November 22, 2021

Nueva cyber compañía del índice anda suelta. Algunos con capacidad y medios se arrogan la potestad de decidir lo que se puede y no se puede decir. Antes eran curas, ahora hikikomoris sociópatas, siempre fascistas, que actúan en solitario o coordinados con las cloacas del estado. Con o sin chapa forman parte del mismo sistema que ejerce el abuso, el privilegio y las diferencias.

Quemaron a los que llamaron herejes para silenciar la disidencia, quemaron libros para frenar el conocimiento, cerraron webs para frenar la información. Nada contuvo el inexorable avance del progreso social y nada lo hará ahora. Da igual que cierren los sitios, mil foros los sustituirán, y al final del debate y el reconocimiento de la verdad, surgirá el entendimiento que acabará de una u otra manera imponiéndose como ha hecho hasta ahora.

Desde la Tarcoteca contrainfo, como colaboradores tanto de las webs dañadas como del movimiento popular, también hemos sido acosados y nos sentimos represaliados. Ofrecemos todo nuestro apoyo y nuestro espacio para dar voz a las webs disidentes atacadas. Ánimo Compañeras!

Salud! PHkl/tctca

Fuente – Webs de izquierdas como ‘La Marea’, ‘Kaosenlared’, ‘La Última Hora’ y ‘El Salto’ denuncian ataques informáticos “salvajes”: “No sabemos cuándo va a parar” 21.11.2021 @carabanchelnet

Varios medios de comunicación y webs como La Marea , El Salto o Kaosenlared han denunciado ciberataques que están afectando a sus páginas webs durante los últimos días. “Mañana tendremos un reporte en el que se verá más información, pero son ataques DDoS muy salvajes”, denuncia la directora de La Marea , Magda Bandera , en una conversación con elDiario.es.

La cooperativa de abogados Red Jurídica explicó este viernes qué tipo de ataques eran y señaló que estaban sobresaturando artículos de la temática “capitalismo”. Además, informó de que el medio La Última Hora , dirigido por Dina Bousselham, también llevaba días recibiendo ataques similares.

La propia Bousselham ha confirmado en su cuenta de Twitter los ciberataques que su medio lleva sufriendo al menos diez días. “Son el nuevo mecanismo de los poderosos para acabar con la libertad de expresión”, ha sentenciado antes de preguntarse “¿dónde están las asociaciones de prensa denunciándolo?”.

“Hay una persona que ya se atribuye la autoría, pero hasta que no tengamos el reporte este domingo, no sabremos más”, explica Bandera. En La Marea el ciberataque “no ha sido tan grave hasta hoy” cuando, tras una amenaza, los enlaces para suscribirse han comenzado a fallar. También en El Salto , con quien hacen una campaña conjunta. “No funciona la fuente de financiación y no sabemos cuándo va a parar”, lamenta la periodista, que explica también que el cibeataque “está bien preparado”. “Se nota que tienen medios para hacerlo”, asevera.

Aunque prefiere ser prudente y esperar al informe, Bandera cree que “todo apunta a que es un ataque de tipo ideológico”, por el tipo de webs que han sido atacadas y por la fecha en la que se produce, 20 de noviembre, aniversario de la muerte de Franco.

Mientras tratan de solucionar el problema, los medios afectados difunden por Twitter el ataque y piden apoyo. En un tuit desde su cuenta, El Salto también señala “intencionalidad política” tras estos episodios.

Fuente: eldiario.es

Ampliación @carabanchelnet

Ayer 20N, se sumaron a ellos las webs de ‘AraInfo’ y ‘Nodo50’…

Por nuestra parte, comentar que este último mes se han intensificado los ataques, así como la recepción en nuestros emails de virus, troyanos, phising, etc… en esta captura podéis observar el intento de entradas al administrador de la web, de las principales IPs.

Pedimos disculpas si habeis sufrido cuelgues en algún momento, o ralentización de la descarga de la web…

Segundo día de ciberataque contra Kaosenlared y otras webs. Podéis tener algún problema de acceso. Las compañeras de Nodo 50 han informado que desde las 10 de la mañana han empezado de nuevo. No existe duda de la intencionalidad política del ataque. pic.twitter.com/dPmy19prKP — Kaosenlared_net (@kaosenlarednet) November 20, 2021

Ataque simultáneo contra @lamarea_com @ElSaltoDiario y @kaosenlarednet Tarde fría de viernes mitigando ataques con café caliente a mano. Si siguen mañana nos pasaremos al vino. Para el domingo ya teníamos planificados unos pisco sour. List@s para lo que caiga #LibertadDeExpresion — Nodo50 (@nodo50) November 19, 2021

Llevamos más de 10 días en @LUH_noticias sufriendo un DDoS. Y desde ayer también están siendo atacadas las compañeras de @ElSaltoDiario @lamarea_com @kaosenlarednet @nodo50. Los ciberataques son el nuevo mecanismo de los poderosos para acabar con la libertad de expresión. (Sigo) — Dina Bousselham (@DinaBousselham) November 20, 2021

Finalmente, el ataque DDoS que también están sufriendo otros medios como @ElSaltoDiario o @kaosenlarednet, también ha tumbado nuestra web, por lo que no podemos acceder a ella pic.twitter.com/P1IXRoz55G — La Marea (@lamarea_com) November 20, 2021

