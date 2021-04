–

Las fotos muestran como el sol de la mañana se mezcla entre los troncos negros por el incendio, cuentan que a cada paso se levanta un polvillo que tiñe de negro todo lo que toca, las Cenizas están y en algunos sectores el fuego sigue ardiendo, quemando la Montaña. Antes ya había arrasado con todo lo construido en años, ahora la urgencia es levantar las casas y las vidas de cada una de las familias de los tres barrios, antes que llegue el invierno. Por Corresponsal popular para ANRed

El Pinar, Bosques al Sur y Golondrinas son barrios de Chubut, que están reconstruyéndose, De Pie dicen, por la ayuda de la gente que llego de Todos lados, a trabajar, a donando su tiempo y cosas; mientras en el municipio de Lago Puelo se sientan a planificar como ayudar. Las Necesidades crecen a medida que pasa el tiempo, 19 días que los vecinos están abandonados por el Intendente y por todo el gobierno de Chubut. Los Políticos no se animan a ir a ver personalmente como viven las familias.

La organización barrial, que surge necesita Comunicar y Aclarar dichos, que buscan confundir y desviar la atención, es así que el Viernes 30, por la mañana, se realizó una Conferencia de Prensa, al borde de la ruta 40.

La conferencia se inicia con agradecimientos por las ayudas recibidas, pero también para desmentir rumores sobre usurpación al predio de la Brigada de incendios, tema que ha causado gran revuelo en los vecinos porque forma parte de una campaña de desprestigio que busca distraer la atención ante la inoperancia de los funcionarios del lugar. Si bien se hace mención a Augusto Sánchez, la realidad es que el senador Alfredo Luenzo, que vive en la zona, nunca se acercó, será que tuvo la suerte que a su casa no la alcanzó el fuego.

“Queremos agradecer a todas las personas y organizaciones que nos han estado ayudando…gente que ha estado cerca de nosotros desde el inicio, que viene de todos los lugares, queremos expresar nuestro agradecimiento de todo corazón, porque la ayuda de la gente es la que nos mantuvo en pie. Nos están dando una gran mano, eso nos esta permitiendo poder levantar en cuestión de semanas, lo que nos costó meses, sobre todo en este momento crítico, porque tenemos el invierno a la vuelta de la esquina. En este sentido, los tres barrios queremos pedir que la ayuda que están enviando, en lo posible que sean cosas de trabajo, herramientas y materiales de construcción, que es lo que más estamos necesitando.

Entre otras cosas, queremos desmentir algo que se viene diciendo y que ensucia a la gente del barrio, se ha dicho que hubo intentos de tomas de la brigada de incendio, y que fue gente de Bosques al Sur, lo desmentimos rotundamente, los vecinos de Bosques al Sur tenemos una excelente relación con la gente de la brigada, históricamente desde que se inició la ocupación de estas tierras, hemos trabajado, hemos sido muy respetuosos con los brigadistas, y queremos recalcar nuestro apoyo a los reclamos salariales, creemos que deben tener más recursos a disposición, por la importante labor que hacen, asique desde ya, brindamos apoyo a la lucha, a sus reclamos, creemos que cuanto antes esa brigada debe ser reconstruida, y negamos rotundamente lo que se está diciendo sobre tomas de tierra por parte de Bosques al Sur. La gente que conoció el barrio, que vino a trabajar, a donar, a visitarnos a acercarnos un vaso de café, o un plato de comida, conoce y puede dar fe, que somos gente trabajadora, gente de familia y que intentamos tener un espacio digno para vivir”.

La impotencia se percibe en las voces que necesitan contar su verdad ante el abandono de un gobierno que año a año les viene negando el acceso al agua y a otros servicios fundamentales para vivir dignamente, y así lo expresa otro vecino.

«Buen día, soy Julio Castañeda de la Parcela 26, conocida como El Pinar, ubicada sobre la ruta 40.Yo también quiero agradecer a toda la gente que ha venido a ayudarnos a todos, no voy hacerla larga, quiero desmentir, que no somos ningunos saqueadores, porque andan diciendo que saqueamos los camiones sobre la ruta, en ningún momento. Los vecinos no somos sindicalistas, porque andan diciendo que estamos metidos en un sindicato, que se queden tranquilos, la gente igualmente lo sabe, porque la gente ha venido hasta acá a traernos nuestras cosas, porque son nuestras cosas. También dejar en claro la falta de asistencia desde el día cero hasta ayer, porque se cumplen 18 días, y recién vino la ambulancia a controlar a los vecinos, a tomarles la presión, pero recién después de 18 días. Como se dice en otros lados que a nosotros nos están asistiendo, en la parcela 26, la asistencia que hemos tenido fueron 20 metros de manguera y bidones de nafta. Es chistoso, gracioso a nosotros no nos quedo ni una moto sierra! O nos dicen, para el grupo electrógeno. Nosotros no tenemos ni luz no comemos nafta ni manguera, que se hagan responsables, que se hagan responsables y nos asistan.

Que hagan responsable a alguno de un ministerio, que nos vengan a dar respuestas inmediatas, no dentro de tres o cuatro meses se nos acerca el invierno, hace dos días ya hicieron 2° grados bajo cero. Hace frío a la mañana. Hay gente que duerme en carpa, que está durmiendo en lugares prestados, y que ya no quiere estar ahí. Las donaciones cada vez son menos, ya no llegan donaciones y la falta de la asistencia del estado que no se ha hecho presente, acá, en la Parcela 26”

Al preguntarles un periodista si la reconstrucción de las viviendas se van a posponer, al no recibir ayuda del municipio, o de la provincia, el vecino contesta.

“Las construcciones de las viviendas se están haciendo, gracias a la gente que dona, que viene a colaborar, después no ha venido nadie, el estado no está presente”.

Otro periodista menciona la reunión de los intendentes con el presidente por los fondos de ayuda, cosa que se está dando en Buenos Aires, sin que mayores logros para los vecinos que hartos de la violencia provocada en sus vidas, se contienen la bronca y piden volver a trabajar. Algunos han ido al municipio, y solo encontraron a funcionarios comiendo, reunidos planificando como perder el tiempo, la voz sigue denunciando la injusticia. La falta de atención a las familias de las personas fallecidas, también recuerda que hay personas quemadas internadas y es necesario asistir con psicólogos, o psiquiatras.

El agua es otra necesidad que les fue y está siendo negada, hasta el tanque australiano del barrio estaba vacío el día del incendio.

Hoy el agua potable que tienen es la que dona la gente, y denuncian que otras donaciones son utilizadas para reubicar gente y hacer campañas políticas, la indignación es tal que le piden al intendente Sanchez que renuncie, o se haga echar. La violencia que provoca el estado es un llamado de atención a la unidad. El vecino termina haciendo referencia a lo que les llevo la municipalidad.

“Bidones de nafta nos traen, para qué? Para que nos prendamos fuego? Saben para que hacen esto, en referencia a unos tanques que mandaron y no alcanzan para todos, para que nos peleemos entre nosotros, que nos empecemos a desconocer, y nos peleemos y después digan, ¡No! Son los hippies, los paisanos se pelean entre ellos. De esa manera nos están usando a nosotros hoy”.

De esta forma se busca mostrar una catástrofe que mantiene a cientos de familias en la Comarca de Chubut y parte de Río Negro, viviendo en campamentos improvisados de nylon y troncos quemados; sin Agua, sin Luz y con limitadas posibilidades de obtener materiales y herramientas por si solos. La denuncia hacia los funcionarios es informal hasta el momento, apelándose al llamado público para encontrar respuestas que soluciones esta violación de Derechos Humanos.