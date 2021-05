–

Luego de tres días de corte intermitente en la ruta nacional 3 a la altura del ingreso a la ciudad de Trelew, la asamblea de vecines que reclaman el retiro de proyecto de zonificación y un tratamiento digno de la Iniciativa Popular se retiraron de la ruta ante el desmedido operativo policial que llevó a cabo la Policía de Chubut al mando del Ministro de Seguridad, Federico Massoni. Por Radio Sudaca FM 105.3

Alegando el cumplimiento de una orden emitida por el juez federal Gustavo Lleral se llevó a cabo un fuerte operativo encabezado por el ministro de Seguridad Federico Massoni en horas de la madrugada, exigiéndose a los y las vecinas que se manifestaban hace tres días en la ruta 3 el retiro del lugar.

Luego del diálogo entre efectivos policiales y voceros y voceras designadas por la asamblea se acordó el retiro de modo organizado y colectivo identificándose en el acta policial a quienes obraban de voceros y voceras. Sin embargo, pese a haberse realizado manifestaciones en cuanto a que se respetaría la integridad física de todes les presentes, finalizando el retiro de les vecines del lugar personal policial detuvo a tres personas, que fueron trasladadas a comisarías de la ciudad de Trelew, bajo la presunta comisión del delito de resistencia a la autoridad.

Las manifestaciones exigiendo la liberación de les detenides Maira Nievas, Jonatahn Filipo y Florencia Cañumil se trasladaron a la Seccional Primera. La primera de ellas fue liberada promediando la mañana, mientras les restantes quedaron detenidos por orden de la funcionaria de Fiscalía Silvana Lagarrigue. La audiencia finalmente se desarrolló a las 12.30, con la presencia del Fiscal Fabian Moyano, el defensor oficial Lisandro Benitez y la Jueza Ivana Gonzalez.

En un hecho sin precedentes, se llevó a cabo una audiencia de control de detención pese a no contarse con elementos probatorios para imputar delito alguno, allí el fiscal manifestó: “sin ánimo de reprocharle nada a la policía de la provincia, lo cierto es que como Ministerio Público Fiscal en este momento hoy me encuentro totalmente huérfano de evidencias como para decir este hecho ocurrió y quién es el responsable. Por todo esto no tengo elementos como para imputar esta conducta. No voy a formular imputación alguna”.

Tras la liberación de les vecines Alejandra Guerra, de la Comisión contra la Impunidad de Trelew, expresó: “El fiscal no imputo ningún cargo porque quedó más que claro que era una causa inventada, no había un solo papel, no había una sola prueba. De esa supuesta maniobra que la camioneta de este joven hizo cuando todas y todas los que estábamos ahí sabemos que no hizo ninguna maniobra, que la camioneta estaba parada así que esto demuestra una vez más que la violencia institucional en esta provincia esta provincia es insoportable, antidemocrática y que no podemos seguir viviendo bajo un régimen casi dictatorial. Es un caso más de criminalización de la protesta social que vinimos viviendo y padeciendo desde hace años en este conflicto que la sociedad está dando por el agua por la vida y por defender la iniciativa popular que es una herramienta democrática que este gobierno quiere tirar abajo con palos, a las piñas y con detenciones arbitrarias”, expresó.

El abogado Eduardo Hualpa, Coordinador de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación, afirmó que “el hecho de que no hayan habido cargos implica que la detención no debió hacerse porque la detención corresponde a la comisión posible de un delito, y si no hubo cargos es que para el fiscal no correspondía la detención. Cuando tenemos que venir a discutir lo diferentes conflictos a los tribunales evidentemente están fallando otras instancias deliberativas y de dialogo”, apuntó.

Por su parte, Pablo Lada, de la Union de Asambleas de Comunidades, sostuvo: “Acá lo que hay es la lucha por un bien común, la lucha por el agua de todos. Si algún día, ojalá no ocurra nos vamos a acordar de este día, hay un pueblo que está defendiendo el agua ni más ni menos. Es una protesta legítima, muy legítima, hay un gobierno indolente al que no le interesa la opinión del pueblo de Chubut. La solución a esto es que retire la zonificación porque el destrato que tuvieron con la IP, que no la trataron, tiene que quedar claro que no la trataron, la rechazaron sin más, la zonificación tiene que salir”.

Finalmente, Andrea Leonett, resaltó: “Nadie de los vecinos y vecinas hizo absolutamente nada para merecer una detención que sufrieron nuestras compañeros y compañeras y acá estamos celebrando que están de nuevo con nosotres. El pueblo de Chubut se va a seguir manifestando porque no queremos la megamineria, es un triunfo del pueblo porque estuvimos tres días apostados en la ruta, estamos hoy acá íntegros, sanos, salvos y con toda la fuerza para seguir luchando”.