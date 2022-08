–

Un nuevo cap铆tulo de criminalizaci贸n de la protesta. Hoy la justicia chubutense declar贸 culpable por 鈥渋ncendio gravoso鈥 a la Legislatura durante las jornadas de protesta en septiembre de 2019 al dirigente docente, Santiago Goodman. Hay movilizaciones en Trelew en repudio y ma帽ana ATECH anunci贸 paro en toda la provincia, Por ANRed.

Hoy, mientras se cumpl铆a el segundo d铆a de paro convocado por ATECH, la jueza Mar铆a Tolomei absolvi贸 a Mariana Castro y Marcela Ancaleo que tambi茅n estaban imputadas por el mismo delito. La acusaci贸n se refiere a la crisis provincial de septiembre del 2019 cuando trabajadores de distintos sectores encabezaron una protesta por el fallecimiento de Jorgelina Ru铆z D铆az (52a帽os) y Mar铆a Cristina Aguilar (55a帽os), ambas docentes de la escuela secundaria 738 de Comodoro. Las maestras murieron por un accidente de autos luego de volver de una movilizaci贸n por la falta de pago de salarios y paup茅rrimas condiciones laborales. En la jornada la polic铆a reprimi贸 y la protesta culmin贸 con el incendio de la Legislatura.

Hoy fue declarado culpable, Santiago Goodman, que por aquel entonces era Secretario General de la ATECH y podr铆a enfrentar una pena de 3 y 10 a帽os de prisi贸n que ser谩 debatida en una nueva audiencia.

Con la consigna 鈥減rotestar no es delito鈥 ATECH emiti贸 un comunicado y anuncio que ma帽ana habr谩 paro. 鈥淎nte el vergonzoso fallo judicial de la jueza Tolomei que declara culpable a Santiago Goodman como co-autor por los hechos de Legislatura en septiembre de 2019. Desde la ATECH denunciamos el rol c贸mplice de la justicia que persigue y criminaliza la lucha de lxs trabajadores. Lucha leg铆tima en defensa propia ante el atropello a los derechos laborales y ciudadanos m谩s elementales por parte del gobierno. Justicia c贸mplice que nunca investig贸 al gobierno en sus m煤ltiples incumplimientos legales, desde paritarias, el no pago de salarios por meses y abandono de sus deberes como funcionarios p煤blicos en mantenimiento de edificios escolares seguros. No nos van a amedrentar. Vamos por la absoluci贸n de Goodman鈥.

VIERNES 5 DE AGOSTO PARAMOS

ABSOLUCI脫N YA! PARA SANTIAGO GOODMAN

NO A LA CRIMINALIZACI脫N DE LA PROTESTA Concentraciones:

ATECH OESTE | Viernes 05 11.00 horas

La Comisi贸n contra la impunidad y las Multisectoriales que protagonizaron el 芦Chubutazo禄 el pasado diciembre que tambi茅n termino con varios edificios del Estado afectados salieron a repudiar y convocaron para hoy a las 18hs una moviliazci贸n en Trelew. Mientras la APDH de Esquel tambi茅n se帽alo el car谩cter persecutorio del veredicto de la jueza, 鈥淯na vez m谩s el Estado chubutense, esta vez a trav茅s del Poder Judicial arremete contra lxs trabajadorxs鈥.