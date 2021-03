–

鈥淯na promesa de felicidad recorre la cultura de masas, la publicidad y la misma ideologi虂a econo虂mica. En el discurso comu虂n la felicidad no es ya una opcio虂n sino una obligaci贸n, un must鈥, dice Bifo Berardi en La f谩brica de la infelicidad. Pero si la felicidad es una obligaci贸n, y si estamos hablando de un discurso com煤n, 驴qu茅 deber铆amos ceder desde la singularidad para 鈥渉allarla鈥? O para decirlo de otra manera, si la felicidad es un must, 驴qu茅 nos debe estar prohibido para, seg煤n lo normativo, podamos ser felices? 驴De qu茅 debemos privarnos? 驴De las incomodidades, las disidencias, las diferencias, las angustias?, 驴de las potencias, las expectativas, lo incalculable? 驴El deseo?

Debemos estar advertidos que la idea misma de felicidad es un instrumento ideol贸gico, dice Sara Ahmed, que perpet煤a padecimientos y desigualdades, puesto que en las l贸gicas contempor谩neas hallar la felicidad implica seguir un camino concreto, deliberado, desde donde ya est谩 pautado qu茅 debemos hacer y que no para alcanzarla. Pero en el camino de la felicidad capitalista muchos son los llamados y pocos los elegidos, como dice Bifo, y si en esa b煤squeda has fracasado鈥 隆驴C贸mo?, 驴fracaso?, nueva patolog铆a para nombrar!

Bifo dice que el ciberespacio, en tanto espacio existencial producido por las conexiones virtuales, tambi茅n se encuentra determinado por fuerzas econo虂micas que quieren transformarlo en un inmenso supermercado donde se nos ofrece todo tipo de se帽ales para ser competitivos. En este supermercado, ilimitado, desregulado, es dif铆cil producir sentidos, 隆no hay coto! Entonces, lejos de la tierra prometida de felicidad pronto adviene la sensaci贸n de extrav铆o. Suena The Clash por el parlante: 鈥淚鈥檓 all lost in the supermarket, I can no longer shop happily鈥︹.

En verdad hoy por hoy los procesos comunicativos est谩n supeditados a una suerte de semiocapitalismo, es decir, a un sistema econ贸mico que funda su din谩mica en la producci贸n de signos, dice Bifo. Adem谩s plantea que la escasez de recursos es la precondicio虂n del desarrollo del capitalismo y por ello este tiende a generar continuamente escasez, no s贸lo de recursos materiales o naturales sino tambi茅n de recursos que son propios de la acci贸n humana como pueden ser las formas de comunicaci贸n.

Me interesa particularmente este 煤ltimo punto para pensar los modos de vincularnos con el otro a trav茅s de los espacios tecnol贸gicos, pues bien sabemos que en estos desarrollamos gran parte de nuestras conexiones intersubjetivas y que en el marco pand茅mico es m谩s probable que primero surja un lazo con el otro a trav茅s de los c贸digos de la red a que establezcamos contactos directos, sin gadget de por medio. No obstante, esto no es sin consecuencias pues si los espacios comunicativos se encuentran atravesados por el omnipresente discurso econ贸mico y publicitario, y estos espacios se instauran como escenarios principales de vincularidad, 驴no estamos contribuyendo tambi茅n a producir formas de relacionarnos con valor de mercanc铆a? 驴Producimos y consumimos actualmente formas de v铆nculos? Frente a esta matriz semioecon贸mica o semiocapitalista de competitividad y supervivencia, 驴quedan espacios para construir lazos afectivos desprovistos del c谩lculo? 驴Ha llegado el amor tambi茅n a ser un objeto de colonizaci贸n econ贸mica? 驴C贸mo proteger los lazos sociales de las degradaciones que pretenden convertirlo todo en un proceso maqu铆nico ciertamente insostenible? 驴C贸mo propiciar el timing para el di谩logo, el amor, la ternura, el gesto, antes que llegue desertificaci贸n algor铆tmica?

Viajemos de nuevo al ciberespacio. La oferta podr铆a ser la de relaciones seguras, medici贸n, antelaci贸n, c谩lculo prometedor. Obtendr谩s informaci贸n y m谩s informaci贸n del otrx 鈥揺ntra en escena stalking鈥 como si eso representase garant铆as de un otrx hallable y cognoscible, vaya tormento saber tanto del otrx y que a fin de cuentas eso no sirva de mucho. 驴Se puede incorporar al otro investig谩ndolo? En la infoesfera acceder谩s a sus gustos, sus intereses, buscar谩s a sus familiares, a sus ex parejas, estar谩s informado e ilusoriamente listo para poder sortear un encuentro. Pero construir v铆nculos lleva tiempo, no archivo. 驴Preferimos realmente quedarnos en las formas mercantilistas y maqu铆nicas del cuerpo como archivo que procesa y ordena?

Recuerdo un texto de Larrosa que dec铆a que toda aquella reto虂rica que est谩 dirigida a constituirnos como sujetos de la informaci贸n cancela nuestras posibilidades de experiencia, nos lleva a que nada nos pase, es como si permaneci茅semos en un plano de simulaci贸n. Asimismo, Bifo dice que estamos perdiendo la posibilidad de averiguar f铆sica y er贸ticamente la veracidad de la informaci贸n que manejamos.

La idea de un otrx calculable, estudiado, que no nos confronte a los riesgos amorosos, nos lleva a una verdadera farmacopea si tenemos en cuenta que el otrx es en realidad siempre impenetrable, indescifrable. Lacan plantea que el amor es dos medios decires que no se recubren, es la conexidad entre dos saberes inconscientes irremediablemente distintos. Tambi茅n lo dijo Charly, 鈥渃ada cual tiene un trip en el bocho.鈥

El encuentro con el otrx conlleva intr铆nsecamente riesgos y parece que eso es una incomodidad que debe ser evitada, no hay lugar para cualquier prueba de alteridad, incluso puede suceder que haya que huir de la escena cuando esto se pone en evidencia. Si el otrx viene con sus demandas, su incompletitud, su enigma, si no result贸 ser funcional a las fantas铆as que nos armamos, debe ser descartado pues no hay tiempo para habitar contradicciones y mucho menos para interrogarlas. 隆Abran paso que llega ghosting al ciberespacio!

Le铆a el otro d铆a en un post comentarios como 鈥淥dio que me haya ghosteado鈥, 鈥溌縋or qu茅 hay tanto ghosting en esta generaci贸n sin sangre en las venas?鈥. 驴Cu谩les son los puntos de apoyo de estos comportamientos sin mediar palabra? 驴Ser谩 que ante la promesa publicitaria de hallar ideales, el fracaso o la falla s贸lo puede estar en el campo del otrx?

Ghosting me remite a lo que Roland Barthes menciona como鈥渇ading鈥 鈥揹esvanecimiento鈥 en Fragmentos de un discurso amoroso. All铆 dice: 鈥El fading del otro, cuando se produce, me angustia porque parece sin causa y sin t茅rmino.鈥 Me parece relevante se帽alar esto porque actualmente dichos comportamientos generan padecimiento, el otrx se desvanece sin causa aparente pero adem谩s quien lo espera queda en cierto estado de languidez intentando darle alg煤n sentido a eso, casi siempre desde su propio fantasma. No quisiera detenerme en por qu茅 alguien no encuentra otra manera de dar t茅rmino a un v铆nculo que no sea la de sin mediar palabra, ni qu茅 hace con eso quien queda del otro lado, ya que requiere un tipo de abordaje diferente. Prefiero aqu铆 ir un poco m谩s all谩 e interrogar si no estamos nutriendo territorios que nos disciplinan para que funcionemos como relevo de nuevas formas de poder y vincularidad. Digo, me parece casi innegable que esto resulta ser algo habitual, se escucha cada d铆a como alguien sufre por ejemplo por un like o por un 鈥渕e dej贸 de seguir鈥.

Si bien desde el psicoan谩lisis se sostiene que a nivel ps铆quico existe una dificultad estructural para comunicarse con el otrx, que no hay tal cosa como una armon铆a en la experiencia com煤n de las relaciones humanas, las nuevas tecnolog铆as auspician modos m谩s superfluos y desafectados de relacionarse. Adem谩s, retomando la idea del ciberespacio como supermercado, la oferta de posibilidades es de tal magnitud y abundancia que promueve el reemplazo y descarte del otrx como si se tratase de un producto.

Tal vez habr谩 que apostar a traspasar esos en(red)os de la comunicaci贸n conectiva: stalking, ghosting, orbiting, zombing, benching, etc., para hallar pasajes que concedan lugar a los enre(dos) ling眉铆sticos del di谩logo y por qu茅 no a los del cuerpo. Suspender al menos por un momento el flujo virtual, la atenci贸n a los signos mercanci虂a del cibermundo del like o no like, del visto, de la convicci贸n de interpretaci贸n del mensaje que quise dar y toda esa parafernalia semi贸tica infernal. 隆Entre el visto y el te desvisto, en el segundo existo!

驴Podemos volver a conquistar la disponibilidad a las sorpresas de las relaciones como acontecimiento?

Parar un poco es lo urgente, detenerse a preguntarse si emitir se帽ales encriptadas lejos de acercarnos al otrx 鈥搚 todas las dificultades que eso involucra鈥 no hace m谩s que exacerbar nuevas formas de padecimientos.

Barthes dice que: 鈥淟os signos no son pruebas porque cualquiera puede producirlos falsos o ambiguos y que para que algo sea sabido es necesario que sea dicho, aunque eso sea provisionalmente verdad.鈥 Si en tanto sujetos del inconsciente no es posible tener la certeza de que el otrx haya entendido qu茅 quise decirle cuando le hablo, imaginemos cu谩nto m谩s esto se complica si lo reducimos a la intenci贸n supuestamente obvia que hay detr谩s de una publicaci贸n, eso se acerca bastante a la ilusi贸n de la propia completud y la del otrx.

Entonces, habr谩 que habilitar experiencias comunes por fuera de esos c贸digos, en los m谩rgenes de las claves de la informaci贸n o el signo. Y digo en los m谩rgenes porque claramente ya no es posible pensarnos sin ciberespacio, el avance tecnol贸gico es irreversible, pero vale la apuesta pensar c贸mo entrar y salir de all铆 cuando eso sea necesario. 驴Y si vamos por las palabras y dejamos los juegos de adivinaci贸n? 隆Qu茅 hermoso viaje el de una palabra dicha!

As铆, habr谩 que reinventar los v铆nculos, dar lugar a lo azaroso, a las torpezas, a los malentendidos, a la experiencias contingentes y por qu茅 no, a las angustias. Interrumpir la descarga de libido rabiosa propia del consumismo para alojar el tiempo manso y turbulento del amor. 隆Bueno, vivamos ese ox铆moron!

鈥淓namorarse con calma es cuando el algoritmo no se di贸 cuenta鈥, escribi贸 hermosamente un colega.

En el amor no dan las cuentas. El amor no cierra, inquieta.

