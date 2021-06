–

De parte de ANRed June 16, 2021 99 puntos de vista

En junio del año pasado, el albañil Gabriel Fredes, recibió disparos de la policía directos a la cara cuando volvía de trabajar. Ante la denuncia seis policías se mantienen imputados. El pasado viernes el ministro de Seguridad, Federico Massoni, junto con una patrulla policial golpeo al hijo de Gabriel. »¿Me denuncias negro de mierda?», dijo el ministro al joven de 14 años de edad. Por ANRed.

“Massoni le pegó a mi hijo y le dijo »¿Me denuncias negro de mierda?». Ya hicimos la denuncia correspondiente. Si yo no iba rápido, no se que le iba a pasar a mi hijo». Y agregó durante una entrevista a FM CienPuntoUno, »Las fuerzas de seguridad no respetan la orden de restricción que tienen. Los fin de semana andan las camionetas de seguridad, y siempre andan con el ministro Massoni. Andan pegándole a la gente. Muchas personas sufrieron denuncias y no todos se animan a denunciar” (…) »A mi hijo lo agarro la policía sin motivo. El se fue a comprar y no volvía. Los vecinos me avisaron que la policía agarro a mi hijo y le pegaron. Le preguntaron su apellido y cuando dijo que era Fredes, le empezaron a pegar».

El albañil Gabriel Fredes había denunciado en Trelew a la policía de Chubut por violencia cuando fue baleado en la cara mientras regresaba a su casa en junio del 2020 durante la primera etapa de pandemia. Por el hecho de violencia están imputados seis policías. Desde la familia señalan que es claramente un hecho de venganza.

“NEGRO de Mierda, así que vos me andas denunciando?” fueron las terribles palabras que acompañaron el amedrentamiento.

En 4 días se cumplirá un año de los disparos a la cara a Gabriel Fredes, padre del adolescente. — Comisión Contra La Impunidad (@ComisionContra) June 12, 2021