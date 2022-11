–

De parte de La Peste November 25, 2022 262 puntos de vista

La siguiente es una entrevista que nos fue compartida por el 25 de noviembre (Día de la Eliminación de la Violencia sobre la Mujer) realizada a la poetisa Chloe María Valdivieso en donde nos habla sobre violencia de género y antiespecismo (Nota Lapeste.org)

Chloe María Valdivieso 1991 es una poetisa española, autora del poemario La puta del diablo, es Granadina, pero ha vivido en muchos lugares, Teruel, Granada, Ibiza, Badajoz, Almería, Formentera, Madrid, ahora vive en Almería, aunque está deseando volver a mudarse. Es ex prostituta y trabajó como modelo erótica durante un tiempo. Es militante antiespecista y feminista radical.

¿Lei en una entrevista que para ti la violencia de género es la sociedad, el estado, el capital, el gobierno, la educación, puedes explicarme esto?

Todas las mujeres sufrimos violencia de género, incluida tú, cualquier forma de violencia, sea porque seamos precarias y tengamos que ser putas, y que un putero en un descampado nos viole por 20 euros, o aguantar al cabron del novio que me viola cada noche, porque sufro violencia económica, tengo estres post traumático y depresión o tu padre te viola o tu vecino o tu profesor o tu primo o en el tren o haciendo autostop, el autobus, el que decia ser tu amigo, simplemente caminar sola o el policía, guardia civil, que te mira de arriba a abajo como si me comiera. Tener que lidiar con depredadores que dicen cuidarte, es terrorífico y repugnante. Todo eso son violencias y son diarias. Esa es la educación de muchos hombres, el patriarcado, la sociedad, el gobierno, la iglesia, el estado, el especismo, el machismo, el racismo, el colonialismo, la cultura de la violación. Etc..

¿El antiespecismo, el veganismo y el feminismo van de la mano?

Tienen que estar de la mano. Porque no te afecte una opresión, no significa que no exista. Es un holocausto animal, esta violencia terrorífica no es una opresión de segunda. Ninguna opresión es de segunda. Si miras para otro lado, eres responsable y cómplice y menos aún, no eres feminista.

¿Cómo crees que la lucha antiespecista debería ser luchada?

No siendo pacifista

¿Leí en una entrevista, que no conociste a la resiliencia, crees que es una palabra sin ningún sentido que se a hecho mainstream?

No está mal el mainstream, mientras seas capaz de ser resiliente. La resiliencia es una impostura social, para no ser una mierda, tienes que ser capaz de sobrevivir a las violencias que vivas.

¿Fuistes muchos años prostituta y modelo de fotografia erotica?

Modelo fui en unas 4 ocasiones, fui fotografiada por Corwin Prescot, un fotografo, me pagaban 200 euros, la sesión en topless, «artisticas», se firmó el contrato, como topless erótica y el fotógrafo al final, quería porno. Me negué. Y al final solo hice topless. Así todos.

Fui prostituta durante 5 años, con 26, 27 años decidí que si seguía viviendo así me suicidaría. Ya lo intenté en una ocasión. Un tiempo más tarde lo volví a intentar.

¿Crees en la política, como bloque de estado social, tu ejerces tu derecho al voto?

No, no creo en nada que tenga que ver con la opresión, el gobierno, el estado, la iglesia y el ejercito de reserva de la gente precaria. Y lo que se conoce como política, gobierno, es opresora, tortura, capitalista, especista, violenta, egoísta, meritocracia, selectiva, gordofobica, xenofobiaca, capacitista, colonial, racista, machista, lgtbiqfobicos. etc..

Y no voto, vote durante algunos años, la izquierda más radical que pudiera ver. Pero como te dije, todos entran y salen del mismo lugar.

¿ Qué les dices a todos esos hombres que ejercieron la violencia de género y sexual contra ti?

Nada. Desde pequeñas nos educan a estar calladas, soportar el dolor, enamorarnos de monstruos. Cuando sea la educación feminista, la cultura de la violación, la violencia de género, racial, etc tendrá la boca en un bordillo.

¿Me dices una canción, una serie, un libro, y una película?

Babes in toyland – The Kiet Room

Nine Perfect Strangers

Scum

Veneciafrenia y Serial Mom

Recibido el 23 de noviembre del 2022

Colaboraciones a edicionesapestosas[arroba]riseup.net

Adblock test (Why?)