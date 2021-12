–

De parte de ANRed December 15, 2021 88 puntos de vista

Silvia de los Santos, integrante y abogada de la Asamblea de Comunidades de Chubut, inform贸 芦tuvimos que adelantar juntarnos antes de la movilizaci贸n prevista a las 19 para ver qu茅 acciones tomamos禄. Seg煤n informaron en una sesi贸n especial que se llevar谩 a cabo hoy, estar铆a en orden del d铆a el tratamiento del proyecto 128/20 de zonificaci贸n minera. Ante esta situaci贸n la Legislatura sesionar铆a fuera de reglamento, porque los d铆as para el posible tratamiento es el 16 y 21 de diciembre, e incluso hasta el 31 mismo. Por ANRed

Quedan pocos d铆as de ejercicio legislativo en 2021 pero la probabilidad de que la Legislatura de Chubut trate el proyecto de zonificaci贸n minera es alta. Por eso las comunidades de toda la provincia organizadas en la Uni贸n de Asambleas de Comunidades de Chubut con el apoyo de las Asambleas a nivel nacional est谩n en estado de alerta y movilizaci贸n. 芦En teor铆a nos hab铆a llegado informaci贸n que la fecha de tratamiento ser铆a ma帽ana jueves 16 para lo cual todos los pueblos (y diversos sectores) nos convocamos a viajar ma帽ana temprano a legislatura en Rawson. Y desde hoy estamos convocado a un festival desde las 19 para iniciar una vigilia a fin de recibir el d铆a esperando a los contingentes que ir谩n llegando a legislatura. Pero ante los rumores de tratamiento 芦trucho禄 que podr铆a ocurrir hoy hay sectores que ya est谩n movilizando a Rawson禄, informa una de nuestras corresponsales oriunda de Puerto Madryn.

ANRed dialog贸 minutos antes de las 16hs con Silvia de los Santos, integrante y tambi茅n abogada de las asambleas de Chubut. 鈥淐onvocamos marchas por toda la provincia a las 19 horas de cara a la sesi贸n de ma帽ana, pero tuvimos un mensaje que nos dicen que en una sesi贸n especial que se lleva a cabo hoy, atr谩s de eso estar铆an poniendo en orden del d铆a el tratamiento del proyecto 128/20 de zonificaci贸n minera, cuando ni siquiera convocaron a la sesi贸n ordinaria, es decir est谩 fuera de reglamento鈥

La Uni贸n de Asambleas de Comunidades convocan a nivel nacional con la consigna 鈥淧az y Agua鈥 a movilizarse hoy y ma帽ana 16 de diciembre en contra de este proyecto que el ejecutivo provincial pretende aprobar hace tiempo. Los principales puntos son Trelew, Esquel y Rawson, epicentro pol铆tico.

El titular de Camioneros en Chubut, Jorge Taboada, confirm贸 que este jueves se movilizar谩n sindicatos a Legislatura para manifestarse en apoyo a la 芦Zonificaci贸n禄 que pretende habilitar la megaminer铆a y para reclamar que sea aprobada. Ante esta situaci贸n Silvia expres贸 a ANRed que 鈥渉asta ahora no hemos tenido ning煤n hecho que nos haga presumir como en otras ocasiones vendr铆an a tratar de reprimir u obstaculizar nuestra movilizaci贸n pac铆fica, a煤n no hemos interpuesto ning煤n habeas corpus, sabemos que el gobierno utiliza fuerzas de choque y en particular sindicales, con la uocra, como cuando presidentes de Petrominera desaloj贸 una movilizaci贸n en Ruta 3 en octubre de 2019鈥.

芦Es dif铆cil explicar tanto manoseo en un audio禄, dice la corresponsal pero afirma: 芦Lo que s铆 es seguro es que este pueblo digno no les permitir谩 zonificar, ya sea hoy, ma帽ana o pasado. Estamos en las calles defendiendo el agua de lxs chubutenses禄.

Por su parte la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) de Chubut anunci贸 la concreci贸n de un 芦paro en defensa del ambiente禄 durante hoy y el jueves para reclamar 芦el urgente retiro de la Legislatura禄 del proyecto de zonificaci贸n minera. 芦Consideramos (al proyecto) perjudicial para nuestra provincia, con la consiguiente destrucci贸n del medio ambiente, y la puesta en riesgo del delicado sistema acu铆fero provincial禄, argumentaron.

Esta semana funcionarios de distintos niveles de gobierno volvieron a sentar su postura a favor del tratamiento y aprobaci贸n de la zonificaci贸n minera.

El proyecto 128/20 芦tiene despacho de comisi贸n, si excede el 31 de diciembre queda nulo (el dictamen de comisi贸n) y no se descarta que pueda tener tratamiento legislativo禄 expres贸 el vicegobernador Ricardo Sastre.

Sin importarle expresar su traici贸n al pueblo chubutense, Sartre adem谩s dijo: 芦En su momento he tenido una (postura) negativa, con el tiempo fuimos haciendo aportes a la exploraci贸n de los recursos mineros de Chubut. Son otros los tiempos, son otros los organismos de contralor, y agreg贸 芦Si uno mira el contexto nacional y provincias que han crecido tanto con los recursos que se exploran no podemos seguir quedando al margen禄.

En comunicaci贸n con Mil Patagonias, el Diputado Provincial del PJ 鈥 Frente de Todos, Carlos Eliceche, manifest贸: 芦Comodoro se ha sacrificado, en el buen sentido de la palabra, por el resto de la provincia, entiendo que en este caso La Meseta tambi茅n nos puede dar mucho con la responsabilidad del caso, con todas las medidas de cuidado, con mucha generaci贸n de empleo pero que nos ayude a salir adelante禄.

芦No tienen licencia social, legal ni cient铆fica禄

En una conferencia de prensa realizada hoy en Puerto Madryn se comunic贸 que qued贸 constituida en dicha ciudad la Multisectorial contra la zonificaci贸n minera integrada por una veintena de organizaciones, instituciones y movimientos sociales que se pronuncian contra la instalaci贸n de explotaciones extractivistas en toda la provincia del Chubut. Ante el inminente tratamiento del Proyecto 128/20, estos sectores del 谩mbito cient铆fico, educativo, de la salud, art铆stico y pol铆tico llamaron a la ciudadan铆a a movilizarse hacia Rawson para impedir que se legalice una actividad actualmente prohibida por sus graves perjuicios ambientales, econ贸micos y sociales para toda la regi贸n.

Pablo, Asamblea en Defensa del Territorio, subray贸 que 芦Gustavo Sastre dijo que nos quiere erradicar y que somos una minor铆a禄, por eso 芦Ante toda esta campa帽a medi谩tica de que somos pocos, un grupo min煤sculo y que nos quieren erradicar de la ciudad de Puerto Madryn nos parece important铆simo demostrar ante toda la sociedad como lo hacemos hace m谩s de 20 a帽os que somos todos, la comunidad madrilense de conjunto los que se oponen a la zonificaci贸n minera. Y piensa en otro tipo de proyectos para desarrollar a la provincia禄

Por su parte, Mar铆a Rosa enfermera, referente zonal del sindicato de salud publica de Chubut, dijo: 芦Hemos sido uno de los sindicatos que primero nos manifestamos en contra de la miner铆a y decir no es no, la salud depende del agua y de la tierra y de que estos empresarios dejen de contaminar禄.

Entre otras organizaciones, la Multisectorial est谩 conformada por: Mesa t茅cnica del SERPAJ, la universidad nacional san juan bosco, el Instituto Superior de Formaci贸n Docente 803, ATech, Frente Docente Multicolor, CTA Aut贸noma, Sisac gremio salud, trabajadores de la ciencia, edudacion y salud, multisectorial de mujeres y disidencias de Puerto Madryn, colectivo trans, Trabajadores y trabajadoras del hospital zonal Isola, Frente de Organizaciones en Lucha, Radio Sudaka, Luan Colectivo Fotogr谩fico, Auge Frente Estudiantil, Frente de Mujeres Justicialistas, Comunidad Mapuche Tehuelche.

Tambi茅n habl贸 Leo Venero, investigador del Conicet, participante de la mesa t茅cnica sobre zonificaci贸n minera. 芦Elaboramos un informe t茅cnico manifestando algunas preocupaciones desde al 谩mbito cient铆fico t茅cnico ante el avance de este proyecto impulsado por el ejecutivo provincial, algunos de los puntos que se destacaban ten铆an que ver con la crisis h铆drica, que lleg贸 mucho antes de lo que planteaban ese documento y hoy d铆a tenemos compa帽eros y compa帽eras que est谩n trabajando en los problemas que se vienen. Lamentablemente en todo el a帽o que pas贸 desde que presentamos el informe no hubo acercamiento ni acuse de recibo por los legisladores, por lo que ahora no solo tenemos la preocupaci贸n inicial cuando lo elaboramos sino la adicional de que lo que predec铆a el informe se esta cumpliendo, que se retirar el 128/20 y siendo esto un tema tan importante con consecuencias tan relevantes, requiere una discusi贸n mucho m谩s amplia, menos sesgada, que se retire el proyecto de la Legislatura禄.

Rolando Gonz谩lez-Jos茅, director del Instituto Patag贸nico de Ciencias Sociales y Humanas (IPCSH), expres贸 que uno de los puntos de la discusi贸n p煤blica es la ilusi贸n o promesa de que el Proyecto Navidad va a producir fuentes de trabajo para el desarrollo de la provincia. 芦No hay nada en el propio andamiaje que garantice la generaci贸n de fuentes de trabajo, el capitalismo mismo como sistema extractivo ha generado fuente s de trabajo sin que eso sea un bien que deba ser valorado como tal, el trabajo genuino que considere los intereses locales y no un sistema de extracci贸n de renta al servicio禄