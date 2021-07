Desde que cualquiera de los padres de la patria, con sueldos p煤blicos que multiplican por diez el salario de muchos trabajadores, puede aparecer en la pantalla de nuestros televisores diciendo parecidas barbaridades a las que escuchamos en los programas basura (隆y cu谩l no lo es en estos tiempos!) ya no es admisible seguir asombr谩ndose del bajo nivel del debate pol铆tico en nuestro pa铆s.

Cada hornada de profesionales de la pol铆tica (o lo que sea eso que practican) supera a la anterior en ineptitud y carencia de valores; de tal forma que nos van a forzar a que a帽oremos a cargos p煤blicos ya desaparecidos de la escena medi谩tica que, en su momento, tampoco es que fueran muy brillantes pero al menos eran capaces de articular alg煤n discurso y argumentar una propuesta sin necesidad de insultar al contrario y justificar los fallos propios con el 鈥測 t煤 m谩s鈥.

Pero cuando ya piensas que lo has visto todo en meteduras de pata y declaraciones penosas, va el mism铆simo presidente del gobierno progresista 鈥 que no era muy habitual en este campo del chascarrillo f谩cil y la puya sin gracia 鈥 y comete la torpeza de pretender ridiculizar a su ministro de Consumo, precisamente cuando Garz贸n acaba de realizar unas afirmaciones respaldas por una larga serie de organismos y especialistas en nutrici贸n y salud.

Nada m谩s escuchar a Pedro S谩nchez responder con su ya famosa frase de 鈥渦n chulet贸n al punto es imbatible禄 a la campa帽a lanzada por el ministerio de Alberto Garz贸n para recomendar la reducci贸n del consumo de carne, la duda que nos queda es si el presidente es as铆 de simple o si, por el contrario, ha sido la pugna interna entre los dos partidos del gobierno de coalici贸n la que ha provocado que S谩nchez comete el error de desautorizar a un miembro de su propio equipo. En esta ocasi贸n, callado (o contestando con evasivas, como suelen hacer los pol铆ticos a diario) el presidente no solo hubiera estado m谩s guapo sino mucho m谩s acertado.

Pero la pol茅mica desatada por este cruce de declaraciones podr铆a tener la virtud de abrir en nuestra sociedad un debate imprescindible que se viene retrasando intencionadamente desde hace a帽os. Que la emisi贸n de unos anuncios, recomendando comer menos carne de la mucha que ingerimos a diario, haya generado tal polvareda nacional y puesto en plan de ataque a lo m谩s representativo de la industria c谩rnica espa帽ola viene a confirmar los grandes intereses econ贸micos que se mueven alrededor del mercado de las carnes y sus derivados.

Lo cierto es que en nuestro pa铆s se ha disparado la producci贸n y el consumo de productos c谩rnicos en la 煤ltimas cuatro d茅cadas. Ven铆amos de una 茅poca, la dictadura franquista, en la que a la hambruna de la posguerra le sucedi贸 una larga etapa de escasez y pobreza, donde la carne era un producto casi de lujo que, salvo las familias ricas, solo se consum铆a en contadas y especiales ocasiones. Con la llegada del desarrollismo el nivel de vida subi贸 considerablemente y la carne pas贸 a ser un alimento frecuente en nuestras mesas. La publicidad televisiva y el modelo de vida norteamericano fueron cambiando los h谩bitos gastron贸micos del pa铆s, hasta el extremo de que hoy d铆a el 70% de la poblaci贸n ha abandonado la sana y recomendable dieta mediterr谩nea.

El crecimiento de la ingesta de productos c谩rnicos ha sido tan acelerado que en la actualidad Espa帽a ocupa el primer lugar de la UE en consumo de carne (m谩s de 50 kg anuales por habitante) y, en consecuencia con esa alta demanda, tambi茅n estamos entre los cuatro principales productores de este boyante negocio. Aunque las recomendaciones de los nutricionistas sit煤an el consumo aceptable de de carne entre 250 y 500 gramos semanales, muchos espa帽oles cuadruplican esas cantidades.

Pero el consumo excesivo de carne no s贸lo es un riesgo para la salud de las personas (y sobre esa peligrosidad no creemos que Pedro S谩nchez tenga nada de objetar) con el consiguiente incremento del gasto sanitario, sino que tambi茅n es un problema 鈥 y no menor 鈥 para el medioambiente. En efecto, el sector ganadero es responsable del 15% de los gases lanzados a la atm贸sfera (efecto invernadero, cambio clim谩tico, etc.) con porcentajes tan alarmantes como el 31% del total de emisiones de metano y el 67% de amoniaco que genera el sector porcino. Por otro lado y no menos preocupante la actividad ganadera es un gran depredador de recursos naturales; tengamos en cuenta que un kilo de vaca precisa de 15.000 litros de agua, y que la ganader铆a consume 鈪 de la producci贸n total de cereales. No es sostenible, por tanto, una actividad ganadera intensiva cuando se anuncia una escasez creciente de agua para consumo humano y mientras millones de personas siguen padeciendo hambre en el mundo.

En definitiva y con independencia de la credibilidad que nos merezca la presencia en el gobierno de Unidas-Podemos, despu茅s de ver el retraso que llevan cambios tan anunciados como la derogaci贸n de la ley Mordaza, las reformas laborales y de pensiones, los desahucios, etc. lo que no podemos negar es que el debate sobre los malos h谩bitos en la alimentaci贸n es oportuno y necesario. Y que no nos enga帽en diciendo que los que recomendamos m谩s verdura, fruta, huevos, pescado y l谩cteos en nuestra dieta estamos atacando al peque帽o ganadero de la Espa帽a vaciada; porque es al rev茅s: es la poderosa industria c谩rnica, los grandes distribuidores, los que arruinan con su pol铆tica de precios a las familias que cultivan la tierra y cr铆an animales con m茅todos tradicionales, de forma extensiva.