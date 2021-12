–

A espaldas de la sociedad, con represi贸n, con degradaci贸n institucional, con corrupci贸n pol铆tica: as铆 se impone la megaminer铆a en casi todo el mundo. No por casualidad es la actividad extractiva m谩s resistida en el planeta, en Am茅rica Latina, en Argentina. Oposici贸n que se ha incrementado en contextos de escasez h铆drica, como el actual, en plena crisis clim谩tica.

Hace a帽os que venimos advirtiendo que la megaminer铆a no s贸lo es sin贸nimo de contaminaci贸n ambiental sino tambi茅n de una gran degradaci贸n social e institucional. Lo que ocurre en la provincia de Chubut es una demostraci贸n cabal de ello. En Chubut hubo un plebiscito, en 2003 donde el 82% de la poblaci贸n de Esquel dijo NO a la Mina, y la primera ley provincial del pa铆s que prohib铆a la miner铆a a cielo abierto con uso de sustancias t贸xicas. Luego, ante la insistencia de los diferentes gobiernos y corporaciones, hubo tambi茅n dos iniciativas populares (con decenas de miles de firmas de ciudadanxs), primero en 2014, y m谩s recientemente otra, en 2020-2021, en plena pandemia, cuyo objetivo era el de reforzar la ausencia de licencia social para la miner铆a. Iniciativas populares que mostraron la perseverancia de la ciudadan铆a chubutense en los dispositivos institucionales, pese al comportamiento corrupto de muchos de sus legisladores, que lograron obturar su tratamiento en las dos ocasiones. Pese ello, la lucha popular y democr谩tica lleva casi 20 a帽os resistiendo, activa y de manera informada, las embestidas de la megaminer铆a.

Sin embargo, la aprobaci贸n de la actividad sin licencia social sigui贸 avanzado, cometiendo los atropellos institucionales m谩s indignantes. Justo hace un a帽o se viraliz贸 el video de una c谩mara oculta que mostraba a un diputado provincial solicitando dinero para apoyar el ingreso de la mineria a la provincia. Este 15 de diciembre, ese mismo diputado estuvo presente en la legislatura provincial -como si no hubiese habido ning煤n delito previo- y vot贸 a favor, consumando de ese modo su parte del 鈥渢rato鈥, en favor del ingreso de la actividad extractiva.

Leila Lloyd Jones, otra diputada provincial, asegur贸 en un audio -que tambi茅n se viraliz贸- que la coima a los legisladores en Chubut para habilitar la miner铆a a gran escala 鈥渆s de 10 millones de pesos鈥. Luego ratific贸 estos dichos ante la Justicia, para lo cual aport贸 elementos de prueba e incluso se帽al贸 a Guillermo Corneo, el abogado del actual gobernador Mariano Arcioni, como el gestor del cohecho.

Todo este manoseo institucional y moral no nos sorprende. En 2014, en otro embate minero, se difundi贸 la fotograf铆a del celular de un diputado provincial recibiendo instrucciones de c贸mo redactar una ley, de parte del CEO de una transnacional minera, en plena sesi贸n parlamentaria. La foto recorri贸 el mundo como s铆mbolo de la corrupci贸n pol铆tica y del fuerte lobby de las corporaciones. Por unos a帽os los sectores promineros se mantuvieron en silencio, avergonzados. Luego, favorecidos por la impunidad, volvieron a beber las aguas del olvido, para ir a la carga una vez m谩s, y refrendar que en Chubut las grandes mineras, literalmente, pretenden redactar las normas.

Fue as铆 que la Legislatura de Chubut con el apoyo del Ejecutivo provincial y en una sesi贸n sin previo aviso, burlando la voluntad de una sociedad alerta y movilizada desde hace tantos a帽os, decidi贸 habilitar la zona de la meseta central para desarrollar la megaminer铆a. No hab铆an pasado 24 horas todav铆a, que el gobernador Arcioni presuroso promulg贸 la ley. Las compa帽铆as mineras ya deben estar bajando las maquinarias hacia la meseta. De eso se trata: de hacer tabula rasa 鈥損ues la corrupci贸n pol铆tica y el lobby empresarial en este pa铆s no se penalizan-, y de ir r谩pido, golpeando de manera inesperada, blindando al poder, antes de que la poblaci贸n salga a cortar los caminos con sus pretensiones antiguas de democracia, defendiendo el agua escasa y los territorios cada vez m谩s indefensos.

驴Si Chubut es una provincia con un solo gran r铆o, si la escasez h铆drica es ya una realidad acuciante, qu茅 suceder谩 entonces cuando avance la miner铆a, que es una actividad sedienta de agua y de energ铆a? Es sabido que la gran miner铆a avanza sobre los territorios y entra en competencia con otras actividades por la utilizaci贸n del agua, la tierra, energ铆a y otros recursos. Para extraer los minerales diseminados en grandes extensiones de territorio, esta actividad se realiza a cielo abierto, con el uso de demenciales cantidades de energ铆a, explosivos, agua y sustancias extremadamente t贸xicas para separar la roca del mineral. Un ejemplo nos sirve de muestra: La Alumbrera, en Catamarca, otra provincia con escasez h铆drica, tiene autorizado la utilizaci贸n de m谩s de 86 millones de litros de agua dulce por d铆a, mucho m谩s que el consumo total provincial y, a su vez, en materia el茅ctrica representa el 85% del consumo de la energ铆a de toda la provincia. Catamarca muestra hoy un paisaje socioecon贸mico desolador, a pesar de m谩s 20 a帽os de actividad.

En Chubut, miles de personas salieron a las calles en defensa de los territorios y el agua. Inmediatamente despu茅s, lleg贸 la represi贸n, con balas de gomas y detenciones. Seg煤n el CELS desde que el gobierno de Chubut present贸 el proyecto de ley en el a帽o 2020, la respuesta recurrente fue la represi贸n sistem谩tica de las protestas, la detenci贸n arbitraria de manifestantes y los allanamientos a las casas de asamble铆stas. Adem谩s, se identificaron personas infiltradas con el objetivo de generar disturbios en las protestas. As铆, a los tiros, a la fuerza y manipulando las instituciones, la provincia es el modelo modelo por excelencia de la m谩xima que dice 鈥淎 m谩s extractivismo, menos democracia y m谩s represi贸n鈥.

驴Y qu茅 hay del principio de no regresividad de las leyes? Claramente la ley de zonificaci贸n que aprobaron los diputados en Chubut es un retroceso en materia de protecci贸n ambiental. Por lo tanto es cuestionable judicialmente por violar el principio de no regresi贸n ambiental. Sin embargo, de modo maquiav茅lico, la legislatura busc贸 blindarse ya que en esta misma semana aprob贸: 1) la designaci贸n de 3 nuevos jueces del Tribunal Superior de Justicia; 2) una reforma de Ley de amparo (con el objetivo de limitarlo); 3) La limitaci贸n de las medidas cautelares contra el Estado. Todo pensado, orquestado, planificado en la l贸gica de saqueo y la entrega. Como si fuese armado por el buffet de abogados de la empresa Panamerican Silver, que no se ha cansado de invertir en costosas acciones en favor de la miner铆a. Seg煤n ha trascendido, la multinacional canadiense minera gast贸 30 millones de d贸lares en Chubut entre 2013 y 2019, sin mover una roca.

El pueblo de Chubut saldr谩 a las calles. Las protestas no cesar谩n. 鈥淪e viene el Chubutazo鈥, anuncian ya desde varios lugares de la provincia, y aguarda un pa铆s demudado, que en medio de tanta indignaci贸n siente que no es posible avalar ni tragarse todo este entuerto antidemocr谩tico gestado por el gobierno provincial, parte de la clase pol铆tica y las corporaciones mineras. Porque ante la defensa de la vida, el agua, los territorios, ya no hay ciudadan铆a que aguante si no se respeta la voluntad popular y no se ampl铆an los canales democr谩ticos de representaci贸n. Deber铆an haberlo aprendido ya, despu茅s de lo ocurrido en Mendoza, con la gran pueblada en defensa del agua de fines de 2019.

