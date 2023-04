–

La jueza correccional Marta Ya帽ez conden贸 a la docente Estela del Valle Ju谩rez a tres meses de prisi贸n en suspenso por participar de las protestas del 24 de septiembre de 2019 en la provincia gobernada por Mariano Arcioni, en reclamo del pago de salarios atrasados, la restituci贸n de los fondos para el funcionamiento de la Obra Social, el Transporte Educativo y los edificios escolares. El fallo criminalizador de la protesta social se dio 芦pese a que la defensa demostr贸 cabalmente que no hubo delito y que todo el procedimiento est谩 viciado禄, denunci贸 la Asociaci贸n de Trabajadores de la Educaci贸n del Chubut (ATECh). 芦Fuimos y somos v铆ctimas de un sistema perverso que trata de llevarnos a un estado de creernos degradados. Hoy recibo el peso de la ley. Pero yo no tengo el peso de ninguna condena moral. La condena social no existe para mi, porque tengo el apoyo de cientos y miles de personas que dicen que hoy no tengo que bajar los brazos. Nos quieren esclavos, sumisos y callados. Yo voy a seguir luchando禄, expres贸 docente condenada, que trabaja como maestra de grado en escualas primarias y profesora de Lengua en secundarias. Por ANRed.

El fallo se conoci贸 este martes 25 de abril: la jueza correccional Marta Ya帽ez conden贸 a la profesora Estela del Valle Ju谩rez a tres meses de prisi贸n en suspenso (pena solicitada por la fiscal铆a) por participar de las protestas de estatales del 24 de septiembre de 2019 en la provincia gobernada por Mariano Arcioni, en reclamo del pago de salarios atrasados, la restituci贸n de los fondos para el funcionamiento de la Obra Social, el Transporte Educativo y los edificios escolares.

Estela del Valle Ju谩rez vive desde hace 30 a帽os vive en la ciudad de Sarmiento y trabaja como docente en escuelas primarias como maestra de grado y en escuelas secundarias como Profesora de Lengua. El juicio en su contra comenz贸 el viernes 14 de abril, donde fue acusada por el delito de 芦entorpecimiento del transporte禄, por participar de las protestas de estatales del 24 de septiembre de 2019. En ese momento, Estela se desempe帽aba como Secretaria General de la regional Suroeste de ATECH.

Ese a帽o, las y los trabajadores de la educaci贸n de la provincia protagonizaron 17 semanas de lucha en conjunto con las y los trabajadores estatales en reclamo del pago de salarios atrasados (que estaban siendo abonados en forma escalonada), la restituci贸n de los fondos para el funcionamiento de la Obra Social, el Transporte Educativo y los edificios escolares. Las masivas medidas de lucha de ese a帽o incluyeron movilizaciones en Rawson, cortes de la Ruta 3, entre Trelew y Puerto Madryn, bloqueos de los pozos petroleros en Comodoro Rivadavia, volanteos para informar a la comunidad de los motivos de la lucha, y tambi茅n dio nuevas formas de organizaci贸n, como los dos plenarios provinciales de delegados realizados en Rawson.

El fallo judicial fue repudiado por representantes de la Asociaci贸n de Trabajadores de la Educaci贸n del Chubut (ATECh) en una conferencia de prensa, que cont贸 con las palabras de Estela del Valle Ju谩rez, la docente condenada, y su abogada Silvia de los Santos.

La docente condenada expres贸: 芦di cuenta cabal de los hechos ocurridos. Aquel d铆a estuvimos llevando adelante nuestros reclamos genuinos frente al gobierno de la provincia. Como trabajadora y profesional docentes fue y es mi bandera de lucha no callar y reclamar lo que corresponde, dentro del marco de las leyes. Considero oportuno recalcar que el derecho es para todos. Se nos quitaron y vulneraron derechos. Fuimos y somos v铆ctimas de un sistema perverso que trata de llevarnos a un estado de creernos degradados. Los docentes que resistimos y luchamos ante este embate lo hacemos porque creemos en una escuela p煤blica, que sea realmente para todos禄, remarc贸 la docente.

En otro tramo de su intervenci贸n, sentenci贸: 芦hoy recibo el peso de la ley: la justicia me aplic贸 la condena que considera que corresponde. Est谩 perfecto para ellos. Lo que sigue dando vueltas en mi conciencia es que yo no tengo el peso de ninguna condena moral. La condena social no existe para mi, porque tengo el apoyo de cientos y miles de personas que dicen que hoy no tengo que bajar los brazos. Nunca los baj茅, ni ante esto ni ante much铆simas situaciones que viv铆 a lo largo de mis casi 53 a帽os. Si la justicia me impone esta condena, la voy a cumplir, aunque no deber铆a haber ocurrido de esta manera. Nos quieren esclavos, sumisos y callados. Yo voy a seguir luchando芦.

La ATECh expres贸 tambi茅n en un comunicado: 芦la jueza federal Marta Y谩帽ez emiti贸 un fallo vergonzoso condenando a la docente Estela Ju谩rez. No es justicia, es persecusi贸n por denunciar al gobierno芦. Asimismo, consider贸 que el fallo criminalizador de la protesta social se dio 芦pese a que la defensa demostr贸 cabalmente que no hubo delito, y que todo el procedimiento est谩 viciado禄, por lo cual considera que 芦ni la polic铆a, ni el sistema judicial cumplieron con sus obligaciones禄.

En la misma l铆nea, el gremio docente se帽al贸: 芦qued贸 probado que se agotaron todas las v铆as formales, incluidas las del sistema judicial, sin obtener respuesta al reclamo por el pago de salarios atrasados, la restituci贸n de los fondos para el funcionamiento de la Obra Social, el Transporte Educativo y los edificios escolares. Qued贸 probado que no se puso en riesgo el bien jur铆dico resguardado por el art铆culo 194 del C贸digo Penal, que es la seguridad p煤blica. Fue el gobierno el que viol贸 derechos y perturb贸 la 鈥榮eguridad p煤blica鈥. Pero adem谩s qued贸 probado que las manifestaciones p煤blicas forzaron al gobierno a negociar con los trabajadores禄.

芦Arcioni es el responsable de haber hundido a la provincia de Chubut, desfinanciando a la educaci贸n y la salud p煤blicas, y sin embargo es condenada una docente que sali贸 a luchar por sus derechos y los de sus compa帽eras y compa帽eros芦, agreg贸 el gremio. Finalmente, ATECh anunci贸 que apelar谩 el fallo, continuar谩 con la denuncia p煤blica y exigiendo la absoluci贸n de Estela Ju谩rez.

En tanto, hoy en d铆a, el gobierno de Arcioni, que contin煤a con sus pol铆ticas de ajuste, impuso una paritaria por decreto a la docencia y estatales. Por ese motivo es que a principios de abril las y los trabajadores de la salud realizaron un paro de 72 horas. Tambi茅n hubo paro docente el 14 de abril porque a los docentes que est谩n con la 5掳 hora en primaria no se les pag贸 lo que correspond铆a, motivo por el cual m谩s de mil docentes de la provincia no cobraron sus salarios o los cobraron mal.