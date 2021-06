–

En febrero de este año la empresaria María Elena Paggi, realizó una zanja en un camino ancestral dentro del territorio de la Comunidad Mapuche Nahuelpan dejando aislada a la familia Quilaqueo – Llancaqueo. En mayo reemplazó la tranquera que se ubicaba en el paso por un alambrado. Frente a esta acción y la desidia judicial, integrantes de la comunidad procedieron a rehabilitar el paso por el camino ancestral, el que resulta indispensable para la circulación de miembros de la comunidad.

04/06/2021

Desde el programa “Cuando el Río Suena” mantuvimos comunicación con Javier Nahuelpan y Francisco Huenchuman, referentes de la Comunidad Nahuelpan, quienes se explayaron sobre el atropello que vienen sufriendo por parte de la empresaria en connivencia con la justicia local: “Este problema empezó allá por el mes de febrero cuando ella cambió el candado de la tranquera…se llevó todo a la justicia y la justicia no hizo nada, cerró la causa y bueno entonces ahora la decisión la tomamos nosotros…La otra vez sacó una tranquera, vino y alambró… este primero de junio tuvimos un trawn con las otras comunidades y se tomó la decisión” de recuperar el camino ancestral afirmó Javier, agregando “Ella corta el acceso de una familia porque justo tienen que pasar por un camino ancestral que ella dice que es de ella, por eso corta ahí justo donde comienza el alambre de ella…Nos quedamos acá para que ella no vuelva a hacer lo mismo, como hizo tiempo atrás que hizo una zanja de 3 metros por 6 de ancho”.

En el comunicado que emitió públicamente la Comunidad el pasado 03 de junio, se denuncia la connivencia entre terratenientes y la fuerza policial, allí se señala que Paggi se hizo presente con personal policial entre ellos uno de apellido Quilaqueo, Javier afirmó “Es una maniobra para en realidad enemistar a la familia porque somos todos de familia Quilaqueo”.

Asimismo hizo referencia al acompañamiento de todas las familias que integran la Comunidad Nahuepan “La reacción de las comunidades la verdad es de mucho apoyo… creo que es la primera vez que la comunidad Nahuelpan se levanta por algo de esto porque ya estábamos un poco cansados de esto, hemos tenido mucho apoyo de la gente de todos lados”.

María Elena Paggi, es nieta de Pedro Memphis Paggi, escribano y uno de los adjudicatarios de tierras luego del desalojo de la Comunidad Nahuelpan del año 1937. Justamente el camino en conflicto es uno de los caminos por donde escaparon las familias de la comunidad desalojadas en el año 1937. Ante esta situación Javier reflexionó “es lo mismo que hicieron esa vez, ahora están implementando lo mismo….Nahuelpan tenía 9 leguas le devolvieron 3 y los terratenientes que están alrededor tienen 6 leguas de campo de la Comunidad Nahuelpan desde aquella época cuando los sacaron, luego cuando… volvieron, ya estaba todo alambrado y los dejaron ahí todos amontonados”.

Francisco Huenchuman por su parte señalo “sentimos … mucha impotencia, tristeza, bronca, …, a uno no le gustaría en este momento tener que estar haciendo lo que estamos haciendo …, cada uno tenemos nuestras responsabilidades, tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestra forma de vida que la desarrollamos día a día y hoy por esto que ha pasado tenemos que hacer un parate y tenemos que estar luchando por nuestra gente porque hoy le pasa a esta familia Quilaqueo Llancaqueo, pero mañana no sabemos que puede pasar si a ellos le doblan el brazo como quien dice, encerrándolos de esta forma como lo hace esta mujer solamente porque ella tiene el poder que tiene, económico y también político…”

Asimismo en el comunicado publicado por la Comunidad se denuncia que Paggi estaría buscando personas para contratar ofreciendo incluso el uso de armas y camionetas. Al respecto Francisco señaló “eso lo sabemos muy claramente porque hace 4, 5 días atrás estuvimos con una persona que ella había llamado para ofrecerle una cierta cantidad de dinero, armas y una camioneta para que supuestamente le cuiden el campo, cuando nosotros no estamos pensando hoy en reclamarle ese campo que alguna vez sus abuelos le sacaron a integrantes de acá de la comunidad, nosotros lo que estamos reclamando es el paso del camino…es un camino ancestral que tiene más de 60 años, hay testimonios de personas que han pasado por ese camino que hoy tienen 60, 70 años y la justicia eso no lo hizo validar, le tomó testimonio a dos personas, ricos, grandes estancieros y con esos dos testimonios cerró la causa, cuando hay miles de testimonios de personas de a pie, de pobladores de acá de la zona que dicen que esos caminos siempre fueron de paso…la justicia sólo le toma testimonio supuestamente y en forma telefónica a dos personas que dicen que hay otro paso por el camino de la ruta 12 que va a Gualjaina cuando no es verdad que la familia Quilaqueo Llancaqueo pueda llegar por ese lado, porque hay más de 100 km saliendo de Esquel para llegar por ese lado y es todo campo travieso. La justicia que dice ser justicia es justicia para un solo lado. No podemos permitir de que ya van 3 o 4 meses de que la familia necesita llegar a su lugar con leña, con pasto, con víveres pero lo primordial, llegar a su lugar en auto tranquilamente como tiene que llegar una familia en el campo o donde sea que viva, entonces es eso, vemos que hay injusticia y se siguen repitiendo cosas que le han pasado a nuestros ancestros y que son muy dolorosas, nos parten el alma”.

Como dan cuenta ambos referentes, la familia ha agotado las vías institucionales que no han dado respuesta al reclamo por lo que se llega a la decisión tomada en el trawn de rehabilitar el paso por el camino ancestral. Al respecto Francisco afirmó “Tuvimos que tomar estas medidas, no quedó otra porque la justicia no hace nada, archivó la causa…y además una explicación más para que quede muy claro el camino por donde pasa y justo toca el campo de esa señora es un callejón que hay un alambre de un lado y un alambre del otro lado, o sea que autos que pasan desde el campo de la comunidad a la familia Quilaqueo Llancaqueo no pasan a molestar ni siquiera a unas ovejas que estén en el camino porque no hay, es un callejón, es un camino ancestral…Agotamos todas las instancias judiciales y la justicia es como que avaló que esta señora deje encerrada esta familia acá adentro, la deje encerrada o esta familia se canse …uno llega a pensar que esta gente los está hostigando para que ellos se cansen y digan vendemos el campo”

Es de público conocimiento que Paggi es dueña de un medio radial de Esquel que utiliza para difundir información tergiversada de lo que está sucediendo. Francisco informó “En esa radio se dedica a inventar cosas sobre nosotros… como siempre tratándonos como los peores, como delincuentes y no es así…nosotros somos ciudadanos… de a pie y mucha gente acá nos conoce y sabe que no es como ella dice”

Coincidiendo con Javier en relación al modo en que Paggi adquirió el campo Francisco recordó “Así adquieren esos campos que ella tiene hoy, en el desalojo del 37,…ella y otros terratenientes más que están acá alrededor nuestro que son los que nos tienen aquí encerrados… son amos y señor de acá de la zona, o sea para el poder político lo que ellos dicen son palabra santa”.

Frente a la inacción judicial y la decisión tomada el 01 de Junio de refirmar el derecho sobre el camino ancestral en resguardo de los derechos de los pueblos originarios que pese a consagrarse en la leyes distan de ser aplicados señaló “El martes se abrió el camino y ahora estamos protegiendo…, ella vino con la policía ayer por ejemplo, vino a sacar fotos…con la policía científica, nosotros creemos que quizás no venga otra vez con la policía pero quizás venga con otra gente…puede hacer cualquier cosa, nosotros sabemos que puede ser capaz de hacer cualquier cosa…y no queremos más ya que deje encerrada a la familia…pase lo que pase lo vamos a informar por los medios que sea se van a enterar…nosotros estamos acá poniendo el cuerpo físicamente pero legalmente se sigue trabajando tratando de ver si de alguna vez se pone en práctica acá en la Argentina algunos derechos que hay de los pueblos originarios…cosas que están escritas pero en la práctica es como que nunca llegan, vamos a ver si de una vez por todas esas cosas empiezan a aplicarse y empiezan a cambiar algunas cosas sino seguimos en la misma, seguimos hablando de derechos, seguimos hablado de igualdad y pero en la práctica eso no se ve”.

Para profundizar compartimos material de difusión elaborado por Cátedra Libre de Pueblos Originarios, Afrodescendientes y Migrantes. UNPSJB. https://www.youtube.com/watch?v=T3B6Ab124l4

