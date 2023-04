–

En una nueva muestra de la escalada de la criminalizaci贸n de la protesta social en la provincia gobernada por Mariano Arcioni, este jueves 27 de abril el Juez Federal de Rawson Gustavo Lleral proces贸 a 23 vecinas y vecinos de Trelew, Rawson y Puerto Madryn por luchar con cortes de ruta en mayo de 2021 en defensa del agua, el territorio y la Segunda Iniciativa Popular contra la Megaminer铆a. El fallo es el mismo aplicado por la jueza correccional Marta Ya帽ez, que conden贸 a la docente Estela del Valle Ju谩rez a tres meses de prisi贸n en suspenso por participar de las protestas de estatales de 2019 en reclamo del pago de salarios atrasados y la restituci贸n de fondos gubernamentales. Tambi茅n se da a poco de conocerse el Proyecto de Ley 019/23 extractivista presentado por Arcioni en la Legislatura provincial, que propone explotar nuevas fuentes de energ铆a, la creaci贸n de la Empresa Provincial de Energ铆a Chubut S.A. y el funcionamiento de un Mercado El茅ctrico Mayorista Regional. No se hicieron esperar los repudios al fallo judicial. Por ANRed.



Este jueves 27 de abril se conoci贸 que el Juez Federal de Rawson Gustavo Lleral proces贸 a 23 vecinas y vecinos de Trelew, Rawson y Puerto Madryn por luchar con cortes de ruta el 3 de mayo de 2021 en defensa del agua, el territorio y la Segunda Iniciativa Popular contra la Megaminer铆a.

No se hicieron esperar los primeros repudios al fallo criminalizador de la protesta social: la Asamblea No a la Mina de Esquel expres贸 芦todo el repudio ante la criminalizaci贸n de nuestros vecinxs. 隆Luchar por el agua no es delito芦, remarc贸 la asamblea, que adem谩s convoc贸 a una asamblea urgente para este s谩bado 29 de abril a las 19 en el Sal贸n de la Cooperativa (ubicada en Avenida Alvear 767), para tratar el Proyecto de Soberan铆a Energ茅tica presentado por el gobernador Mariano Arcioni y el aumento de la criminalizaci贸n de la protesta.

芦Debemos prepararnos para enfrentar una nueva embestida del gobierno contra el pueblo de Chubut. 隆Los esperamos! Es muy importante que nos comprometamos y participemos activamente禄, agregaron.

Por su parte, el Colectivo de Comunicadorxs de Chubut expres贸 que 芦observa con preocupaci贸n la creciente criminalizaci贸n de la protesta social禄 mientras 芦avanza la imunidad de las fuerzas represivas con casos de abusos policiales y gatillo f谩cil, como el reciente asesinato de Lautaro Labbe, de 16 a帽os, en Comodoro Rivadavia, en un contexto social y econ贸mico marcado por el ajuste y el derrumbre de las condiciones de vida de lxs trabajadorxs禄.

En la misma l铆nea, agrega: 芦de este modo avanzan los procesamientos y condenas contra lxs m谩s perjudicadxs por la pol铆tica de ajuste que llevan adelante el gobierno nacional y provincial. El accionar de la justicia tras el Chubutazo de 2021, cuando una pueblada consigui贸 con constantes marchas la derogaci贸n de la ileg铆tima ley que aprob贸 que aprob贸 la megaminer铆a, lo resume. Con sus fallos, entendemos, la justicia es una parte fundamental de las pol铆ticas implementadas en un rumbo preocupante: recortes en Salud y Educaci贸n durante los 煤ltimos seis a帽os y ampliaci贸n de gastos en esferas tendientes a reforzar el aparato de las fuerzas policiales. Porque el ajuste s贸lo se puede implementar con represi贸n芦.

En tanto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) remarc贸 en sus redes sociales: 芦la justicia federal proces贸 a 23 vecinxs de Rawson, Trelew y Puerto Madryn por cortar la ruta. El martes, la docente Estela Ju谩rez fue condenada por el mismo delito. Mucha jurisprudencia establece que un corte en contexto de protesta social no puede ser interpretado como delito. Las 23 personas que hoy fueron procesadas se hab铆an movilizado en 2021 porque el gobierno provincial no quiso hacer lugar a una iniciativa popular contra la megaminer铆a. Se criminaliza a defensorxs del medio ambiente. #ProtestarNoEsDelito芦.

芦La criminalizaci贸n de la protesta y toma de decisiones a espaldas de la poblaci贸n son problemas cada vez m谩s frecuentes ligados a la expansi贸n del extractivismo. Chubut es una de las provincias donde estas situaciones se reiteran禄, se帽alan desde el organismo de derechos humanos.

Escala la criminalizaci贸n de la protesta social en Chubut contra trabajadoras/es, vecines y asamble铆stas

En fallo es una nueva muestra de la escalada de la criminalizaci贸n de la protesta social en la provincia gobernada por Mariano Arcioni, que se suma al fallo de la jueza correccional Marta Ya帽ez, que conden贸 a la docente Estela del Valle Ju谩rez a tres meses de prisi贸n en suspenso por participar de las protestas de estatales de 2019 en reclamo del pago de salarios atrasados, la restituci贸n de los fondos para el funcionamiento de la Obra Social, el Transporte Educativo y los edificios escolares.

En una conferencia de prensa donde estuvo acompa帽ada de su abogada y 芦Fuimos y somos v铆ctimas de un sistema perverso que trata de llevarnos a un estado de creernos degradados. Hoy recibo el peso de la ley. Pero yo no tengo el peso de ninguna condena moral. La condena social no existe para mi, porque tengo el apoyo de cientos y miles de personas que dicen que hoy no tengo que bajar los brazos. Nos quieren esclavos, sumisos y callados. Yo voy a seguir luchando禄, expres贸 docente condenada, que trabaja como maestra de grado en escuelas primarias y profesora de Lengua en secundarias.

Ambos fallos criminalizadores de la protesta social tambi茅n deben entenderse en el marco del Proyecto de Ley 019/23 extractivista presentado por el gobernador Mariano Arcioni en la Legislatura provincial, que propone explotar nuevas fuentes de energ铆a, la creaci贸n de la Empresa Provincial de Energ铆a Chubut S.A. y el funcionamiento de un Mercado El茅ctrico Mayorista Regional.

Una ley que r谩pidamente gener贸 el repudio y rechazo de asambleas ambientalistas, como la Asamblea No a la Mina de Esquel, que expres贸: 芦驴Nuevas fuentes? Litio, petr贸leo offshore, 驴qu茅 m谩s? No es no芦. En tanto, la Asamblea de Vecinos Rawson Playa Uni贸n en contra de la Megaminer铆a remarc贸 que el proyecto 芦constituye la puerta abierta a todo tipo de extractivismo y una ventana que este gobierno abrir铆a otra vez con la creaci贸n de una supuesta disfrazada y encubierta empresa para el manejo de la pol铆tica de recursos que afectar铆an al agua, mar y tierra, y a la explotaci贸n de la totalidad de los bienes comunes, empezando por lo energ茅tico, que concluir铆a en la energ铆a nuclear y, en consecuencia, la futura megaminer铆a禄.