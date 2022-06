–

De parte de ANRed June 2, 2022 238 puntos de vista

Comunidades originarias, organismos de DD.HH., asambleas ambientales, medios comunitarios, sindicatos, organizaciones sociales y partidos políticos repudian en conjunto con la Comunidad Mapuche-Tehuelche Vuelta del Río la reciente designación por parte del gobernador Mariano Arcioni del Comisario General César Ricardo Brandt como Jefe de la Policía Provincial, por haber tenido una participación directa en el intento de desalojo judicial y policial de la familia de Don Mauricio Fermín los días 15, 16 y 17 de marzo del 2003. «El Comisario Brandt fue condenado en el año 2012 por la Justicia Provincial a seis meses de prisión en suspenso y una inhabilitación de un año por su responsabilidad penal a cargo del operativo policial. Hoy vemos con perplejidad que este funcionario sea designado por el Gobernador al frente de la fuerza policial de la provincia. Este hecho muestra el desprecio institucional a la historia de lucha, las reivindicaciones y la vigencia de los derechos indígenas consagrados en la Constitución Nacional, Constitución Provincial y en tratados internacionales suscriptos por la República Argentina», remarcan. Por ANRed.

El lunes 30 de mayo el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, dispuso a través del Decreto Nº519/22 y 520/22 que el Comisario General César Ricardo Brandt asumiera como nuevo jefe de la fuerza provincial, acompañado por el Comisario General Juan Cruz Campos como Subjefe de la Policía. En tanto, se supo que quien fue hasta el momento jefe de la policía provincial, Víctor Acosta, asumiría como subsecretario de Justicia, pasando a ser parte del equipo de colaboradores de Cristian Ayala, Ministro de Gobierno.

En su discurso, Arcioni felicitó a los nuevos titulares de la fuerza policial provincial y expresó: «nunca la gestión detuvo su movimiento, ni aún en los momentos más complicados que nos tocó atravesar. Y ratifico que los logros no son solo de un gobernador sino de todo un equipo que acompaña y cree en esta gestión».

En tanto, el flamante jefe de la policía provincial expresó: «sabemos las necesidades que tiene la sociedad, seguiremos con una mirada con perspectiva de género siempre cubriendo las necesidades. Mas allá de las políticas de seguridad que podamos implementar o impronta desde la jefatura se seguirá trabajando para llevar tranquilidad a la sociedad.

Ante la novedad y oscura trayectoria de Brandt, la Comunidad Mapuche-Tehuelche Vuelta del Río junto a una gran cantidad de organizaciones expresaron su repudio en un comunicado conjunto: «la Comunidad Mapuche – Tehuelche Vuelta del Río, del Departamento Cushamen, Chubut, repudia la anunciada designación como Jefe de la Policía Provincial de Chubut, del Comisario General César Ricardo Brandt. Dicho funcionario policial tuvo una participación directa en el intento de desalojo judicial y policial de la familia de Don Mauricio Fermín, integrantes de nuestra Comunidad, los días 15, 16 y 17 de marzo del año 2003″, rememoran.

Y agregan: «dicho procedimiento de las Fuerzas de Seguridad Provinciales, de las Comisarías de El Maitén y Cushamen, fue ordenado por el entonces Juez de Instrucción José Colabelli, en el marco de una denuncia penal impulsada por la Familia El Khazen, y estuvo comandado por Comisario Brandt, a cargo de un operativo de unos 26 efectivos policiales. Si bien la familia Fermín, apoyada por toda la comunidad, y por numerosas personas y organizaciones de la sociedad civil, resistió estoicamente el violento procedimiento, y permaneció en el territorio comunitario, volviendo a reconstruir su vivienda, con mucho sacrificio y ayuda solidaria, el accionar violento y abusivo de las fuerzas policiales dejó una profunda huella en la comunidad, por la tremenda destrucción de bienes, y el impacto moral y psicológico que provocó en toda la comunidad originaria, y en todo el Pueblo Mapuche Tehuelche«, subrayan.

En cuanto a las consecuencias legales que afrontaron los autores directos de la represión e intento de desalojo, las diversas organizaciones repasan: «los hechos fueron calificados por el Ministerio Público Fiscal de Esquel como ‘un retorno a la política de Tierra Arrasada de la Conquista del Desierto‘ (Alegato del Dr. Martín Zacchino, durante el Juicio Oral y Público, Esquel, 2008). El Juez José Colabelli fue suspendido en 2003, y destituido en 2004 por el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados, principalmente a raíz de estos terribles hechos. No obstante, casi siete años después fue reincorporado a la Justicia Provincial por una polémica decisión del Superior Tribunal de Justicia de Chubut. El Comisario Brandt fue condenado en el año 2012 por la Justicia Provincial a seis meses de prisión en suspenso y una inhabilitación de un año por su responsabilidad penal a cargo del operativo policial. El Juicio Oral y Público se realizó en la ciudad de El Maitén».

Asimismo, con respecto a la flamante designación Brandt por parte del gobernador Mariano Arcioni, agregan: «hoy vemos con perplejidad que este funcionario sea designado por el Gobernador de Chubut al frente de la Fuerza Policial de la Provincia. Este hecho muestra el desprecio institucional a la historia de lucha, las reivindicaciones, y la vigencia de los derechos indígenas consagrados en la Constitución Nacional, Constitución Provincial y en tratados internacionales suscriptos por la República Argentina«.

Finalmente, recuerdan: «la Comunidad Mapuche-Tehuelche Vuelta del Río ocupa Territorio Ancestral dentro de la Reserva Cushamen, en el Noroeste de Chubut, desde las últimas décadas del Siglo XIX, siendo parte de las Poblaciones Originarias sobrevivientes a la Mal Llamada ‘Conquista del Desierto’ «.

Las comunidades mapuche-tehuelche, organismos de derechos humanos, asambleas vecinales y ambientalistas, medios comunitarios, sindicatos docentes y estatales, organizaciones sociales y partidos políticos que firmaron en conjunto la declaración por la Comunidad Vuelta del Río son:

Comunidad Mapuche Pillan Mawiza, Comunidad Tehuelche Mapuche Sacamata Liempichun, Paraje Payaniyeo, Lof Newentuaiñ Inchin Costa del Lepa, Lof Catriman Colihueque Laguna el Martillo, Chubut. Comunidad Yala Laubat – Blancuntre – Vicente Niyeo – Chacay Barruca, Comunidad Mapuche Tehuelche Meli Witral Mapu Kimun, Comodoro Rivadavia.Ñamkulawen Lof, Lof Lafken Winkul Mapu, Lof Mapuche Quemquemtrew, Lof Mapuche Antikura, Lof Tracaleo Catrihuala, Comunidad Mapuche Tehuelche Nahuelpan, Boquete Nahuelpan Chubut, Comunidad Mapuche Fentren Peñi, Cushamen, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Noroeste, Chubut, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Esquel, Chubut, Comisión contra la impunidad y por la justicia en Chubut, Equipo de Pastoral Aborigen – Diócesis Comodoro Rivadavia, Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (ODHPI), Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDe), iga Argentina por los Derechos Humanos, Radio Mapuche Comunitaria Petu Mogeleiñ, El Maiten.Radio Sudaca, Trelew, Cátedra Abierta de Pueblos Originarios, sede Trelew UNPSJB, Cátedra Libre de Pueblos Originarios, Afrodescendientes y Migrantes, Comodoro Rivadavia UNPSJB, Cátedra de Derechos Humanos, Comodoro Rivadavia.Cátedra de Estudios Urbanos y Territoriales, Trelew, Programa Ciencia e Identidad CCT CONICET Cenpat.UAC Chubut, UAC Trelew, Asamblea de Vecinos por el No a la Mina, Esquel, Asamblea de Vecinos Rawson – Playa Unión, No a la Mina, El Maiten, Asamblea en Defensa del Territorio, Puerto Madryn, ATECh, Regional Este ATECh, Regional Sur, CTA Autónoma, Regional Comarca Andina, MTEUTT Chubut- Línea Sur, ATE Capital, ATE INAI, Marabunta – Corriente Social y Política, FOL en la Coordinadora por el Cambio Social, FAR en la Coordinadora por el Cambio Social, Organización Fogoneros, PTS en el FITU, MST en el FITU, ORG Chubut, Desbordes – Militancia Territorial, Lago Puelo e Instituto Futaleufu.