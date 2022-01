鈥淐uando Estados Unidos corre hacia el precipicio, tiene un impacto en los dem谩s. Otras cosas que est谩n sucediendo son bastante malas, pero, con Estados Unidos a la cabeza y marchando hacia la destrucci贸n, el futuro es muy oscuro. Y es nuestra responsabilidad aqu铆 controlarlo, terminarlo, hacer que el pa铆s vuelva a la cordura, que haya cordura en estos temas, antes de que sea demasiado tarde鈥, explic贸 el polit贸logo y ling眉ista estadounidense, en una entrevista con Democracy Now.

Chomsky tambi茅n afirm贸 que el Partido Republicano con Donald Trump 鈥渄ue帽o del partido鈥 y sus secuaces est谩 鈥渉aciendo marchar鈥 al mundo hacia la destrucci贸n al ignorar la emergencia clim谩tica. De hecho, durante el mandato de Trump, EE.UU. se retir贸 del Acuerdo de Par铆s, maximiz贸 el uso de combustibles f贸siles, desmantel贸 los sistemas que de alguna manera mitigaron sus efectos.

Se帽al贸 tambi茅n que el neoliberalismo se traduce en una amarga guerra de clases al contrario de lo que significa en el diccionario. Al respecto, aludi贸 a una investigaci贸n realizada por Corporaci贸n RAND, la cual revela que, en los 煤ltimos 40 a帽os, se observa una transferencia de riqueza de 50 billones de d贸lares de la clase trabajadora y la clase media a los ricos, lo que a juicio del experto es un 鈥渞obo鈥 y no una transferencia de riqueza.

鈥淐uando Estados Unidos corre hacia el precipicio, tiene un impacto en los dem谩s. Otras cosas que est谩n sucediendo son bastante malas, pero, con Estados Unidos a la cabeza y marchando hacia la destrucci贸n, el futuro es muy oscuro. Y es nuestra responsabilidad aqu铆 controlarlo, terminarlo, hacer que el pa铆s vuelva a la cordura, que haya cordura en estos temas, antes de que sea demasiado tarde鈥, explic贸 el polit贸logo y ling眉ista estadounidense, en una entrevista con Democracy Now.

Chomsky tambi茅n afirm贸 que el Partido Republicano con Donald Trump 鈥渄ue帽o del partido鈥 y sus secuaces est谩 鈥渉aciendo marchar鈥 al mundo hacia la destrucci贸n al ignorar la emergencia clim谩tica. De hecho, durante el mandato de Trump, EE.UU. se retir贸 del Acuerdo de Par铆s, maximiz贸 el uso de combustibles f贸siles, desmantel贸 los sistemas que de alguna manera mitigaron sus efectos.

Se帽al贸 tambi茅n que el neoliberalismo se traduce en una amarga guerra de clases al contrario de lo que significa en el diccionario. Al respecto, aludi贸 a una investigaci贸n realizada por Corporaci贸n RAND, la cual revela que, en los 煤ltimos 40 a帽os, se observa una transferencia de riqueza de 50 billones de d贸lares de la clase trabajadora y la clase media a los ricos, lo que a juicio del experto es un 鈥渞obo鈥 y no una transferencia de riqueza.

鈥淐uando Estados Unidos corre hacia el precipicio, tiene un impacto en los dem谩s. Otras cosas que est谩n sucediendo son bastante malas, pero, con Estados Unidos a la cabeza y marchando hacia la destrucci贸n, el futuro es muy oscuro. Y es nuestra responsabilidad aqu铆 controlarlo, terminarlo, hacer que el pa铆s vuelva a la cordura, que haya cordura en estos temas, antes de que sea demasiado tarde鈥, explic贸 el polit贸logo y ling眉ista estadounidense, en una entrevista con Democracy Now.

Chomsky tambi茅n afirm贸 que el Partido Republicano con Donald Trump 鈥渄ue帽o del partido鈥 y sus secuaces est谩 鈥渉aciendo marchar鈥 al mundo hacia la destrucci贸n al ignorar la emergencia clim谩tica. De hecho, durante el mandato de Trump, EE.UU. se retir贸 del Acuerdo de Par铆s, maximiz贸 el uso de combustibles f贸siles, desmantel贸 los sistemas que de alguna manera mitigaron sus efectos.

Se帽al贸 tambi茅n que el neoliberalismo se traduce en una amarga guerra de clases al contrario de lo que significa en el diccionario. Al respecto, aludi贸 a una investigaci贸n realizada por Corporaci贸n RAND, la cual revela que, en los 煤ltimos 40 a帽os, se observa una transferencia de riqueza de 50 billones de d贸lares de la clase trabajadora y la clase media a los ricos, lo que a juicio del experto es un 鈥渞obo鈥 y no una transferencia de riqueza.

鈥淐uando Estados Unidos corre hacia el precipicio, tiene un impacto en los dem谩s. Otras cosas que est谩n sucediendo son bastante malas, pero, con Estados Unidos a la cabeza y marchando hacia la destrucci贸n, el futuro es muy oscuro. Y es nuestra responsabilidad aqu铆 controlarlo, terminarlo, hacer que el pa铆s vuelva a la cordura, que haya cordura en estos temas, antes de que sea demasiado tarde鈥, explic贸 el polit贸logo y ling眉ista estadounidense, en una entrevista con Democracy Now.

Chomsky tambi茅n afirm贸 que el Partido Republicano con Donald Trump 鈥渄ue帽o del partido鈥 y sus secuaces est谩 鈥渉aciendo marchar鈥 al mundo hacia la destrucci贸n al ignorar la emergencia clim谩tica. De hecho, durante el mandato de Trump, EE.UU. se retir贸 del Acuerdo de Par铆s, maximiz贸 el uso de combustibles f贸siles, desmantel贸 los sistemas que de alguna manera mitigaron sus efectos.

Se帽al贸 tambi茅n que el neoliberalismo se traduce en una amarga guerra de clases al contrario de lo que significa en el diccionario. Al respecto, aludi贸 a una investigaci贸n realizada por Corporaci贸n RAND, la cual revela que, en los 煤ltimos 40 a帽os, se observa una transferencia de riqueza de 50 billones de d贸lares de la clase trabajadora y la clase media a los ricos, lo que a juicio del experto es un 鈥渞obo鈥 y no una transferencia de riqueza.

鈥淐uando Estados Unidos corre hacia el precipicio, tiene un impacto en los dem谩s. Otras cosas que est谩n sucediendo son bastante malas, pero, con Estados Unidos a la cabeza y marchando hacia la destrucci贸n, el futuro es muy oscuro. Y es nuestra responsabilidad aqu铆 controlarlo, terminarlo, hacer que el pa铆s vuelva a la cordura, que haya cordura en estos temas, antes de que sea demasiado tarde鈥, explic贸 el polit贸logo y ling眉ista estadounidense, en una entrevista con Democracy Now.

Chomsky tambi茅n afirm贸 que el Partido Republicano con Donald Trump 鈥渄ue帽o del partido鈥 y sus secuaces est谩 鈥渉aciendo marchar鈥 al mundo hacia la destrucci贸n al ignorar la emergencia clim谩tica. De hecho, durante el mandato de Trump, EE.UU. se retir贸 del Acuerdo de Par铆s, maximiz贸 el uso de combustibles f贸siles, desmantel贸 los sistemas que de alguna manera mitigaron sus efectos.

Se帽al贸 tambi茅n que el neoliberalismo se traduce en una amarga guerra de clases al contrario de lo que significa en el diccionario. Al respecto, aludi贸 a una investigaci贸n realizada por Corporaci贸n RAND, la cual revela que, en los 煤ltimos 40 a帽os, se observa una transferencia de riqueza de 50 billones de d贸lares de la clase trabajadora y la clase media a los ricos, lo que a juicio del experto es un 鈥渞obo鈥 y no una transferencia de riqueza.

鈥淐uando Estados Unidos corre hacia el precipicio, tiene un impacto en los dem谩s. Otras cosas que est谩n sucediendo son bastante malas, pero, con Estados Unidos a la cabeza y marchando hacia la destrucci贸n, el futuro es muy oscuro. Y es nuestra responsabilidad aqu铆 controlarlo, terminarlo, hacer que el pa铆s vuelva a la cordura, que haya cordura en estos temas, antes de que sea demasiado tarde鈥, explic贸 el polit贸logo y ling眉ista estadounidense, en una entrevista con Democracy Now.

Chomsky tambi茅n afirm贸 que el Partido Republicano con Donald Trump 鈥渄ue帽o del partido鈥 y sus secuaces est谩 鈥渉aciendo marchar鈥 al mundo hacia la destrucci贸n al ignorar la emergencia clim谩tica. De hecho, durante el mandato de Trump, EE.UU. se retir贸 del Acuerdo de Par铆s, maximiz贸 el uso de combustibles f贸siles, desmantel贸 los sistemas que de alguna manera mitigaron sus efectos.

Se帽al贸 tambi茅n que el neoliberalismo se traduce en una amarga guerra de clases al contrario de lo que significa en el diccionario. Al respecto, aludi贸 a una investigaci贸n realizada por Corporaci贸n RAND, la cual revela que, en los 煤ltimos 40 a帽os, se observa una transferencia de riqueza de 50 billones de d贸lares de la clase trabajadora y la clase media a los ricos, lo que a juicio del experto es un 鈥渞obo鈥 y no una transferencia de riqueza.

Las noticias de 443 colectivos anarquistas se publican autom谩ticamente aqu铆

Fuente de noticias actualizado cada 5 minutos

Las opiniones son las de los colaboradores y no necesariamente est谩n respaldadas por Federacionanarquista.net [Descargo de responsabilidad]

/* If html does not have either class, do not show lazy loaded images. */ html:not( .jetpack-lazy-images-js-enabled ):not( .js ) .jetpack-lazy-image { display: none; }