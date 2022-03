–

March 15, 2022

No es la primera vez que se advierte de ello: la relación entre las redes sociales y la salud mental de adolescentes y jóvenes. En este caso, lo hacen psiquiatras infantiles, expertos en salud mental y toxicólogos estadounidenses, que han estudiado las tendencias suicidas en menores de edad. Lo hacen en el marco de un estudio en el que alertan de “un aumento dramático en las ingestas suicidas entre los niños preadolescentes durante los últimos 20 años”.

El estudio se publica este lunes en la revista JAMA. Un trabajo en el que han analizado más de un millón de casos de “ingesta tóxica” en menores de 6 a 18 años, registrados en EE.UU. en un periodo de 20 años: del año 2000 al 2020. Y lo que han visto es un preocupante aumento entre preadolescentes, sobre todo en los menores de 10 a 12 años.

El objetivo del estudio era “examinar los patrones específicos de edad en las ingestas suicidas, utilizando una base de datos representativa a nivel nacional”. Y parten de “la hipótesis de que han aumentado las llamadas por ingestas suicidas”. Porque “las visitas al departamento de emergencias pediátricas por tendencias suicidas representan más de 1,1 millones de encuentros por año, y este número se ha duplicado en la última década”, advierten. Y porque les preocupa que este problema cada vez se de a edades más tempranas. “Aproximadamente 1 de cada 5 niños preadolescentes en el estudio informó antecedentes suicidas”, constatan con preocupación.

“Aumento dramático” en los preadolescentes

Los datos analizados en este estudio salen del Sistema Nacional de Datos sobre Intoxicaciones (NPDS), de la Asociación Estadounidense de Centros de Control de Intoxicación, recogidos entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2020. Los investigadores analizan todos los casos de “ingesta tóxica” entre pacientes de 6 a 18 años, casos que fueron codificados por el personal de los centros en uno de estos tres motivos:

-sospecha de suicidio intencional

-mal uso

-abuso

En las últimas dos décadas, que es el periodo estudiado, se registraron 1.256.963 casos de “ingesta tóxica” en estas edades. De ellos, llama la atención que son el doble entre las niñas: 854.411 casos eran niñas (68.0%), frente a 401.621 niños (32,0%). La edad media fue de 15,3 años.

Los investigadores constataron que las ingestiones por “mal uso” o por “abuso” permanecieron relativamente constantes durante los 20 años analizados. Sin embargo, “hubo un aumento dramático en ingestas suicidas”.

Advierten que “todos los grupos mayores de 9 años mostraron un aumento en las ingestas suicidas, pero el de 10 a 12 años fue el más significativo: sus casos aumentan 4,5 veces durante el período de estudio, en comparación con las 2,4 veces que aumenta en los adolescentes”.

Los científicos concluyen alertando de ese “aumento dramático en las ingestas suicidas entre los niños preadolescentes”, que “no se observa a tasas similares en otros grupos de edad”.

Suicido y redes sociales

¿Los motivos? Ellos mismos advierten de que no están claros, y que se trata de un problema multifactorial. “Las razones del aumento de las ingestiones suicidas entre los grupos de edad más jóvenes no están claras. La tendencia suicida es multifactorial, compleja, y no bien entendida, particularmente en la población preadolescente”.

Pero a la vez, apuntan abiertamente a algo que creen que puede estar jugando un papel en todo esto. “Es notable, sin embargo, que una serie de plataformas de redes sociales se lanzaron alrededor de 2013, a la vez que se observan incrementos en las ingestas entre esta población”. Es algo que se ve de forma muy clara en el siguiente gráfico. La curva se dispara, a partir de ese año, en estos grupos de edad.

Recuerdan los autores del estudio que no es la primera vez que se advierte de esto. “La asociación entre la salud mental de los jóvenes y las redes sociales se ha destacado en investigaciones recientes… /… que encontraron asociaciones entre las redes sociales, la televisión y la depresión en el rango de edad de los adolescentes, necesarias para comprender mejor los factores asociados con este patrón preocupante”.

Los investigadores concluyen haciendo un llamamiento a mejorar la atención de estos casos: “la necesidad de una mejor identificación temprana de los jóvenes con necesidades de salud mental”. Consideran además que los resultados de su estudio “pueden informar las futuras recomendaciones de las guías de detección, para que se extiendan a la población preadolescente”.

