy durante la 煤ltima dictadura militar entre 1976 y 1981, tambi茅n hab铆a ocupado el mismo cargo durante la anterior dictadura comandada por Juan Carlos Ongan铆a, dejando el cargo en 1973, cuando volvi贸 la democracia. El Ingeniero Ferro, tal como lo conoc铆an en Chivilcoy, tiene un curioso r茅cord: fue un intendente nunca elegido por el voto y la 煤nica vez que se present贸 a elecciones, en 1983, perdi贸. Para La Raz贸n de Chivilcoy, en su obituario period铆stico del 28 de mayo de 2008, d铆a de la muerte de Don Jos茅 Mar铆a Ferro: 鈥減romovi贸 el desarrollo y el progreso de Chivilcoy鈥. Buen poder de s铆ntesis.

Mientras las pujas pol铆ticas contin煤an, sin se帽ales que indiquen un pronto final, resulta interesante prestar atenci贸n a las palabras de la t铆a del joven Esteban Vella en un diario local: 鈥渘inguna autoridad municipal se acerc贸 a la familia鈥.

Fuente: http://www.laretaguardia.com.ar/2021/10/la-policia-disparo.html