De parte de ANRed December 28, 2021 87 puntos de vista

El padre alza a su hija para que pueda ver el sal贸n marchito como si estuviera en un zool贸gico. Entre los escritorios quemados llegan carcajadas socarronas. Adentro todo es oscuro. Afuera, La gente se pasea y cada tanto mete la cabeza, asoma t铆mida por las ventanas. No s茅 ven polic铆as en la calle. Ni siquiera de tr谩nsito. No hay vayas. Nadie se anim贸 si quiera a poner un cartel de no pasar para evitar que los ni帽os jueguen con las actas, los recibos a medio quemar o lo que queda del mobiliario. 48hs atr谩s Mariano Arcioni dijo que no dar铆a marcha atr谩s a pesar de las protestas. Hace un a帽o y un mes, tambi茅n alardeo que quienes no quer铆an la zonificaci贸n minera eran a apenas 芦500 ruidosos禄. Ahora, un pibe orgulloso sostiene su trofeo; un retrato del gobernador algo chamuscado por el fuego. En la fotograf铆a esta inmaculado, sonriente, con la banda argentina cruzada al pecho. Al pie de la imagen 芦primer mandato 2017-2019禄, cargo que alcanz贸 con la promesa hecha que nunca traer铆a megaminer铆a a su provincia. Por RNMA.

Los 芦turistas禄 se sorprenden: la instituci贸n m谩xima del poder de la provincia yace profanada. Sus archivos incendiados, las fuerzas de seguridad replegadas. Subestimaron la bronca de una sociedad que lleva a帽os rechazando la explotaci贸n minera en la provincia.

Por donde uno camine se encontrar谩 con carteles y pintadas que expresan ese rechazo. Hasta en la joyer铆a m谩s paqueta de la ciudad de Rawson las tres vidrieras que recorren el negocio tienen la inscripci贸n de 芦No es no禄.

Los m谩s viejos recuerdan 芦est谩 fue la m谩s grande, m谩s que aquella cuando echamos al barco yanqui en Madryn禄. Un levantamiento a煤n m谩s grande que el primer Chubutazo. 鈥淎rcioni se confundi贸 no 茅ramos 500, 茅ramos 500 mil鈥 dice las pancartas.

El segundo Chubutazo

Cuesta entender como una provincia con tantos recursos se encuentra atrapada en una crisis econ贸mica y social profunda, por lo menos desde el 2018. Parte se puede explicar por el nivel de endeudamiento que creci贸 desmesuradamente ya desde la gesti贸n de Mario Das Neves.

A principio de a帽o la deuda en d贸lares por la emisi贸n de bonos alcanzaba los 638 millones de d贸lares que, pasado al tipo de cambio oficial, equivale a casi 64 mil millones de pesos. Pero sumando los intereses con el plan de pagos acordado por los pr贸ximos diez a帽os la deuda en d贸lares supera los 1200 millones de d贸lares. Otro tanto, asciende el pasivo del Estado Provincial en pesos. Deuda conformada por Letras del Tesoro y pr茅stamos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial que sucesivamente otorg贸 el gobierno nacional que suman una deuda de casi 19 mil millones de pesos.

La resistencia contra la megaminer铆a arrastra casi dos d茅cadas, pero en los 煤ltimos a帽os Chubut ha sido un campo de lucha y resistencia de los y las trabajadores quienes, ante una gesti贸n que congel贸 salarios y retras贸 pagos de sueldo con episodios escandalosos, han acumulado bronca.

鈥Todav铆a est谩 fresco cuando trabajadores estatales quemaron la Legislatura en el 2019鈥. Aquella explosi贸n de furia, que termin贸 con represi贸n, se dio luego de semanas de frustraci贸n sumado a la noticia del fallecimiento de dos docentes de Comodoro Rivadavia, en un accidente automovil铆stico, cuando iban a una de las tantas marchas en reclamo salarial. 鈥淰en铆amos de 180 d铆as a acampe contra un plan de ajuste que quer铆a meter Arcioni鈥, recuerda una docente que tambi茅n es asamble铆sta y adem谩s tiene hermanos trabajando en el puerto.

En esta situaci贸n de colapso social y econ贸mico, el oficialismo obedeci贸 al lobby minero y sancion贸 a fin de a帽o la ley de zonificaci贸n minera. Arcioni, es un gobernador con un rechazo social pocas veces visto. Aliado a Sergio Massa, en las 煤ltimas elecciones legislativas apenas consigui贸 un 10%, quedando en un marginado cuarto lugar. Otro de los errores es haber subestimado el malestar de los y las trabajadoras estatales al creer que, liquidando, a principio de este a帽o, los pagos adeudados podr铆a alejarlos de la protesta ambiental.

Junto al c贸ctel explosivo se pleg贸 el conjunto de trabajadores del sector mar铆timo. Tal adhesi贸n fue consecuencia de la presentaci贸n del proyecto de reforma a la ley de pesca, presentado por el ejecutivo, que perjudica al peque帽o capital pesquero y amenaza con una mayor flexibilizaci贸n laboral, al mismo tiempo que promueve el avance de los grandes capitales.

La clave de la fortaleza para resistir los embates del capital transnaccional para instalar megaminer铆a en Chubut es el rechazo multisectorial contra la actividad que tiene soporte en el entramado de resistencias que se unen en la propia asamblea en d贸nde una persona puede ser activista en defensa del agua y a la vez delegada sindical, y tener a un familiar trabajando en el puerto o pertenecer a una comunidad mapuche. Esa complejidad est谩 atravesada por un eje que las une: la amenaza ambiental. A la vez expone el fracaso del Estado para desmontar ese frente con un discurso de miner铆a 芦sustentable禄.

A 20 a帽os del estallido social de 2001, este segundo y m谩s contundente Chubutazo renueva los aires de resistencia y de lucha y extiende a todo nuestro pa铆s una potente ense帽anza: la organizaci贸n popular que han sabido encontrar y mantener en el tiempo, la concientizaci贸n en defensa del agua y las formas m谩s creativas de lucha.

Comunicadorxs, medios alternativos y la disputa por la informaci贸n

Los habitantes de Chubut encontraron en las redes sociales la manera de visibilizar un reclamo que, por la raz贸n estrat茅gica que encarna la miner铆a en el mapa mundial, encuentra un cerco de las corporaciones medi谩ticas nacionales e internacionales infranqueable. Con base organizativa y deliberativa en asambleas horizontales la pelea informativa se dio en el plano de las redes sociales. Si el primer cerco medi谩tico lo estructuro los medios hegem贸nicos provinciales que fueron parte funcional del lobby minero, el segundo cerco fue a escala nacional con los principales medios hegem贸nicos del pa铆s ignorando la tem谩tica en un inicio y luego matizando la gesta popular contra la zonificaci贸n minera. Similar a lo sucedido en el Mendozazo en diciembre del 2019, los medios nacionales no pudieron sostener la indiferencia ante la magnitud de la protesta.

Por otro lado, fueron los mismos manifestantes defensores del agua quienes cumplieron el rol de comunicadorxs de contra-informaci贸n a trav茅s de sus redes sociales o con sus medios alternativos ya fortalecidos. Un ejemplo de ello fue Radio Sudaca y las radios organizadas en la Red Enfoques, Colectivo Fotogr谩fico Luan o algunas radios locales informando en red en conexi贸n con otros medios alternativos del pa铆s que replicaron los hechos que coronar铆an al segundo Chubutazo. Los y las comunicadoras tambi茅n forman parte de este entramado de resistencias. Son militantes tanto en lo social o laboral, como en la comunicaci贸n. 鈥淧ertenezco a la asamblea de NO a la mina, adem谩s de dedicarme a la fotograf铆a鈥, nos dec铆a uno de los integrantes del Colectivo Luan.

En la Red de Medios Alternativos reafirmamos cada a帽o nuestro compromiso con quienes se enfrentan a las pol铆ticas extractivistas. Desde 2004, a帽o de nuestra conformaci贸n como red, sostenemos que los conflictos como consecuencia de la megaminer铆a son uno de los temas principales de la agenda de nuestros medios.