April 26, 2021

Con el actual estado de la propiedad intelectual, pa铆ses como Pakist谩n, Bolivia o Nigeria no tendr谩n capacidad de vacunar masivamente hasta 2023. La comunidad internacional clama por una excepci贸n a las reglas del comercio internacional. Pero los grandes laboratorios presionan a Biden para que nada se mueva sin su benepl谩cito.

Un a帽o despu茅s de que el virus Sars-Cov2 transformase el mundo, se expandiera en forma de pandemia y matase, hasta el 25 de abril de 2021, a m谩s de tres millones de personas, la humanidad ha producido vacunas eficaces y seguras. La cuesti贸n que queda por determinar es c贸mo y cu谩ndo llegar谩n las vacunas a los distintos puntos del planeta.

Una investigaci贸n de The Intercept publicada el pasado viernes 23 de abril muestra c贸mo cien lobbistas de las grandes farmac茅uticas han desplegado su trabajo en Washington DC para evitar las medidas de liberaci贸n de patentes. El reportaje, firmado por Lee Fang, da los nombres del excongresista Mike McKay, en la actualidad empleado de Pfizer o de Elissa Alben, tambi茅n en Pfizer y previamente personal del Consejo Internacional de Comercio.

La movilizaci贸n de los grandes laboratorios se enfoca a que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, descarte el levantamiento temporal de las reglas de la Organizaci贸n Mundial del Comercio (WTO, por sus siglas en ingl茅s). En concreto, la sociedad civil mundial pide un levantamiento parcial de los 鈥渁spectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio鈥 conocido como TRIPS y vigente desde 1994.

A iniciativa de India 鈥攓ue con 190.000 muertes es la cuarta naci贸n m谩s afectada por el covid-19 en t茅rminos absolutos鈥 y Sud谩frica 鈥54.000 muertes鈥, la solicitud, respaldada por la Organizaci贸n Mundial de la Salud, y otros cien pa铆ses, quiere garantizar que las vacunas lleguen cuanto antes posible al conjunto de la humanidad.

Se oponen a ese plan los laboratorios, que han operado, seg煤n la informaci贸n de The Intercept, a trav茅s de los grandes lobbies de Washington: la U.S. Chamber of Commerce, el Business Roundtable y la International Intellectual Property Alliance.

Las cr铆ticas a la excepci贸n han sido transversales a electos republicanos y dem贸cratas. Un senador republicano solicitaba a finales de abril que Biden se opusiera 鈥渁 todos y cada uno de los esfuerzos encaminados a renunciar a los derechos de propiedad intelectual鈥.

Seg煤n la Organizaci贸n Mundial de la Salud solo el uno por ciento de los 100 millones de dosis de vacunas producidas se ha destinado hasta la fecha a los pa铆ses de ingresos m谩s bajos. La organizaci贸n Global Justice Now! se hizo eco de las informaciones de The Intercept para pedir 鈥渧acunas para gente鈥 tras recordar que 鈥渕illones de personas contin煤an muriendo porque los monopolios farmac茅uticos han creado escasez de vacunas en el sur global鈥, a trav茅s de su portavoz Heidi Chow.

En un art铆culo de opini贸n publicado en The Guardian, el divulgador cient铆fico Stephen Buranyi estimaba que desde enero se han producido alrededor de 430 millones de dosis para alrededor de 215 millones de personas y que, de las dosis ya administradas, 鈥渁proximadamente la mitad se destin贸 al 16% m谩s rico de la poblaci贸n mundial鈥.

鈥淟as personas pobres de 脕frica, Asia, Am茅rica Latina y de todo el mundo tienen tanto derecho a estar protegidas del virus, a vivir, como las personas de las naciones m谩s ricas. Para m铆, este no es un tema de debate, esto es algo de moralidad b谩sica鈥, ha declarado Bernie Sanders, senador dem贸crata y contendiente de Biden en las primarias del partido Dem贸crata previas a la elecci贸n de noviembre de 2020. Sanders es uno de los promotores de una iniciativa ciudadana que ha conseguido dos millones de firmas para pedir a Biden que autorice la suspensi贸n temporal de la propiedad intelectual.

Sin un cambio de tendencia en cuanto a patentes, se estima que 85 pa铆ses del sur no podr谩n empezar la vacunaci贸n masiva al menos hasta 2023. Entre ellos se encuentran la mayor铆a de los pa铆ses africanos, Bolivia, Paraguay y Venezuela en Latinoam茅rica y Pakist谩n o Afganist谩n en Asia.

Frente al esfuerzo ciudadano global por la liberaci贸n de las patentes, hay millones de d贸lares puestos en juego por la industria, explican las fuentes que presenta el reportaje de The Intercept. El modo de funcionar va desde las cartas hasta la contrataci贸n de personal en los alrededores del poder federal o la redacci贸n de art铆culos de opini贸n. El mensaje que se repite es que la distribuci贸n de vacunas llegar谩 de forma m谩s eficiente si se trata a trav茅s de donaciones voluntarias.

Los cientos de partidarios institucionales de que se abran las patentes contraponen otro argumento: el hecho de que la investigaci贸n de las vacunas ha sido financiado por enormes cantidades de dinero p煤blico.

鈥淚ncre铆blemente, el debate p煤blico est谩 tan dominado por la industria farmac茅utica y sus aliados que estamos viendo ante todo una celebraci贸n de las dudosas afirmaciones de 茅xito del sistema, en lugar de discutir sobre las formas en que el sistema nos fall贸 y nos est谩 fallando al abordar la pandemia鈥, escrib铆a recientemente Dean Baker, codirector del Center for Economic and Policy Research.

