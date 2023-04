–

De parte de Nodo50 April 2, 2023 16 puntos de vista

L鈥檃ssetjament digital a periodistes 茅s un problema en auge que t茅 conseq眉猫ncies greus en el dret a la informaci贸 de la ciutadania en tant que promou l鈥檃utocensura i limita la llibertat d鈥檈xpressi贸. Els periodistes que n鈥檋an patit reconeixen, a m茅s, que afecta la seva salut mental i vida privada. Darrere d鈥檜n linxament a les xarxes hi ha actors pol铆tics que no tenen cap mania a activar una maquin脿ria orquestrada de bots i de trols per defensar els interessos propis. Les institucions i els mitjans de comunicaci贸 no tenen protocols d鈥檃ctuaci贸 per fer-hi front, mentre que la ciutadania pot ser c貌mplice d鈥檃quest tipus de campanyes sense saber-ho, perqu猫 falta educaci贸 medi脿tica. Parlem amb sis periodistes que han estat assetjats en l鈥檈sfera p煤blica digital i amb diferents experts per con猫ixer la magnitud del problema i buscar solucions.

鈥淯n linxament digital 茅s una gota malaia que et fa q眉estionar la teva feina i et provoca una angoixa que fa que nom茅s vulguis desapar猫ixer de la professi贸 i dels diferents espais d鈥檕pini贸 p煤blica que ocupes鈥, explica la periodista Sara Gonz谩lez, que a finals del 2022 va ser atacada a trav茅s de Twitter arran de la publicaci贸 d鈥檜n reportatge a El Peri贸dico de Catalunya en qu猫 diferents dones acusaven el diputat Francesc de Dalmases d鈥檃ssetjament laboral, ab煤s de poder i maltractament psicol貌gic. 鈥淭鈥檈nfonses. No et sents digna. T鈥檃ltera l鈥檃utoestima, que 茅s el que volen. Jo anava tremolant a algunes tert煤lies鈥, resumia la periodista Gemma Herrero, en un acte sobre el ciberassetjament a les dones periodistes que es va fer al gener d鈥檃quest any al Parlament de Catalunya.

L鈥檕bjectiu d鈥檜na campanya d鈥檃ssetjament digital a un periodista 茅s, precisament, silenciar la seva veu. I, malgrat que els professionals entrevistats per a aquest reportatge ho saben i segueixen exercint la seva feina amb rigorositat i honestedat, reconeixen al mateix temps que els atacs reiterats els han fet callar algunes coses i variar la manera de dir-ne d鈥檃ltres. 鈥淟鈥櫭簄ica cosa que he apr猫s 茅s que, malgrat que 茅s leg铆tim, callar mai no 茅s la soluci贸, perqu猫 茅s precisament el que persegueixen els assetjadors. Per貌 t鈥檈nganyaria si et digu茅s que no he callat alguna vegada o he dit les coses d鈥檜na altra manera鈥, apunta Roger Pal脿, periodista d鈥檌nvestigaci贸 i analista pol铆tic, que va rebre un atac massiu a trav茅s de Twitter arran de la publicaci贸 d鈥檜n article titulat 鈥淥briu les escoles鈥, publicat a Cr铆tic al maig del 2020. 鈥淟鈥檃tac va ser tan dur i virulent que, malgrat que nom茅s he escrit dos articles sobre aquest tema en tota la meva traject貌ria professional, hi ha persones que em coneixen com 鈥榚l de les escoles鈥欌, hi afegeix.

鈥淐ada vegada tuitejo menys perqu猫 m鈥檋a comen莽at a fer molta mandra entrar en segons quines problem脿tiques, que l鈥櫭簄ic que fan 茅s posar-me nervi贸s, cabrejar-me i fer-me perdre el temps. Per tant, he minvat molt la meva aportaci贸 a Twitter. Soc un expert a redactar tuits i acabar-los esborrant. L鈥檃utocensura 茅s m铆nima, per貌 hi 茅s鈥, diu el periodista d鈥檌nvestigaci贸 Albert Llim贸s, que en els darrers cinc anys ha destapat diferents casos d鈥檃b煤s de poder i d鈥檃gressions sexuals al diari Ara, entre els quals destaca el cas de l鈥橧nstitut del Teatre, un reportatge premiat per l鈥橝ssociaci贸 de Periodistes d鈥橧nvestigaci贸 (API). 鈥淓n el meu cas, la majoria d鈥檃tacs els ha rebut el diari, que ha estat q眉estionat arran de les nostres investigacions i acusat de tot tipus de conxorxes pol铆tiques鈥, hi afegeix.

Entre la discrep脿ncia i l鈥檃ssetjament

Sovint es vol confondre l鈥檃ssetjament a les xarxes amb la discrep脿ncia leg铆tima, per貌 els linxaments digitals s贸n f脿cils d鈥檌dentificar. En primer lloc, es tracta d鈥檜na persecuci贸 sistem脿tica, hostil i agressiva, a qualsevol missatge d鈥檜na persona determinada. Segon, en comptes d鈥檃tacar els arguments, s鈥檃taca la persona en si i se la recrimina pel seu aspecte f铆sic, condici贸 sexual, vida privada, capacitats intel路lectuals, feina o suposats interessos. Tercer, les campanyes de desprestigi es produeixen en una franja temporal delimitada en el temps, tot i que es poden activar de manera recurrent.

鈥淎 Twitter, el debat p煤blic s鈥檋a radicalitzat. Les discussions tenen lloc als extrems, tant a l鈥檈squerra com a la dreta. Els atacs s鈥檕rganitzen a trav茅s dels comentaris i citant missatges de determinats comptes que es volen atacar. 脡s una batalla on entren en joc els interessos dels pol铆tics, els mitjans i alguns periodistes鈥, explica la inform脿tica, docent i investigadora especialista en an脿lisi de xarxes socials i visualitzaci贸 de dades Mariluz Congosto. 鈥淣o es pot saber si els assetjadors van per lliure o estan coordinats. Normalment, els perfils m茅s actius i agressius, moltes vegades amb noms i cognoms i altres vegades an貌nims, s贸n els que assenyalen. I despr茅s ja entren en joc centenars de milers de missatges de bots, de trols, de ciutadans hiperventilats, etc. Cada cop hi ha m茅s divisi贸 dins d鈥檜n mateix corrent ideol貌gic i els atacs s贸n m茅s sibil路lins. Es juga amb l鈥檋umor i la indignaci贸 i 茅s f脿cil acabar no entenent els dobles sentits鈥, hi afegeix.

Sovint s鈥檃costuma a minimitzar la gravetat de l鈥檃ssetjament, per貌 les persones que ho han viscut solen tenir problemes de salut mental

Sovint s鈥檃costuma a minimitzar la gravetat de l鈥檃ssetjament digital amb comentaris com 鈥淭witter no 茅s el m贸n鈥 o 鈥淣o en facis cas鈥, per貌 les persones que ho han viscut solen tenir problemes de salut mental, que van des de la tristesa i l鈥檃nsietat fins a l鈥檃ngoixa i la depressi贸. 鈥淒urant els primers dies vaig necessitar suport psicol貌gic i emocional, perqu猫, encara que tenia molt clar que no volia sucumbir al que busquen, llevar-te cada dia i seguir sentint-me tan exposada era dif铆cil鈥, diu Gonz谩lez. 鈥淓l m茅s greu de tot 茅s com en privat tothom et donava el condol i com p煤blicament hi havia tant silenci. Jo m鈥檋e sentit molt sola鈥, explica la periodista Cristina Puig, que va patir campanyes constants de vexacions i d鈥檌nsults quan presentava el FAQS a la televisi贸 p煤blica catalana. 鈥淓n aquest tipus de campanyes, una de les coses que m茅s mal fan 茅s el silenci per part dels companys. I 茅s una estrat猫gia comprensible perqu猫 un no vol rebre, per貌 茅s el pitjor que pot passar, i crec que 茅s una de les coses que valoro del cas de la Sara: per primera vegada s鈥檋a produ茂t una resposta de companys i companyes鈥, assenyala Pal脿.

La banalitzaci贸 dels linxaments digitals

Com en el cas d鈥檃ltres viol猫ncies, la culpa recau sobre les v铆ctimes en lloc de fer-ho sobre els assetjadors. 鈥淪i no fossis a Twitter, aix貌 no et passaria鈥 茅s una de les recriminacions m茅s habituals que han d鈥檈scoltar els periodistes assetjats. De fet, no tenir pres猫ncia a les xarxes socials 茅s la manera de protegir-se que han trobat algunes professionals, com ara M貌nica Terribas, entre d鈥檃ltres. Per貌 aix貌 no sempre 茅s possible. Els periodistes aut貌noms sovint tenen la necessitat d鈥檈xposar la seva feina a les xarxes per tal d鈥檈stablir i mantenir noves col路laboracions amb mitjans. 鈥淢arxar de Twitter no 茅s la resposta, com tampoc ho 茅s haver-ho d鈥檃guantar. A mi m鈥檋an dit moltes vegades que 茅s quelcom que va en el sou, per貌 no hi estic d鈥檃cord: exigeixo respecte per la meva feina igual que respecto la feina dels altres, i, si no m鈥檃grada alguna cosa, no me la miro, per貌 no em sumo a un linxament p煤blic. Crec que tots haur铆em de prendre consci猫ncia que fem bullying digital i revisar el nostre comportament鈥, conclou Cristina Puig.

De vegades, l鈥檃ssetjament en l铆nia traspassa la frontera virtual i esdev茅 un atac f铆sic o un grapat d鈥檌nsults al carrer. El fotoperiodista Jordi Borr脿s, recentment reconegut amb el premi Planes per les seves investigacions sobre l鈥檈xtrema dreta, denuncia que no pot fer la seva feina per les amenaces que rep, tant en l鈥檈ntorn digital com f铆sic. 鈥淐om a fotoperiodista no puc fer la feina des de la redacci贸, he de ser al lloc dels fets. I malauradament fa anys que no puc cobrir manifestacions de l鈥檈xtrema dreta a Catalunya per les amenaces de mort que he rebut. Aix貌 茅s molt greu i t茅 conseq眉猫ncies en la meva salut mental, econ貌mica i professional鈥, afirma. 鈥淟a difer猫ncia entre els atacs f铆sics i les ciberamenaces 茅s que aquestes arriben en qualsevol moment, no paren mai鈥, hi afegeix.

Sexualitzaci贸 i q眉estionament

La viol猫ncia contra les dones a Internet t茅 unes caracter铆stiques particulars i est脿 en auge arreu, tal com denuncien diferents associacions. Un 73% de dones periodistes reconeix que pateix aquest tipus d鈥檃ssetjament, segons un informe encarregat per la Unesco i elaborat pel Centre Internacional de Periodistes en qu猫 van participar 714 professionals de 113 pa茂sos. A difer猫ncia dels linxaments que reben els homes, els missatges que increpen les dones fan refer猫ncia al seu aspecte f铆sic, s贸n de car脿cter sexual i q眉estionen el fet que ocupin l鈥檈spai p煤blic. 鈥淨uan els companys periodistes diuen que aix貌 ens passa a tots, els pregunto si a ells els diuen amb qui se n鈥檋an anat al llit, quantes polles han menjat per ser on s贸n o directament els diuen putes鈥, assenyala Gemma Herrero, que reclama una major conscienciaci贸 per part de la ciutadania a l鈥檋ora d鈥檈xpressar comentaris sexistes en xarxes socials i una major protecci贸 per part de les empreses period铆stiques per denunciar-los.

Un 73% de dones periodistes reconeix haver patit assetjament digital, segons un informe de la UNESCO en qu猫 van participar 714 professionals de 113 pa茂sos

Una de cada cinc periodistes denuncia que ha estat atacada fora de l铆nia arran d鈥檌ncidents iniciats a les xarxes, segons l鈥檈studi de la Unesco referenciat anteriorment. El 13% assegura que va augmentar la seva seguretat f铆sica com a resposta a la viol猫ncia en l铆nia, i el 4% diu que ha perdut feina a causa de la preocupaci贸 que els atacs saltessin fora de les xarxes. 鈥淓ncara no m鈥檋e trobat en un acte p煤blic amb les persones que van instigar el meu linxament, per貌 em sento vulnerable i tinc por鈥, afirma Gonz谩lez.

Per abordar el ciberassetjament, cal implicar totes les institucions, els mitjans de comunicaci贸 i la ciutadania. Ni institucions ni mitjans no compten amb protocols d鈥檃ctuaci贸 davant de l鈥檃ssetjament digital, mentre que la ciutadania comen莽a a prendre consci猫ncia d鈥檃quest tipus de campanyes orquestrades a les xarxes, encara que li falta educaci贸 medi脿tica per combatre-les. 鈥淭鈥檌magines que anessis pel carrer i que desenes, centenars o milers de persones t鈥檌nsultessin o amenacessin de forma sistem脿tica? Aix貌 passa a les xarxes. I amb la impunitat que dona l鈥檃nonimat i amagar-se darrere d鈥檜na pantalla鈥, conclou Gonz谩lez.

A quines portes puc trucar si pateixo un cas d鈥檃ssetjament digital?

鈥淣o tenim un problema de marc jur铆dic, sin贸 un problema de la societat, de falta de respecte i de masclisme鈥, diu l鈥檃dvocada especialista en viol猫ncies masclistes Laia Serra. En la majoria de casos, les persones que pateixen un linxament digital no saben que hi ha una normativa extensa per protegir-les, i, en cas que es conegui el marc legal, sovint no se sap a quina porta trucar. L鈥檃ssessorament professional en aquests casos 茅s imprescindible. 鈥淓ls mitjans de comunicaci贸 no disposen de protocols d鈥檃ctuaci贸 en casos d鈥檃ssetjament digital. Els serveis legals vetllen per la llibertat de premsa, per貌 no per aquestes q眉estions malgrat que s贸n a l鈥檕rdre del dia鈥, hi afegeix.

Laia Serra: 鈥淓ls mitjans no disposen de protocols d鈥檃ctuaci贸 en casos d鈥檃ssetjament digital. Els serveis legals vetllen per la llibertat de premsa, per貌 no per aquestes q眉estions鈥

Davant d鈥檜n cas d鈥檃ssetjament, les normatives seg眉ents donen cobertura a les v铆ctimes:

鈥 Ag猫ncia estatal de protecci贸 de dades. En cas de revelaci贸 de determinades dades.

鈥 Jurisdicci贸 civil. En cas de voler depurar danys i perjudicis.

鈥 Codi penal. En cas de revelaci贸 de secrets o, fins i tot, v铆deos de car脿cter sexual. Tamb茅 recull els delictes d鈥檃guait, inj煤ries i cal煤mnies, odi per q眉estions de sexe, de ra莽a, etc.

鈥 Jurisdicci贸 laboral. En cas d鈥檃ssetjament de companys i de superiors a la feina.

鈥 Normativa catalana antidiscriminat貌ria 19/2020. En cas de discursos d鈥檕di i d鈥檃ssetjament a les xarxes.

鈥 Llei org脿nica 10/2022, coneguda per llei del s铆 茅s s铆. En cas d鈥檃ssetjament sexual a trav茅s de les xarxes.

Si el marc legal 茅s ampli, per qu猫 no hi ha m茅s den煤ncies? Serra explica que 鈥渘o es denuncia m茅s perqu猫 judicialitzar un ciberatac 茅s llarg i pesat i perqu猫, en funci贸 de com acabi el judici, pot generar m茅s viol猫ncia. Els atacs col路lectius tenen una soluci贸 dif铆cil perqu猫 el marc legal est脿 pensat per a agressors individuals鈥, assenyala.

En el cas del ciberassetjament, 鈥渉i ha dues casu铆stiques que juguen en contra: la quantitat d鈥檃ssetjadors i l鈥檃nonimat a les xarxes. Per aix貌 cal posar el focus en el primer que assenyala la v铆ctima o fa c贸rrer el missatge. Per貌 despr茅s encara hi ha un altre problema: cal provar que aquell que assenyala busca els resultats obtinguts鈥, conclou l鈥檃dvocada.

Glossari

Tipus de perfils que difonen desinformaci贸 a les xarxes socials

Bots: s贸n comptes automatitzats, m脿quines. A Twitter, els bots de poc valor acostumen a tenir un ou a la foto de perfil i una s猫rie de n煤meros al nom d鈥檜suari. S贸n de creaci贸 recent. No acostumen a emetre missatges perqu猫 nom茅s es creen per engreixar el nombre de seguidors i repiular altres comptes. Els de m茅s valor tenen foto d鈥檜suari i poden emetre contingut com si fossin un usuari normal. Comprar aquests perfils falsos a les xarxes val nom茅s unes quantes desenes d鈥檈uros. Aix貌 s铆, com m茅s sofisticat 茅s el perfil, m茅s car.

Trols: a Internet, un trol descriu una persona que publica missatges provocadors amb la intenci贸 de molestar o provocar sentiments negatius a la comunitat.

Comptes mercenaris: perfils de xarxes socials que canvien d鈥檌dentitat i emeten missatges en funci贸 del client que els gestioni.

Algunes t猫cniques de m脿rqueting digital fraudulentes

Astroturfing: generar un corrent d鈥檕pini贸 a les xarxes socials, ja sigui favorable o desfavorable, d鈥檜na persona o d鈥檜n tema que 茅s actualitat, com si fos un moviment espontani. A m茅s de generar sensaci贸 de suport popular, tamb茅 persegueix impulsar converses per afavorir un client, atacar rivals o magnificar alguns temes per col路locar-los a l鈥檃genda medi脿tica.

Campanyes de bandera falsa: s贸n operacions amagades i encobertes, dutes a terme per governs, corporacions i altres organitzacions, que mitjan莽ant enganys i propaganda fan creure a l鈥檕pini贸 p煤blica que han tirat endavant altres col路lectius. El nom deriva d鈥檜na t脿ctica militar molt utilitzada a les batalles navals que consisteix a hissar una bandera d鈥檜n altre pa铆s per confondre i combatre l鈥檈nemic.

Newsjacking: utilitzar les etiquetes que s贸n trending topic per col路locar missatges que no tenen a veure amb el tema que 茅s tend猫ncia amb l鈥檕bjectiu d鈥檃conseguir que un missatge assoleixi m茅s notorietat.

Black Hat SEO: t猫cniques per enganyar els cercadors i aconseguir millorar el posicionament d鈥檜na p脿gina web. Algunes t猫cniques s鈥檜tilitzen tamb茅 a les xarxes socials.

Campanyes de reputaci贸 digital: creaci贸 de contingut fals per millorar o danyar la percepci贸 que la ciutadania t茅 d鈥檜n determinat pa铆s, empresa o persona. En el cas dels periodistes, s贸n atacs a la seva credibilitat a partir de q眉estionar les seves capacitats intel路lectuals per fer la seva feina.

鈥楰it鈥 de superviv猫ncia a les xarxes socials

1 Es poden bloquejar perfils, silenciar-los, deixar de rebre notificacions o evitar que responguin als teus missatges.

2 Es pot evitar entrar en discussions amb qui s鈥檃dre莽a a tu de manera impertinent.

3 脡s important distingir la cr铆tica fonamentada i constructiva de les discussions que no porten enlloc.

4 Redueix el nombre de persones que segueixes i segueix nom茅s qui t鈥檃porti valor.

5 No cal contestar sempre a les persones amb qui discrepes.

6 Tampoc no cal tenir i expressar una opini贸 de tot.

7 No s鈥檋a d鈥檜tilitzar un to que no faries servir en una conversa en directe.

8 No facis arguments ad hominem i no alimentis cap mena de rumor o d鈥檌nsinuaci贸 sobre la vida privada de les persones.

9 Pots condemnar aquests tipus de comportaments i esdevenir un referent en l鈥檈ducaci贸 medi脿tica digital.

10 Botometer 茅s una eina que t鈥檃judar脿 a saber si ets davant d鈥檜n compte d鈥檜n usuari real o d鈥檜n bot.