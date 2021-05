–

De parte de Indymedia Argentina May 1, 2021 101 puntos de vista

Este mi茅rcoles se realiz贸 una audiencia en Esquel por un conflicto de tierras con el ex procurador general, Eduardo Samam茅; y la Lof Catriman-Colihueque.

28/04/2021

La familia vive en la zona de Laguna Larga desde hace m谩s de 20 a帽os y en abril del a帽o pasado 鈥渆n plena pandemia, ingresaron al predio para ocupar鈥 el campo. 鈥淔ueron con gente y a toda costa quisieron hacerle firmar un papel a mi madre鈥, se帽alaron los familiares de la mujer que fue abordada. La defensa remarc贸 que se actu贸 por fuera de lo normado.

Desde la comunidad originaria, Gloria Colihueque dijo que la situaci贸n data de abril del a帽o pasado cuando estas personas 鈥渇ueron a querer desalojar a mi madre. Fueron con gente y a toda costa quisieron hacerle firmar un papel. Se aprovecharon que estaba sola y es mayor; fueron a alterarla鈥.

鈥淓lla no firm贸 porque no sab铆a qu茅 era鈥, remarc贸 la mujer quien precis贸 que estas personas 鈥減ara entrar cortaron el candado, lo cambiaron y dejaron encerrada a mi madre y sin poder acercarme鈥. Revel贸 en este sentido que cuando fue a denunciar esto 鈥渘o me quisieron tomar la denuncia鈥, ni en Esquel ni en Trevelin.

El campo en cuesti贸n se ubica en la zona de Laguna Larga, en jurisdicci贸n de Provincia pero en el ejido de Esquel.

Gloria acot贸 que estas personas 鈥渄icen ser due帽as, supuestamente a trav茅s de una compra, pero fueron a hostigar a mi madre. Ellos (el ex procurador Eduardo Samam茅 y un empresario) en los papeles no figuran; dicen ser due帽os pero los compradores que figuran son empresarios de Buenos Aires鈥.

En referencia a la audiencia, que se da en el fuero civil, la abogada de la Lof, Sonia Ivanoff, explic贸 a Radio 3 que la causa se inici贸 para 鈥渞etener posesi贸n ya que en plena pandemia, estas personas ingresaron al predio para ocupar la posici贸n que desde hace m谩s de 20 a帽os ejerce la Lof Catriman-Colihueque鈥.

La letrada subray贸 que se ha avanzado en la v铆a m谩s expedita para 鈥減roteger la posesi贸n que tiene la familia鈥, apuntando que en la audiencia 鈥渞econstruir la historia es muy doloroso鈥.

Record贸 c贸mo fue el proceso de instalaci贸n all铆 de la familia y advirti贸 que lo actuado, y que argumenta este grupo de personas para defender su presunta titularidad, est谩 por fuera de lo normado.

鈥淓l IAC no reconoce la ocupaci贸n ind铆gena y eso es inconstitucional. En Chubut, la Ley de Tierras claramente dice que cuando una de las partes es familia, aborigen o comunidad, se debe estar sometido a dictamen de una Comisi贸n que hace 14 a帽os que no funciona鈥, precis贸.

Es por ello que 鈥渢oda decisi贸n, adjudicaci贸n o actos administrativos, que incumplan con este derecho, son pasibles de ser atacados nulidad absoluta鈥.

Por 煤ltimo, Mauro Mill谩n cuestion贸 al 鈥渁parato judicial, donde hay varios personajes actuando en desmedro de nuestro pueblo, como el ex procurador Samam茅, vinculado a esta causa; o empresarios como Cerra鈥.

En sinton铆a con lo expuesto por la abogada Ivanoff, apunt贸 que 鈥渆stos empresarios y pol铆ticos se hicieron de documentaci贸n de manera sistem谩tica con la complicidad del IAC y de jueces racistas y supremacistas鈥.

Incluso, de abril del 2020 para ac谩 鈥渕etieron animales y patotas, hay una violencia permanente sobre este peque帽o Lof y la Justicia no escucha las denuncias de la comunidad鈥.

Fuente: https://www.elpatagonico.com/denuncian-exprocurador-un-intento-desalojo-n5188180