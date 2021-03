–

La ley se aplica en algunas escuelas primarias de la provincia y se帽alan que debe implementarse en todos los establecimientos para que se ense帽e la cultura e idioma.

18/03/2021

La comisi贸n mapuche-tehuelche autoconvocada exige al ministerio de Educaci贸n de Chubut que se cumpla la ley de educaci贸n intercultural biling眉e (EIB) en todas las escuelas.

El grupo est谩 compuesto por comunidades, organizaciones y personas de pueblos originarios de distintas ciudades de la provincia.

Durante los 煤ltimos d铆as presentaron notas en Supervisi贸n de Escuelas pero desde hace m谩s de un a帽o que realizan gestiones y reuniones con autoridades provinciales y reclaman que no obtienen respuesta favorable, as铆 como tambi茅n se帽alan que las principales funcionarias de la cartera no asistieron a las convocatorias.

Al respecto, Ver贸nica Ra帽ileo de comunidad Nahueluen explic贸 que 鈥淟os reclamos han sido tantos y han sido tantas las negativas a sentarse a dialogar con nosotros, de parte de la secretaria y ministra de Educaci贸n, que los 煤ltimos pasos que hemos dado en esta lucha nos ha llevado a la instancia judicial鈥.

Educaci贸n intercultural

La propuesta es que cada escuela tenga espacios curriculares donde se ense帽e la cultura y lengua ind铆gena.

La ley reconoce las figuras de los kimche (ancianos sabios) y kimeltuchefe (transmisores de saberes), y que sean ellas quienes se encarguen de la tarea, que en algunos casos trabajan desde hace 35 a帽os en la ense帽anza de la cultura de sus pueblos.

鈥淓sta lucha que ellas comenzaron es para que nuestra cosmovisi贸n y nuestro idioma sigan vivos鈥 expres贸 Ra帽ileo.

Fabiana Anti帽ir de comunidad 脩anculawen considera que 鈥渆l estado provincial est谩 incurriendo en un delito porque la ley 26.606 de Educaci贸n establece la implementaci贸n de la educaci贸n intercultural biling眉e, y no se estar铆a cumpliendo鈥.

As铆 como tambi茅n se帽al贸 que 鈥渄e la instrumentaci贸n hay antecedentes, no solamente en algunas localidades de la provincia, tambi茅n en provincias del norte, en Neuqu茅n, R铆o Negro y Santa Cruz, donde la coordinaci贸n est谩 a cargo de los propios ind铆genas鈥.

Irregularidades en la aplicaci贸n de la ley

Anti帽ir reclama que en Chubut hubo una serie de irregularidades en la aplicaci贸n de la ley, ya que no se consult贸 de forma previa a las comunidades y lo que se ense帽a consideran que no es lo adecuado: 鈥渘otamos que hay un rasgo colonizador pero tambi茅n folcl贸rico, una percepci贸n de un pueblo que ya no existe, es casi como una cosa de museo, eso es lo que se est谩 ense帽ando ahora鈥.

Mencion贸 que no hay formaci贸n para docentes en este sentido y que no hay ninguna carrera cuyo t铆tulo sea profesor o maestro biling眉e intercultural, como existe en el norte argentino y en otros pa铆ses.

Tambi茅n explic贸 que los cargos que est谩n nombrados en Esquel, R铆o Mayo, R铆o Senguer, Sarmiento, Puerto Madryn y en un solo caso en Comodoro, no est谩n nomenclados sino que est谩n precarizados.

Para este nuevo ciclo 2021 expresa que: 鈥淣o hay nombramientos en la ciudad de Comodoro Rivadavia, cuando es la m谩s grande y donde la poblaci贸n mapuchetehuelche supera el 70%鈥 y agrega en este sentido: 鈥淓ntendemos que es una deuda que tiene el estado provincial, en especial en Comodoro, si la orientaci贸n es que mapuches hay solo en el campo es un error conceptual hist贸rico insoslayable鈥.

