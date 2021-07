Entrevista con Noam Chomsky :: Qué está en juego si las fuerzas “proto-fascistas” inspiradas por Trump regresan al gobierno

El Partido Republicano de hoy en día constituye una fuerza extremista que ya no cumple con los requisitos de un partido político, y a buen seguro ya no se encuentra interesado en participar en la política “normal”. De hecho, el GOP [‘Grand Old Party’, apelativo histórico habitual del Partido Republicano] de hoy se ciñe tanto a creencias extremas e irracionales que hasta los partidos y movimientos de la extrema derecha en Europa, entre ellos el ‘Rassemblement National’ de Marine Le Pen, parecen convencionales por comparación. La identidad política del GOP se ha visto drásticamente configurada por el expresidente Donald Trump, pero esas movimientos recientes no habrían sido posibles si no hubiera ya toda una serie de grupos que recorren la sociedad y la cultura norteamericanas (entre ellos, supremacistas blancos, cristianos evangélicos derechistas y activistas de la Segunda Enmienda [sobre el derecho a portar armas de fuego], por no mencionar más que a unos pocos) que han abrazado puntos de vista extremistas y “proto-fascistas” sobre la forma en que debería gobernarse el país y los valores que debería mantener. Noam Chomsky explica lo que le ha sucedido al Partido Republicano y por qué está en juego algo más incluso que la democracia si las fuerzas “proto-fascistas” inspiradas por Trump regresan al gobierno.

