De parte de ANRed December 17, 2021 41 puntos de vista

Luego que se aprobara el proyecto de zonificación minera para la meseta de Chubut, dialogamos con integrantes de las asambleas ambientalistas de Mendoza y Catamarca quienes advierten sobre la decisión del gobierno nacional de Alberto Fernandez de avanzar con la megaminería en los territorios a pesar de no contar con el consenso social de las regiones dónde se desarrollarán los proyectos extractivos. “Si no nos dejan vivir, no los dejaremos dormir” advierten desde las asambleas preparadas para defender sus territorios del saqueo y la destrucción. “La megaminería ya lo sabemos, beneficia a algunos pocos y el gobierno lo que quiere es pagar desesperadamente la deuda externa sacrificando los recursos naturales y por supuesto los pueblos sacrificables como Andalgalá, Chubut a costa de poner en riesgo la vida de las personas. Ya lo dijimos mil veces, hay proyectos aquí en Argentina que son de terror” explicaron. Por ANRed

Chubut, Mendoza y Catamarca son las provincias en las cuales están pensadas llevar adelante proyectos megamineros que como lo advirtieron las asambleas ambientalistas y especialistas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) generarán un impacto destructivo sobre los territorios dónde se establezcan, con el consecuente daño a las poblaciones y diversidad de especies que allí conviven.

Luego de la aprobación el martes por la tarde del proyecto de zonificación minera en Chubut que desató la bronca del pueblo chubutense, dialogamos con integrantes de Asambleas ambientalistas de Mendoza y Catamarca, dónde las luchas contras las mineras están hermanadas.

Silvina Reguero integrante de la Asamblea el Algarrobo de Andalgalá, Catamarca expresó: «Lo que está pasando en Chubut con la megaminería tiene una relación directa con Andalgalá. El escenario puede ser distinto y a la vez parecido porque ayer hubo quema de edificios, gente enardecida en las calles y la policía reprimiendo. La megaminería ya lo sabemos, beneficia a algunos pocos y el gobierno lo que quiere es pagar desesperadamente la deuda externa sacrificando los recursos naturales y por supuesto los pueblos sacrificables como Andalgalá, Chubut a costa de poner en riesgo la vida de las personas. Ya lo dijimos mil veces, hay proyectos aquí en Argentina que son de terror. El proyecto Navidad uno de los más grandes del mundo de plata y plomo y el proyecto Mara en Andalgalá tres veces más grande que Alumbrera, también uno de los más grandes del mundo en oro, plata, cobre y toda la tabla periódica. En todos los pueblos se nota la resistencia de la gente cada vez más. Lo que yo no entiendo ¿cómo puede ser que los políticos van por un lado y el pueblo por otro?. El político tiene que acatar lo que quiere el pueblo. Tenemos que terminar con ésta política barata y berreta que nos está llevando a la quiebra, al saqueo y la pobreza cada vez más. Porque la megaminería significa pobreza. Si no nos dejan vivir, no los dejaremos dormir. El dolor de cabeza que deben haber tenido los políticos ayer en Chubut y el miedo porque éstos estallidos sociales son propias de los pueblos ante sus acciones».

En relación a la situación en Andalgalá con el proyecto minero que pretende instalarse en el pueblo explica «nuestra situación al día de hoy es que la causa penal después de muchos años que la Suprema Corte fallara en favor del pueblo de Andalgalá y que fuera derivada a los tribunales mineros de Catamarca, pasaron cinco años y la manosearon, nunca dictaminaron nada asique ahora vuelve a los tribunales de Comodoro Py dónde estaremos en los meses siguientes haciéndole sentir a los jueces que Andalgalá no se vende y que el agua es para el pueblo y no para las mineras».

Guni Cañas de la Asamblea Popular por el Agua (Gran Mendoza) explicó «hay mirarlas estos hechos en un contexto nacional. Pensar que hace unos años atrás cuando Alberto (Fernandez) asumió dijo que las leyes de Chubut y Mendoza estaban derogadas, que ya no estaban en vigencia, cuando en realidad no era cierto. Cínicamente no se ha metido directamente en los territorios sino que su política ha sido seguir avanzando con la minería y volverla una cuestión de Estado. Los mismos personajes dentro de la minería se han transformado cada vez más fuertes, por ejemplo el que era Secretario de Minería de la Nación Hensel, está volviendo a San Juan a ser jefe de Gabinete. Fijate vos, San Juan al lado de Mendoza la minería es cuestión de Estado y esa es la política del gobierno, meter pata y hacer ojos cerrados ante las represiones o siendo parte activa de las persecuciones en las provincias que estamos activas en oponernos a la megaminería. En Chubut Arcioni y el presidente son del mismo signo político, hay mucho silenciamiento de los medios afines al gobierno, mal informados y esos son factores esenciales y Mendoza y Chubut son las provincias que tienen como objetivo, porque son las más fuertes y tenemos una lucha histórica con la única cuestión que Mendoza es una provincia visible que se ha vuelto un atractivo turístico, por eso cuando pasó lo de la 7722 fueron grandes puebladas tuvo relevancia. Chubut queda lejos allá en la Patagonia y la pueden esconder. Sin embargo no es así para las asambleas socioambientales para quienes Chubut es el faro, el primer lugar de Argentina que encendió la mecha».

Además desde las asambleas socioambientales mendocinas destacaron la coodinación entre las luchas de las provincias contra la minería y la forma que ha operado la policía reprimiendo las protestas e infiltrando las manifestaciones. «El hermanamiento que nos une con lasy los compas de Chubut, cuando a fines de 2019 y comienzos de 2020 estuvimos dando la lucha por la misma causa en simultáneo, y muy conscientes de que lo que pasara en una de las provincias repercutiría de algún modo en la otra. Y que luego del fracaso de la embestida contra la 7722, es llamativo que una de las vías que ha intentado el sector minero en Mendoza es justamente pedir una zonificación, del mismo modo que en Chubut» finalizaron