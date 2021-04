–

De parte de La Peste April 29, 2021

EDITORIAL: Tiempos difíciles y crisis total. A continuar luchando por la vida

El año 2021 llega cargado de todas las catástrofes del año anterior. No hay pausa ni respiro. Entre pandemia y control social, entre enfermedad y violencia de Estado, entre protestas y fascismo, la situación en el país no parece mejorar. Todo se inclina hacia el absurdo, la negligencia y la ridiculez; quienes nos gobiernan dan muestra de aquello con sus acciones (por ejemplo el histérico retiro de la estatua de Baquedano de Plaza Dignidad) y con las idiotas declaraciones que hacen en televisión a la hora de referirse a una realidad que no conocen (por ejemplo que las ferias libres funcionen con “delivery”). Se nota de lejos que nunca estuvieron preparados para la pandemia (como lo dijeron en Marzo del año pasado), que no conocen la situación de quienes tienen que trabajar para sobrevivir, y que la crisis que vivimos les explotó en la cara; no han sabido manejarla y sólo han cometido errores que han costado vidas con el paso del tiempo. Toda esta situación nos hace ver que estamos en un contexto profundamente complicado. La crisis actual es social, política y económica. Es una crisis total que afecta directamente nuestras existencias y es necesario tomar posturas y acciones que vayan a la raíz del problema.

En el mes de marzo y conforme pasan las semanas, el gobierno comienza de a poco a decretar “cuarentenas” en las comunas de la R.M y también en las demás regiones del país. Bajo esta excusa, se aprovecha para dar rienda suelta a la represión en distintos lugares y actividades, registrándose allanamientos violentos en Iquique, el cierre de la actividad “Yo me Libro” en la comuna de San Ramón y la irrupción en el Comedor Popular Luisa Toledo, en Villa Francia. Todo esto responde a la “otra cara” del proceso constituyente, en donde el Estado, pese a que “cambiará su constitución” y se volverá más “simpático”, no puede permitirse mantener en la sociedad a grupos organizados y conscientes que sostengan viva la llama de la acción directa, la solidaridad y la autonomía. A esos grupos sólo les esperan balas, sangre y cárcel.

En esa misma línea, las acciones restrictivas y sanitarias del gobierno son la antesala a una nueva fecha conmemorativa del Día del Joven Combatiente (29 de Marzo), en donde es sabido que la resistencia histórica y popular se toma las calles recordando a quienes cayeron luchando en dictadura y democracia. Las cuarentenas son una perfecta excusa de control social para tranquilizar los ánimos de revuelta que siguen latentes y para mantener a Piñera en su puesto hasta el final de su mandato.

No podemos dejar de reconocer que pese a estos tiempos difíciles, existen aún las acciones solidarias, la organización territorial y una tensión social constante en distintos rincones. Las protestas han tenido altos y bajos y ciertamente la intensidad ya no es la misma. Es de esperar que un nuevo “estallido social” aparezca si es que el gobierno continúa con su política empresarial y represiva. Ahora bien, es importante señalar que el uso que el gobierno hace de la pandemia no significa que el virus no exista. Hacemos el llamado a continuar cuidándonos en todo momento y no separarnos. Ya está claro que si no lo hacemos nosotrxs, nadie lo hará.

Como Asamblea Libertaria Chuchunco les dejamos abierta la invitación a leer el cuarto número de este boletín intermitente. Empapado de cariño, inquietudes, reflexiones y sentires, esperamos que pueda servir como un medio de comunicación, reflexión, información y agitación social dentro de la comuna. Siéntase libre de leerlo, compartirlo, difundirlo y conversarlo. Nos vemos en la calle.

Libertad a todxs lxs presxs de la revuelta.

Solidaridad con lxs presxs subversivxs y anarquistas en huelga de hambre.

Emilia Baucis, compañera asesinada en febrero pasado a manos de un sicario del condominio Riñihue en Panguipulli, PRESENTE.

En la memoria y la acción quienes han caído confrontando al poder.

Abajo el toque de queda.

Abajo el Estado y el Capital.

Asamblea Libertaria Chuchunco

Valle del Mapocho [Est. Central, Santiago]

Otoño, 2021