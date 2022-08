–

De parte de Indymedia Argentina August 10, 2022

“Basta del ajuste de Mariano Arcioni. Basta de este gobierno nefasto”, exclamó Gabriela Bernuchi, dirigente gremial de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH).



https://argentina.indymedia.org/wp-content/uploads/2022/08/Paro-nacional-docente-x-chubut-reporte-Farco-.mp3

Escuchar el reporte de Fabricio Cardelli desde Radio Escuela La Namunkurá de Puerto Madryn, Chubut.

En Chubut, trabajadores y trabajadoras de la educación se suman al paro convocado por la Confedereación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) para este miércoles 10 bajo las consignas “No a la criminalización de la protesta” y “Absolución para Santiago Goodman”, que fue condenado la semana pasada por las manifestaciones en 2019.

Después de la sentencia al dirigente chubutense (y previo a la convocatoria de CTERA), lxs docentes de la provincia marcharon en Puerto Madryn en contra de la persecución judicial y para repudiar al gobierno de Mariano Arcioni.

10 DE AGOSTO PARO NACIONAL DOCENTE 📣 LA CRIMINALIZACIÓN ES PARTE DEL AJUSTE❗ 🔴 LUCHAR CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA ES LUCHAR CONTRA EL AJUSTE Y POR LOS DERECHOS LABORALES pic.twitter.com/I77DLBghx7 — ATECh Chubut (@AtechCentral) August 8, 2022

“Basta del ajuste de Mariano Arcioni. Basta de este gobierno nefasto”, exclamó Gabriela Bernuchi, dirigente gremial de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH) durante la movilización. Sobre los hechos ocurridos hace tres años, dijo que se trató “de una pueblada, y estamos absolutamente convencidos porque acá nadie organizó nada, fue el cansancio, el destrato, el ajuste del gobierno, los que provocaron estos hechos”.

La dirigente gremial dijo que la condena a Goodman busca “callarlo a él y a todos y todas”.

Y concluyó: “Le decimos a este gobierno que no tenemos miedo, no van a criminalizar la protesta, vamos a seguir en la calle porque tenemos sueldos miserables, no escuchan a los trabajadores y trabajadoras que estamos todo el día poniendo el cuerpo. Siguen sin darnos ninguna respuesta”.

Fuente: https://agencia.farco.org.ar/home/docentes-vuelven-al-paro-y-las-marchas-en-el-marco-de-la-convocatoria-de-ctera/