De parte de Indymedia Argentina April 28, 2021 71 puntos de vista

La Uni贸n de Asambleas de Comunidades de Chubut y comunidades originarias se declararon en estado de alerta y movilizaci贸n ante el intento de desprestigiar la Iniciativa Popular contra la Megaminer铆a Contaminante en la provincia, cuyo tratamiento podr铆a concretarse a corto plazo en la Legislatura local.

Compartimos documento:

Reunides en Costa de Lep谩 los d铆as 24 y 25 de abril de 2021 las siguientes comunidades mapuche tehuelche y asambleas integrantes de la Uni贸n de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCh): Lof Newentuai帽 Inchi帽, Lof Fentren Kimun, Asamblea de vecinxs autoconvocadxs por el No a la Mina de Gualjaina, Asamblea Ambiental Cholila NO A LA MINA, Asamblea de Vecinxs Autoconvocadxs No a la Mina de Esquel, R.U.D.A 鈥 Trevelin, UAC Dolavon, Asamblea de Vecinxs de Gaiman en defensa del Medioambiente, Asamblea en Defensa del Territorio 鈥 Puerto Madryn, UAC Trelew, Territorios por el Buen Vivir 鈥 Lago Puelo, Asamblea de Vecinxs de Epuy茅n, Vecinxs Autoconvocadxs de El Hoyo en defensa del Ambiente, Asamblea Comarcal contra el Saqueo (Lago Puelo); decimos:

Mientras contin煤a el cerco medi谩tico fogoneado por los grandes medios de comunicaci贸n con la llegada de la 鈥渟egunda ola鈥, las pol铆ticas econ贸mico-productivas del gobierno nacional de Alberto Fern谩ndez, en alianza con los gobernadores provinciales de turno, intensifica los megaproyectos industriales y extractivistas para resolver problemas y crisis econ贸micas con una mirada cortoplacista.

Como en todo 2020, lo que resuena e impacta es c贸mo los gobiernos utilizan la pandemia para dar rienda suelta a las fuerzas represivas en las 煤ltimas medidas tomadas. La presencia del Ej茅rcito en Andalgal谩 estas semanas ha sido uno de los puntos m谩s altos de este uso represivo de las 鈥渕edidas sanitarias鈥. No queremos ni necesitamos m谩s uniformes en las calles. Nos solidarizamos y hermanamos con les vecines de Catamarca y gritamos juntxs 鈥淪U LUCHA ES NUESTRA LUCHA鈥.

Sabemos que la criminalizaci贸n de la protesta es parte de las estrategias de la Dictadura Minera para avanzar sobre los territorios. No van a silenciarnos con persecuciones y detenciones arbitrarias.

Denunciamos que lo que est谩 viviendo Andalgal谩 (Catamarca) es parte del mismo ataque que sufri贸 Mendoza y Chubut.

Materiales de divulgaci贸n sobre la Iniciativa Popular contra la campa帽a de desprestigio. Fuente: https://leymineriachubut.com.ar/

En este marco, se acerca el tratamiento de la Segunda Iniciativa Popular contra la Megaminer铆a Contaminante en Chubut. ALERTAMOS a la sociedad sobre una injuriosa campa帽a de desprestigio que pretende ensuciar la Iniciativa Popular para avanzar en un rechazo prematuro a espaldas del pueblo.

No toleraremos una nueva traici贸n como la que cometieron en el 2014. 隆Exigimos el tratamiento sin modificaciones y su aprobaci贸n!

Sostenemos nuestro ESTADO DE ALERTA Y MOVILIZACI脫N, resistimos desde el territorio del Chubut al avance Megaminero extractivista y contaminante que nos quieren imponer, que seca nuestros r铆os, quema nuestros bosques, contamina nuestros mares, envenena la tierra y no nos respeta en nuestros territorios vitales.

En los 煤ltimos d铆as, Arcioni adelant贸 sus planes de instalar un parque e贸lico en la zona de El Escorial. Como de costumbre sin consultar a las comunidades. Alertamos al pueblo de Chubut sobre el objetivo de esta instalaci贸n: dotar de electricidad a la transancional minera Pan American Silver.

Este tipo de megaproyectos son la base del plan IIRSA, que busca la destrucci贸n de nuestras comunidades y el saqueo de nuestros territorios en beneficio del capital transnacional del que los gobiernos locales son lacayos.

En el norte y en el sur, las estrategias pol铆ticas de gobiernos infames muestran como reverso pueblos dignos y en pie de lucha. Nos criminalizan para sacarnos de las calles, para infundir terror y confusi贸n, pero lo 煤nico que siembran es uni贸n y organizaci贸n. Somos pueblos en resistencia.

Nuestra lucha es por la vida y por las generaciones que vendr谩n. Desobedecemos las pol铆ticas de encierro y aislamiento, y seguimos tejiendo redes de cuidado. Resistimos y lo seguiremos haciendo toda vez que sintamos amenazada nuestra libertad de manifestarnos en las calles y las rutas ante los malos gobiernos que nos quieren oprimidxs.

隆隆APROBACI脫N SIN MODIFICACIONES DE LA INICIATIVA POPULAR CONTRA LA MEGAMINER脥A EN CHUBUT!! 隆隆RETIRO INMEDIATO DEL PROYECTO DE ZONIFICACI脫N DE ARCIONI-SASTRE!!

隆隆DESPROCESAMIENTO YA DE LES COMPA脩ERES DE ANDALGAL脕 Y LA COMARCA ANDINA!!

隆隆BASTA DE CRIMINALIZAR LAS LUCHAS POR EL TERRITORIO!!

隆隆VIVAN LAS RECUPERACIONES TERRITORIALES DEL PUEBLO NACI脫N MAPUCHE!! 隆隆NO AL DESALOJO DE LA LOF CATRIMAN COLIHUEQUE!!

隆隆NO ES NO!! 隆隆NO PASAR脕N!!